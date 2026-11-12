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강정진 충남지역활성화공동체센터 센터장 직무대행이 아우름 홍보물을 들어 보이고 있다. 온양온천역에서 1분 거리에 있는 지역 주민을 위한 모임, 휴식, 업무 등 다양한 목적의 공간이다. 장애접근성이 좋아 장애가 있는 주민들도 즐겨 이용한다. 2026년 10월 공간의 접근성을 더 높이기 위해 유니버설디자인 워크숍을 지역 주민들과 진행했다.홍윤희
- 아우름은 온양온천역에서 1분 거리여서 교통이 편리하다는 게 첫인상이었다. 어떤 공간인가?
"아우름은 행정안전부 소통협력공간 사업의 일환으로, 5년 이상 방치되었던 예식장 유휴 건물을 리모델링해 작년 12월 개관한 817평 규모의 복합문화공간이다. 지역 주민들이 차도 마시고 책도 읽고 서로 연결될 수 있다. 집중할 수 있는 공간이 있어 개인 사무나 공부를 하러도 오신다. 회의실이 있어 주민들이 동아리 활동이나 예술 활동을 하러도 오신다."
- 엘리베이터나 화장실 등 장애 접근성도 꽤 잘 되어 있는데 장애 접근성 워크숍을 하겠다고 결심한 계기는?
"사업 초기 설계 단계에 장애인도 편하게 이용할 수 있도록 페르소나를 설정해 반영하고자 했으나, 예산 한계 등으로 100% 만족스럽게 반영하진 못했다. 운영해 나가면서 만들어 가자는 생각을 했다. 마침, 센터 1층에 아산장애인자립생활센터가 있고 역 근처라 장애인 이용자분들이 많이 방문한다.
그분들이 '카페 앞을 휠체어로 다니게 좀 더 넓게 해 주세요', '엘리베이터 앞쪽 홍보물이 휠체어로 다닐 때 걸려요' 등의 의견을 전해주셔서 운영에 반영해 갔다. 지난 9월에는 장애인자립생활센터, 발달장애인 학생 단체 등과 공동으로 공간을 둘러보며 '환대 체크리스트'와 리플렛을 제작하기도 했다."
- 공간 접근성에 대해 이렇게 깊이 파고드는 게 예사롭지 않다. 개인적인 계기도 있는지?
"어린 시절 아버지가 연탄가스 중독 사고로 3주 동안 의식이 없다 깨어나신 후 오른손 장애를 갖게 되셨다. 자연스럽게 장애인의 삶과 불편함에 관심을 갖게 됐다. 대학에서 사회복지학을 전공하며 장애인 복지 전문가를 꿈꿨다. 대학 시절엔 코이카의 해외 NGO 활동가 육성 사업을 통해 스리랑카에서 1년간 지역아동 공동체 교육과 장애인 건강증진 활동을 했다."
- 어떻게 '지역 공간 조성'하는 일을 하게 되었는지?
"스리랑카에 다녀온 후 아산YMCA에서 지역 주민 조직화, 공간 조성, 사회적기업 인큐베이팅 등의 업무를 했다. 지역에 청년센터를 처음으로 만들기도 했다. 작년 충청남도 통합 조례에 따라 사회혁신센터와 공익활동지원센터가 통합되면서 충남지역공동체활성화센터란 조직이 탄생했고 올 2월부터 센터장 직무대행을 맡게 됐다."
- 충남지역에서 주민 공간 조성 전문가 역할을 해왔는데 공간을 통한 '지역 공동체 활성화'는 어떻게 이뤄지는 건가?
"과거에는 주민이 행정 서비스를 제공받는 수혜자였지만, 이제는 스스로 지역 문제를 발견하고 해결하는 주체로 바뀌고 있다. 충남은 230만 인구에 해안, 산간, 도농복합 등 지역적 특성과 이슈가 매우 다양하다. 예전에는 동네에서 옆집 숟가락이 몇 개인지 아는 집성촌도 있었지만 요즘은 그런 커뮤니티성이 많이 낮아졌다.
지역에서 주민들이 외로움이나 단절을 겪지 않도록 연결과 지지의 힘을 모을 수 있는 구조를 만들고 싶었다. 살고 싶고, 일하고 싶은 곳을 만들려면 어떻게 해야 할까. 그러다 보니 주민들이 모여서 이야기도 나누고, 함께 일하고 교류할 수 있는 공간을 조성해 가자는 게 아우름의 취지다."