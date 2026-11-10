▲한국형 블루 웨이브박순찬 더불어민주당이 실거주 여부와 상관없이 1세대 1주택자의 종합부동산세 기본공제액을 14억 원으로 올리는 감세안을 정부에 요구하고 나섰다. 일부 고가 주택 보유자의 표심만을 겨냥해 감세 개악을 계속 밀어붙인다면, 부동산값 폭등으로 신음하는 다수 서민층의 분노 서린 파도를 맞닥뜨리게 될 것이다. 덧붙이는 글 이 기사는 장도리사이트 ( https://jangdori.tistory.com )에도 실립니다. #종부세 #감세 #민주당 #블루웨이브 구독하기 프리미엄 박순찬의 장도리 카툰 이전글 [박순찬의 장도리 카툰] 텍사스의 배신 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 추천6 댓글 공유 시민기자기사쓰기 시리즈연재발행 오마이뉴스취재후원 기사제보하기 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 글 박순찬 (jangdory) 내방 구독하기 댓글 보기 응원글 보기 응원글 보기 독자의견 응원글 더보기 응원하기 더보기닫기 독자의견 >Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe. 목차399 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 [박순찬의 장도리 카툰] 텍사스의 배신 이용약관 개인정보처리방침 청소년보호정책 Copyright © OhmyNews 맨위로 다크