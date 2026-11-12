경기도소방재난본부

해당 공사 현장은 HD현대플라스포와 CJ건설이 공사를 맡고 있다.

지난 10월 9일 경기 부천시 오정구 삼정동 소재 부천열병합발전소 현대화사업 건설 현장(DL이앤씨 시공)에서 타워크레인 무게추가 중심을 잃고 흔들리며 작업자 2명을 덮쳐 노동자 A(58)씨가 사망하고 B(58)씨가 중상을 입었다.2026-10-09 떨어짐 1광주 / 09시 01분경 / 광주시 남구 봉선동 소재 아파트 옥상에서 외벽 도색 작업을 준비하던 노동자 A(70대)씨가 15층 옥상에서 떨어져 사망.2026-10-09 떨어짐 1충북 음성 / 11시 04분경 / 충북 음성군 소재 공장 신축 공사 현장에서 노동자 A씨가 철골 상단에서 이동하며 볼트 조임 작업 중 상부 철골에 부딪혀 바닥으로 떨어져 사망.2026-10-09 떨어짐 1강원 영월 / 10시 36분경 / 강원 영월군 주천면 소재 시멘트 공장 석회석 광산 터널 안에서 노동자 A(50대)씨가 광석 선별 장비를 수리하던 굴착기에 부딪혀 5m 깊이의 구덩이에 떨어져 사망.2026-10-10 깔림 1전남 광양 / 10시 50분경 / 전남 광양시 광양읍 소재 비닐하우스 인근에서 등유탱크를 중장비로 옮기던 중 노동자 2명이 등유탱크에 깔림. A(70대)씨는 심정지 상태로 병원에 옮겨졌으나 사망하고, B(70대)씨는 병원에서 치료 중.2026-10-12 물체에맞음 1경남 양산 / 15시 23분경 / 경남 양산시 물금읍 소재 병원 물류센터 건설 현장에서 지반에서 파이프를 빼던 중 6m 길이의 파이프가 튀어 올라 노동자 A(50대)씨가 맞음. A씨는 파이프에 맞은 뒤 병원으로 이송되었으나 사망.2026-10-12 떨어짐 1경남 거제 / 11시 36분경 / 경남 거제시 능포동 소재 계단식 옹벽 설치 현장(거제시 발주)에서 노동자 A(70대)씨가 콘크리트 잔해를 정리하던 중 16m 아래 바닥으로 떨어져 사망.2026-10-12 알수없음 1강원 삼척 / 14시 11분경 / 강원 삼척시 원덕읍 이천리 큰선방우골 인근에서 잔디 식재 작업을 하던 노동자 A(50대)씨가 쓰러져 병원으로 이송되었으나 사망.2026-10-14 끼임 1전북 완주 / 09시 38분경 / 전북 완주군 봉동읍 소재 화학물질 제조 공장에서 지게차를 이용해 35t 건조기를 들어올리던 중 노동자 A(50대)씨가 지게차 포크와 철제 구조물 사이에 머리가 끼여 사망.2026-10-14 떨어짐 1인천 / 12시경 / 인천시 미추홀구 주안동 주안노인문화센터 신축 건설 현장에서 하청업체 소속 일용직 노동자 A(50대, 중국 국적)씨가 혼자서 거푸집 동바리 해체 작업을 하던 중 떨어져 사망.2026-10-15 떨어짐 1충북 음성 / 13시 40분경 / 충북 음성군 금왕읍 소재 식품 제조 공장에서 공조 배관을 정비하기 위해 노동자 A(60대)씨가 천장 패널 위에서 이동하던 중 점검구를 밟고 8m 높이에서 떨어져 사망.2026-10-15 물체에맞음 1경기 김포 / 16시 28분경 / 자동차부품 공장인 조일공업 김포공장에서 하롤드 라자가(44, 필리핀 국적)씨가 그라인더로 자동차 부품을 연마하던 중 깨진 숫돌 파편에 맞아 사망. 노동자에게 지급된 마스크 및 장갑은 일반용이었으며, 보호 앞치마도 내열 기능만 있었던 것으로 알려짐. 해당 사업장에서 미등록 이주노동자들은 오전 6시부터 오후 6시까지 장시간 노동을 했던 것으로 알려짐.2026-10-15 기타 1전북 부안 / 21시 05분경 / 전북 부안군 상왕등도 인근 해상에서 조업 중이던 어선에서 선원 2명이 바다에 빠져 A(60대)씨가 사망하고, B(30대, 베트남 국적)씨가 부상을 입음. A씨가 그물을 올리는 기계인 양망기에 몸이 끼이자 이를 구하는 과정에서 함께 바다에 빠진 것으로 추정.2026-10-16 떨어짐 1전남 목포 / 13시경 / 전남 목포시 상동 소재 아파트에서 노동자 A(50대)씨가 창호를 교체하려고 사다리차를 타고 올라가던 중 아파트 화단으로 떨어져 사망.2026-10-17 물체에맞음 1충북 제천 / 11시 41분경 / 충북 제천시 덕산면 소재 야산 벌목 현장에서 노동자 A(60대)씨가 쓰러지는 벌도목에 맞아 사망.2026-10-17 떨어짐 1경북 안동 / 12시 56분경 / 현대아산이 시공하는 포항-안동2 국도건설 공사 현장에서 배수로 작업을 하던 하청업체 소속 노동자 A(60대)씨가 1.4m 높이에서 떨어져 사망.2026-10-17 화재및폭발 1경기 부천 / 재해일시: 2026년 10월 16일 08시 38분경 / 경기 부천시 오정구 내동 소재 금속 사출 인쇄공장에서 화재가 발생하여 2시간 30여분 만에 진압. 화재 진압 과정에서 고 김진석(44) 소방위가 현장에서 고립되었다가 심정지 상태로 구조되어 병원으로 이송되었으나 이튿날 사망.2026-10-17 떨어짐 1전남 여수 / 10시 02분경 / 전남 여수시 중흥동 소재 발전소에서 노동자 A(50대)씨가 떨어져 사망.2026-10-18 끼임 1충남 당진 / 오전 / 현대제철 당진제철소에서 하청업체 소속 노동자 A(40대)씨가 설비를 보수하던 중 갑자기 작동한 설비에 끼여 사망.2026-10-18 떨어짐 1전북 김제 / 14시 28분경 / 전북 김제시 공덕면 소재 숯 공장에서 차광막이 깨져 노동자 A(40대)씨가 8m 높이에서 떨어져 사망.2026-10-19 떨어짐 1울산 / 08시 50분경 / 울산 동구 HD현대일렉트릭 변압기 공장 신축 건설 현장에서 장비를 옮기던 하청업체 소속 노동자 A(40대)씨가 바닥 개구부로 빠져 20m 높이에서 떨어져 사망. 개구부는 열흘 넘게 합판 3장으로만 덮여 있었던 것으로 알려짐.2026-10-19 사업장외교통사고 1대전 / 23시경 / 대전시 유성구 호남고속도로 지선 북대전나들목 인근에서 2.5t 화물차가 도로 보수 중이던 차량과 신호수 A(30대)씨를 들이받음. A씨는 심정지 상태로 병원에 옮겨졌으나 사망.2026-10-20 깔림 1충남 예산 / 09시 11분경 / 충남 예산군 오가면 신원리 소재 배수로 정비공사 현장에서 일용직 노동자 A(60대)씨가 후진하는 굴착기에 깔려 사망.2026-10-20 질식 1경남 통영 / 13시 44분경 / 경남 통영시 안정국가산업단지 내 HSG퍼실 사업장에서 노동자 A(35, 베트남 국적)씨가 직경 40cm, 길이 40m 배관 내부에서 오염물질 제거 작업 중 쓰러져 사망.2026-10-20 끼임 1충남 논산 / 15시 48분경 / 충남 논산시 가야곡면 소재 선박 부품 제조 공장에서 기계 센서를 수리하던 노동자 A(30대, 네팔 국적)씨가 갑자기 작동한 프레스에 끼여 사망.2026-10-20 화재및폭발 1전남 함평 / 09시 42분경 / 전남 함평군 학교면 소재 폐기물 종합 재활용업체에서 폐비닐을 녹이는 작업 중 폭발이 발생하여 노동자 A(60대)씨가 사망하고 B(30대, 네팔 국적)씨가 부상을 입고 병원으로 옮겨짐.2026-10-20 물체에맞음 1강원 평창 / 13시 32분경 / 강원 평창군 봉평면 창동리 소재 초등학교 급식소 건설 현장에서 콘크리트 타설 작업 중 붐대가 파손되어 아래에 있던 노동자 A(50)씨가 붐대에 깔려 사망.2026-10-21 떨어짐 1경기 용인 / 13시 03분경 / 경기 용인시 처인구 모현읍 소재 물류창고 공사 현장에서 컨테이너를 설치하기 위해 지붕에서 실측 작업을 하던 노동자 A(50대)씨가 부식된 철골 부위를 밟고 6m 높이에서 떨어져 사망.2026-10-21 떨어짐 1서울 / 10시 01분경 / 서울시 용산구 소재 건물 리모델링 공사 현장에서 노동자 A씨가 외벽 도장을 하다가 옆 건물로 떨어져 사망.2026-10-22 떨어짐 1서울 / 18시 11분경 / 서울시 은평구 진관동 소재 복합상업시설 신축 건설 현장에서 노동자 A(50대)씨가 엘리베이터 승강로 30m 아래 바닥으로 떨어져 사망.2026-10-23 깔림 1제주 / 11시 48분경 / 제주도 제주시 구좌읍 소재 축사에서 노동자 A(44)씨가 지게차에 탑승해 화물차 경사판을 내려오다가 전도된 지게차에 깔려 사망. A씨는 혼자서 화물차에 적재된 사료를 옮기는 작업을 준비하고 있었던 것으로 알려짐.2026-10-23 깔림 1경북 구미 / 13시 25분경 / 경북 구미시 고아읍 소재 기계 제조 공장에서 노동자 A(50대)씨가 지게차 적재대에서 떨어진 철근 다발에 깔려 사망.2026-10-23 떨어짐 1경기 안성 / 12시 10분경 / 경기 안성시 소재 주물 주조 공장에서 노동자 A씨가 전기로 위에서 바닥으로 떨어져 사망.2026-10-24 떨어짐 1경기 포천 / 10시 10분경 / 경기 포천시 창수면 소재 석재공장에서 지붕 증축 작업 중 지붕이 무너지면서 노동자 A(60대)씨가 6m 높이에서 떨어져 사망.2026-10-24 깔림 1전남 여수 / 10시 48분경 / 전남 여수시 낙포동 소재 비료 제조 업체인 남해화학에서 노동자 A(56)씨가 지게차를 몰며 자재를 정리하던 중 빗길에 전도된 지게차에 깔려서 사망.2026-10-24 물체에맞음 1경남 창원 / 12시 14분경 / 경남 창원시 마산회원구 양덕동 소재 휴대전화 부품 제조 공장 내 2층에서 철거한 변압기 부품을 옮기던 중 60kg 무게의 부품이 떨어짐. 휴일 특근을 마친 뒤 퇴근하던 노동자 A(40대)씨가 떨어진 부품에 맞아 사망.2026-10-24 감전 1전남 완도 / 10시 28분경 / 전남 완도군 군외면 소재 전복양식장에서 노동자 A(30대, 스리랑카 국적)씨가 고압세척기로 양식장 시설물을 청소하던 중 감전되어 사망.2026-10-26 깔림 1전남 진도 / 09시 15분경 / 전남 진도군 고군면 소재 주택 철거 현장에서 굴착기로 담벼락을 해체하던 중 무너진 벽에 노동자 A(60대)씨가 깔려 사망.2026-10-26 깔림 1강원 평창 / 11시 38분경 / 강원 평창군 대관령면 유천리 소재 벌목 현장에서 노동자 A(68)씨가 나무에 깔려 사망.2026-10-26 알수없음 1경기 화성 / 경기 화성시 능동 공공지원민간임대주택사업 현장에서 하청업체 소속 노동자 A(외국 국적)씨가 안전점검회의 후 오후 작업을 하러 이동하던 중 의식을 잃고 쓰러져 사망.2026-10-27 깔림 1세종 / 16시 53분경 / 세종시 장군면 소재 도로 포장공사 현장에서 도로 포장용 롤러가 후진하던 중 비탈면에서 전도되어 운전자 A(60대)씨가 차량에 깔려서 사망.2026-10-27 끼임 1부산 / 10시 36분경 / 부산시 해운대구 중동 청사포항 남동쪽 3km 해상에서 조업하던 1.35t 어선에서 선장 A(70대)씨가 양망기에 끼여 사망.2026-10-27 사업장외교통사고 1경기 용인 / 09시 49분경 / 경기 용인시 처인구 소재 영동고속도로 인천 방향 서용인분기점 부근에서 7.5t 화물차가 앞서가던 3.8t 화물차를 추돌함. 7.5t 화물차 운전자 A(50대)씨가 차량에 끼여 사망.2026-10-28 부딪힘 1경기 고양 / 10시 10분경 / 경기 고양시 성사동 소재 하수관로 정비 공사 현장에서 신호수 A(70대)씨가 유턴하는 덤프트럭에 부딪혀 사망.2026-10-29 알수없음 1경기 안양 / 17시 47분경 / 경기 안양시 음향기기 업체 내 장비 보관실에서 노동자 A씨가 회의 준비를 위한 테스트 작업 중 쓰러진 채 동료에게 발견됨. A씨는 병원으로 이송되었으나 사망.2026-10-30 사업장외교통사고 1제주 / 10시 06분경 / 제주도 제주시 애월읍 새별오름 인근 조경 작업 현장에서 신호수 A(40대)씨가 차량에 치여 사망.2026-10-30 사업장외교통사고 1충북 제천 / 12시 47분경 / 충북 제천시 봉양읍 소재 과수원에서 1t 화물차를 타고 작업장으로 이동하던 중 나무를 들이받는 사고 발생. 이 사고로 조수석에 탑승해 있던 노동자 A(40대, 베트남 국적)씨가 사망.2026-10-31 떨어짐 1경남 진주 / 17시 06분경 / 경남 진주시 호탄동 소재 송전탑에서 전선을 교체하던 하청업체 소속 노동자 A(60대)씨가 28m 높이에서 떨어져 사망.2026-09-30 사업장외교통사고 1경기 파주 / 14시 30분경 / 경기 파주시 탄현면 낙하리 자유로 일산 방면 갓길에서 1t 트럭이 갓길에 세워진 작업차량을 추돌하는 사고 발생. 이 사고로 노동자 A(60대)씨가 심정지 상태로 병원으로 이송되었으나 사망하고, 노동자 B(70대)씨가 병원에서 치료 중.