순교자 임기윤 목사 국가배상 추진위원회

"군부의 민주화운동에 대한 탄압이 최고조에 달한 이 시점에서 임기윤은 기회 있을 때마다 광주학살의 진상을 전하였고, '5·18과 같은 사태가 일어난 것은 믿음을 가진 자들의 기도가 부족한 탓이고 또한 정부의 잘못이 크다'는 요지의 설교를 통해 신군부 세력의 등장은 역사적으로 큰 죄악이라고 주장하였다."

"부산지구합동수사단은 1980년 7월 18일 임기윤을 포함한 12명에게 김대중 내란음모사건 관련 혐의, 계엄포고령 10호 위반 혐의 등의 명목으로 출석요구서를 발부하였다. 임기윤은 7월 19일 오전 9시경 부산지구합동수사단에 자진하여 출석하였다."

"뭐라고. 말 잘했다. 군인이란 신성한 국토를 수호하는 것이 주어진 의무인데, 그 직분을 이탈해서 왜 정치에 관여해서 우리를 이 꼴로 만드는 거야."

2023년 5월 11일 '순교자 임기윤 목사 국가배상 추진위원회'가 서울 종로구 한국기독교회관에서 임기윤 목사 사망 사건의 책임을 묻는 국가 상대 소송을 제기하겠다는 기자회견을 하고 있다.'5·18 순교자'인 고 임기윤 목사(1922~1980)의 유족들이 국가로부터 손해배상을 받게 됐다. 9일 보도에 따르면, 지난 5일 대법원은 유족들이 청구한 국가배상청구소송 재상고심에서 '유족에게 1억 4700만 원을 지급하라'는 판결을 확정했다.이번 판결은 유족에 대한 배상분을 다뤘다. 임 목사 본인에 대한 위자료는 대법원에서 지난 3월 2억 1000만 원으로 확정됐다. 그때 확정되지 못한 유족에 대한 위자료가 서울고등법원의 파기환송심을 거쳐 이번에 대법원에서 확정됐다.58세 나이로 1980년을 맞은 임기윤 목사는 부산제일감리교회 설교 단상에서 신군부 세력을 꾸짖었다. 목사의 권위로 전두환 일당을 질책했던 것이다.대통령 소속 의문사진상규명위원회가 펴낸 <의문사진상규명위원회 보고서 1차(2000.10~2002.10)> 제2권은 5·18을 촉발시킨 5·17쿠데타(5·17비상계엄 전국확대조치)를 설명하는 대목에서 "신군부는 김대중 등 정치인 및 민주인사들을 연행하고 비상계엄의 전국확대조치에 대하여 항의하는 광주시민들의 시위를 진압하면서 이른바 '김대중 내란음모사건' 등을 발표하였다"고 한 뒤 이렇게 기술한다.나치독일 비밀경찰인 게슈타포에 의해 1943년 4월 5일 체포된 디트리히 본회퍼 목사(1906~1945)는 동료 수감자들을 위한 1945년 4월 8일의 마지막 예배에서 새로운 생명에 대한 희망을 전한 뒤에 연행돼, 즉결재판을 받고 그날 밤에 사형선고를 받았다. 다음 날 새벽 6시경, 그는 수용소 안뜰에서 옷이 벗겨진 채 교수형을 당했다.부산제일감리교회 예배 시간에 신군부를 비판한 임기윤 목사의 운명도 본회퍼를 연상케 하는 방향으로 움직였다. 위 보고서는 "광주민주화운동 무력 진압에 대한 반발 여론이 전국적으로 확산되자, 계엄사령부는 포고령을 발동하여 정치활동 중지, 언론 검열, 집회 금지 등 일련의 조치를 취하였다"고 한 뒤 이렇게 설명한다.국군보안사령부 부산지구합동수사단은 피조사자들에게 군복을 입히고 앞코가 잘린 고무신을 신겼다. 뛰지 못하게 함으로써 도주를 막기 위한 것이었다. 그런 뒤 착검한 M16 소총을 멘 병사들이 감시하는 캄캄한 지하실 방으로 밀어 넣었다.임기윤을 담당한 수사관은 합동수사단에 파견된 경찰관이었다. 위 보고서는 그의 이름이 '김○기'라고만 알려준다. 이 수사관은 '당신, 가짜 목사 아니냐?'라는 취지로 임기윤을 몰아세웠다. "김대중이 김일성과 한통속인데 빨갱이가 확실하지 않느냐"라며 김대중을 공산주의자로 규정한 뒤, 임기윤과 김대중의 관계를 근거로 "종교 활동을 하는 것은 위장이고 실제로는 빨갱이 활동을 하는 것이 아니냐?"라고 추궁했다.임기윤은 조사실의 압도적 기운에 눌리지 않고 강공으로 응수했다. "임기윤은 완강히 이를 부인하였으며, 이 과정에서 임기윤과 김○기는 가까운 조사실에 들릴 정도로 큰 목소리로 격한 언쟁을 벌였다"고 보고서는 말한다. 임기윤은 그날 밤을 "잠을 이루지 못할 정도로 격분"한 상태로 보냈다. 그가 기죽지 않았음을 느낄 수 있다.임기윤 목사가 합동수사단에 출석한 7월 19일은 토요일이다. 그는 보안사 수사를 받으러 가면서도, 다음날의 교회 예배를 주재할 생각을 하고 있었던 듯하다. 위 보고서는 "7월 20일이 일요일이었으므로 임기윤은 합동수사단에 목사로서 교회 주일예배를 주관할 수 있도록 조치를 취하여 줄 것을 요청"하였다고 기술한다.임기윤의 요구는 "묵살"됐다. 그러자 그는 전날과 비슷한 태도를 보였다. "합수단 측에 항의"하는 한편, 함께 조사받는 사람들에게 "목사를 신도들과 격리·감금시키는 데 대한 분노와 불쾌감을 토로"했다. 수사받기 전에 설교 시간을 이용해 신군부를 비판한 일이나 합동수사단 조사 첫날의 태도를 놓고 볼 때, 그가 7월 20일의 예배 주재를 허용받았다면 교회에서 어떤 설교를 하게 됐을지를 생각해 보게 된다.3일째인 7월 21일, 이날도 임기윤과 수사관들의 강대강 대치가 이어졌다. 조사받는 사람이 도리어 고함을 치며 나무라는 양상이 이날도 계속됐다. 이날 오전에 김○기가 책상을 치면서 "교직자라는 사람이 교단이나 지키고 하나님이나 잘 모실 것이지 왜 정치를 하느냐"고 말하자, 이 말에 격분한 임기윤은 이렇게 응수했다.군대 소속이 아니라 경찰 소속인 김○기는 임기윤이 군의 정치 관여를 큰소리로 비판하는 대목에서 갑자기 자리를 떴다. "허어, 이것. 조사가 안 되겠네"라며 뭉치를 들고 조사실 밖으로 나가버렸다.잠시 뒤 안타까운 상황이 발생했다. 수사관이 방을 나가버리자, 그도 그 방을 나와 다른 조사실로 다가갔다. 자기 몸이 이상하다는 판단 때문이었던 듯하다.그는 다른 조사실에 있는 자기 동료를 향해 "어, 선생. 내 좀 이상해요. 혈압이 높은 것 같네요"라고 말한 뒤, 몇 발짝 가다가 문틀 옆에 주저앉았다. 그런 뒤 바닥에 누우면서 '머리를 위로 올려달라'고 말한 다음에 혼수 상태에 빠졌다.그가 의식불명 상태로 국군부산통합병원으로 후송된 것은 7월 21일 오후 12시 35분경이다. 이 병원의 군의관들은 뇌졸중으로 판단하고 응급수술을 실시했다. 3시 50분, 부인이 그를 부산대학병원으로 옮겨 치료받게 했다. 그러나 7월 26일 오후 11시 3분경, 그는 눈을 감았다.'한국기독교민주화운동' 사이트에 실린 임기윤 목사의 프로필에 따르면, 평안남도 용강군에서 출생한 그는 지금의 강남대학교인 중앙신학교를 스물아홉 살 때인 1951년에 졸업하고 그 뒤 감리교 목사가 됐다.36세 때인 1958년부터 부산제일감리교회 담임목사를 맡은 그는 1970년대에는 부산 지역 기독교계의 민주화운동 지도자로 활약했다. 부산기독교교회협의회 총무, 사회정의구현부산기독인회 회장, 부산인권선교협의회 회장 등을 역임했다. 이 과정에서 김대중·함석헌 등과도 교류했다.1970년대의 부산 지역 반(反)유신 투쟁을 주도한 그는 유신세력의 후예들이 일으킨 5·18 광주 학살을 용기 있게 비판했다. 그 시기 많은 사람들이 광주의 참극을 광주 외부와 한국 바깥으로 전파했다면, 그는 교회 설교단에서 신도들은 물론이고 천상에도 이 참극을 고발했다.임기윤 목사는 거기서 그치지 않고, 보안사 수사를 받으면서도 신군부를 맹렬히 비판했다. 그러다가 의문사진상규명위원회의 판단에 따르면, 강압적인 수사로 고혈압 증세가 악화돼 숨을 거두고 말았다. 나치 독일에 맞선 본회퍼처럼 임기윤 목사는 불의한 세속권력에 맞서 최후의 순간까지 몸을 불사른 한국 민주주의의 순교자다.