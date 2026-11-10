동아일보

11월 10일 동아일보 4면 기사.국회의원이 국정감사 증인 채택을 압박 수단으로 삼아 대기업으로부터 농어촌 지원기금 출연을 이끌어 낸 사례가 드러났다.국회 농림축산식품해양수산위원회(농해수위) 법안심사소위 위원장인 윤준병 민주당 의원(전북 정읍·고창)은 9월 29일 회의에서 농어촌상생협력기금에 대해 "매년 국정감사 때 국회의원들이 앵벌이 비슷하게 촉구해 가지고 협박하고 공갈해서 일정 부분 충당해 왔는데 이제 그 부분을 벗어나야 된다"고 말했다.같은 날 법안소위는 "기업은 매년 기금에 출연하도록 노력하여야 한다"는 조항을 넣은 FTA 농어업법 개정안을 통과시켰다.이 기금은 2015년 한·중 자유무역협정(FTA) 비준 때 농어민 피해 보전을 위해 만들어졌는데, 2017년부터 10년간 1조원을 조성하는 것이 목표다. 개정안에는 2027년 1월로 정해진 시한을 10년 늘리는 내용도 담겼다.그러나 국회가 민간 기금의 목표액을 정하는 것에 대해 '준조세'라는 지적도 나온다. 해당 법안은 11, 12일경 농해수위 전체회의에서 처리될 것으로 보인다.문화일보에 따르면, 윤준병은 9월 17일 기금 출연 실적이 저조하다며 이강만 한화그룹 사장과 이희근 포스코 사장을 증인으로 채택했다. 두 기업의 국회 대관 담당자가 의원실을 찾아가 연말까지 기금 납부를 약속하자 증인 채택이 철회됐고, 두 사장은 10월 7일 국감에 나오지 않았다.윤준병은 동아일보에 "의무 이행을 안 하면 당연히 불러다가 의무 이행을 촉구도 하고 원인이 무엇인지 질타도 하는 게 국감"이라며 "아주 정상적인 의정 활동을 했다고 생각한다"고 말했다. 그는 조선일보 통화에서는 "해당 기금이 지역구에 쓰인 건 한 푼도 없다"고 말했다.조선일보는 국감 때 지역구 민원과 관련된 민간인을 증인으로 신청한 사례로 국민의힘 정점식 원내대표(경남 통영·고성)와 민주당 박균택 의원(전남 광주 광산갑)을 거론했다.정점식은 올해 국토교통위원회 국감 도중 장동현 SK에코플랜트 부회장과 이호남 디오션자산운용 대표를 증인으로 추가 신청해 상임위에서 증인 채택까지 했다가 기업들이 투자 이행 방안을 내놓자 종합국감 직전 철회했다.국회 법제사법위원회 소속 박균택도 지역구 현안과 관련해 장인화 포스코 그룹 회장과 송치영 포스코이앤씨 사장 등을 증인으로 신청했다고 한다.재판거래 의혹으로 기소된 현직 부장판사의 재판에서 변호사의 아내가 남편의 금품 제공 정황을 증언했다. 아내는 남편이 판검사에게 돈을 줘 재판에 영향을 미칠 수 있다고 말했다고 했지만, 피고인 측은 혐의를 전면 부인했다.한국일보에 따르면, 서울중앙지법 형사합의35부는 6일 뇌물 혐의로 기소된 김아무개 부장판사와 정아무개 변호사의 공판에서 정 변호사의 아내 이아무개 씨를 증인으로 신문했다.이씨가 두 사람을 고발한 후 고위공직자범죄수사처(공수처) 수사2부(부장 김수환)는 이들을 재판상 편의를 제공하고 3393만원 상당의 뇌물을 주고받은 혐의로 불구속 기소했다고 5월 6일 밝혔다.김 판사는 자신의 아내가 운영하는 바이올린 교습소 공간을 정 변호사로부터 무상으로 제공받아 1400여 만원 상당의 부당한 이득을 취한 혐의도 받는다.이씨는 정 변호사가 평소 "'전북 지역 재판은 마음만 먹으면 100% 승소할 수 있다'고 말했다"고 증언했다.이씨는 정 변호사가 김 판사에 대해서도 "'우리 법무법인을 많이 도와주고 앞으로도 도움받을 일이 많아 밑밥을 깐다'고 말했다"고 말했고, 2024년 9월에는 정 변호사가 김 판사에게 현금 300만원이 든 견과류 선물 상자를 건네는 모습을 봤다고 진술했다.정 변호사 측은 이 돈이 바이올린 레슨비라며, 돈을 전달한 직후 통화에서 "앞으로 수업이 늘어날 예정이어서 레슨비를 지급하는 게 맞다"고 설명하자 배우자 이씨도 "오빠 잘했어"라고 답하는 등 레슨비로 인식하고 있었다고 반박했다.김 판사 측은 정 변호사와의 금전 거래 등은 재판과 전혀 관계가 없고, 자신이 재판장이 아닌 배석판사였기 때문에 재판 결과에 영향을 미칠 수 없었다고 주장했다.정 변호사 측은 이아무개가 이혼소송을 준비하며 자료를 계획적으로 수집했다며 고발 경위에 의문을 제기했다. 재판부는 20일 추가 증인 신문을 한 뒤 변론을 마칠 예정이다.이용철 법무부 장관 후보자의 과거 포커 도박 의혹을 두고 진위 공방이 벌어졌다. 의혹을 제기한 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장은 세 번 이상 쳤다고 주장하지만, 이용철은 거액이 걸린 도박은 한 적이 없다고 맞섰다.유동규는 6일 유튜브 채널 '박상규의 직설' 인터뷰에서 경기 용인시 고기리 계곡의 닭백숙집에서 돈을 걸고 포커를 쳤으며 판돈이 약 200만원 쌓였다고 주장했다.그러나 이용철은 9일 방위사업청 출근길에서 기자들을 만나 유동규가 "매우 악의적인 비방을 했다"며 "거액의 판돈이 걸린 도박을 해 본 적이 없다"고 말했다. 그는 "십수 년 전의 일을 어제 일처럼, 어떤 식당에서 정확히 몇백만원을 걸고 도박했다고 구체적으로 기억하는 것이 상식적인지 묻지 않을 수 없다"고 덧붙였다.그러나 유동규는 조선일보에 "이용철 후보자와 포커를 쳤던 것은 확실히 기억나는 것만 해도 세 번"이라며 "이용철 휘하 본부장들까지 넷이서 백숙집에서 만났고, 나도 이 후보자 측도 운전해 주는 기사와 함께 갔다"며 "평일 점심이었던 것으로 기억한다"고 주장했다.반면, 유동규가 포커를 함께 쳤다고 지목한 당시 성남산업진흥재단 관계자 김아무개 씨는 10일 뉴시스에 "저는 기억이 없고, 십수년 전 일이라 오래된 것을 기억한다는 게 굉장히 어렵다"면서도 "사실 그 사실관계 자체도 동의할 수가 없다"고 말했다.김씨는 "(이용철이) 타짜라거나 다니면서 도박을 많이 했다는 것에 동의할 수 없다"며 "이런 식의 얘기는 사실관계를 왜곡하고 어떤 이미지를 덧씌우는 것"이라고도 했다.한편, 이용철은 대통령 형사사건의 공소취소 문제에 대해서는 "오로지 진상 규명에 집중하고, 나머지는 법과 원칙에 따라 하는 것이 바람직하다"며 즉답을 피했다.국방부가 육·해·공군 사관학교를 통합하는 정부안을 고쳐 육군사관학교만 충청권으로 옮기고 해군·공군사관학교는 현 위치에 두는 방안을 검토하고 있다. 강신철 국방부 장관은 "사관학교를 폐교하겠다는 생각은 전혀 없다"고 했지만, 육군사관학교 총동창회는 여전히 반발하고 있다.경향신문에 따르면, 국방부는 서울 노원구 태릉의 육군사관학교(육사)를 세종시 육군 32보병사단 인근으로 옮기는 방안을 검토하고 있다. 진해의 해군사관학교와 청주의 공군사관학교는 기존 부지에 남을 가능성이 크다. 강신철은 9일 각 군 사관학교 총동창회장들과의 간담회에서 "(각 군) 사관학교를 폐교한다는 것은 절대 아니다"라며 "학교명은 없어지지 않는다. 각 학교에서 이수증, 졸업장 받을 수 있다"고 말했다.이범림 해군사관학교 총동창회장이 "해사는 결코 바다를 떠날 수 없다"고 하자 강신철은 "충분히 공감한다. 바다가 필요하겠다"고 답했다.강신철의 발언은 7월 16일 대전 자운대에 4년제 국군사관학교를 세우는 기본계획을 발표했던 국방부가 장관 교체 뒤 입장을 바꾼 것으로 풀이된다.국방부는 통합교육 1년과 각 군 교육 3년을 합친 '1+3안' 등 3가지 방안을 검토하며 11월 중 세부 계획을 발표할 계획이다.젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 외도 사실을 인정한 가운데, 상대 여성으로 지목된 인물이 중국 정보기관의 스파이일 가능성이 제기되자 엔비디아 이사회가 독립적인 조사에 착수했다. 미국 의회는 여야 모두 조사를 예고했지만, 도널드 트럼프 대통령은 그를 두둔했다.젠슨 황은 8일(현지시간) 직원들에게 사내 메일을 보내 "아내에게 충실하지 못했다(unfaithful)"며 외도를 인정하고 사과했다. 엔비디아 이사회는 독립이사들로 꾸린 위원회가 외부 변호사의 도움을 받아 조사하겠다며 "국가 안보나 엔비디아의 기밀이 유출됐다고 볼 만한 근거는 없다"고 밝혔다.뉴욕타임스(NYT)에 따르면, 마코 루비오 국무장관은 5월 트럼프의 중국 방문을 앞두고 기밀 메모 작성을 총괄했다. 메모에는 싱가포르 데이터센터 업체 메가스피드의 전직 임원 앨리스 황이 중국 국가안전부에 포섭돼 젠슨 황과 가까운 사이라는 내용이 담겼다. 트럼프는 약 1년 전 관련 보고를 받았지만 별다른 조처를 하지 않았고, 행정부는 젠슨 황에게 간첩에 대비한 경고도 하지 않았다고 NYT는 전했다.젠슨 황은 중국 시장에 미국산 반도체를 팔 수 있도록 수출 규제 완화를 요구해 왔고, 트럼프는 2025년 12월 엔비디아의 H200 칩을 중국의 승인된 고객에게 판매하는 것을 허용했다.브라이언 마스트 하원 외교위원장 등 공화당 소속 하원 3개 위원회 위원장은 젠슨 황에게 18일 비공개 브리핑에 나와 앨리스 황과의 관계와 엔비디아의 보안 대책을 설명하라고 요구했다.트럼프는 8일 기자들을 만나 젠슨 황을 "명예로운 사람"으로 지칭하며 "그가 누군가를 만난 것뿐인데, 다들 그러지 않느냐"고 반문했다. 트럼프는 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 젠슨 황을 데려갈지를 묻는 질문에 "잘 모르겠지만 확실히 그를 데려갈 것"이라고 답했다.중국 외교부는 정례 브리핑에서 자국이 관여됐다는 스파이 의혹을 부인했다.