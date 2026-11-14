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26.11.14 10:53최종 업데이트 26.11.14 10:53
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14년차 누드모델 정규리의 시선. 사진으로 찍히고 그림으로 그려지고 이미지로 소비되는 '대상'의 관점으로 누드모델 일을 다룹니다.[기자말]
기술이 직업을 지운다는 말은 이제 새롭지도 않다. AI가 글을 쓰고 그림을 그리고 코드를 짜는 시대에, 어떤 직업이 살아남을 것 이냐는 주제는 일상적 대화 소재가 되었다. 이미 사라진 직업들을 떠올려 보면 질문의 모양이 더 분명해진다.

교환대에서 전화선을 손으로 연결하던 전화교환수, 버스에서 요금을 받고 정류장을 외치던 안내양, 무성영화 옆에서 대사를 읊던 변사가 있다. 타자기 앞에 앉아 있던 타이피스트, 극장 간판을 붓으로 그리던 간판화가, 활자를 뽑아 판을 짜던 문선공과 식자공, 사람을 태우고 달리던 인력거꾼도 있다.

이 직업들은 법으로 금지되어 사라진 게 아니다. 같은 일을 더 싸고 빠르게 하는 방법이 생기자 일감이 먼저 줄었고, 직업은 이름만 남았다가 그 이름마저 잃었다. 기술이 사람을 쫓아낸 게 아니라, 사람이 필요 없어지는 쪽으로 계산이 바뀐 것이다.

그런 이야기를 들을 때마다 나는 내 일을 떠올린다. 옷을 벗고 서 있는 일, 누드모델 말이다. 누드모델에게도 같은 계산이 적용될까. 남의 일이 아니라서 더 따져 보게 된다. 이 질문에 답하려면 먼저 이 일이 무엇을 만들어내는 일인지부터 따져야 한다.

누드모델 대체는 이미 가능하다

screenprint = own work
screenprint = own workjipy32 on Unsplash

솔직히 말하면 누드모델은 이미 대체가 가능한 일이다. 원하는 포즈는 3D 프린터로 뽑을 수 있고, 관절이 움직이는 정교한 마네킹을 세워도 된다. 사진이나 홀로그램을 보고 그려도 된다. 그런 '모델'은 팔이 저리다고 하지 않고, 시급도 요구하지 않는다. 같은 자세를 몇 시간이든 유지하는 것만 놓고 보면 나보다 낫다.

그런데도 나는 이 일이 가까운 시일 내에 사라지리라 생각하지 않는다. 이유는 하나다. 누드모델은 그 자체로 '교육 퍼포먼스'이기 때문이다.

앞서 말한 직업들은 결과물을 만드는 일이었다. 연결된 통화, 받은 요금, 타이핑된 문서 같은 것들이다. 결과물만 필요하다면 더 싼 쪽이 이긴다. 누드모델은 결과물을 만드는 일이 아니라 '그 자리에 있는 것'이 일이다. 같은 방에서 한 사람의 몸이 버티는 무게와 균형, 미세하게 흔들리는 순간을 눈으로 따라가는 경험 자체가 수업이다.

모델 일을 시작하며 처음 배운 이론이 콘트라포스토(한쪽 다리에 체중을 싣고 선 자세)였다. 체중이 옮겨가는 순간 어깨와 골반의 기울기가 어떻게 달라지는지, 그림 그리는 사람들은 사진이 아니라 실물을 보며 배운다. 이미지를 얻는 일과 보는 법을 배우는 일은 다르다. 이미지는 기계가 만들어줄 수 있어도, 눈과 손을 훈련하는 일은 대신해 줄 수 없다.

AI가 그려주는 이미지가 넘쳐나는 시대일수록 이 차이는 더 선명해질 것 같다. 원하는 그림을 얻는 데는 몇 초면 충분하지만, 살아 있는 몸을 오래 들여다보며 선 하나를 긋는 훈련은 여전히 몇 년이 걸린다. 그 몇 년을 거쳐야 하는 사람들이 있는 한, 그 앞에 서는 사람도 필요하다.

대체가 가능하다는 것과 대체할 필요가 있다는 것은 다른 이야기다. 기술이 할 수 있는 일이 늘어나는 속도와, 사람들이 그 일을 기술에 맡기고 싶어 하는 속도는 같지 않다.

제도도 있다. 미술대학이 인체모델을 세우는 전통은 효율을 따져 만들어진 게 아니어서, 효율 때문에 사라지지도 않는다. 사진 편집이나 일러스트 같은 미술 기술은 이미 AI에 밀리고 있다. 그래도 미술가를 배출하는 미술대학이 제도로서 하루아침에 문을 닫지는 않는다. 물론 학과가 통폐합되고, 미술대학이, 혹은 대학 자체가 줄어드는 날은 올 수 있다. 다만 그건 가까운 이야기가 아니다.

취미 미술은 어떨까. 사진을 보고 그려도 되는 사람들이 굳이 모델을 앉히는 건 사진이 없어서가 아니다. 그렇게 해 왔기 때문이고, 그게 그림 그리는 일의 일부이기 때문이다. 사람들이 모델 앞에서 연필을 들고 조용해지는 시간은 하나의 의례에 가깝다. 의례는 편리해졌다고 바뀌지 않는다. 그 의례가 유지되는 한 모델의 자리도 유지된다. 문제는 그 자리에 누가, 어떤 조건으로 서느냐다. 그러니 이 일은 효율이 아닌 의례와 제도 덕에 당분간 버틸 것이다.

기술보다 생계가 먼저 지울 수도

그런데 이 말은 양날의 칼이다. 의례와 제도가 지켜주는 일은 질이 떨어져도 당장은 사라지지 않는다. 필요해서가 아니라 관성으로 유지되는 일이 되는 것이다. 관성은 오래가지만, 한번 방향이 꺾이면 버텨 줄 이유도 같이 사라진다.

그렇다고 안심할 얘기는 아니다. 기술이 못 지우는 직업도 다른 이유로 지워질 수 있다. 이 일은 학기 단위로 일이 몰렸다가 방학이면 뚝 끊긴다. 학기 중에는 주 5일, 하루 4~6시간씩 수업이 잡히기도 하지만 7~8월과 1~2월은 직업 모델들에게 위기의 시기다.

4대보험도 안 되고, 예술활동증명으로도 인정받지 못했다. 그래서 신입 모델은 방학에 잠깐 다른 일을 구했다가 돌아오지 못하고, 경력 있는 모델도 하나둘 현장을 떠난다. 3D 프린터가 한 명도 밀어내지 않았는데 사람이 먼저 빠져나가는 것이다.

나이 문제도 있다. 나이가 들고 오래 할수록 숙련은 쌓이는데 시장은 반대로 움직인다. 40대 여성 모델은 선호되지 않는다는 말을 이유도 없이 듣는다. 숙련된 사람은 줄고, 일감은 젊은 몸으로 몰린다. 이런 상황에서 모델들이 함께 목소리를 내고 처우를 협상할 구조가 약해지면, 어려움은 각자 알아서 버티는 몫으로 남는다.

그렇게 숙련된 모델이 줄면 수업의 질이 떨어진다. 안정적으로 자세를 유지하지 못하는 모델, 강사가 요구하는 바를 못 알아듣는 모델, 학기 중간에 그만두는 모델이 늘어난다. 그러면 교육 현장에서 모델은 '꼭 사람이어야 하는 이유'를 잃는다.

마네킹으로 대체되는 게 아니라 마네킹만도 못하다는 평가를 받아서 대체되는 셈이다. 그러니 이 일이 사라진다면 기술 때문만은 아닐 것이다. 사람이 오래 버틸 수 없게 만든 구조가 먼저 일을 지우고, 기술은 빈자리를 채우기만 하면 된다.

허울이 되지 않으려면

마네킹이 못 하는 건 교실 안에서 오가는 말에 반응하는 일이다.
마네킹이 못 하는 건 교실 안에서 오가는 말에 반응하는 일이다.tuan1561 on Unsplash

그렇다면 이미 대체가 가능한 일이고, 제도와 의례가 겨우 붙잡고 있는 일이라면, 나는 어떤 소명의식을 가져야 할까? 허울만 남은 직업이라는 말이 거칠게 들려도 피하고 싶지 않다. 허울이 되지 않으려면 허울 이상의 무엇을 내가 해야 하기 때문이다.

누드모델이 천직이라고 쓴 건 지금도 같은 생각이다. 할머니가 되어서도 하고 싶은 일이니, 이 일이 '과거의 직업'으로 사라지는 것만큼은 원하지 않는다.

답은 단순하다. 위기감보다 정확한 자기 인식이 먼저다. 기계가 아니라 사람이 하는 일이라는 점을 정확히 아는 것이다. 마네킹도 포즈는 취한다. 마네킹이 못 하는 건 교실 안에서 오가는 말에 반응하는 일이다.

강사가 "어깨를 조금만 더 돌려주세요"라고 하는 말이 무엇을 더 보려는 요청인지 알아듣는 일, 학생들이 고전하는 각도를 읽고 자세를 조정하는 일, 수업의 '타임'에 맞춰 포즈를 설계하는 일이다. 소통을 잘해야 하고, 수업이 요구하는 사항을 정확히 이해해서 바로 반영해야 한다. 말을 듣고 몸으로 곧장 옮기는 속도, 그게 사람 모델이 가진 가장 현실적인 값이다.

다만 요구를 다 들어주라는 말은 아니다. 사양해야 하는 요구도 있다. 기준은 미술 교육이라는 본질에 있다. 수업에 필요한 요구인지 아닌지 가를 줄 알아야 하고, 그 안에서 퀄리티를 유지해야 한다. 가르치는 사람과 배우는 사람, 그리고 서 있는 사람이 같은 목적을 향해 있을 때 이 일은 퍼포먼스가 된다. 목적에서 벗어나는 순간 이 일은 그냥 '옷 벗고 서 있는 일'이 된다.

누드모델은 사라질까. 적어도 가까운 시일 내에는 아닐 것이다. 하지만 '사라지지 않는다'와 '필요하다'는 같은 말이 아니고, 그 간격을 메우는 건 제도가 아니라 현장에 선 사람이다. 그게 살아남을 길이다.
덧붙이는 글 이 기사는 feminist.kr에도 실립니다.
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누드모델이 천직이라서요
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