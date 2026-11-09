OECD

프랑스의 공적사회복지지출과 연금 관련 지출 추이(GDP 대비, %). 공적사회복지지출 비율은 코로나19 팬데믹이 시작된 2020년에 일시적으로 상승했으나, 2024년에는 30.6%로 2010년(31.0%)과 비슷한 수준으로 돌아왔다. 연금 관련 지출 비율도 2010년 이후 대체로 13~14% 수준을 유지했다.자료: OECD, Social Expenditure Database.그렇다면 프랑스 재정 문제의 원인은 무엇일까? 재정 악화의 원인을 찾으려면 지출과 함께 수입을 봐야 한다. 마크롱 정부는 부유세 대상을 부동산으로 좁히고 금융소득에 분리과세를 도입했다. 법인세율을 33%에서 25%로 내리고, 기업의 생산세와 사회보험료도 삭감했으며, 주거세도 폐지했다. 부유층과 기업의 세금을 줄이면 투자와 성장이 살아날 것이라는 기대에서였다.그러나 감세정책은 기대만큼 성장을 끌어올리지 못한 반면, 세수 기반을 약화하고 세금 수입을 축소했다. 프랑스 회계감사원은 2018년 이후 감세 조치로 2023년 기준 연간 약 620억 유로, GDP의 2.2%에 해당하는 세수가 줄었다고 보고했다. 프랑스 경제동향연구소(OFCE)는 감세를 비롯한 재정정책의 변화가 2016년~2023년 정부부채 증가분의 31%~48%를 설명한다고 분석했다.세입 기반이 약해진 상황에서 두 차례의 충격이 닥쳤다. 2020년 팬데믹과 2022년 우크라이나 전쟁이다. 프랑스 정부는 코로나19 팬데믹에 대응해 재정지출을 늘렸고, 러시아의 우크라이나 침공 이후 전기·가스 가격이 급등하자 대규모 에너지 보조금을 지급했다.여기에 저성장까지 겹쳤다. 프랑스의 성장률은 2010년대 초중반 1%도 되지 않았고, 최근에도 2024년 1.4%에서 2025년 0.9%로 하락했다. 성장이 둔하면 세수가 늘기 어렵고, 경제 규모에 견준 부채의 부담도 커진다. 결국 프랑스가 마주한 재정 문제는 감세와 외부 충격, 저성장이 겹친 결과로 봐야 한다.프랑스 경제의 선택지는 넓지 않다. 재원 마련이 불가능하다면 재정의 지속가능성을 위해 복지재정을 축소해야 할 것이다. 복지를 유지하려면 감세를 되돌리고 지출구조를 개혁하는 길도 생각해 볼 수 있다. 경제성장을 위한 제도 개혁과 산업정책과 같은 노력도 필요하다. 선택은 프랑스의 정치적 결정과 합의에 달려있다.한국의 보수언론은 우리나라의 미래도 프랑스와 비슷해질 것이라고 우려한다. 가령, <중앙일보>는 '10년 뒤 한국 미래다... 불타는 프랑스가 보낸 경고장' 기사에서 고령화에 의한 연금과 복지지출 증가에 따른 미래 재정위기를 우려한다. 그러나 한국의 공적사회복지지출은 2024년 GDP의 15.3%로 프랑스의 절반 수준이다. 연금이 충분하지 않고 노인 빈곤이 심각한 한국에 프랑스의 처방을 그대로 적용할 수는 없다. 다만 빠른 고령화로 복지 수요가 커질 것이 분명한 만큼, 일시적인 세수 호조에 기대지 않고 필요한 재원을 어떻게 마련할지 지금부터 논의해야 한다.프랑스에서도 감세를 되돌리고 조세 부담을 공정하게 나누자는 제안이 나온다. 경제학자 가브리엘 주크만은 여러 절세 수단을 활용할 수 있는 초고액 자산가에게 자산을 기준으로 최소한의 세 부담을 지우자는 소위 '주크만세'를 제안했다. 피케티 역시 거대 자산과 그 증가분에 과세하는 '국민연대세'의 도입을 제안하였다. 두 제안은 재정적자를 줄이는 과정에서 '누가 얼마나 부담할 것인가'라는 질문을 던진다. 보수언론은 이야기하고 있지 않지만 이제 한국도 중상위 소득층의 소득세 실효세율과 자본소득 과세를 함께 살피며 공정하고 폭넓은 증세를 논의할 필요가 있다.