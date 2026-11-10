연합뉴스

서울 종로구 한 부동산 중개업소에 붙은 매물표 모습.정부와 여당이 최근 과세 정책을 철회하는 일이 반복되면서 이재명 정부의 개혁이 후퇴하고 있다는 지적이 제기됩니다. 2028년 총선을 의식한 더불어민주당이 문제를 제기하면 정부가 곧바로 이를 수용하는 형태가 되풀이되는 모습입니다.내년부터 시행 예정이던 가상자산 과세가 2년간 유예된 것도, 부동산 세제 강화 방침이 계속 뒷걸음질 치는 것도, 총선 민심을 우려한 정치적 판단이란 해석이 지배적입니다. 하지만 이런 정책 변화가 표심을 유리하게 이끌기보다는 개혁 후퇴로 비치면서 오히려 역효과를 낳을 수 있다는 전망도 적지 않습니다.부동산 세제 개편은 당초 내세웠던 목표였던 '공정과세'는 사라지고 이제 거꾸로 '감세'로 치닫는 상황입니다. 민주당이 1세대 1주택자의 종합부동산세 기본공제액을 거주 여부와 관계없이 14억원으로 적용할 것을 정부에 강력히 요구해서입니다. 이 요청안이 받아들여지면 거주자와 비거주자 가릴 것 없이 현행보다 종부세 과세 기준이 완화되는 셈입니다.당초 정부는 실거주는 우대하고 비거주는 과세 부담을 강화하는 방식으로 차등을 둔다는 대원칙을 세웠습니다. 이에 따라 비거주 1주택자의 종부세 기본공제액은 현행 12억원에서 9억원으로 낮추고, 실거주 1주택자의 기본공제액은 현행 12억원에서 14억원으로 높이는 방안을 발표했습니다.하지만 민주당은 개편안이 발표되자 바로 '반기'를 들었습니다. 비거주 1주택자의 종부세 기본공제를 줄이고 세 부담 상한을 높이는 방안에 신중해야 한다고 밝혔습니다. 부득이한 사정으로 거주하지 못하는 1주택자의 사각지대를 줄여야 한다는 취지는 일리가 있지만, 이를 이유로 비거주 1주택자 전반의 세 부담을 완화하자는 것은 별개의 얘기입니다.그런데도 정부는 정책 발표 한 달도 안 돼 세제 개편안 발표 전으로 되돌렸습니다. 비거주 1주택자의 종부세 기본공제를 기존 정부안 9억원에서 다시 12억원으로 높였습니다. 거주 1주택자 기본공제는 원안대로 14억원으로 상향됐습니다. 비거주자 과세 강화는 없던 일이 되고, 실거주자는 혜택이 확대된 셈입니다.문제는 이게 끝이 아니라는 점입니다. 민주당은 이제 비거주 1주택자에 대해서도 혜택을 요구하고 나섰습니다. 거주 1주택자 기본공제를 14억으로 상향했으니 비거주자도 동일하게 상향하자는 주장입니다. 이렇게 되면 거주 여부와 관계없이 기본공제가 모두 확대되게 됩니다.현재 정부는 민주당의 요구에 난처한 기색이지만 정치권에서는 결국 정부가 수용할 거라는 전망이 많습니다. 민주당 서울지역 의원 다수가 총선을 앞두고 부동산세제 강화에 따른 민심 이반을 우려하고 있어 정부가 이를 거부하기는 쉽지 않을 거라는 관측입니다.