연합뉴스

▲6월 23일, 중국 랴오닝성 다롄에서 열린 제17회 뉴챔피언 연차총회에 참석한 김민석 국무총리가 리창 국무원 총리와 회동했다. 연합뉴스

다롄을 다시 쓰는 법



한국은 다롄을 동북지역의 관문이자 북방 경제의 변화를 읽는 관측소로 다시 봐야 한다. 이미 하고 있는 일을 되풀이하기보다, 기존 연결망에서 우리가 확보할 가치를 높여야 한다.



첫째는 물류의 고도화다. 한국과 다롄을 잇는 운송망은 이미 있다. 이제 운임보다 '공장이 멈추지 않는 납기'를 팔아야 한다. 한국 항만에서 다롄을 거쳐 동북 내륙 공장에 도착할 때까지 주문·통관·재고·배송 정보를 연결하고, 한 운 영사가 전 구간의 납기와 사고 대응을 책임지는 서비스를 만드는 것이다.



중국이 추진하는 철도·해운 통합운송에 한국 구간을 접목하되 세관 권한은 존중해야 한다. 기업별 부품 수요를 묶은 공동재고, 고장 부품의 긴급 배송, 회수·수리 물류부터 시험할 만하다. 성과도 물동량보다 재고일수와 납기 편차, 생산중단 시간의 감소로 평가해야 한다.



둘째는 산업 협력의 전환이다. 조선·석유화학·반도체 설비를 경쟁적으로 늘리기보다 기존 공장이 필요로 하는 고부가 기자재, 유지보수, 에너지 절감과 환경설비에서 기회를 찾아야 한다. 헝리의 성장은 경쟁 심화이면서 새로운 구매 수요다. 핵심 기술을 지키면서 고객의 생산성과 환경 성과를 높이는 사업구조가 필요하다.



셋째는 동북의 바람을 한국의 청정에너지로 연결하는 일이다. 지린성 쑹위안 등에서는 풍력·태양광을 활용한 그린 수소와 암모니아 사업이 진행되고 있다. 재생전력으로 물을 전기분해해 수소를 만들고, 이를 암모니아로 전환해 다롄항을 통해 한국으로 운송하는 공급망을 검토할 만하다. 다롄은 생산지 자체보다 내륙 에너지와 한국 수요를 연결하는 출항·사업관리 거점이 될 수 있다.



국내에서 암모니아를 직접 쓸지 수소로 다시 분해할지에 따라 비용과 손실이 달라진다. 가까운 거리만으로 경쟁력을 단정해서는 안 된다. 재생전력 사용 증빙과 한국 청정수소 인증, 내륙운송·저장시설·해상운송·재전환을 포함한 도착가격을 먼저 검증해야 한다. 한국 수요기업의 조건부 장기구매와 소규모 실증을 묶고 다른 공급국과 비교한 뒤 투자하는 순서가 현실적이다. 중국산에 대한 새로운 의존을 키우지 않도 록 공급원도 분산해야 한다.



넷째는 단둥과 연계해 북한의 경제적 선택지를 넓히는 일이다. 중국과의 협력이 확대되는 상황에서 한국이 빠진 시간이 길어질수록 북한의 거래망과 산업 표준은 중국 중심으로 굳어질 수 있다. 목표는 중국을 배제하는 것이 아니라 북한에 한국이라는 추가 시장과 기술·거래 상대를 제공하는 것이다. 다롄의 한국 기업·금융·물류 네트워크를 단둥의 접경 기능과 연결해 남북중 협력의 협상 기반으로 활용할 수 있다.



지금은 중국 내 합법적 조사와 사업설계부터 시작해야 한다. 신의주 등 북한 생산지와 다롄항을 잇는 운송비, 한국 시장의 구매 수요, 품질 기준을 검토해 구체적인 사업안을 축적하는 것이다. 관계 개선과 필요한 제재 완화·승인 이후에는 한국 기업이 구매와 품질관리에 직접 참여하는 가공·유통 사업을 검토할 수 있다.



단순한 중국 중개무역에 머물지 않고 한국 측이 거래정보와 고객 접점을 확보하며, 여건이 되면 북한 항만과 한국을 잇는 직거래 항로로 넓혀가야 한다. 합작·설비 반입·북한산 제품 거래에는 제약이 있으므로 우회사업처럼 접근해서는 안 된다. 북한에는 판로의 다변화, 중국에는 물류·서비스 수익, 한국에는 시장과 관계 회복의 접점을 제공하는 구상이어야 지속될 수 있다.



실행은 작고 분명해야 한다. 무역관·기업·물류업체·연구기관이 납기관리와 청정에너지 공급망을 먼저 검증하고, 대북사업은 제도적 여건에 맞춰 준비하면 된다. 오늘의 수익성과 내일의 전략적 선택지를 함께 확보하는 것이다.



40여 년 전 신지식의 수필이 내게 다롄으로 가는 첫 길을 열었다. 이제 우리가 열어야 할 것은 더 정확한 물류, 더 깨끗한 에너지, 더 넓은 경제협력의 길이다. 다롄은 추억으로만 간직하기에는, 우리에게 너무 가까운 전략적 항구다.

#황재원 #다롄 프리미엄 1%를 위한 제1보 이전글 왜 나이 든 구성원은 일하지 않는가 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 시민기자 기사쓰기

시리즈 연재발행

오마이뉴스 취재후원

기사 제보하기 6월 23일, 중국 랴오닝성 다롄에서 열린 제17회 뉴챔피언 연차총회에 참석한 김민석 국무총리가 리창 국무원 총리와 회동했다.한국은 다롄을 동북지역의 관문이자 북방 경제의 변화를 읽는 관측소로 다시 봐야 한다. 이미 하고 있는 일을 되풀이하기보다, 기존 연결망에서 우리가 확보할 가치를 높여야 한다.첫째는 물류의 고도화다. 한국과 다롄을 잇는 운송망은 이미 있다. 이제 운임보다 '공장이 멈추지 않는 납기'를 팔아야 한다. 한국 항만에서 다롄을 거쳐 동북 내륙 공장에 도착할 때까지 주문·통관·재고·배송 정보를 연결하고, 한 운 영사가 전 구간의 납기와 사고 대응을 책임지는 서비스를 만드는 것이다.중국이 추진하는 철도·해운 통합운송에 한국 구간을 접목하되 세관 권한은 존중해야 한다. 기업별 부품 수요를 묶은 공동재고, 고장 부품의 긴급 배송, 회수·수리 물류부터 시험할 만하다. 성과도 물동량보다 재고일수와 납기 편차, 생산중단 시간의 감소로 평가해야 한다.둘째는 산업 협력의 전환이다. 조선·석유화학·반도체 설비를 경쟁적으로 늘리기보다 기존 공장이 필요로 하는 고부가 기자재, 유지보수, 에너지 절감과 환경설비에서 기회를 찾아야 한다. 헝리의 성장은 경쟁 심화이면서 새로운 구매 수요다. 핵심 기술을 지키면서 고객의 생산성과 환경 성과를 높이는 사업구조가 필요하다.셋째는 동북의 바람을 한국의 청정에너지로 연결하는 일이다. 지린성 쑹위안 등에서는 풍력·태양광을 활용한 그린 수소와 암모니아 사업이 진행되고 있다. 재생전력으로 물을 전기분해해 수소를 만들고, 이를 암모니아로 전환해 다롄항을 통해 한국으로 운송하는 공급망을 검토할 만하다. 다롄은 생산지 자체보다 내륙 에너지와 한국 수요를 연결하는 출항·사업관리 거점이 될 수 있다.국내에서 암모니아를 직접 쓸지 수소로 다시 분해할지에 따라 비용과 손실이 달라진다. 가까운 거리만으로 경쟁력을 단정해서는 안 된다. 재생전력 사용 증빙과 한국 청정수소 인증, 내륙운송·저장시설·해상운송·재전환을 포함한 도착가격을 먼저 검증해야 한다. 한국 수요기업의 조건부 장기구매와 소규모 실증을 묶고 다른 공급국과 비교한 뒤 투자하는 순서가 현실적이다. 중국산에 대한 새로운 의존을 키우지 않도 록 공급원도 분산해야 한다.넷째는 단둥과 연계해 북한의 경제적 선택지를 넓히는 일이다. 중국과의 협력이 확대되는 상황에서 한국이 빠진 시간이 길어질수록 북한의 거래망과 산업 표준은 중국 중심으로 굳어질 수 있다. 목표는 중국을 배제하는 것이 아니라 북한에 한국이라는 추가 시장과 기술·거래 상대를 제공하는 것이다. 다롄의 한국 기업·금융·물류 네트워크를 단둥의 접경 기능과 연결해 남북중 협력의 협상 기반으로 활용할 수 있다.지금은 중국 내 합법적 조사와 사업설계부터 시작해야 한다. 신의주 등 북한 생산지와 다롄항을 잇는 운송비, 한국 시장의 구매 수요, 품질 기준을 검토해 구체적인 사업안을 축적하는 것이다. 관계 개선과 필요한 제재 완화·승인 이후에는 한국 기업이 구매와 품질관리에 직접 참여하는 가공·유통 사업을 검토할 수 있다.단순한 중국 중개무역에 머물지 않고 한국 측이 거래정보와 고객 접점을 확보하며, 여건이 되면 북한 항만과 한국을 잇는 직거래 항로로 넓혀가야 한다. 합작·설비 반입·북한산 제품 거래에는 제약이 있으므로 우회사업처럼 접근해서는 안 된다. 북한에는 판로의 다변화, 중국에는 물류·서비스 수익, 한국에는 시장과 관계 회복의 접점을 제공하는 구상이어야 지속될 수 있다.실행은 작고 분명해야 한다. 무역관·기업·물류업체·연구기관이 납기관리와 청정에너지 공급망을 먼저 검증하고, 대북사업은 제도적 여건에 맞춰 준비하면 된다. 오늘의 수익성과 내일의 전략적 선택지를 함께 확보하는 것이다.40여 년 전 신지식의 수필이 내게 다롄으로 가는 첫 길을 열었다. 이제 우리가 열어야 할 것은 더 정확한 물류, 더 깨끗한 에너지, 더 넓은 경제협력의 길이다. 다롄은 추억으로만 간직하기에는, 우리에게 너무 가까운 전략적 항구다. 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 글 황재원 (firenzedt) 내방 구독하기 목차44 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 왜 나이 든 구성원은 일하지 않는가 맨위로 다크

다롄항고등학교 교과서에서 만난 도시가 훗날 첫 해외 근무지가 될 줄은 몰랐다. 40여 년 전 현대문학 교과서에서 읽은 신지식의 수필 <가로수>. 내가 다롄이라는 이름을 처음 마음에 담은 것은 그 글을 통해서였다. 작품 속 도시는 '따렌(大連)'이었다. 낯선 지명 옆에 아카시아가 피어 있었다.신지식은 제2차 세계대전 중 다롄에서 여학교를 다녔다. 살벌한 전쟁의 일상에서도 아카시아 꽃향기는 어린 소녀에게 평온을 돌려줬다. 고교생이던 내 기억에 남은 다롄도 꽃향기를 품은 도시였다. 중국이 멀고 낯설던 시절, 나는 지도보다 문학을 통해 먼저 그곳에 도착했다.그 다롄으로 첫 해외 발령을 받았다. 교과서 속 지명이 근무지 주소가 되었으니 인연도 묘했다. 이후 중국 일곱 도시에서 근무했지만, 다롄은 중국을 현장에서 배우기 시작한 첫 교실로 남아 있다. 다만 그곳에서 읽은 이야기는 수필 보다 복잡했다. 아카시아 향기 아래 러시아의 철도와 일본의 만철, 한국 기업들의 꿈과 좌절이 겹겹이 놓여 있었다.다롄의 아카시아에는 사연이 있다. 우리가 아카시아라고 부르는 아까시나무는 러시아가 도시를 건설하던 시기에 가로수로 심어졌다. 러시아가 물러난 뒤에도 나무는 남았고, 일본 통치기를 거쳐 도시의 상징이 됐다. 오늘날의 아카시아 축제는 그 풍경을 시민의 축제로 이어간다. 제국이 심은 나무에서 시민의 축제가 피어난 셈이다.도시 이름에도 여러 나라의 발자국이 겹쳐 있다. 러시아가 붙인 '달니'는 '먼 곳'이라는 뜻이다. 여기서 다롄이라는 이름이 나왔다는 설명이 있지만, 러시아 진출 이전부터 '다롄만'이라는 지명이 사용됐다. 기존 지명 위에 러시아식 이름과 일본의 도시 명명이 포개진 것이다.러시아가 이 먼 곳까지 내려온 이유는 얼지 않는 항구, 태평양으로 나가는 출구였다. 1898년 청나라로부터 뤼순과 다롄 일대를 조차한 러시아는 뤼순을 군항으로, 다롄을 상업항으로 육성했다. 시베리아철도와 연결되는 동청철도의 남부 지선을 항구까지 이어 대륙의 철길과 바닷길을 묶었다. 다롄은 변방이면서 세계시장으로 향하는 문이었다.그 문을 일본이 빼앗았다. 러일전쟁의 격전 끝에 1905년 1월 뤼순이 함락됐다. 훗날 일본에서 군신으로 떠받들어진 노기 마레스케가 공격을 지휘했다. 203고지는 승전의 상징이 됐지만, 그 승리를 위해 수많은 병사가 포화 속으로 내몰렸다. 전적지에서 장군의 명예보다 먼저 떠오르는 것은 그 병사들의 얼굴이다.배탈약 정로환에도 전쟁의 흔적이 남아 있다. 일본에서 사용했던 옛 이름은 러시아를 정벌한다는 뜻의 '정로환(征露丸)'이었다. 러일전쟁 당시 일본군에 지급됐고, 이후 '정(征)' 자가 '정(正)'으로 바뀌었다. 작은 약병에도 제국의 시대가 들어 있었다.러시아는 1945년 소련의 이름으로 돌아와 항만·철도와 뤼순 해군기지에 대한 권익을 확보했다. 이후 관련 권한과 자산은 중국으로 이관됐고, 소련군은 1955년 철수했다. 1999년 러시아 총리를 지낸 세르게이 스테파신이 1952년 뤼순에서 태어났다는 사실은 이 역사를 실감 나게 한다. 아버지가 소련 해군으로 근무하던 때였다. 국제정치는 한 정치인의 출생지에도 새겨져 있다.일본은 다롄을 만주 경영의 본거지로 만들었다. 뤼순에는 관동군의 초기 사령부가, 다롄에는 남만주철도주식회사, 이른바 만철의 본사가 있었다. 만철은 철도·항만·광산·호텔·도시 개발과 조사연구까지 손을 뻗친 식민지 경영 조직이었다. 사업 범위는 달랐지만 영국의 동인도회사나 조선의 동양척식회사를 떠올리면 성격을 이해하기 쉽다. 군사력이 길을 열고 기업이 경제망을 깔았다.중산광장의 옛 은행 건물, 야마토호텔이었던 다롄빈관, 만철 건물과 오래된 주택가에는 그 흔적이 남아 있다. 근무 당시 종종 식사를 함께하던 일본 흥업은행 주재원이 어느 날 자기 은행 출장자용 다롄 안내자료를 보여줬다. 시내 주요 지점마다 일본 통치기의 옛 지명이 꼼꼼히 고증돼 있었다. 만주국 시대의 지도가 현재의 도시 위에 펼쳐진 듯했다. 다롄·뤼순의 관동주는 엄밀히 만주국과 별도의 일본 조차지였지만, 당시 받은 인상은 선명하다.섬뜩했다. 내가 현재의 중국 도시에서 일할 때, 누군가는 그 아래 겹쳐진 옛 도시까지 읽고 있었다. 자료 하나로 의도를 단정할 수는 없다. 그러나 그들에게 다롄은 처음 진출한 외국 도시만은 아니었다. 지명과 건물, 학교와 생활의 기억이 축적된 공간이었다. 비즈니스에서도 이런 기억의 두께는 무시할 수 없다.다롄에서 학창 시절을 보낸 일본인들이 옛 학교와 살던 동네를 찾는 추억 여행도 그런 연결을 보여준다. 개인의 향수와 식민 지배에 대한 평가는 구분해야 한다. 다만 과거의 인연과 인적 관계가 개혁·개방 이후 일본 기업의 귀환을 도왔다는 사실은 주목할 만하다.1990년대부터 2000년대 초반까지 다롄은 일본 기업의 대표적인 중국 투자 거점이었다. 항구와 공업 기반, 풍부한 일본어 인력에 지리적 근접성까지 갖췄다. 보시라이가 시장과 당서기로 활동하던 시기에는 도시 미화와 외자 유치, 국제행사로 존재감이 높아졌다. '북방의 홍콩'이라는 꿈이 낯설지 않던 때였다.그러나 도시를 아름답게 만드는 일과 경제의 체질을 바꾸는 일은 달랐다. 다롄의 배후인 동북 3성은 국유기업과 중 후장대 산업 의존도가 높았다. 샤강(下岗), 즉 구조조정으로 일터에서 밀려난 노동자들의 문제는 공동체의 위기였다. 인구 유출과 고령화, 민간경제의 활력 부족도 겹쳤다. 중국의 '러스트 벨트'라는 말은 그 사정을 압축한다. 상하 이·쑤저우와 광둥의 산업 생태계가 성장할 때 다롄은 배후지역의 정체를 함께 짊어졌다.우리에게 다롄은 더 깊은 인연의 땅이다. 비사산성은 고구려를 떠올리게 하고, 뤼순감옥은 안중근 의사가 1910년 순국하고 신채호 선생이 1936년 옥중에서 생을 마친 곳이다. 같은 도시에서도 민족마다 먼저 보이는 풍경이 다르다.수교 이후에는 한국 기업들의 꿈도 밀려들었다. 현대그룹의 희망대하와 현대전자 계열 맥스터의 다롄 진출 구상은 당시 한국 기업들의 기대를 상징했다. 현대전자가 다롄에서 품었던 꿈은 이루어지지 못했지만, 그 기업적 유산을 잇는 SK하이닉스는 훗날 인텔의 낸드 사업과 다롄 공장을 인수하고 솔리다임을 출범시키며 세계적인 메모리·저장장치 기업으로 발전했다. 다롄은 그렇게 한국 전자산업의 미완의 꿈과 새로운 도약이 세월을 건너 만나는 무대가 됐다.STX의 사례는 더 뼈아프다. 창싱다오의 대규모 조선기지는 경영위기와 파산을 피하지 못했지만, 그 자산을 인수한 헝리는 세계 조선시장에서 강력한 기업으로 성장했다. '중국 사업은 어렵다'는 말만으로는 배울 것이 적다. 시장의 주기와 자금조달, 현지 정책과 고객 확보를 함께 봐야 한다. 기업의 실패가 곧 입지의 실패를 뜻하지는 않는다.