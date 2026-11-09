동아일보

11월 9일 동아일보 4면 기사.여당이 집에 살지 않는 1주택자도 실거주자와 같은 기준으로 종합부동산세(종부세)를 매겨 달라고 요구했다. 청와대는 이 같은 요구에 일단 선을 그었지만 향후 당청 갈등의 기폭제로 작용할 가능성이 있다.쟁점은 종부세의 기본공제 금액이다. 종부세 과세표준을 계산할 때 주택 공시가격에서 공제하는 금액으로, 공제액이 클수록 과세대상 금액이 줄어든다.정부는 8월 3일 거주 1주택자의 공제를 12억원에서 14억원으로 올리고 비거주 1주택자는 9억원으로 낮추는 안을 내놓았다. 그러나 반발이 커지자 9월 1일 국무회의에서 비거주 1주택자의 공제액을 현행 12억원으로 유지하기로 수정했다. 이에 따라 실거주자와 비거주자 사이에는 2억원의 공제액 차이가 생겼다.박성준 민주당 수석대변인은 8일 고위당정협의회 직후 국회 브리핑에서 "실거주와 비거주 14억원에 대해 한정애 사무총장이 나누지 않았으면 좋겠다고 얘기했고, 저도 얘기했다"며 "(올해 말 확정될 세제 개편안에 따라) 내년 7월에 재산세, 9월에 토지세, 12월에 종부세가 부과되기 때문에 2028년 총선과 직결돼 서울 지역 국회의원들은 매우 민감하다"고 말했다. 한정애(서울 강서병)와 박성준(서울 중구·성동구을) 모두 서울 지역구 의원이다.박성준은 세제개편안을 논의하는 추가 당정협의회 가능성에는 부정적인 입장을 표하면서도 "예산부수법안이 통과될 때 어떻게 포함될지 모르겠지만 당에서 다시 한번 강력히 말씀드린 것"이라고 강조했다.이에 앞서 민주당 서울시당위원장인 김영배 의원(서울 성북갑)도 5일 "1주택자는 거주·비거주 가리지 말고 14억 원으로 종부세 공제 액수를 동일하게 맞추자는 것이 (서울 의원) 다수의 의견"이라며 "올해 정기국회에서 정부안 수정에 실패하면 선거 국면에 들어갔을 때 (서울의 민주당) 37석이 반 토막 날 수 있다고 생각하는 사람까지 있을 정도"라고 말하기도 했다.청와대는 당의 브리핑이 나온 후 입장문에서 "종부세 및 실거주 관련 사안은 주제가 아니었다"며 당이 다양한 의견을 전해 왔다고만 밝혔다. 그러나 내부적으로는 당의 요구를 수용하기 어렵다는 기류가 감지됐다. 익명의 청와대 관계자는 동아일보에 "실거주와 비거주에 대한 차등을 없애는 것은 청와대의 기조 자체를 바꾸라는 요구"라며 "정부안을 또 수정하면 부동산 정책에 대한 국민의 신뢰가 흔들릴 것"이라고 말했다.법무부 장관 후보자에 지명된 이용철 방위사업청장의 '성남 시절' 행적을 두고 공방이 벌어지고 있다. 야당은 그가 대장동 사업의 '숨은 설계자'라고 주장했고, 이용철은 사업이 시작되기 전의 일이라고 반박했다.한국일보는 이재명 대통령과 이용철의 인연이 2010년 6월 성남시장 당선인의 인수위원회에서 경제환경분과 위원으로 활동한 시점까지 거슬러 올라간다고 보도했다. 대통령의 '멘토'로 불리는 이한주 경제·인문사회연구회 이사장과 차지훈 주 유엔대사가 같은 분과에 있었고, 김현지 청와대 제1부속실장이 간사를 맡았다고 한다.이 대통령은 2011년 7월에는 국민의힘 반대를 무릅쓰고 이용철을 성남산업진흥재단 대표이사에 임명했다. 중소벤처기업 진흥을 위해 설립된 자리에 변호사가 임명되는 것은 부당하다는 게 당시 국민의힘 논리였다.최대 논란은 2010년 유동규 성남시 시설관리공단 기획본부장의 임용 과정이다. 국민의힘은 이용철이 당시 임원추천위원으로서 유동규에게 높은 점수를 줬다고 주장한다.조선일보에 따르면, 유동규는 6일 한 유튜브에 출연해 이용철을 "나를 1등으로 만들어준 사람"이라며 자신이 "이용철의 강력한 지지로 1등을 했다"고 말했다. 그는 "특검에서 조작 기소 결론을 내리면 법무부에서 총대 메고 공소취소를 해줄 사람이 이용철"이라고도 했다.동아일보가 국회를 통해 입수한 면접평가표에는 평가자 6명 가운데 1명이 경쟁 후보에게 1점 더 높은 점수를 준 것으로 나온다.그러나 이용철은 조선일보에 "당시 지원자가 2명뿐이었고 위원 모두가 유동규 씨에게 높은 점수를 줬다"며 "당시 이 대통령에게서 유씨 임용과 관련한 부탁을 받은 적도 없다"고 밝혔다. 이용철은 한겨레에 "시설관리공단이 2014년 도시개발공사로 바뀌면서 대장동 사업을 하게 된 것이라 (내가 대장동 사업의 숨은 설계자라는 주장은) 시기적으로도 업무적으로도 전혀 맞지 않는다"고 일축했다.이용철은 신문들과의 통화에서 공소취소 논란에 대해서는 "추후 입장을 정리해서 말하겠다"고 말을 아꼈다. 이용철에 앞서 법무부 장관 후보자에 지명됐다가 9월 19일 사퇴한 김승원 민주당 의원은 9월에 같은 질문을 받고 "장관으로서 공소취소에 대한 직접적 권한도 없고 검찰을 지휘할 생각이 없다"고 선을 그었다.이용철은 12일 인사청문회 준비단 사무실에 첫 출근할 예정이라고 한다.민주당 지도부가 8월 17일 전당대회 투표권을 가진 신천지 교인의 규모를 3300여 명으로 파악한 것으로 확인됐다. 정청래 전 대표 쪽은 전체 투표인의 0.4%여서 선거 결과를 뒤집기 어려운 규모라고 주장한다.국민일보는 현재 민주당에 입당한 신천지 교인이 1만 4588명이고, 이 중 투표권을 가진 권리당원이 8853명이라고 9일 보도했다. 당원정비 태스크포스가 이 같은 조사 결과를 10월 중순 최고위원회의에 비공개로 보고했다고 한다.3300여 명은 전당대회 투표인 78만 3357명의 약 0.4%에 해당하는 숫자다. 친정청래계 관계자는 "지난달 보고 당시엔 신천지 권리당원 수가 3000~4000명 수준이었다"며 "유의미하지도 않은 숫자를 가지고 (김민석 대표가) 선거에 유리하게 써먹었다는 비판을 제기하는 이유"라고 말했다.그러나 8월 전당대회 선거관리위원회에 참여한, 익명의 의원은 "신천지 의혹 제기로 외려 친청계가 결집했기에 김민석이 이득을 봤다고 단정할 수도 없다"고 말했다. 또 다른 지도부 관계자는 "이미 의원 대다수는 예산 정국에서 민생 정책에 집중해야 한다는 데 공감대가 형성된 상태"라고 전했다.국민일보에 따르면, 10월 조사 기준 광주·전남 4200여 명, 전북 2300여 명이라고 한다. 두 지역만 합쳐도 전당대회 당시 전국 투표권자 3300여 명의 두 배에 가깝다. 다만, 이번 조사가 신천지가 주장하는 전체 교세(30만명)가 아닌 교인 10만여 명의 명단으로 조사한 만큼 실제 규모는 더 클 수 있다는 주장도 당 일각에서 나온다.당 지도부는 6일부터 현역 의원과 지역위원장들이 조사 결과를 사무총장실에서 열람할 수 있도록 했다.초등학교 입학생이 처음으로 30만 명 아래로 떨어질 전망이다. 아이가 줄면서 문을 닫는 학교도 늘고 있다.8일 국가통계포털과 한국교육개발원 교육통계 등을 종합하면, 2027년 입학 대상인 2020년생 출생아는 27만 2337명으로, 2026년 입학 대상인 2019년생(30만 2676명)보다 10.0% 줄었다.올해 입학생 30만 1442명은 통계를 낸 1964년 이후 가장 적은 숫자다. 가장 많았던 1968년의 105만 5632명으로 정점을 찍었던 초등학교 입학생 수는 내년에는 4분의 1 수준으로 떨어질 전망이다.이철희 서울대 국가미래전략원 인구클러스터장은 한겨레에 "앞으로 문을 닫아야 하는 학교나, 전교생이 30명도 안 되는 초소형 학교가 늘어날 것"이라고 내다봤다.교육부는 2027년부터 인구감소지역 32곳에 최대 5년간 연간 최대 20억 원을 지원해 학교 통합 등을 추진하기로 했다. 교육부와 한국교육개발원 자료를 근거로 하면, 2026년 폐교한 초등학교가 분교 포함 51곳에 달한다. 경북이 13곳으로 가장 많았다. 2027년 입학할 2020년생이 1만 명이 안 되는 지역은 강원·충북·전북·전남·제주 등 9곳이다.정부는 지방교육재정교부금을 내국세의 20.79%로 고정하는 방식에서 경제성장률과 연동하는 방식으로 바꾸는 개편을 추진 중이다.조상식 동국대 교육학과 교수는 중앙일보에 "단순히 학생당 교육비를 정할 것이 아니라 미래 시대 인재를 키워내기 위한 개별화·맞춤형 교육 수요에 맞춰 교육비를 산정하고 정책 전반을 재구조화하는 정책적 대응이 시급하다"고 말했다.서울에 16년 만에 가장 이른 첫눈이 내렸다. 8일 관측된 첫눈은 1973년 이후 여섯 번째로 이른 기록이다.기상청은 8일 서울 종로구 송월동 서울 기상관측소에서 첫눈이 관측됐다고 밝혔다. 눈은 오전 9시 20분부터 10시 40분까지 내렸으나 눈발이 약해 쌓이지는 않았다.이번 첫눈은 2025년(12월 4일)보다 26일, 평년(11월 20일)보다 12일 빨랐다. 2002년과 2010년에는 이번과 같은 11월 8일에 첫눈이 내렸다.기상청은 이번 첫눈이 겨울철 예상되는 '엘니뇨'(태평양 적도 부근 바닷물이 평소보다 따뜻해지는 현상)와 직접 관련이 없다고 설명했다. 우진규 기상청 통보관은 한겨레에 "저기압이 우리나라를 지날 때 기온이 0도 안팎이면 눈이 내리는데, 이 조건이 우연히 맞아떨어진 것"이라고 설명했다.8일 서울 아침 최저기온은 2.7도였다. 기상청은 8일 오후 7시 강원 인제 산지에 가을 들어 첫 대설주의보를 발효했다. 10일 아침 최저기온이 영하 3도까지 떨어지겠지만 11일부터 평년 수준을 회복할 것으로 예보됐다.▲ 경향신문 = 정작 다문화가족은 '그 특혜' 모른다▲ 국민일보 = 블루 쓰나미 후폭풍… 흔들리는 韓경제▲ 동아일보 = 비서실장에 '초강경 마가' … 트럼프 마이웨이▲ 서울신문 = 학교 찾아 삼만리 자폐 가족의 눈물▲ 세계일보 = 李가 빼든 '이용철 카드' 연말 정국 격랑 속으로▲ 조선일보 = 더 독해진 트럼프 vs 더 강해진 민주당▲ 중앙일보 = UFC 수장도 불렀다, 트럼프 마이웨이▲ 한겨레 = 소득 불안 자영업자 19만명은 부업 뛴다▲ 한국일보 = 교부세 개편, 郡지역 1인당 173만원 덜 받는다