오마이뉴스

"내가 번 돈이 아니야."

"마트 앞을 걸어가던 모 배우가 습득한 205만 원을 주인에게 돌려주지 않고 가진 사실이 CCTV로 확인되었습니다. 경찰은……"

AI생성 이미지현장에 도착해 주변을 둘러본 경찰관도 당황하긴 마찬가지였다. 근무하면서 이런 경우는 처음이라고 했다. 길바닥에 돈다발이 뭉텅이로 떨어져 있는 것도. 그걸 신고한 사람도. 경찰관은 우선 금액부터 확인해야 한다며, 마트 주차장 한편에 허리 높이로 쌓여 있던 물류 팔레트 더미 위에 돈을 펼쳐 놓았다. 그러고는 한 장 한 장 세기 시작했다. 나도 절반을 받아 함께 부지런히 세었다.갓길에 세워 둔 경찰차는 연신 번쩍이고, 경찰관과 노모를 곁에 둔 여자가 마주 보고 서서 돈을 세고 있으니, 지나가던 사람들이 하나둘 걸음을 멈추고는 어느새 구경꾼이 되어 모여들었다. 의도치 않은 현장 검증의 민망함을 가까스로 이겨내며 마지막 한 장까지 오차 없이 세었다.엄마의 소고기값이 될 뻔했던 5만 원까지 더한 총 수거액은 205만 원이었다. 길 한복판에서 서류까지 꼼꼼히 작성하고 나서야 경찰관과 헤어질 수 있었다.집에 돌아오자 엄마는 "잘했다, 대견하다"는 말을 거듭하셨다. 아마도 당신 마음 한구석의 미련을 칭찬으로 주욱 밀어내고 싶으셨던 것 같다.제법 근사한 말로 마무리하고, 소고기 대신 멸치볶음과 깻잎무침 등으로 차린 검소하고 건강한 점심 밥상을 찰지게 씹어 먹었다.이쯤에서 스멀스멀 올라오는 질문. 정말 마음이 흔들리지 않았냐고? 천만에. 그럴 수밖에 없는 이유가 있다. 첫째, 성당에서 막 미사를 드리고 나온 길이었다. CCTV보다 주님이 먼저 보고 계신다. 게다가 요즘 물심양면으로 올리고 있는 지향기도가 있다. 고작 205만 원으로 퉁칠 수는 없다.둘째, 나는 배우다. 얼굴이 화면에 노출되는 업을 갖고 있다. 덕분에 평소에도 말과 행동을 스스로 살피게 된다. 하물며 작품 촬영 중이라면 더더욱 신중해진다. 행여 CCTV에 내 품으로 돈이 들어가는 모습이 고스란히 찍혀 훗날 어딘가에서 튀어나온다면, 열심히 가꿔 온 내 삶의 텃밭이 송두리째 갈아엎어진다.그보다 더 큰 문제는 작품과 현장의 동료분들께 막대한 지장을 준다는 점이다. 100여 명의 노고가 걸린 일에 미력하게나마 보탬이 되길 바라는 내가 감히 그런 민폐를 끼치다니. 방송을 앞두고 뉴스에 먼저 나오고 싶지는 않다. 벌써부터 기자의 리포트가 눈앞에 아른거린다.생각만 해도 진땀이 절로 난다.그렇다면 아쉬움이 정말 1도 없었냐고? 그럴 리가. 나는 생계형 배우다. 현재 허리띠를 움푹 졸라맨 재정 상태다. 작품을 하고 있어도 배우는 촬영이나 방송이 끝난 뒤에야 출연료를 받는다. 물론 선계약금을 받을 때도 있지만, 반년 이상을 버티기엔 빠듯하다. 정산까지 두어 달 남은 지금, 통장 잔고가 막판 다이어트 중이다.그러니 205만 원은 바싹 마른 땅에 내린 고마운 단비였다. 그럼에도 대쪽 같은 결정을 내릴 수 있었던 건 역시 배우라는 직업병 덕분이다. 카메라가 꺼진 길 위에서도 마음속 카메라는 꺼지지 않는다. 돈은 내 손에서 떠났지만, 양심은 원 테이크로 통과한 셈이다.한바탕 소동이 가라앉은 뒤에도 모녀는 밥을 먹으며, 설거지를 하며, 차를 마시며 틈날 때마다 돈을 잃어버린 사람이 누굴지 궁금해했다. 가상 캐스팅도 해 봤다. 남자일까, 여자일까? 엄마는 남자일 거라고 확신하셨다. 거기에 '사건 당일 취기가 얼큰하게 오른 중년 남자'라는 캐릭터까지 부여하셨다. 여자라면 현금 다발은 무조건 가방 안에 넣는다는 게 그 근거였다.급기야 은행에서 찾은 돈을 점퍼 주머니에 대충 쑤셔 넣은 채 갈지자로 길을 걷는 중년 남자가 등장했다. 20분마다 오는 마을버스가 보이자 주머니에서 황급히 손을 빼는 순간, 돈다발이 와르르 쏟아진 줄도 모르고 버스에 올라탔다. 집에 가서야 텅 빈 주머니를 확인하고는 마누라한테 된통 혼나고 밥도 못 얻어먹었다는 웃픈 가족 드라마 한 장면이 완성되었다.며칠 뒤, 돈이 유실물센터로 인계되었다는 문자가 왔다. 문득 현장 경찰의 말이 떠올랐다. 6개월간 주인이 찾아가지 않으면 소유권은 내게 온다는 것. 그리고 경찰이 주인을 찾아 주는 게 아니라, 주인이 직접 수소문해야 한다는 것도. 이제 205만 원은 햇빛 한 번 못 보는 컴컴한 보관함 안에서 하염없이 주인을, 아니면 나를 기다려야 한다.주인은 지금 어떤 심정일까? 일찌감치 포기했을까, 아니면 연일 잠을 설치며 애를 태우고 있을까. 연락할 길이 없으니 나도 안타깝긴 마찬가지였다. 그럼에도 '주인이 안 찾아가면 내 것'이라는 말은 좀처럼 잊히지 않았다. 그럴 때마다 잡념을 물리치고 하루빨리 주인에게 돌아가길 틈틈이 기도했다.열흘쯤 지났을까. 기도가 로켓배송처럼 이뤄질 줄은 몰랐다. 경찰서에서 전화가 왔다. 주인으로 추정되는 분이 나타났다는 것이었다. 혹시나 하는 마음에 물어물어 찾아왔다며, 진술한 내용이 내가 남긴 습득 기록과도 일치한다고 했다. 그 순간 '주인이 안 찾아가면 내 것'이라던 말은 비로소 허공으로 흩어졌다.곧이어 주인에게서 문자가 왔다. 감사하다고, 복 많이 받으시라고. 소정의 사례금도 보내 주셨다. 엄마는 대뜸 "남자냐?"부터 확인하셨다. 입금자명은 여자였다. 그러자 엄마는 마누라가 직접 이체했을 거라며, 남자는 당분간 10원짜리 하나 못 만질 거라고 단언하셨다. 사례금으로 소고기보다 오래 곁에 두고 볼 수 있는 예쁜 소파 방석 커버 두 개와 담요를 엄마께 선물해 드렸다.돈다발 앞에서 허리는 자동으로 접혀도, 손은 곧장 112를 누를 수 있는 이유. 배우라는 직업이 내게 심어 준 반사 신경이다. 남의 인생을 대신 살아내는 만큼, 내 삶에도 그에 따른 책임이 따른다. 그렇게 느닷없이 발동한 자동 강제 선행 덕분에 오늘도 무탈하게 살아간다.돈은 무사히 주인의 품으로 돌아갔고, 나는 다시 소임을 다하러 현장으로 향한다. 그리고 정갈한 마음가짐으로 드라마 첫방송을 기다린다.