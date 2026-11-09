칭화대

[원문] 칭화대학교 인공지능대학원 2026학년도 대학원생 입학식 축사

1. 자신이 진정으로 좋아하는 일을 찾아야 합니다

2. 체계적으로 학습할 수 있는 기회를 소중히 여겨야 합니다

3. AI 시대일수록 진정으로 독립적인 사고 능력을 길러야 합니다

연단 앞에 선 야오치즈(姚期智) 원장. 2026년 8월 28일, 칭화대 정보과학기술관(FIT) 인공지능대학원 2026년 석박사 입학식에서.중국 인재전쟁의 최고 정점에 야오반 이라는 칭화대 영재반이 있습니다. 명칭의 야오는 바로 중국AI의 석학 야오치즈(姚期智, Andrew Chi-Chih Yao) 박사를 의미합니다. 그는 2000년 중국계 최초로 튜링상을 받은 뒤 프린스턴대 종신교수직을 내려놓고 칭화대로 옮겼습니다. 이 야오반 출신들이 현재 중국의 AI 최전선에 있다고 해도 과언이 아닙니다.지난 8월 28일 야오박사가 이끄는 AI대학원의 입학식은 소수 정예의 천재들을 소집하고 진중하게 거행되었습니다. 그는 연산 능력도, 벤치마크도, 국가 전략도 꺼내지 않았습니다. 좋아하는 일을 찾으라, 체계적으로 연구하라, 독립적으로 생각하라, 이 세 가지만 말했습니다. 국가 AI 경쟁의 최전선에서 가장 오래된 덕목을 말한 이 역설 안에 중국이 다음 10년의 AI 인재를 어떻게 정의하는지가 들어 있습니다.칭화대학 AI대학원은 설립 2년 만에 젊은 전임 교수 26명을 채용했다는 숫자로 축사는 시작합니다. 야오반이 20년간 증명한 방식, 즉 소수 정예에게 기초를 깊게 다지고 스스로 문제를 찾게 하는 모델을 AI 전 분야로 넓히겠다는 선언입니다. 이날 당서기와 교수 대표, 신입생 대표까지 모두 '독립적 사고'를 반복했습니다. 원장 한 사람의 소신이 아니라 학원 차원에서 합의된 인재상입니다.공부가 고통스러웠다면 그 습관부터 바꾸라는 말부터 시작합니다. 칭화대 입학생들은 입시 교육에 최적화되고 문제 풀이 반복 훈련의 최종 승자들입니다. 그들에게 연구는 수 년 간 실패를 견디는 일이고, 그 시간을 버티는 힘은 의무감 보다는 그 일을 좋아하고 몰입하라는 것입니다. 그는 열정을 미덕이 아니라 연구를 지속시키는 원동력으로 봅니다.AI가 전문 영역을 빠르게 압축하는 시대에 좁은 전문성은 오히려 위험입니다. 먹이가 하나뿐인 종은 환경이 바뀌면 살아남기 어렵습니다. 그래서 그는 '잡식성'을 권하고 역사와 철학까지 깊이 공부하라고 말합니다.이미지 인식에서 바둑, 알파폴드(AlphaFold), 재료과학을 거쳐 AI는 지난 1년 사이 수십 년 묵은 수학 난제를 혼자 풀었습니다. 추상의 영역만은 안전하다는 믿음이 무너진 것입니다. AI를 가장 깊이 아는 야오박사는 AI의 한계를 단정하지 않았습니다.점진적 개선 능력(Incremental Ability)은 AI가 더 빠르게 해냅니다. 남는 것은 새 개념을 만드는 개념적 능력(Conceptual Ability)뿐입니다. AI가 사람이 이해하지 못할 아이디어를 내놓을 수 있기에 더더욱 사람이 방향을 장악해야 하고, 그 힘은 폭넓은 지식과 철학적 사고에서 나옵니다. 앞의 두 지시는 이 세 번째 지시를 위한 기초 공사였습니다.우리는 AI시대에 대학 교육을 어떻게 정의하고 있을까요. 행여 AI를 리포트에 쓰지 말라, 혹은 어떻게 하면 AI를 도구로 잘 쓸것인가를 가르치고 있지는 않은지요. 중국의 교육은 이미 기술이 아니라 "방향을 정하는 힘" 을 연구하라 가르치고 있습니다. 그리고 AI의 보스 자리를 놓치지 않기 위해 불철 주야 몰입하며 문제를 정의할 수 있는 사고력을 기르라는 연구 과제를 제시합니다.야오 박사의 이 연설문이 요즘 다시 회자되는 것은 최근 본인이 다시 주요한 AI 연구 논문을 발표했기 때문입니다. 이후 기회를 두고 그 연구 결과도 공유하도록 하겠습니다. 그리고 아래 연설문 원문을 기록합니다.이 자리에 참석하신 교수님 그리고 학생 여러분. 좋은 아침입니다.인공지능대학원이 설립된 지 이제 겨우 2년이 지났지만 우리는 이미 매우 탄탄한 기반을 구축했습니다. 현재 대학은 매우 우수한 젊은 전임 교수 26명을 채용했으며, 그중 14명이 이미 합류했습니다. 내년에는 더 뛰어난 교수들이 우리와 함께할 예정입니다.저는 이것이 매우 보기 드문 현상이라고 생각합니다. 불과 2년이라는 짧은 시간 동안 우리는 아무것도 없는 상태에서 출발해 중국에서 상당한 연구 역량을 갖춘 AI 연구기관 중 하나로 성장했습니다.더불어 이렇게 많은 우수한 학생들이 새롭게 합류했습니다. 훌륭한 교수진과 뛰어난 학생들이 함께한다면 반드시 놀라운 시너지를 만들어내고, 국가의 AI 발전을 한층 더 촉진할 것이라고 믿습니다.오늘은 여러분이 대학에 첫발을 내딛는 날입니다. 저는 여러분에게 세 가지 이야기를 하고 싶습니다.대학원 과정은 완전히 새로운 시작입니다.학부 시절에는 사람마다 상황이 다르겠지만 전반적으로 학생들의 가장 중요한 과제는 해당 학문이 요구하는 기초 지식과 전문 지식을 배우고 습득하는 것입니다. 그러나 대학원에 진학하면 목표가 완전히 달라집니다. 몇 년 후 여러분은 석사학위 논문이나 박사학위 논문을 완성해야 합니다. 이것은 상당한 수준의 독창성을 갖춘 연구를 수행해야 한다는 의미입니다.그 과정에서 불안감을 느끼는 것은 피하기 어렵습니다. 여러분이 학부 시절 공부하면서 얼마나 힘들었는지는 모르겠습니다. 만약 공부가 몹시 고통스러웠다면 저는 오히려 그러한 습관을 바꿔야 한다고 생각합니다.마라톤을 뛰는 것은 매우 힘든 일입니다. 그러나 마라톤에 참가하는 사람들이 추구하는 것은 고통 자체가 아닙니다. 어려운 일을 완수한 뒤 얻는 성취감과 마음 깊은 곳에서 우러나오는 기쁨입니다.학문을 연구하는 것도 마찬가지입니다. 만약 여러분이 공부와 연구를 단지 하나의 책임으로만 여긴다면 다시 말해 부모님을 기쁘게 하기 위해서, 사회적 인정을 받기 위해서, 또는 외부의 기대를 충족시키기 위해서 연구한다면 진정으로 뛰어난 대학원생이 되기는 어렵습니다.일반적인 관점에서 보면 연구는 상당히 고된 일입니다. 이전보다 훨씬 어려운 문제를 마주해야 하고, 새로운 것을 발견하기 위해 온갖 지혜를 짜내야 합니다. 오직 책임감만으로 이 모든 과정을 버티려고 한다면 쉽게 지쳐버릴 수 있습니다. 그러므로 여러분은 반드시 자신이 하는 일을 진정으로 좋아해야 합니다.이것은 마라톤을 뛰거나, 좋아하는 책을 읽거나, 마음에 드는 영화를 보는 것과 같습니다. 그 과정에서 진정한 즐거움을 얻어야 합니다. 따라서 대학원 시절 가장 중요한 일은 자신이 도대체 무엇을 진정으로 좋아하는지 발견하는 것입니다.물론 모든 수업을 좋아할 수는 없고, 모든 일에 흥미를 느낄 수도 없습니다. 하지만 단 하나라도 찾아야 합니다. 밤낮없이 생각하고 싶을 만큼 좋아하는 것, 다른 사람들과 함께 오랫동안 연구하고 싶은 것을 찾아야 합니다.진정으로 좋아하는 것을 발견한다면, 저는 여러분에게 확신을 가지고 말씀드릴 수 있습니다. 여러분의 연구 성과는 더욱 좋아질 것이고, 인생 역시 더욱 행복해질 것입니다. 가장 이상적인 상태는 어느 날 아침 눈을 떴을 때 오늘 해야 할 연구가 너무나 기대되는 것입니다.마치 정말 보고 싶었던 영화나 드라마를 보러 가는 날처럼, 또는 자신이 아주 좋아하는 게임을 하러 가는 날처럼 기쁜 마음으로 하루를 시작하는 것입니다. 그러한 상태에 도달해야 비로소 뛰어난 연구자가 될 진정한 가능성이 생깁니다.두 번째로 말씀드리고 싶은 것은 대학원 시절이 여러분의 인생에서 어떤 학문을 체계적으로 공부할 수 있는 마지막 기회일지도 모른다는 점입니다. 대학원 후반기에 접어들면 이전에 잘 알지 못했던 분야를 처음부터 체계적으로 공부할 시간이나 마음의 여유가 부족해지는 경우가 많습니다. 한편으로는 연구 업무가 점점 무거워져 시간이 부족해집니다. 다른 한편으로는 연구 자체가 매우 직접적인 성취감을 가져다주기 때문입니다.대학원을 졸업한 뒤에는 비교적 어려운 주제를 놓고 조용히 앉아 장기간 체계적으로 공부할 수 있는 이러한 '사치'를 누리기가 더욱 어려워집니다. 미래 사회에서 한 사람이 오직 한 가지에만 지나치게 집중한다면, 마치 대나무만 먹는 동물처럼 생존 환경이 매우 어려워질 수 있습니다. 그러므로 조금 더 '잡식성'이 되는 편이 좋습니다.여러분은 서로 다른 환경에 적응할 능력을 갖춰야 하며 자신을 뒷받침할 수 있는 폭넓고 탄탄한 기초 지식도 필요합니다. 저는 여러분이 대학원 시절 자신의 연구에 집중하는 동시에 여력이 있을 때는 마음을 가라앉히고, 아직 익숙하지 않지만 앞으로 도움이 될 것 같은 분야를 공부하기를 바랍니다.심지어 오늘날에는 자신의 전공과 직접적인 관계가 없다고 생각되는 분야도 있습니다. 예를 들어 역사나 철학 같은 학문입니다. 그러나 이러한 분야를 더 많이 이해하는 것은 앞으로 여러분의 인생과 연구에 매우 중요합니다.마지막으로 오늘날 AI가 수행하는 특별한 역할에 관해 이야기하고 싶습니다.지금 AI는 백화제방(百花齐放)의 시대를 맞이했고, 하루가 다르게 발전하고 있습니다. 1년 후 AI의 모습은 오늘날과 상당히 달라져 있을지도 모릅니다. 처음 인공지능이 얼굴 인식이나 이미지 인식 같은 작업에서 인간의 수준에 도달하거나 이를 뛰어넘었을 때 우리는 모두 매우 기뻐했습니다. AI가 우리 생활에 많은 편의를 가져다주었기 때문입니다.그런데 이후 AI는 갑자기 바둑의 고수가 되었습니다. 세계 최고의 바둑 기사들을 이길 수 있게 되었고, 심지어 AI가 구사하는 많은 수법은 인간 최고 수준의 기사들조차 기존의 방식으로 설명할 수 없었습니다. 이 일은 이미 일부 사람들의 삶을 바꾸기 시작했습니다. 과거에는 최고의 바둑 기사들이 인간 지능의 어떤 정점에 서 있다고 여겨졌습니다. 그런데 기계도 그 일을 할 수 있고, 심지어 더 잘할 수 있게 되면서 새로운 문제가 등장했습니다.그렇다면 이 일에서 인간의 가치는 도대체 무엇인가? 이후 알파폴드(AlphaFold)가 등장했고, 생물학 분야에 엄청난 충격을 주었습니다. 단백질 구조 예측은 수십 년 동안 분자생물학의 중요한 난제였습니다. AI는 실제로 이 분야의 연구 방식을 바꾸어 놓았습니다.지난 몇 년 동안 우리는 세계 최고 수준의 생물학자들 역시 앞으로 AI가 자신들의 연구에서 매우 중요한 역할을 하게 될 것이라는 사실을 깨닫기 시작하는 모습을 보았습니다. 인간이 대략적인 해결 방법은 알고 있지만 방대한 탐색과 엔지니어링 작업이 필요해 인력의 한계로 발전이 제약되었던 문제들이 있습니다. 이러한 문제들에 인공지능은 매우 큰 변화를 가져올 수 있습니다.예를 들어 바이오의약 분야에서 중요한 표적을 찾는 작업에는 본질적으로 방대한 탐색 과정이 포함됩니다. 알파폴드와 그 후속 기술이 등장하면서 이 분야에는 이미 엄청난 변화가 일어났습니다.재료과학도 마찬가지입니다. 칭화대학교가 최근 영입한 노벨화학상 수상자 오마르 M. 야기(Omar M. Yaghi)는 과거 자신의 연구팀이 12년에 걸쳐 완성해야 했던 작업을 인공지능을 사용한 뒤에는 23주 만에 끝낼 수 있게 되었다고 이야기한 적이 있습니다. 이는 AI를 더 잘 활용하는 연구팀이 머지않아 해당 분야에서 가장 강력한 경쟁력을 갖춘 팀이 될 수 있다는 의미입니다.마치 완전히 새로운 기반 기술이 갑자기 등장한 것과 같습니다. 산업 전체가 이 기술을 어떻게 활용할 것인지 다시 탐색해야 하는 상황입니다. 과거 사람들은 AI가 가장 잘하는 일이 방대한 엔지니어링 계산이 필요한 작업이라고 생각했을 것입니다. 반면 수학이나 이론 컴퓨터과학처럼 고도로 추상적이고 논리와 개념에 의존하는 과학 분야는 AI의 영향을 크게 받지 않을 것이라고 여겼습니다.그러나 지난 1년 동안 우리는 AI가 수십 년 동안 풀리지 않았던 일부 수학 문제를 독립적으로 해결할 수 있다는 사실을 목격했습니다. 이것은 인간과 기계가 지속적으로 상호작용하며 함께 완성한 결과가 아닙니다. 문제를 기계에 맡긴 뒤, AI가 며칠 동안 탐색을 거쳐 실제로 하나의 해법을 제시한 것입니다. 이는 우리가 가장 추상적이고 순수한 논리에 의존한다고 생각했던 과학에서도 인공지능이 계속해서 돌파구를 만들어낼 수 있음을 보여줍니다.미래의 어느 날 AI가 새로운 이론적 개념을 제안할 수 있을까요? 나아가 양자역학의 기원이나 상대성이론의 해석과 같은 근본적인 문제를 해결하는 데 도움을 줄 수도 있을까요? 피지컬 AI가 발전하여 AI가 텍스트와 숫자의 세계에만 머무르지 않고 실제 물리 세계의 정보를 파악할 수 있게 된다면 인공지능이 궁극적으로 어디까지 발전할 수 있을지는 여전히 열린 문제입니다.물론 AI 역시 한계에 부딪힐 가능성이 있습니다. 컴퓨팅 자원이 무한정 증가할 수는 없기 때문입니다. 하지만 궁극적으로 얼마나 많은 문제를 인공지능이 해결할 수 있을 것인가는 매우 중요한 질문입니다.학생 여러분에게 더욱 현실적인 문제는 이것입니다. 이러한 시대에 우리는 자신을 어떻게 준비시켜야 할까요? 단순히 조작, 계산, 실행이라는 관점에서 본다면 인간은 AI와 경쟁할 수 없습니다. 미래에는 많은 일자리가 AI로 대체될 것입니다.따라서 우리가 진정으로 발전시켜야 할 것은 적어도 앞으로 5년, 10년 동안 AI가 쉽게 대체하기 어려운 능력과 자질입니다. 오늘날의 관점에서 상대적으로 안전한 영역은 여전히 개념적 능력(Conceptual Ability), 다시 말해 독창적인 사고 능력입니다. 단순히 점진적으로 개선하는 능력(Incremental Ability)만으로는 AI 시대에 점점 더 부족해질 것입니다.AI가 그러한 일을 여러분보다 훨씬 빠르게 해낼 수 있기 때문입니다. 그러므로 우리는 'AI의 보스'가 되기 위해 노력해야 합니다. 물론 여러분은 AI를 사용할 수 있습니다. 그러나 AI는 여러분의 지도 아래에서 일해야 합니다.여러분이 게으르게 AI에게 무한정 탐색하도록 맡겨두고 마지막에 AI가 여러분에게 무엇을 해야 하는지 알려주는 방식이어서는 안 됩니다. 미래에는 AI가 매우 심오한 아이디어를 만들어낼 수도 있습니다. 심지어 여러분 자신도 그 내용을 이해하지 못할 가능성이 있습니다.그렇기 때문에 인간은 여전히 방향을 장악해야 합니다. 그리고 진정으로 독창적인 혁신 능력을 갖추기 위해서는 전통적인 훈련이 여전히 매우 중요합니다. 이것이 바로 제가 처음에 앞의 두 가지 이야기를 여러분에게 드린 이유입니다.여러분에게는 비교적 폭넓은 지식이 필요합니다. 철학적인 사고 능력도 필요합니다. 또한 자신의 인생에서 무엇을 가장 하고 싶은지, 어떤 일이 자신에게 가장 중요한지 진정으로 알아야 합니다. 그래야만 끊임없이 변화하는 시대 속에서도 자신이 무엇을 해야 하는지 지속적으로 분석할 수 있습니다.다시 말해, 여러분은 진정으로 완전히 독립적인 사고를 할 수 있는 사람이 되어야 합니다. 이것이 오늘 제가 여러분에게 바라는 것입니다.감사합니다.