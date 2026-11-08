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26.11.08 12:13최종 업데이트 26.11.08 13:58
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2026년 3월 24일 베이징 중관춘전시센터 상설전.
2026년 3월 24일 베이징 중관춘전시센터 상설전. 신화통신

2026년 11월 출장차 베이징에 머물던 저는 미국의 중간 선거 소식을 들었습니다. 트럼프 대통령과 공화당에 대한 광범위한 반발 속에 민주당이 상원과 하원을 모두 가져갔다는 소식이었습니다. 소수당이 하룻밤 사이에 양원을 모두 뒤집은 것은 2006년 이후 처음이라고 했습니다. 뉴스는 AI의 공장인 데이터센터로 이어져 데이터센터와 관련된 41건의 주민투표에서 노스다코타 하우드 단 한 곳을 제외하고 모두 규제 강화나 개발 반대가 이겼다고 전했습니다. 미국은 그렇게 AI를 투표에 부치고 있었습니다.

그런데 그 시각 제가 서 있던 베이징의 공기는 전혀 달랐습니다. 딥시크(DeepSeek)가 V4.1 플래시의 새 버전과 자체 검색 API를 함께 내놓았고, 그 뒤를 이어 지푸AI(Z.ai)의 GLM-5.3과 스텝펀(StepFun)의 스텝 5 프리뷰, 텐센트 HY4 정식 버전이 연달아 공개되었습니다. 어느새 오픈 웨이트 모델 성능 순위의 상위 여섯 자리는 모두 중국 모델이 차지하고 있었습니다.


무엇보다 인상적이었던 것은 사람들이었습니다. 에이전트가 배달을 주문하고 쇼핑을 대신하며 업무를 처리하는 변화를, 이곳 사람들은 불안해하기보다 남녀노소 할 것 없이 즐기고 있었습니다. 같은 기술을 앞에 두고 한쪽은 브레이크를 밟았고, 다른 한쪽은 그 기술을 일상으로 출근시키고 있었던 셈입니다.

그래서 저는 2026년 연말이 중국이 미국을 넘어서는 변곡점이 되리라고 봅니다. 기술 성능이 역전되어서가 아닙니다. 기술을 받아들이는 사회의 속도가 역전되었기 때문입니다.

미국 AI의 운전대가 바뀌었다

돌이켜보면 지난 2년간 미국의 AI 정책은 대통령이 행정명령으로 가속 페달을 밟는 구조였습니다. 백악관은 행정명령 14365호를 근거로 주 정부의 AI 규제를 연방법으로 덮어쓰라고 의회를 압박해 왔고, 데이터센터 인허가를 풀어 전력망을 AI에 몰아주는 것을 국가 전략으로 삼았습니다.

하지만 내년 1월 3일부터는 그 페달 위에 의회의 브레이크가 함께 작동합니다. 트럼프 2기 들어 처음으로 대통령이 의회를 온전히 장악하지 못하게 되었고 하원 상임위를 손에 쥔 민주당은 소환권과 행정부 감독권까지 갖게 되었습니다. 자연히 의회의 관심도 주 정부의 권한과 프라이버시, 기업 감시 제한, 그리고 각종 조사로 옮겨갈 전망입니다.

그렇다고 미국의 AI가 멈추는 것은 아닙니다. 대통령에게는 여전히 거부권이 있고, 대중 반도체 수출통제처럼 초당적 합의가 있는 사안은 그대로 갈 것입니다. 다만 운전대를 쥔 손이 바뀌었습니다. 이제 미국의 AI는 속도보다 분배를 먼저 묻는 의회를 거쳐야 합니다. 임기 마지막 2년을 레임덕 속에서 보내야 하는 정부가 지난 2년의 속도를 그대로 유지하기란 쉽지 않을 것입니다.

'NO 데이터센터'를 외치는 지역사회

데이터센터를 반대하는 미국의 지역 주민들. 2026년 6월 17일 미주리주 제퍼슨시티 시위.
데이터센터를 반대하는 미국의 지역 주민들. 2026년 6월 17일 미주리주 제퍼슨시티 시위. 사라 켈로그

더욱 주목할 대목은 그 제동이 워싱턴이 아니라 마을에서 먼저 걸렸다는 점입니다. 갤럽 조사에 따르면 데이터센터 반대 여론은 올해 1월 28%에서 7월 41%로, 불과 반년 만에 두 배 가까이 늘었습니다. 그러자 뉴욕주는 대형 데이터센터에 1년간의 모라토리엄을 선언했고, 텍사스도 신규 승인을 보류했습니다.

그 결과 올해에만 최소 2600억 달러 규모의 데이터센터 투자가 지역 반대에 부딪혀 취소되었습니다. 오죽하면 블랙록의 래리 핑크(Larry Fink)가 미국에 모라토리엄이 오면 경기침체로 이어질 것이라고 경고했을 정도입니다.

선거가 끝나자 오히려 업계가 먼저 고개를 숙였습니다. 오픈AI는 데이터센터 사업에 지역사회의 발언권을 보장하는 주 법안을 제안하겠다고 나섰습니다. 그런데 미국 시민들이 반대한 것은 AI 그 자체가 아닙니다. 그들이 거부한 것은 올라간 전기요금과 줄어드는 물, 그리고 사라지는 일자리였습니다.

비싼 모델은 팔리지 않는다

문제는 정치만이 아닙니다. 미국 AI의 수익 구조는 의외로 단순해서, 모델이 토큰을 비싸게 팔아 거대한 인프라 빚을 갚아야 돌아가게 되어 있습니다. 그런데 바로 그 토큰 가격이 무너지고 있습니다. 오픈라우터(OpenRouter)에서는 중국발 값싼 토큰이 쏟아지면서 토큰당 수익이 약 60%나 떨어졌습니다.

이런 흐름은 상장 일정에도 고스란히 드러납니다. 오픈AI는 1조 1500억 달러에 이르는 인프라 약정을 현금흐름으로 증명해야 하는 부담 때문에 상장 시점이 2027년 중후반으로 밀렸습니다. 앤트로픽(Anthropic) 역시 3분기 실적을 먼저 보여주기 위해 상장 목표를 10월에서 11월로 늦췄습니다. 그런 의미에서 두 회사의 상장 성적표는 곧 미국식 AI 비즈니스 모델 전체의 성적표가 될 것입니다.

시장은 선거 직전에 이미 같은 신호를 보냈습니다. 10월 30일 인텔은 28.58%, 퀄컴은 11.12% 급락했습니다. 직접적인 원인은 메모리 부족으로 PC 시장이 쪼그라든다는 전망이었고, 같은 날 아마존의 실적 발표는 AI 지출에 대한 우려를 다시 불러냈습니다.

글로벌 개발자는 이미 중국 모델을 호출한다

금융, 행정, 오피스 업무에 빠르게 도입되는 중국 에이전트 시스템.
금융, 행정, 오피스 업무에 빠르게 도입되는 중국 에이전트 시스템.신화통신

이렇게 미국 안에서 AI의 비용을 둘러싼 논쟁이 커지는 사이, 세계 개발자들은 이미 조용히 선택을 끝내고 있었습니다. 10월 12일까지 한 주 동안 오픈라우터 상위 20개 모델이 처리한 토큰의 35.1%를 딥시크가 맡았고, 가장 많이 쓰인 단일 모델 역시 딥시크 V4.1 플래시였습니다. 범위를 상위 50개 모델로 넓히면, 중국 기업의 비중을 추적하는 지수는 10월 말 약 68.9%를 가리켰습니다. 심지어 미국 기업만 따로 떼어 보아도, 2월 8일 이후 매주 기업 토큰의 30% 이상을 중국 모델이 처리해 왔습니다.

물론 물량이 곧 매출을 뜻하지는 않습니다. 실제 지출 비중에서는 여전히 미국 모델이 앞서 있고, 바이트댄스(ByteDance)의 량루보(梁汝波)조차 자사 대형언어모델이 해외 선두 모델에 뒤처졌다고 인정했습니다. 그럼에도 중국에서는 토큰 가격이 전기료로 수렴하는 시장에서 표준을 정하는 쪽은 가장 비싼 모델이 아니라 가장 많이 쓰이는 모델로 결정됩니다. 윈도우가 그랬고, 안드로이드도 그랬습니다.

거침없이 가속 페달을 밟는 중국 정책

제가 베이징에서 느낀 그 속도에는 사실 정교한 설계도가 깔려 있습니다. 중국 국무원의 <'인공지능+' 행동 심화 실시에 관한 의견>은 2027년까지 차세대 지능형 단말기와 에이전트 보급률을 70% 이상으로, 2030년까지는 90% 이상으로 끌어올리겠다는 시간표를 제시했습니다. 나아가 2035년에는 AI경제와 AI사회로 전면 진입하겠다는 목표까지 담았습니다.

미국에서 정권 심판이 AI 정책을 흔드는 동안에도 중국에서는 이 숫자가 단 한 번도 수정되지 않았습니다. 오히려 기업들이 시간표보다 앞서 달리고 있습니다. 바이두(Baidu)는 중국 기업의 81%가 이미 핵심 생산·관리 업무에 에이전트를 배치했다고 밝혔습니다.

빅테크의 투자 역시 거침이 없습니다. 바이트댄스의 더우바오(Doubao)는 하루 토큰 호출량이 2025년 말 63조에서 2026년 6월 180조로 세 배 가까이 늘었습니다. 바이트댄스는 자본지출을 최대 700억 달러까지 키우기 위해 296억 달러 규모의 신디케이트론까지 확보했습니다.

알리바바(Alibaba)의 우융밍(吴泳铭) CEO는 이익률은 부차적인 목표라고 잘라 말했고, 실제로 상장 이후 처음으로 800억 홍콩달러 규모의 신주를 배정해 전액을 AI 인프라에 쏟아붓기로 했습니다. 가장 신중하던 텐센트(Tencent)마저 2분기 자본지출을 527.8억 위안으로 전년보다 176%나 늘렸습니다.

이 모든 흐름은 현장에서 하나의 풍경으로 모입니다. 모델은 챗봇에서 업무단으로 내려왔고, 실행은 다시 금융과 인프라의 층위로 스며들고 있습니다. 큐웬 앱이 타오바오와 알리페이, 페이주를 하나로 연결해 앱을 옮기지 않고도 배달 주문과 쇼핑, 항공권 예약을 처리하는 장면이 대표적입니다. 그 사이 모델과 토큰 가격은 0을 향해 내려가고, 자동화로 인해 제품 생산 단가도 함께 떨어지며, 서비스는 점점 한 사람만을 위한 맞춤형으로 바뀌어 가고 있습니다.

결국 두 나라의 차이는 구조에 있습니다. 미국은 모델이 돈을 벌어야 굴러가는 구조이고, 중국은 모델이 먼저 깔려야 돈이 벌리는 구조를 지향합니다. 수도와 전기가 그 자체로는 큰 이윤을 남기지 않아도 그 위에서 모든 산업이 돌아가듯 중국은 AI를 그런 기반으로 만들고 있습니다.

위기는 기술이 아니라 제도에서 온다

2026년 11월 첫째 주 오픈라우터 주간 순위 상위 10개 중 7개가 중국 모델. 1위 딥시크 V4.1 플래시 한 모델의 토큰 처리량이 미국 모델 세 개를 합친 것의 세 배를 넘는다.
2026년 11월 첫째 주 오픈라우터 주간 순위 상위 10개 중 7개가 중국 모델. 1위 딥시크 V4.1 플래시 한 모델의 토큰 처리량이 미국 모델 세 개를 합친 것의 세 배를 넘는다.openrouter.ai/rankings

그렇다면 AI의 위기는 어디서 오는 것일까요. 저는 기술 자체가 위협이 되기 이전에 기술의 속도를 따라가지 못하는 사회제도가 흔들릴 때 첫 번째 위기가 찾아온다고 생각합니다. 이번 미국 중간선거가 바로 그 장면입니다. 전력망과 물, 일자리를 나누는 규칙이 AI의 속도를 감당하지 못했고, 그 청구서가 결국 표로 돌아온 것입니다.

그런데 더 큰 위험은 그다음에 옵니다. 위험하다는 이유로 쓰지 않고 버티다가 예방주사 한 번 맞지 못한 채 거대한 쓰나미를 맞는 것입니다. 지금 유럽이 그 장면을 보여주고 있습니다. 브뤼셀에서는 '차이나쇼크 2.0'이라는 말이 공공연히 오가고, 그 진앙은 직간접 일자리 약 1,300만 개가 걸린 자동차 산업입니다. 돌아보면 미국이 겪은 1차 차이나쇼크는 10년 동안 제조업 일자리 240만 개를 밀어냈습니다.

차이나쇼크 2.0이 전기차와 배터리였다면, 다음 파도는 지능과 서비스가 될 것입니다. 게다가 이번에는 컨테이너가 아니라 API를 타고, 관세가 닿지 않는 길로 들어옵니다.

우리는 예방주사를 맞고 있을까

한국은 이번 AI 붐에서 메모리라는 확실한 몫을 쥐고 있습니다. 그러나 미국의 데이터센터가 주민 표결과 의회 조사에 막혀 속도를 늦춘다면, 그 충격은 가장 먼저 납품업체에 닿을 것입니다. 반대로 중국의 에이전트가 일상과 공장을 빠르게 채워가는 동안 우리 기업과 제도가 그 속도를 따라가지 못한다면 바로 그것이 우리에게 다가오는 차이나쇼크 3.0이 될 것입니다.

물론 중국식이 정답은 아닙니다. 국가가 시간표를 정하고 시장이 그 뒤를 따르는 방식에는 그만큼의 대가가 따르기 마련입니다. 다만 미국의 이번 선거가 가르쳐주는 교훈만큼은 분명합니다. 기술보다 먼저 설계해야 할 것은 제도라는 사실입니다. 데이터센터의 전력과 입지를 정하는 규칙을 세우고, AI가 바꿀 일자리를 새로운 자리로 옮겨줄 길을 닦아야 합니다. 그리고 그 위에서 우리 기업이 AI를 얼마나 빨리 실제 업무에 투입하느냐가 다음 10년을 가를 것입니다.

베이징에서 서울로 돌아오면서 저는 한국, 미국, 중국 각국의 시계가 서로 다른 속도로 돌고 있고 2026년 연말이 글로벌 양강의 패권 싸움의 변곡점에 이를 것이라 여겨집니다. 우리도 AI 경제의 청사진을 다시 재정비 하고 그 과정에서 발생하는 크고 작은 문제들을 합리적으로 해결해 나가야 할 시기입니다. 변곡점이란 질서가 다시 잡히는 중요한 시기이기 때문입니다.
덧붙이는 글 임선영 씨는 중국 칭화대 전산언어학 석사를 마친 중국경제전문가이며 <중국경제 미래지도> <중국AI 미래지도>의 저자입니다. 이 글은 본인의 페이스북에도 올렸습니다.
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