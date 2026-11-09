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10월 29일(현지시간), 미국 캘리포니아주 버논에 건설 중인 49.5메가와트 규모의 데이터 센터.AFP 연합뉴스
쏠림의 중심에 선 AI 기업들은 요즘 데이터센터 짓기에 한창이다. 미국 인구조사국 통계로 9월 한 달 민간 데이터센터 건설비를 한 해로 환산하면 965억 달러(131조 원), 1년 전의 두 배에 가깝다. 그나마 반도체와 서버는 빼고 건물만 따진 숫자다.
달라진 것은 규모만이 아니다. 돈줄이 바뀌었다. 마이크로소프트, 알파벳(구글의 모회사), 아마존, 메타 같은 대형 기술기업들은 그동안 대체로 번 돈으로 데이터센터를 지었다. 올해는 투자가 벌이를 앞질렀다. 메타는 3분기 설비투자로 349억 달러(47조 4000억원)를 썼지만, 영업으로 벌어들인 현금은 328억 달러(44조 5000억 원)였다. 모자란 돈은 빚으로 메운다. 올해 1~10월 미국 기술기업의 투자등급 회사채 발행은 2960억 달러(401조 8000억 원)로 기록적이다.
정작 걱정스러운 것은 금액보다 이 돈이 어디로 흘러가 어떻게 얽혀 있느냐다. 빚을 내는 곳 가운데는 현금이 넉넉한 거대 기업도 있지만, 데이터센터를 짓거나 빌려주면서 빚에 크게 기대는 회사들도 있다. 돈을 빌려준 이들의 걱정은 이런 회사들에 쏠린다. 부도에 대비한 보험료 격인 오라클의 신용부도스와프(CDS)는 10월 중순 사상 최고치를 찍었다. 떼일 위험이 클수록 빌려주는 쪽은 높은 이자를 요구하는데, AI 연산 능력을 빌려주는 신생 기업 코어위브의 채권 수익률은 16%를 넘었다.
여기에 돈이 서로 물고 물리는 구조가 겹쳐 있다. 엔비디아는 여러 회사에 지분을 넣고 오픈AI의 데이터센터 임대료 보증까지 섰는데, 그 회사들이 다시 엔비디아 칩의 큰 고객이다. 이렇게 얽혀 있으면 한 곳의 탈이 쉽게 번진다. 빚 많은 회사 하나가 흔들리면 돈을 빌려준 쪽, 지분을 넣은 쪽, 칩을 판 쪽이 줄줄이 흔들린다. 누가 얼마나 물려 있는지 알기 어려우니 투자자들은 일단 팔고 본다. 작은 충격도 금세 공포가 되고, 진짜 위기가 오면 그 진폭도 커질 수밖에 없다.
정부의 빚과 기업의 빚은 같은 채권시장에서 만난다. 미국 정부는 해마다 2조 달러 안팎의 적자를 국채를 찍어 메워야 하고, AI 기업들도 그 시장에서 기록적인 규모로 돈을 빌린다. 빌리려는 쪽이 많으니 금리는 쉽게 내려가지 않고, 높은 금리는 빚에 기댄 회사들을 더 아프게 한다.
그렇다고 지금을 곧바로 시장 전체의 위기로 읽기는 이르다. 주가가 폭락한 날에도 투자자들은 오히려 미국 국채를 사들였고, 미국 증시 상위 10개 기업은 시가총액 비중만큼 이익도 내고 있다. 흔들림은 아직 한복판보다 가장자리에서 먼저 나타난다. 빚을 많이 지고 데이터센터를 짓는 회사들, 그리고 그들에게 돈을 빌려준 쪽이다.
그 흔들림이 한복판으로 건너오는 길목은 주식시장이다. 빚 부담을 덜려고 기업은 새 주식을 찍어 팔고, 돈을 빌려 투자한 이들은 갖고 있던 주식부터 내다 판다. 파는 물량이 몰리면 실적이 탄탄한 회사의 주가도 함께 끌려 내려간다. 첫 장면은 이미 나왔다. 오라클은 11월 2일 회사채 100억 달러(13조 6000억 원)와 함께 신주 100억 달러어치를 팔겠다고 미국 증권당국에 신고했고, 그날 주가가 크게 밀렸다. 앞으로도 되풀이될 장면이다.
AI에 쏠린 한국 경제
한국은 이 흐름의 한가운데 서 있다. 미국 기술기업들이 짓는 데이터센터마다 메모리 반도체가 대량으로 들어가고, 그 메모리를 만드는 곳이 삼성전자와 SK하이닉스다.
지난 10월 한국의 수출은 1152억 8000만 달러(156조 5000억 원)로 1년 전보다 93.7% 늘었다. 그 가운데 49.0%가 반도체였고, 반도체 수출의 88.8%가 메모리였다. 같은 흐름이 미국 통계에도 찍혀 있다. 미국의 3분기 경제성장률 3.4% 가운데 0.86%포인트를 컴퓨터 같은 정보처리장비 투자가 채웠다. 미국의 투자가 곧 한국의 수출이 되는 길이 그만큼 넓어졌다.
주식시장에서는 이 연결이 더 도드라진다. 금융투자협회 집계
로 9월 한 달 평균 코스피 시가총액에서 삼성전자(우선주 포함)가 30.03%, SK하이닉스가 22.79%를 차지했다. 두 회사를 합치면 절반이 넘는다. 코스피에 고루 투자했다고 생각해도, 돈의 절반 이상은 반도체 두 회사의 앞날에 걸려 있다.
빠져나간 돈도 많다. 외국인은 올해 들어 11월 6일까지 코스피에서 219조 원 넘게 순매도했다. 지난해 한 해 순매도액(4조 6546억 원)의 47배다. 이런 시장에서 주가를 떠받치는 일과 충격을 받아낼 그릇을 키우는 일은 다르다.
한국 사람들이 바깥에 둔 돈도 같은 쪽을 향한다. 미국 재무부 통계(TIC)
로 보면 한국 거주자가 가진 미국 주식은 8월 말 8171억 달러(1109조 1000억 원)어치였다. 한국이 보유한 미국 장기국채(6월 말 1092억 달러)의 일곱 배가 넘는다. 개인투자자, 이른바 서학개미의 미국 주식 보관액도 10월 초 다시 2000억 달러(271조 5000억 원)를 넘었다. 미국 주식시장이 몇몇 AI 기업에 쏠려 있다는 점을 떠올리면, 이 돈이 어디에 실려 있을지도 짐작이 간다.
국민의 노후자금도 예외는 아니다. 국민연금 기금은 6월 말 1865조 5760억 원에서 7월 말 1684조 1730억 원으로 줄었다. 한 달 새 181조 원 넘게 빠졌고, 그 상당 부분이 국내 주식에서 나왔다. 다만 7월 말에도 연초 이후 수익률은 14.84%로 플러스였다. 평가액은 줄었지만, 그렇다고 손실이 확정된 것은 아니다. 주식은 팔아야 손익이 정해지고, 국민연금이 한국 시장에서 완전히 빠져나갈 일은 어차피 없다.
긴 호흡이 필요하다