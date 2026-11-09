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26.11.09 11:56최종 업데이트 26.11.09 15:05
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6일 개장 직후 8% 넘게 떨어지며 5000선이 무너진 뒤 등락을 반복하던 코스피 지수가 5059.69로 마감됐다. 6일 오후 서울 중구 을지로 하나은행 본점 딜링룸에 마감된 코스피 지수가 나오고 있다.
6일 개장 직후 8% 넘게 떨어지며 5000선이 무너진 뒤 등락을 반복하던 코스피 지수가 5059.69로 마감됐다. 6일 오후 서울 중구 을지로 하나은행 본점 딜링룸에 마감된 코스피 지수가 나오고 있다.이정민

요즘 널뛰는 주가에 마음을 졸이는 분들이 많을 것 같다. 이렇듯 변동성이 커지면 시야도 덩달아 좁아진다. 매일, 매시간 시장이 어떻게 움직이는지 더 주시하게 되고, 그럴수록 시장 흐름의 큰 그림을 놓치기 쉽다.

코스피는 지난 6월 22일 9114.55로 사상 최고치를 찍고, 다섯 달이 채 안 돼 고점에서 44% 넘게 주저앉았다. 엎친 데 덮친 격으로, 미국 중간선거 직후에는 데이터센터 규제 우려까지 불거지며 반도체·인공지능(AI) 관련주가 폭락했다.


쉽지 않은 일이지만, 이럴 때일수록 나무보다 숲을 볼 필요가 있다. 지금 그 숲에서는 무슨 일이 벌어지고 있고, 한국은 어디쯤 서 있을까.

빚과 쏠림, 미국 시장의 두 약점

숲을 보려면 미국 시장부터 봐야 한다. 크다는 것은 다들 알지 않을까 싶다. 그러나 막상 얼마나 크냐고 물어보면 의외로 아는 사람이 많지 않다. 미국 증권산업협회(SIFMA) 집계로 2025년 말 세계 주식시장 시가총액의 43.7%, 세계 채권 잔액의 38.1%가 미국 몫이다. 세계 금융자산의 40% 안팎이 미국 한 나라에 모여 있다.

크기도 중요하지만, 지금 돌아가는 상황을 읽으려면 이 시장의 구조를 들여다봐야 한다. 이 거대한 시장은 두 가지 약점을 함께 안고 있다. 불어나는 정부 빚, 그리고 몇몇 AI 기업에 쏠린 돈이다.

먼저 빚이다. 미국 연방정부 부채는 40조 달러를 넘었다. 9월에 끝난 지난 회계연도의 재정적자는 1조 9930억 달러(2705조 3000억 원)로, 코로나19 때를 빼면 가장 컸다. 같은 기간 국채 이자로만 1조 1430억 달러(1551조 5000억 원)가 나갔다. 국방비보다 많은 돈이다. 빚이 늘면 이자가 늘고, 늘어난 이자가 다시 적자를 키운다.

미국 부채 문제는 내년에 더욱 큰 변수가 될 것으로 보인다. 법으로 정해 둔 부채 한도까지 남은 여유는 10월 말 기준 7769억 달러(1054조 6000억 원)뿐이다. 한도를 올리려면 의회가 법을 고쳐야 하는데, 내년 1월부터는 민주당이 이끄는 하원의 동의 없이는 그럴 수 없다. 민주당은 이 한도를 지렛대 삼아 도널드 트럼프 정부의 돈줄을 죌 수 있다. 그래서 공화당에서는 새 의회가 열리기 전에 한도를 올려 두자는 목소리가 나오고, 트럼프 대통령도 연내 처리를 요구했다.

큰 빚의 규모 자체가 채권시장의 약점이라면, 주식시장의 약점은 쏠림이다. 미국 대표 주가 지수인 스탠더드앤드푸어스(S&P)500에서 시가총액 상위 10개 기업이 차지하는 비중은 9월 말 39.1%다. 닷컴 거품이 한창이던 2000년에도 30%에 못 미쳤던 비중이다. 미국 지수를 사는 사람은 누구나 이 몇몇 기업을 가장 많이 사게 되고, 그 기업들 소식 하나에 시장 전체가 흔들린다. AI에 대한 기대와 우려가 단기간에 누그러지기 어려운 만큼, 이 쏠림도 쉽게 풀리지 않는다.

빚은 줄이기 어렵고, 쏠림은 되돌리기 어렵다. 미국 시장의 출렁임이 한두 차례로 끝나지 않고 길게 이어질 수밖에 없는 핵심 이유다.

빚으로 짓는 미국 AI 데이터센터

10월 29일(현지시간), 미국 캘리포니아주 버논에 건설 중인 49.5메가와트 규모의 데이터 센터.
10월 29일(현지시간), 미국 캘리포니아주 버논에 건설 중인 49.5메가와트 규모의 데이터 센터.AFP 연합뉴스

쏠림의 중심에 선 AI 기업들은 요즘 데이터센터 짓기에 한창이다. 미국 인구조사국 통계로 9월 한 달 민간 데이터센터 건설비를 한 해로 환산하면 965억 달러(131조 원), 1년 전의 두 배에 가깝다. 그나마 반도체와 서버는 빼고 건물만 따진 숫자다.

달라진 것은 규모만이 아니다. 돈줄이 바뀌었다. 마이크로소프트, 알파벳(구글의 모회사), 아마존, 메타 같은 대형 기술기업들은 그동안 대체로 번 돈으로 데이터센터를 지었다. 올해는 투자가 벌이를 앞질렀다. 메타는 3분기 설비투자로 349억 달러(47조 4000억원)를 썼지만, 영업으로 벌어들인 현금은 328억 달러(44조 5000억 원)였다. 모자란 돈은 빚으로 메운다. 올해 1~10월 미국 기술기업의 투자등급 회사채 발행은 2960억 달러(401조 8000억 원)로 기록적이다.

정작 걱정스러운 것은 금액보다 이 돈이 어디로 흘러가 어떻게 얽혀 있느냐다. 빚을 내는 곳 가운데는 현금이 넉넉한 거대 기업도 있지만, 데이터센터를 짓거나 빌려주면서 빚에 크게 기대는 회사들도 있다. 돈을 빌려준 이들의 걱정은 이런 회사들에 쏠린다. 부도에 대비한 보험료 격인 오라클의 신용부도스와프(CDS)는 10월 중순 사상 최고치를 찍었다. 떼일 위험이 클수록 빌려주는 쪽은 높은 이자를 요구하는데, AI 연산 능력을 빌려주는 신생 기업 코어위브의 채권 수익률은 16%를 넘었다.

여기에 돈이 서로 물고 물리는 구조가 겹쳐 있다. 엔비디아는 여러 회사에 지분을 넣고 오픈AI의 데이터센터 임대료 보증까지 섰는데, 그 회사들이 다시 엔비디아 칩의 큰 고객이다. 이렇게 얽혀 있으면 한 곳의 탈이 쉽게 번진다. 빚 많은 회사 하나가 흔들리면 돈을 빌려준 쪽, 지분을 넣은 쪽, 칩을 판 쪽이 줄줄이 흔들린다. 누가 얼마나 물려 있는지 알기 어려우니 투자자들은 일단 팔고 본다. 작은 충격도 금세 공포가 되고, 진짜 위기가 오면 그 진폭도 커질 수밖에 없다.

정부의 빚과 기업의 빚은 같은 채권시장에서 만난다. 미국 정부는 해마다 2조 달러 안팎의 적자를 국채를 찍어 메워야 하고, AI 기업들도 그 시장에서 기록적인 규모로 돈을 빌린다. 빌리려는 쪽이 많으니 금리는 쉽게 내려가지 않고, 높은 금리는 빚에 기댄 회사들을 더 아프게 한다.

그렇다고 지금을 곧바로 시장 전체의 위기로 읽기는 이르다. 주가가 폭락한 날에도 투자자들은 오히려 미국 국채를 사들였고, 미국 증시 상위 10개 기업은 시가총액 비중만큼 이익도 내고 있다. 흔들림은 아직 한복판보다 가장자리에서 먼저 나타난다. 빚을 많이 지고 데이터센터를 짓는 회사들, 그리고 그들에게 돈을 빌려준 쪽이다.

그 흔들림이 한복판으로 건너오는 길목은 주식시장이다. 빚 부담을 덜려고 기업은 새 주식을 찍어 팔고, 돈을 빌려 투자한 이들은 갖고 있던 주식부터 내다 판다. 파는 물량이 몰리면 실적이 탄탄한 회사의 주가도 함께 끌려 내려간다. 첫 장면은 이미 나왔다. 오라클은 11월 2일 회사채 100억 달러(13조 6000억 원)와 함께 신주 100억 달러어치를 팔겠다고 미국 증권당국에 신고했고, 그날 주가가 크게 밀렸다. 앞으로도 되풀이될 장면이다.

AI에 쏠린 한국 경제

한국은 이 흐름의 한가운데 서 있다. 미국 기술기업들이 짓는 데이터센터마다 메모리 반도체가 대량으로 들어가고, 그 메모리를 만드는 곳이 삼성전자와 SK하이닉스다.

지난 10월 한국의 수출은 1152억 8000만 달러(156조 5000억 원)로 1년 전보다 93.7% 늘었다. 그 가운데 49.0%가 반도체였고, 반도체 수출의 88.8%가 메모리였다. 같은 흐름이 미국 통계에도 찍혀 있다. 미국의 3분기 경제성장률 3.4% 가운데 0.86%포인트를 컴퓨터 같은 정보처리장비 투자가 채웠다. 미국의 투자가 곧 한국의 수출이 되는 길이 그만큼 넓어졌다.

주식시장에서는 이 연결이 더 도드라진다. 금융투자협회 집계로 9월 한 달 평균 코스피 시가총액에서 삼성전자(우선주 포함)가 30.03%, SK하이닉스가 22.79%를 차지했다. 두 회사를 합치면 절반이 넘는다. 코스피에 고루 투자했다고 생각해도, 돈의 절반 이상은 반도체 두 회사의 앞날에 걸려 있다.

빠져나간 돈도 많다. 외국인은 올해 들어 11월 6일까지 코스피에서 219조 원 넘게 순매도했다. 지난해 한 해 순매도액(4조 6546억 원)의 47배다. 이런 시장에서 주가를 떠받치는 일과 충격을 받아낼 그릇을 키우는 일은 다르다.

한국 사람들이 바깥에 둔 돈도 같은 쪽을 향한다. 미국 재무부 통계(TIC)로 보면 한국 거주자가 가진 미국 주식은 8월 말 8171억 달러(1109조 1000억 원)어치였다. 한국이 보유한 미국 장기국채(6월 말 1092억 달러)의 일곱 배가 넘는다. 개인투자자, 이른바 서학개미의 미국 주식 보관액도 10월 초 다시 2000억 달러(271조 5000억 원)를 넘었다. 미국 주식시장이 몇몇 AI 기업에 쏠려 있다는 점을 떠올리면, 이 돈이 어디에 실려 있을지도 짐작이 간다.

국민의 노후자금도 예외는 아니다. 국민연금 기금은 6월 말 1865조 5760억 원에서 7월 말 1684조 1730억 원으로 줄었다. 한 달 새 181조 원 넘게 빠졌고, 그 상당 부분이 국내 주식에서 나왔다. 다만 7월 말에도 연초 이후 수익률은 14.84%로 플러스였다. 평가액은 줄었지만, 그렇다고 손실이 확정된 것은 아니다. 주식은 팔아야 손익이 정해지고, 국민연금이 한국 시장에서 완전히 빠져나갈 일은 어차피 없다.

긴 호흡이 필요하다

6일(현지시간), 미국 뉴욕시의 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 트레이더들이 업무를 보고 있다.
6일(현지시간), 미국 뉴욕시의 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 트레이더들이 업무를 보고 있다. AFP 연합뉴스

미국에서는 돈이 몇몇 AI 기업으로 몰렸고, 그 기업들은 이제 빚을 내 데이터센터를 짓는다. 한국의 수출도, 코스피도, 바다 건너 투자한 돈도, 국민연금도 그 길목에 걸려 있다. 나눠 담았다고 생각한 달걀이 실은 한 바구니에 들어 있다. 같은 바구니라고 한꺼번에 깨지는 것은 아니지만, 흔들릴 때는 함께 흔들린다.

이런 장세에서는 출렁임을 타고 더 벌어 보려는 개인투자자도 적지 않다. 올해 4월 코스피에서는 하루 평균 시가총액의 1.48%에 해당하는 주식이 사고팔려 주인이 바뀌었다. 미국 S&P 500(0.22%)의 일곱 배 가깝다. 5월 말 상장된 삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)에서도 개인투자자들은 큰 손실을 봤다. 상대는 컴퓨터로 1초에도 수없이 사고파는 국내외 대형 금융기관이다. 속도와 정보에서 개인이 이기기는 어렵다. 몇 번은 맞을 수 있어도 길게 보면 셈이 다르다.

이런 때 필요한 것은 하루의 등락보다 큰 흐름을 길게 읽는 눈이다. 개미투자자라면 지켜볼 숫자는 세 가지 정도다. 첫째, 미국 대형 기술기업들이 데이터센터 지을 돈을 벌어서 대는지 빌려서 대는지다. 석 달마다 나오는 실적 발표에서 확인할 수 있다. 둘째, AI에 쓰려고 빚을 낸 회사들이 얼마나 비싸게 돈을 빌리는지다. 회사채 금리와 신용부도스와프(CDS)가 보여 준다. 셋째, 미국 장기국채 금리다. 번 돈이 투자를 감당하고 금리가 내려가면, 시장은 다시 오를 힘을 얻는다. 반대로 빚은 불어나는데 금리마저 오르면, 가장자리의 흔들림이 한복판으로 번지며 하락은 깊고 길어질 수 있다. 셋 모두 누구에게나 공개된 숫자다.

손실이 커질수록 시야는 오히려 좁아진다. 잃은 것을 빨리 되찾고 싶은 마음에 오늘의 시세, 이번 주의 손익에 더 매달리게 된다. 인지상정이다. 그러나 변동성이 클수록 좀 더 길게 보고 투자하거나, 아예 한발 물러나 지켜보는 쪽이 낫다. 시야가 가장 좁아지는 때가 긴 호흡, 큰 그림이 가장 필요한 때다.
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