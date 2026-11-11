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26.11.11 10:04최종 업데이트 26.11.11 10:04
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3일(현지시간) 미국 텍사스주 오스틴에서 열린 중간선거 ‘선거의 밤’ 집회에서 민주당 상원의원 후보인 제임스 탈라리코의 지지자들이 개표 결과를 지켜보며 환호하고 있다.
3일(현지시간) 미국 텍사스주 오스틴에서 열린 중간선거 ‘선거의 밤’ 집회에서 민주당 상원의원 후보인 제임스 탈라리코의 지지자들이 개표 결과를 지켜보며 환호하고 있다.로이터 연합뉴스

2년 전 미국 유권자는 물가를 이유로 민주당을 백악관에서 내보냈다. 이번 중간선거에서는 그 자리를 차지한 공화당이 생활고를 이유로 상·하원을 모두 잃었다. 정반대 방향으로 내려진 두 번의 심판이다.

정권 심판 자체는 새로울 것이 없다. 이번 결과가 크게 다가오는 것은 그 심판이 양극화의 벽을 뚫고 나왔기 때문이다.


정치적 양극화는 이제 민주국가의 공통 현상이다. 영국계 컨설팅 기업 윌리스의 분석에 따르면, 상대 진영을 향한 반감을 뜻하는 '감정적 양극화'는 세계 평균으로 역대 최고 수준에 올랐다. 이런 환경에서 유권자는 자기 당이 실망스러워도 좀처럼 상대 당을 찍지 않는다. 지지하는 당이 좋아서라기보다 상대 당이 싫어서 표를 던지기 때문이다. 정치학은 이를 '부정적 당파성'이라 부른다.

그래서 정부가 실패해도 실망한 지지자는 대개 상대 당으로 건너가는 대신 기권한다. 선거는 설득이 아니라 결집, 곧 누가 지지자를 더 많이 투표장에 끌어내느냐로 갈린다. 미국은 그 극단에 서 있다. 윌리스는 미국을 지난 15년 동안 감정, 이념, 정치 엘리트의 양극화가 모두 빠르게 심해진 유일한 나라로 꼽았다.

벽을 넘은 장바구니

그런데 이번에 그 벽에 균열이 생겼다. 로이터의 분석에 따르면, 개표가 대부분 끝난 약 2100개 카운티의 99%에서 공화당 득표율이 2년 전 트럼프 때보다 떨어졌다. 폭이 크든 작든, 대도시든 농촌이든 방향은 하나였다.

전국 하원 득표에서 민주당은 12%포인트 넘게 앞섰다. 직전 선거에서 공화당이 2.6%포인트 앞섰던 것과 비교하면 15포인트 안팎의 이동이다. 결집의 싸움에서는 좀처럼 나올 수 없는 숫자다.

진영을 건너간 유권자도 확인된다. 여러 유권자 조사를 보면, 지난 대선에서 도널드 트럼프를 찍은 유권자 14명 중 1명꼴, 히스패닉으로 좁히면 6명 중 1명꼴이 이번에는 민주당 하원 후보를 택했다. 무당파의 민주당 우위는 6%포인트에서 22%포인트로 벌어졌다.

가장 크게 움직인 것은 젊은 남성이다. 불과 2년 전 트럼프에게 15%포인트 차 우위를 안겼던 30세 미만 남성이, 이번에는 민주당 하원 후보를 33%포인트 차로 밀어줬다. 트럼프 재집권의 주역으로 꼽히던 바로 그 집단이다.

이 모든 수치는 실망한 공화당 지지자들의 기권만으로는 설명할 수 없다. 장바구니의 고통은 상대 진영에 대한 반감의 둑마저 넘을 만큼 거셌다. 유권자의 절반가량은 생활비를 투표의 결정적 요인으로 꼽았고, 이들은 민주당 후보에게 3분의 2의 표를 몰아줬다. 정체성 대신 생활이 표를 움직인 것이다.

유권자가 쉽게 당을 넘나들던 20세기 중반의 압승들과는 다르다. 지금처럼 깊은 양극화 속에서 생활고가 표를 휩쓸던 시대는 남북전쟁 이후 미국사에 한 번 더 있었다. 무려 19세기 말, 도금시대다. '도금시대'는 마크 트웨인이 동료 작가와 함께 쓴 풍자소설의 제목에서 왔다. 겉만 금빛이고 속은 싸구려라는 조롱이다.

강도 귀족의 시대

6일(현지시간), 미국 워싱턴 D.C.의 링컨 기념관 근처에 있는 ‘평화의 예술’ 조각상 얼룩을 국립공원관리청 직원이 닦아내고 있다. 도널드 트럼프 대통령은 이 조각상들을 24캐럿 금으로 다시 도금하도록 지시했으며 이 프로젝트에 500만 달러 이상의 비용이 소요되었다.
6일(현지시간), 미국 워싱턴 D.C.의 링컨 기념관 근처에 있는 ‘평화의 예술’ 조각상 얼룩을 국립공원관리청 직원이 닦아내고 있다. 도널드 트럼프 대통령은 이 조각상들을 24캐럿 금으로 다시 도금하도록 지시했으며 이 프로젝트에 500만 달러 이상의 비용이 소요되었다.EPA 연합뉴스

남북전쟁 뒤 철도와 철강, 석유가 미국을 농업국에서 산업국으로 바꿔 놓았다. 그 과실은 소수가 독차지했다. 록펠러는 미국 정유의 90%를 손에 넣었고, 카네기는 철강을, 모건은 금융과 철도를 쥐었다.

당대 비판자들은 경쟁자를 짓밟고 정치인을 사들여 부를 쌓은 이들을 '강도 귀족'이라 불렀다. 라인강의 배에 멋대로 통행세를 뜯던 중세 영주들에 빗댄 말로, <뉴욕타임스>가 해운 재벌 밴더빌트에게 처음 붙였다. 기업가 출신이 즐비한 연방 상원은 '백만장자 클럽'으로 통했다.

정치는 지금처럼 진영으로 갈려 있었다. 대선 투표율은 80% 안팎에 달했고, 유권자는 대개 정당이 찍어 나눠 준 투표용지를 그대로 함에 넣었다.

그 벽도, 재벌의 돈도 생활고에 지친 표는 막지 못했다. 1890년 공화당 정부가 관세를 대폭 올리자 물가 불만이 들끓었고, 유권자는 그해 중간선거에서 공화당의 하원 93석을 빼앗았다. 136년 뒤, 관세로 물가를 끌어올린 공화당이 참패한 올해와 판박이다.

심판은 거기서 끝나지 않았다. 2년 뒤 대선에서 정권을 넘겨 받은 민주당은 이듬해 공황을 만나, 1894년 미국 역사상 최대의 의석을 잃었다. 순서만 뒤집혔을 뿐, 2024년 물가로 민주당을, 2026년 관세발 생활고로 공화당을 내친 지금과 같은 진동이다.

지금은 플랫폼과 인공지능(AI)이 산업을 바꾸고, 미국 최상위 소득 비중은 1920년대 수준으로 돌아갔다. 억만장자 머스크는 지난 대선에 2억 5000만 달러 넘게 쏟아부은 뒤 정부에 들어가 구조조정을 지휘했다. '제2의 도금시대'라는 말이 나오는 이유다.

달라진 것은 통행세를 뜯는 쪽이다. 중세 영주의 통행세가 라인강의 배에 매겨졌다면, 트럼프의 관세는 대양을 건너는 화물선과 국경을 넘는 트럭에 매겨진다. 그 통행세는 물가가 되어 서민의 장바구니로 돌아왔다.

기업들은 통행세를 피하려 백악관에 투자 약속을 바쳤고, 반도체 기업은 중국 판매 수익 일부를 정부에 떼어 주는 조건으로 수출허가를 받았다. 도금시대의 강도가 재벌뿐이었다면, 지금은 돈으로 정치를 사는 재벌과 길목에서 통행세를 뜯는 권력, 둘이다.

심판은 시대를 바꾸지 못했다

강도가 둘이 된 시대에 표의 심판은 무엇을 바꿀 수 있을까. 도금시대의 결말이 그 실마리를 준다. 그 시대 미국에서는 어느 당이 집권하든 정부는 재계 편에 섰다. 1894년 철도 노동자들이 풀먼 파업에 나서자, 민주당 정부는 연방군을 보내 진압했다.

이처럼 진동의 끝은 개혁이 아니었다. 민주당을 내친 표는 2년 뒤 대선에서 재계의 막대한 자금을 등에 업은 공화당 매킨리에게 향했다. 재계 편에 선 정부를 심판한 분노가 결국 재계의 정당에 30여 년의 우위를 안긴 셈이다.

세상을 바꾼 것은 그 선거의 패자가 남긴 의제였다. 매킨리에 맞선 민주당 후보 브라이언 뒤에는 빚과 곡물값 폭락에 시달리던 농민들이 세운 인민당이 있었다. 인민당은 일찍부터 부자에게 더 걷는 누진 소득세와, 주 의회 대신 주민이 상원의원을 직접 뽑는 직선제를 요구해 왔다. 재벌이 주 의회를 움직여 상원을 쥐던 구조를 깨자는 것이었다.

인민당은 끝내 집권하지 못했다. 그러나 20년쯤 뒤 진보시대의 양당 개혁파가 두 요구를 헌법에 새겼고, 록펠러의 석유 제국도 쪼개졌다. 집권하지 못한 정치가 시대를 바꾼 것이다.

의제 없는 진동

8일(현지시간), 도널드 트럼프 대통령이 미국 플로리다주 팜비치에서 주말 일정을 마치고 워싱턴 D.C.의 백악관으로 돌아오고 있다.
8일(현지시간), 도널드 트럼프 대통령이 미국 플로리다주 팜비치에서 주말 일정을 마치고 워싱턴 D.C.의 백악관으로 돌아오고 있다.UPI 연합뉴스

지금 미국도 같은 진동에 갇혀 있다. 박빙의 결집 대결 속에 지난 20년 동안 하원 다수당은 다섯 번 바뀌었다. 오바마부터 트럼프2기까지 새 정부는 예외 없이 첫 중간선거에서 하원을 잃었다.

정권은 바뀌어도 고통은 그대로다. 2024년 민주당을 심판한 물가와 2026년 공화당을 심판한 생활고는 같은 고통의 다른 이름이다. 집권당을 갈아치우는 분노만으로는 그 고통의 구조에 닿지 못한다.

진동의 대가는 도금시대보다 크다. 그때의 개혁은 없던 제도를 새로 짓는 일이었지만, 지금은 뉴딜 이후 쌓아 온 제도가 허물어지는 중이다. 이번 선거를 움직인 것도 새 의제가 아니라 고통이었다. 빅테크와 AI 독점 규제, 초부유층 과세, 정치를 돈에서 떼어 낼 개혁은 아직 선거를 가르지 못했다.

의제가 없다면 분노는 2년 뒤 다시 방향을 바꿀 수 있다. 진동이 멈춘다 해도 그 끝은 도금시대처럼 재벌 질서의 고착일 수 있다.두 강도가 한때 한 정부 안에서 손잡았던 시대라면 더욱 그렇다. 도금시대를 끝낸 것은 선거의 승자가 아니라 시대의 의제였다. '진보시대'라는 이름도 어느 당의 집권이 아니라 그 의제에서 나왔다. 의제 없는 승리는 겉만 금빛인 '도금된 승리'일 뿐이다.

지금 미국에 필요한 것은 돈이 정치를 사고 권력이 통행세를 뜯는 구조를 끊어 낼 의제, 누가 집권하든 외면할 수 없는 의제다. 2026년의 쓰나미는 그 의제를 아직 기다리고 있다.
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