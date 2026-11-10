박순찬

한국형 블루 웨이브더불어민주당이 실거주 여부와 상관없이 1세대 1주택자의 종합부동산세 기본공제액을 14억 원으로 올리는 감세안을 정부에 요구하고 나섰다. 일부 고가 주택 보유자의 표심만을 겨냥해 감세 개악을 계속 밀어붙인다면, 부동산값 폭등으로 신음하는 다수 서민층의 분노 서린 파도를 맞닥뜨리게 될 것이다.