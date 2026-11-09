AFP 연합뉴스

6일(현지시간), 미국 뉴욕시의 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 트레이더들이 업무를 보고 있다.미국에서는 돈이 몇몇 AI 기업으로 몰렸고, 그 기업들은 이제 빚을 내 데이터센터를 짓는다. 한국의 수출도, 코스피도, 바다 건너 투자한 돈도, 국민연금도 그 길목에 걸려 있다. 나눠 담았다고 생각한 달걀이 실은 한 바구니에 들어 있다. 같은 바구니라고 한꺼번에 깨지는 것은 아니지만, 흔들릴 때는 함께 흔들린다.이런 장세에서는 출렁임을 타고 더 벌어 보려는 개인투자자도 적지 않다. 올해 4월 코스피에서는 하루 평균 시가총액의 1.48%에 해당하는 주식이 사고팔려 주인이 바뀌었다. 미국 S&P 500(0.22%)의 일곱 배 가깝다. 5월 말 상장된 삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)에서도 개인투자자들은 큰 손실을 봤다. 상대는 컴퓨터로 1초에도 수없이 사고파는 국내외 대형 금융기관이다. 속도와 정보에서 개인이 이기기는 어렵다. 몇 번은 맞을 수 있어도 길게 보면 셈이 다르다.이런 때 필요한 것은 하루의 등락보다 큰 흐름을 길게 읽는 눈이다. 개미투자자라면 지켜볼 숫자는 세 가지 정도다. 첫째, 미국 대형 기술기업들이 데이터센터 지을 돈을 벌어서 대는지 빌려서 대는지다. 석 달마다 나오는 실적 발표에서 확인할 수 있다. 둘째, AI에 쓰려고 빚을 낸 회사들이 얼마나 비싸게 돈을 빌리는지다. 회사채 금리와 신용부도스와프(CDS)가 보여 준다. 셋째, 미국 장기국채 금리다. 번 돈이 투자를 감당하고 금리가 내려가면, 시장은 다시 오를 힘을 얻는다. 반대로 빚은 불어나는데 금리마저 오르면, 가장자리의 흔들림이 한복판으로 번지며 하락은 깊고 길어질 수 있다. 셋 모두 누구에게나 공개된 숫자다.손실이 커질수록 시야는 오히려 좁아진다. 잃은 것을 빨리 되찾고 싶은 마음에 오늘의 시세, 이번 주의 손익에 더 매달리게 된다. 인지상정이다. 그러나 변동성이 클수록 좀 더 길게 보고 투자하거나, 아예 한발 물러나 지켜보는 쪽이 낫다. 시야가 가장 좁아지는 때가 긴 호흡, 큰 그림이 가장 필요한 때다.