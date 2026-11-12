홍윤희

- 아우름은 온양온천역에서 1분 거리여서 교통이 편리하다는 게 첫인상이었다. 어떤 공간인가?

- 엘리베이터나 화장실 등 장애 접근성도 꽤 잘 되어 있는데 장애 접근성 워크숍을 하겠다고 결심한 계기는?

- 공간 접근성에 대해 이렇게 깊이 파고드는 게 예사롭지 않다. 개인적인 계기도 있는지?

- 어떻게 '지역 공간 조성'하는 일을 하게 되었는지?

- 충남지역에서 주민 공간 조성 전문가 역할을 해왔는데 공간을 통한 '지역 공동체 활성화'는 어떻게 이뤄지는 건가?

▲충남지역활성화공동체센터 아우름은 온양온천역 예식장 유휴 건물을 리모델링해 2025년 12월 개관한 817평 규모의 복합문화공간이다. 지역 주민들이 책도 읽고 집중할 수 있는 공간이 있어 개인 사무나 공부를 할 수도 있다. 회의실이 있어 동아리 활동이나 예술 활동도 가능하다. 장애 접근성이 좋다. 충남지역활성화공동체센터

- 처음 사단법인 무의에 연락해서 장애접근성 워크숍을 진행해 달라는 이야기를 듣고 상당히 놀랐다. 지역에서 워크숍을 하기 위해 이렇게 예산까지 투여하는 일은 정말 드문데 어떻게 결정하게 된 건지?



"공간 만들기 전에는 고민만 했는데 실제로 공간을 오픈하니 시각장애인이나 휠체어 이용자 등 당사자들이 아우름의 다목적실이나 창작공간을 많이 찾으신다. 다목적실에는 공예나 미술 활동을 하라는 취지로 약간 높은 책상을 놓았는데 그게 휠체어 이용자들에게 편리하다고 하더라. 예기치 않게 알게 된 사실이다. 이렇게 실제 당사자들이 이용하기 시작하니 더욱 전문적인 안내와 세심한 준비가 필요함을 피부로 느꼈다.



또 지역 활성화를 위해 공간을 만들고 운영하는 일을 하다 보니 지역 다른 곳에서도 장애접근성 필요성에는 공감하지만 방법을 몰라 애를 먹는 경우가 많더라. 무의와 함께 접근성 워크숍을 하고 이 사례를 충남의 다른 시민사회와 공간 운영으로도 확대하고 싶었다. 무의는 전임 팀장님이 추천하셨다. 시민 실천을 통해 장애인 이동권을 변화시키고 공간 변화를 만드는 무의 방식이 좋아서 제안드렸다."



"고치는 것 보다 처음부터 잘 설계하는 게 중요해"



▲건축학과 학생들, 장애 학생들을 비롯한 지역 주민들이 아우름 (온양온천역 인근 지역 주민 공동체 공간) 의 접근성을 높이기 위한 워크숍을 지난 10월 진행했다. 워크숍 참가자들은 다양한 장애 당사자로 '빙의'하여 공간에서 불편한 부분을 상상해 보고 여러 해결책을 내는 활동을 했다. 충남지역활성화공동체센터

- 워크숍을 준비하면서 지역 대학 건축학과 학생들을 섭외해 달라고 부탁했는데 진짜 섭외를 해 놀라웠다. 섭외 때의 에피소드가 있다면?



"아우름을 운영하다 보니 만들어진 공간을 고치는 것보다 처음부터 잘 설계하는 것이 중요하다는 걸 알았고, 공간을 만드는 미래 건축가들이 포용적 관점을 갖는 게 중요하다는 무의의 문제의식에 공감했다. 마침 지역 문제 해결 도시설계 프로젝트를 한 적이 있어서 충남 지역 8개 대학 교수님 톡방이 있었고, 유니버설 디자인(UD)에 관심이 있느냐고 여쭈었다.



마침, 대학에서도 UD를 다루긴 하지만 충분히 깊게 경험하기는 어렵고 관심 있는 학생도 꽤 있음에도 현장 참여 기회는 적다고 하더라. 순천향대, 선문대 건축학과에서 호응해 주셨다. 워크숍 일정이 시험기간과 겹쳐 어려움이 있었음에도, 취지에 공감한 교수님과 학생들이 자발적으로 참여해 주어 정말 고마웠다. 향후에는 대학 정규 수업 과정과 연계해 더욱 정교하고 전문적인 프로젝트로 확장할 계획이다."



▲아산에 위치한 충남지역활성화공동체센터 아우름에서 지난 10월 14일 장애접근성 워크숍 틈 -터놓으면 마주하는 -을 마친 참가자들이 사진을 찍고 있다. 지역의 건축학과 학생, 장애 학생 등이 참여해서 공간 접근성 향상을 논의했다. 충남지역활성화공동체센터

- 장애 당사자 참가자들은 어떻게 섭외했는지?



"대학생 참가자들과 또래로서 자연스럽게 공감대를 형성할 수 있도록 장애 당사자 대학생들을 함께 부르고 싶었다. 예전에 다양성영화제를 함께 치렀던 나사렛대학교 김병건 교수님께 부탁드려 지체장애-시각장애 당사자 대학생들을 소개받았다. 코다(부모가 농인인 자녀) 공동체 대표님을 통해 농인 참가자도 모셨다.



지역에 사람이 없다는 식의 이야기를 많이 하는데, 없는 게 아니라 사실은 연결이 안 되는 거란 걸 많이 느낀다. 이번 워크숍을 위해서 스무 개 넘는 곳에 연락해 섭외했고 결과적으로는 필요한 사람과 자원을 잘 모은 것 같다(기자주 - 무의가 진행한 아우름 '접근성 워크숍'에서는 장애인을 비롯해 다양한 페르소나를 가정해 공간 접근성의 불편함을 가정해 보고 솔루션을 찾아보는 활동을 진행했다)."



- 워크숍 두 번 내내 직접 경청하더라. 깨달은 점은 무엇이었는지?"



"물리적 접근성만으로는 충분하지 않다는 것이다. 1회차 워크숍에 참가한 휠체어 이용 여학생의 말이 가장 기억에 남는다. '처음 여기 왔을 때 내가 와도 되는 공간인가 하는 생각이 있었는데 너무 반겨 주셔서 편하게 있다가 간다. 또 오고 싶다'고 하더라."



- 그 학생은 왜 그렇게 생각했다고 하던가?



"놀랐던 게 너무 다 잘 돼 있어서 물리적으로는 완벽한데 자기가 있어야 될 공간이 아닌 것 같다는 생각이 들었다고 하더라. 뭔가 잘 되어 있는데 어디 가서 뭘 물어볼지 잘 모르겠다는 생각이 들었다면서."



- 그 학생 표현을 들으니 무의가 '모두의 지하철'이라는 교통약자용 엘리베이터 안내 표지를 지하철에 붙였을 때가 생각난다. 유아차 끄는 엄마가 "엘리베이터가 있어도 환대받는다는 느낌이 안 들었는데 이 표지가 있으니 이 공간이 우리를 반긴다는 느낌이 난다"고 했다.



"맞다. 그래서 모두가 환대받는다는 느낌을 받도록 안내 메시지를 더욱 눈에 잘 띄도록, 더 잘 전달될 수 있도록 하는 방법을 고민하려고 한다."



▲강정진 센터장대행이 아우름 장애접근성 워크숍 '틈'에 참여하고 있다. 강정진

- 센터 직원들도 팀을 이뤄 워크숍에 참여했고 끝나고 회고도 진행했다고 들었다. 향후 아우름 공간에는 어떤 구체적 변화가 생기는지?



"직원들이 자발적으로 참여해 진지하게 고민했다. 무의가 해외의 여러 공공, 문화 공간에서 쉽게 볼 수 있는 '접근성 매니저'를 도입해야 한다고 워크숍에서 말하셔서, 건축을 전공한 김세현 매니저가 관심을 보였다. 아우름에서도 그 역할을 직접 해보겠다고 나섰다. 당장 센터 1주년 기념행사부터 접근성 매니저 역할을 직접 맡았다. 직원들이 돌아가면서 안내 데스크 업무를 보는데 각자 접근성 매니저 역량을 강화하여 센터의 문화로 정착시킬 예정이다.



워크숍에서 제안된 물리적인 접근성 향상 아이디어 중 몇 가지는 실제 개선사업으로 추진하고 있다. 휠체어 이용자가 편리하게 사용할 수 있는 낮은 싱크대와 물품 보관함, 공간 안내 사인물, 이동 안전을 위한 충돌 방지 시설 등을 개선하려고 한다. 재난 상황에서 이동이 어려운 이용자를 위한 피난의자 설치도 추진하고 있다."



- 사실 국내에서도 접근성 매니저는 장애인 공연 등이 자주 이뤄지는 전문 공간을 제외하고는 거의 보기 드물다. 아우름에서 접근성 매니저를 상시화하고 다른 직원들까지도 역량을 강화한다니 매우 반갑다. 이번 사업이 센터에 그치지 않고 충남 지역 전체로 확산되길 바란다고 했는데, 그 이유와 앞으로의 계획은 무엇인지?



"아우름 사례를 충남의 다른 공동체 공간에서도 참고할 수 있는 접근성 개선 모델로 만들고 싶다. 충남 도내 수많은 중간지원조직과 시민사회 공간으로 이러한 포용적 경험이 아우름을 중심으로 목화씨 퍼지듯 퍼져 나가길 기대한다. 문익점이 된 느낌이다.(웃음)



이런 워크숍이나 시설을 위한 예산을 요청하면 '그거 장애인 시설 아니냐'고 하는데, 경사로나 엘리베이터 등 접근성이 개선되면 장애인뿐만 아니라 어르신, 어린이, 유모차 이용자 등 더 많은 지역 주민들이 편안하게 모일 수 있게 된다. 앞으로 도의원, 지자체, 기업의 사회적 책임(CSR) 자원 및 민간 거버넌스와 연계하여 지역의 공간 운영 기준과 접근성 관련 정책을 발전시키는 데에도 도움이 되었으면 한다."



2026년 4월 국회를 통과한 장애인권리보장법 21조에는 공공의 '보편적인 디자인 확대 노력 의무'가 명시됐다. 공공 기관을 중심으로 단순히 장애 접근성을 넘어 모든 사람들이 편리하게 사용할 수 있는 유니버설디자인은 단순한 배려가 아니라 초고령화 시대에 사회를 구성하는 기본 원리가 되어야 한다.



지역의 공공 기관이 지역 건축학과 학생들과 장애 당사자를 함께 포함해 장애 접근성 워크숍을 진행했다는 것은 이런 점에서 뜻깊다. 장애 접근성에 대한 논의와 노력이 서울과 대도시 일부에서만 그치지 않고 강정진 센터장 대행의 표현처럼 '목화씨처럼' 전국에 확산되기를 바란다.

#아우름 #접근성 #유니버설디자인 #충남지역공동체활성화센터 #온양온천역 프리미엄 홍윤희의 다채로운 세상 이전글 마이크 놓은 록밴드 보컬, 동네 가게 사장님 '꼬드겨' 일냈다 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 시민기자 기사쓰기

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기사 제보하기 강정진 센터장대행이 아우름 장애접근성 워크숍 '틈'에 참여하고 있다."직원들이 자발적으로 참여해 진지하게 고민했다. 무의가 해외의 여러 공공, 문화 공간에서 쉽게 볼 수 있는 '접근성 매니저'를 도입해야 한다고 워크숍에서 말하셔서, 건축을 전공한 김세현 매니저가 관심을 보였다. 아우름에서도 그 역할을 직접 해보겠다고 나섰다. 당장 센터 1주년 기념행사부터 접근성 매니저 역할을 직접 맡았다. 직원들이 돌아가면서 안내 데스크 업무를 보는데 각자 접근성 매니저 역량을 강화하여 센터의 문화로 정착시킬 예정이다.워크숍에서 제안된 물리적인 접근성 향상 아이디어 중 몇 가지는 실제 개선사업으로 추진하고 있다. 휠체어 이용자가 편리하게 사용할 수 있는 낮은 싱크대와 물품 보관함, 공간 안내 사인물, 이동 안전을 위한 충돌 방지 시설 등을 개선하려고 한다. 재난 상황에서 이동이 어려운 이용자를 위한 피난의자 설치도 추진하고 있다.""아우름 사례를 충남의 다른 공동체 공간에서도 참고할 수 있는 접근성 개선 모델로 만들고 싶다. 충남 도내 수많은 중간지원조직과 시민사회 공간으로 이러한 포용적 경험이 아우름을 중심으로 목화씨 퍼지듯 퍼져 나가길 기대한다. 문익점이 된 느낌이다.(웃음)이런 워크숍이나 시설을 위한 예산을 요청하면 '그거 장애인 시설 아니냐'고 하는데, 경사로나 엘리베이터 등 접근성이 개선되면 장애인뿐만 아니라 어르신, 어린이, 유모차 이용자 등 더 많은 지역 주민들이 편안하게 모일 수 있게 된다. 앞으로 도의원, 지자체, 기업의 사회적 책임(CSR) 자원 및 민간 거버넌스와 연계하여 지역의 공간 운영 기준과 접근성 관련 정책을 발전시키는 데에도 도움이 되었으면 한다."2026년 4월 국회를 통과한 장애인권리보장법 21조에는 공공의 '보편적인 디자인 확대 노력 의무'가 명시됐다. 공공 기관을 중심으로 단순히 장애 접근성을 넘어 모든 사람들이 편리하게 사용할 수 있는 유니버설디자인은 단순한 배려가 아니라 초고령화 시대에 사회를 구성하는 기본 원리가 되어야 한다.지역의 공공 기관이 지역 건축학과 학생들과 장애 당사자를 함께 포함해 장애 접근성 워크숍을 진행했다는 것은 이런 점에서 뜻깊다. 장애 접근성에 대한 논의와 노력이 서울과 대도시 일부에서만 그치지 않고 강정진 센터장 대행의 표현처럼 '목화씨처럼' 전국에 확산되기를 바란다. 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 글 홍윤희 (kithong9) 내방 구독하기 목차38 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 마이크 놓은 록밴드 보컬, 동네 가게 사장님 '꼬드겨' 일냈다 맨위로 다크 아산에 위치한 충남지역활성화공동체센터 아우름에서 지난 10월 14일 장애접근성 워크숍 틈 -터놓으면 마주하는 -을 마친 참가자들이 사진을 찍고 있다. 지역의 건축학과 학생, 장애 학생 등이 참여해서 공간 접근성 향상을 논의했다."대학생 참가자들과 또래로서 자연스럽게 공감대를 형성할 수 있도록 장애 당사자 대학생들을 함께 부르고 싶었다. 예전에 다양성영화제를 함께 치렀던 나사렛대학교 김병건 교수님께 부탁드려 지체장애-시각장애 당사자 대학생들을 소개받았다. 코다(부모가 농인인 자녀) 공동체 대표님을 통해 농인 참가자도 모셨다.지역에 사람이 없다는 식의 이야기를 많이 하는데, 없는 게 아니라 사실은 연결이 안 되는 거란 걸 많이 느낀다. 이번 워크숍을 위해서 스무 개 넘는 곳에 연락해 섭외했고 결과적으로는 필요한 사람과 자원을 잘 모은 것 같다(기자주 - 무의가 진행한 아우름 '접근성 워크숍'에서는 장애인을 비롯해 다양한 페르소나를 가정해 공간 접근성의 불편함을 가정해 보고 솔루션을 찾아보는 활동을 진행했다).""물리적 접근성만으로는 충분하지 않다는 것이다. 1회차 워크숍에 참가한 휠체어 이용 여학생의 말이 가장 기억에 남는다. '처음 여기 왔을 때 내가 와도 되는 공간인가 하는 생각이 있었는데 너무 반겨 주셔서 편하게 있다가 간다. 또 오고 싶다'고 하더라.""놀랐던 게 너무 다 잘 돼 있어서 물리적으로는 완벽한데 자기가 있어야 될 공간이 아닌 것 같다는 생각이 들었다고 하더라. 뭔가 잘 되어 있는데 어디 가서 뭘 물어볼지 잘 모르겠다는 생각이 들었다면서.""맞다. 그래서 모두가 환대받는다는 느낌을 받도록 안내 메시지를 더욱 눈에 잘 띄도록, 더 잘 전달될 수 있도록 하는 방법을 고민하려고 한다." 건축학과 학생들, 장애 학생들을 비롯한 지역 주민들이 아우름 (온양온천역 인근 지역 주민 공동체 공간) 의 접근성을 높이기 위한 워크숍을 지난 10월 진행했다. 워크숍 참가자들은 다양한 장애 당사자로 '빙의'하여 공간에서 불편한 부분을 상상해 보고 여러 해결책을 내는 활동을 했다."아우름을 운영하다 보니 만들어진 공간을 고치는 것보다 처음부터 잘 설계하는 것이 중요하다는 걸 알았고, 공간을 만드는 미래 건축가들이 포용적 관점을 갖는 게 중요하다는 무의의 문제의식에 공감했다. 마침 지역 문제 해결 도시설계 프로젝트를 한 적이 있어서 충남 지역 8개 대학 교수님 톡방이 있었고, 유니버설 디자인(UD)에 관심이 있느냐고 여쭈었다.마침, 대학에서도 UD를 다루긴 하지만 충분히 깊게 경험하기는 어렵고 관심 있는 학생도 꽤 있음에도 현장 참여 기회는 적다고 하더라. 순천향대, 선문대 건축학과에서 호응해 주셨다. 워크숍 일정이 시험기간과 겹쳐 어려움이 있었음에도, 취지에 공감한 교수님과 학생들이 자발적으로 참여해 주어 정말 고마웠다. 향후에는 대학 정규 수업 과정과 연계해 더욱 정교하고 전문적인 프로젝트로 확장할 계획이다." 충남지역활성화공동체센터 아우름은 온양온천역 예식장 유휴 건물을 리모델링해 2025년 12월 개관한 817평 규모의 복합문화공간이다. 지역 주민들이 책도 읽고 집중할 수 있는 공간이 있어 개인 사무나 공부를 할 수도 있다. 회의실이 있어 동아리 활동이나 예술 활동도 가능하다. 장애 접근성이 좋다."공간 만들기 전에는 고민만 했는데 실제로 공간을 오픈하니 시각장애인이나 휠체어 이용자 등 당사자들이 아우름의 다목적실이나 창작공간을 많이 찾으신다. 다목적실에는 공예나 미술 활동을 하라는 취지로 약간 높은 책상을 놓았는데 그게 휠체어 이용자들에게 편리하다고 하더라. 예기치 않게 알게 된 사실이다. 이렇게 실제 당사자들이 이용하기 시작하니 더욱 전문적인 안내와 세심한 준비가 필요함을 피부로 느꼈다.또 지역 활성화를 위해 공간을 만들고 운영하는 일을 하다 보니 지역 다른 곳에서도 장애접근성 필요성에는 공감하지만 방법을 몰라 애를 먹는 경우가 많더라. 무의와 함께 접근성 워크숍을 하고 이 사례를 충남의 다른 시민사회와 공간 운영으로도 확대하고 싶었다. 무의는 전임 팀장님이 추천하셨다. 시민 실천을 통해 장애인 이동권을 변화시키고 공간 변화를 만드는 무의 방식이 좋아서 제안드렸다."

강정진 충남지역활성화공동체센터 센터장 직무대행이 아우름 홍보물을 들어 보이고 있다. 온양온천역에서 1분 거리에 있는 지역 주민을 위한 모임, 휴식, 업무 등 다양한 목적의 공간이다. 장애접근성이 좋아 장애가 있는 주민들도 즐겨 이용한다. 2026년 10월 공간의 접근성을 더 높이기 위해 유니버설디자인 워크숍을 지역 주민들과 진행했다."아우름은 행정안전부 소통협력공간 사업의 일환으로, 5년 이상 방치되었던 예식장 유휴 건물을 리모델링해 작년 12월 개관한 817평 규모의 복합문화공간이다. 지역 주민들이 차도 마시고 책도 읽고 서로 연결될 수 있다. 집중할 수 있는 공간이 있어 개인 사무나 공부를 하러도 오신다. 회의실이 있어 주민들이 동아리 활동이나 예술 활동을 하러도 오신다.""사업 초기 설계 단계에 장애인도 편하게 이용할 수 있도록 페르소나를 설정해 반영하고자 했으나, 예산 한계 등으로 100% 만족스럽게 반영하진 못했다. 운영해 나가면서 만들어 가자는 생각을 했다. 마침, 센터 1층에 아산장애인자립생활센터가 있고 역 근처라 장애인 이용자분들이 많이 방문한다.그분들이 '카페 앞을 휠체어로 다니게 좀 더 넓게 해 주세요', '엘리베이터 앞쪽 홍보물이 휠체어로 다닐 때 걸려요' 등의 의견을 전해주셔서 운영에 반영해 갔다. 지난 9월에는 장애인자립생활센터, 발달장애인 학생 단체 등과 공동으로 공간을 둘러보며 '환대 체크리스트'와 리플렛을 제작하기도 했다.""어린 시절 아버지가 연탄가스 중독 사고로 3주 동안 의식이 없다 깨어나신 후 오른손 장애를 갖게 되셨다. 자연스럽게 장애인의 삶과 불편함에 관심을 갖게 됐다. 대학에서 사회복지학을 전공하며 장애인 복지 전문가를 꿈꿨다. 대학 시절엔 코이카의 해외 NGO 활동가 육성 사업을 통해 스리랑카에서 1년간 지역아동 공동체 교육과 장애인 건강증진 활동을 했다.""스리랑카에 다녀온 후 아산YMCA에서 지역 주민 조직화, 공간 조성, 사회적기업 인큐베이팅 등의 업무를 했다. 지역에 청년센터를 처음으로 만들기도 했다. 작년 충청남도 통합 조례에 따라 사회혁신센터와 공익활동지원센터가 통합되면서 충남지역공동체활성화센터란 조직이 탄생했고 올 2월부터 센터장 직무대행을 맡게 됐다.""과거에는 주민이 행정 서비스를 제공받는 수혜자였지만, 이제는 스스로 지역 문제를 발견하고 해결하는 주체로 바뀌고 있다. 충남은 230만 인구에 해안, 산간, 도농복합 등 지역적 특성과 이슈가 매우 다양하다. 예전에는 동네에서 옆집 숟가락이 몇 개인지 아는 집성촌도 있었지만 요즘은 그런 커뮤니티성이 많이 낮아졌다.지역에서 주민들이 외로움이나 단절을 겪지 않도록 연결과 지지의 힘을 모을 수 있는 구조를 만들고 싶었다. 살고 싶고, 일하고 싶은 곳을 만들려면 어떻게 해야 할까. 그러다 보니 주민들이 모여서 이야기도 나누고, 함께 일하고 교류할 수 있는 공간을 조성해 가자는 게 아우름의 취지다."