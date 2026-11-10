베델의 집

베델의 집그렇기에 영화에 대해 말하는 자리에 '전문가'가 먼저 등장하고, 또, 분석, 안타까움, 혹은 지식으로 가장한 훈계를 듣는 일은 이 영화를 가장 반사회적으로 해석하는 방법이다. 혹은 이 돌봄의 무게를 나눠 가지지 않은 채, 정신질환인과 함께하는 사람들, 혹은 정신질환인 당사자가 어떻게 해야 한다고 말하는 일 역시 무책임하다.발병에서 입원까지 걸린 25년은 누군가에게 '치료'가 '늦어진' 시간이겠지만, 질병과 함께 살아가는 사람들이 나름의 답을 찾는 시간이었을 수도 있다. 자물쇠가 걸린 문 안에서 일어난 일을 훤히 들여다볼 수 있는 사람은 존재하지 않는다.그렇다면 "어떻게 해야 했을까?" 마사코의 가족이 거주하기도 했던 홋카이도 지역은 오래전부터 정상성에 대한 새로운 도전을 거듭하고 있는 지역이기도 하다. 예를 들어 우라카와에서는 1984년 베델의 집이 출범해 정신장애인이 병원 밖에서 살고 일하며 서로를 지원하는 실천을 키워 갔다. 이 사례는 사회에서 그동안 '비정상'으로 간주돼 온 사람들의 자발적 조직과 이에 대한 시민적 연대, 그리고 이 연대 안으로 의료와 복지가 사람의 삶을 향해 들어올 때 '다른 삶'이 가능함을 보여 준다.그러나 그러한 공동체가 존재한다는 사실만으로 환자의 어려움이 해결되지는 않는다. 감독이 회고하듯, 여전히 많은 이들은 이와 같은 시설을 이용하기 위해서 접근성의 문제를 겪고 있으며, 이와 같은 시설이 언제까지나 폭력적인 주류 의료의 소수적 '대안'으로 존재하는 한 당사자와 돌보는 이들은 '다른 의료'를 향해 가는데 또다시 수많은 장벽을 마주하게 될 수밖에 없기 때문이다.의료에 대한 언제나의 질문이 그렇듯, "어떻게 해야 했을까"에 대한 답 역시 '좋은 사회'를 향한 상에 기반을 두게 되는 이유이기도 하다.그렇기에 "어떻게 해야 했을까"에 대한 답 역시 환자와 보호자, 혹은 돌봄의 부담을 지는 이들에게 책임을 떠넘기는 데서 오지 않는다. 당신은 마사코가 당신의 이웃, 당신의 친구, 당신의 동료, 혹은 당신 자녀의 학급 구성원이라면 어떻게 하겠는가?