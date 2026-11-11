EPA 연합뉴스

6일(현지시간), 미국 워싱턴 D.C.의 링컨 기념관 근처에 있는 ‘평화의 예술’ 조각상 얼룩을 국립공원관리청 직원이 닦아내고 있다. 도널드 트럼프 대통령은 이 조각상들을 24캐럿 금으로 다시 도금하도록 지시했으며 이 프로젝트에 500만 달러 이상의 비용이 소요되었다.남북전쟁 뒤 철도와 철강, 석유가 미국을 농업국에서 산업국으로 바꿔 놓았다. 그 과실은 소수가 독차지했다. 록펠러는 미국 정유의 90%를 손에 넣었고, 카네기는 철강을, 모건은 금융과 철도를 쥐었다.당대 비판자들은 경쟁자를 짓밟고 정치인을 사들여 부를 쌓은 이들을 '강도 귀족'이라 불렀다. 라인강의 배에 멋대로 통행세를 뜯던 중세 영주들에 빗댄 말로, <뉴욕타임스>가 해운 재벌 밴더빌트에게 처음 붙였다. 기업가 출신이 즐비한 연방 상원은 '백만장자 클럽'으로 통했다.정치는 지금처럼 진영으로 갈려 있었다. 대선 투표율은 80% 안팎에 달했고, 유권자는 대개 정당이 찍어 나눠 준 투표용지를 그대로 함에 넣었다.그 벽도, 재벌의 돈도 생활고에 지친 표는 막지 못했다. 1890년 공화당 정부가 관세를 대폭 올리자 물가 불만이 들끓었고, 유권자는 그해 중간선거에서 공화당의 하원 93석을 빼앗았다. 136년 뒤, 관세로 물가를 끌어올린 공화당이 참패한 올해와 판박이다.심판은 거기서 끝나지 않았다. 2년 뒤 대선에서 정권을 넘겨 받은 민주당은 이듬해 공황을 만나, 1894년 미국 역사상 최대의 의석을 잃었다. 순서만 뒤집혔을 뿐, 2024년 물가로 민주당을, 2026년 관세발 생활고로 공화당을 내친 지금과 같은 진동이다.지금은 플랫폼과 인공지능(AI)이 산업을 바꾸고, 미국 최상위 소득 비중은 1920년대 수준으로 돌아갔다. 억만장자 머스크는 지난 대선에 2억 5000만 달러 넘게 쏟아부은 뒤 정부에 들어가 구조조정을 지휘했다. '제2의 도금시대'라는 말이 나오는 이유다.달라진 것은 통행세를 뜯는 쪽이다. 중세 영주의 통행세가 라인강의 배에 매겨졌다면, 트럼프의 관세는 대양을 건너는 화물선과 국경을 넘는 트럭에 매겨진다. 그 통행세는 물가가 되어 서민의 장바구니로 돌아왔다.기업들은 통행세를 피하려 백악관에 투자 약속을 바쳤고, 반도체 기업은 중국 판매 수익 일부를 정부에 떼어 주는 조건으로 수출허가를 받았다. 도금시대의 강도가 재벌뿐이었다면, 지금은 돈으로 정치를 사는 재벌과 길목에서 통행세를 뜯는 권력, 둘이다.강도가 둘이 된 시대에 표의 심판은 무엇을 바꿀 수 있을까. 도금시대의 결말이 그 실마리를 준다. 그 시대 미국에서는 어느 당이 집권하든 정부는 재계 편에 섰다. 1894년 철도 노동자들이 풀먼 파업에 나서자, 민주당 정부는 연방군을 보내 진압했다.이처럼 진동의 끝은 개혁이 아니었다. 민주당을 내친 표는 2년 뒤 대선에서 재계의 막대한 자금을 등에 업은 공화당 매킨리에게 향했다. 재계 편에 선 정부를 심판한 분노가 결국 재계의 정당에 30여 년의 우위를 안긴 셈이다.세상을 바꾼 것은 그 선거의 패자가 남긴 의제였다. 매킨리에 맞선 민주당 후보 브라이언 뒤에는 빚과 곡물값 폭락에 시달리던 농민들이 세운 인민당이 있었다. 인민당은 일찍부터 부자에게 더 걷는 누진 소득세와, 주 의회 대신 주민이 상원의원을 직접 뽑는 직선제를 요구해 왔다. 재벌이 주 의회를 움직여 상원을 쥐던 구조를 깨자는 것이었다.인민당은 끝내 집권하지 못했다. 그러나 20년쯤 뒤 진보시대의 양당 개혁파가 두 요구를 헌법에 새겼고, 록펠러의 석유 제국도 쪼개졌다. 집권하지 못한 정치가 시대를 바꾼 것이다.