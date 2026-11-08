신화통신

금융, 행정, 오피스 업무에 빠르게 도입되는 중국 에이전트 시스템.이렇게 미국 안에서 AI의 비용을 둘러싼 논쟁이 커지는 사이, 세계 개발자들은 이미 조용히 선택을 끝내고 있었습니다. 10월 12일까지 한 주 동안 오픈라우터 상위 20개 모델이 처리한 토큰의 35.1%를 딥시크가 맡았고, 가장 많이 쓰인 단일 모델 역시 딥시크 V4.1 플래시였습니다. 범위를 상위 50개 모델로 넓히면, 중국 기업의 비중을 추적하는 지수는 10월 말 약 68.9%를 가리켰습니다. 심지어 미국 기업만 따로 떼어 보아도, 2월 8일 이후 매주 기업 토큰의 30% 이상을 중국 모델이 처리해 왔습니다.물론 물량이 곧 매출을 뜻하지는 않습니다. 실제 지출 비중에서는 여전히 미국 모델이 앞서 있고, 바이트댄스(ByteDance)의 량루보(梁汝波)조차 자사 대형언어모델이 해외 선두 모델에 뒤처졌다고 인정했습니다. 그럼에도 중국에서는 토큰 가격이 전기료로 수렴하는 시장에서 표준을 정하는 쪽은 가장 비싼 모델이 아니라 가장 많이 쓰이는 모델로 결정됩니다. 윈도우가 그랬고, 안드로이드도 그랬습니다.제가 베이징에서 느낀 그 속도에는 사실 정교한 설계도가 깔려 있습니다. 중국 국무원의 <'인공지능+' 행동 심화 실시에 관한 의견>은 2027년까지 차세대 지능형 단말기와 에이전트 보급률을 70% 이상으로, 2030년까지는 90% 이상으로 끌어올리겠다는 시간표를 제시했습니다. 나아가 2035년에는 AI경제와 AI사회로 전면 진입하겠다는 목표까지 담았습니다.미국에서 정권 심판이 AI 정책을 흔드는 동안에도 중국에서는 이 숫자가 단 한 번도 수정되지 않았습니다. 오히려 기업들이 시간표보다 앞서 달리고 있습니다. 바이두(Baidu)는 중국 기업의 81%가 이미 핵심 생산·관리 업무에 에이전트를 배치했다고 밝혔습니다.빅테크의 투자 역시 거침이 없습니다. 바이트댄스의 더우바오(Doubao)는 하루 토큰 호출량이 2025년 말 63조에서 2026년 6월 180조로 세 배 가까이 늘었습니다. 바이트댄스는 자본지출을 최대 700억 달러까지 키우기 위해 296억 달러 규모의 신디케이트론까지 확보했습니다.알리바바(Alibaba)의 우융밍(吴泳铭) CEO는 이익률은 부차적인 목표라고 잘라 말했고, 실제로 상장 이후 처음으로 800억 홍콩달러 규모의 신주를 배정해 전액을 AI 인프라에 쏟아붓기로 했습니다. 가장 신중하던 텐센트(Tencent)마저 2분기 자본지출을 527.8억 위안으로 전년보다 176%나 늘렸습니다.이 모든 흐름은 현장에서 하나의 풍경으로 모입니다. 모델은 챗봇에서 업무단으로 내려왔고, 실행은 다시 금융과 인프라의 층위로 스며들고 있습니다. 큐웬 앱이 타오바오와 알리페이, 페이주를 하나로 연결해 앱을 옮기지 않고도 배달 주문과 쇼핑, 항공권 예약을 처리하는 장면이 대표적입니다. 그 사이 모델과 토큰 가격은 0을 향해 내려가고, 자동화로 인해 제품 생산 단가도 함께 떨어지며, 서비스는 점점 한 사람만을 위한 맞춤형으로 바뀌어 가고 있습니다.결국 두 나라의 차이는 구조에 있습니다. 미국은 모델이 돈을 벌어야 굴러가는 구조이고, 중국은 모델이 먼저 깔려야 돈이 벌리는 구조를 지향합니다. 수도와 전기가 그 자체로는 큰 이윤을 남기지 않아도 그 위에서 모든 산업이 돌아가듯 중국은 AI를 그런 기반으로 만들고 있습니다.