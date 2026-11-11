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26.11.11 07:29최종 업데이트 26.11.11 07:29
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SK하이닉스가 올해 3분기 83조 원을 넘어서는 영업이익으로 지난해 2분기 이후 6개 분기 연속으로 역대 최대 실적을 경신했다. 사진은 지난 10월 28일 경기도 이천시 SK하이닉스 본사 모습.
SK하이닉스가 올해 3분기 83조 원을 넘어서는 영업이익으로 지난해 2분기 이후 6개 분기 연속으로 역대 최대 실적을 경신했다. 사진은 지난 10월 28일 경기도 이천시 SK하이닉스 본사 모습.연합뉴스

지난 기사(미국 민주당 압승이 반도체 위기? 우린 훨씬 유리해졌다)에선 미국 중간선거 이후 본격화된 AI 데이터센터(AIDC) 규제가 반도체 수요를 미래로 이연(移延)시켜, 과잉 투자 후 폭락이라는 불황 사이클을 막아줄 것이라고 짚었습니다.

하지만 기사가 출고된 6일에만 코스피는 324포인트 넘게 하락했고, 삼성전자와 SK하이닉스 주가도 장중 10% 이상 급락했습니다. 미국의 AIDC 규제로 한국 메모리 기업의 미래가 어두워졌다고 본 이들이 많았던 까닭입니다. 오늘은 지난 기사에 이어 이 규제가 왜 장기적으로 우리 기업에 호재인지 추가로 설명하고자 합니다(단기 주가 향방은 알 수 없으며, 이 글은 주가가 아닌 우리 반도체 산업의 장기적 미래에 관한 이야기입니다).


지난 10월 28일 발표된 SK하이닉스의 올해 3분기 실적은 매출액 104조 6155억 원, 영업이익 83조 3338억 원으로 영업이익률이 80%에 달했습니다. 언뜻 축포를 터뜨릴 일 같지만, 산업의 속살을 들여다보면 80%라는 숫자는 축복이 아니라 위기의 경고등에 가깝습니다.

80% 영업이익률, 위기의 징조

우선 영업이익률 80%가 얼마나 비정상적인지 따져봐야 합니다. 공장을 짓고 물건을 만드는 일반 제조업의 평균 영업이익률은 통상 5~8% 수준이며, 10%만 넘겨도 우량 기업 소리를 듣습니다. 한국은행 기업경영분석을 보면 국내 제조업 평균 영업이익률은 2023년 3.3%, 2024년 5.1%, 2025년 6.3%였습니다. 그러다 올해 2분기 24%로 급등했는데, 막대한 이익을 낸 삼성전자와 SK하이닉스 때문입니다.

그렇다면 자체 생산 공장 없이 아이폰과 컴퓨터를 설계만 하고, 강력한 브랜드와 생태계를 독점하는 애플의 영업이익률은 얼마일까요? 최근 기준 약 31~33%입니다. 제조 설비 부담이 없는 애플조차 30%대 초반인데, 수십조 원짜리 공장을 짓고 막대한 감가상각비를 감당하는 반도체 제조사가 80%를 찍는 건 시장 가격이 정상 범위를 완전히 이탈했다는 뜻입니다.

문제는 이 천문학적인 비용을 지불하는 고객이 엔비디아, 마이크로소프트, 구글, 메타, 아마존 같은 미국 빅테크들이라는 점입니다. 현재 HBM과 첨단 D램 시장은 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 3사가 독과점하고 있습니다. 데이터센터 증설 과열로 한국 기업들이 80%가 넘는 마진을 남기며 미국 빅테크의 자금을 빨아들이는 상황이 지속되면, 미국 정부와 기업들이 가만히 두고 볼 리 없습니다.

같은 메모리 제조사라도 미국 기업인 마이크론이 돈을 버는 건 미국의 국익이지만, 외국 기업인 삼성전자와 SK하이닉스가 폭리를 취하는 순간 미국 규제 당국과 빅테크 기업들의 표적이 됩니다. 과거 2018년 메모리 슈퍼사이클 때도 미국과 중국 당국은 반독점 및 담합 조사 카드로 메모리 기업들을 압박했습니다. 자국 우선주의가 극에 달한 지금, 미국 정부가 AI 물가 안정과 독점 해소를 명분으로 한국 기업에만 과징금 폭탄을 매기거나, 보조금 대가로 초과이익 환수 또는 미국 내 추가 증설 같은 무리한 청구서를 들이밀 가능성은 충분합니다.

메모리 가격 폭등이 부른 인텔의 주가 폭락, 그리고 호출 받는 거인 TSMC

7월 16일(현지시간) 타이베이에서 열린 세계 최대 파운드리(반도체 위탁생산) 기업 TSMC의 2026년 2분기 실적 발표회에 TSMC의 로고가 보인다.
7월 16일(현지시간) 타이베이에서 열린 세계 최대 파운드리(반도체 위탁생산) 기업 TSMC의 2026년 2분기 실적 발표회에 TSMC의 로고가 보인다.AFP 연합뉴스

메모리 가격이 너무 오르면 당장 우리 반도체를 사주던 산업 생태계가 무너지고, 예상치 못한 강력한 경쟁자를 불러들이게 됩니다.

생태계 붕괴의 생생한 증거가 최근 발생한 인텔의 주가 폭락입니다. 인텔은 최근 3분기 실적에서 데이터센터 및 AI 부문 매출이 급증하며 선전했지만, 발표 직후 주가는 오히려 28% 넘게 폭락하며 52년 만의 최대 낙폭을 기록했습니다. 주력인 PC 및 노트북 사업의 부진과 기대에 못 미치는 4분기 전망 때문이었습니다.

인텔 경영진이 밝힌 부진의 결정적 원인은 메모리 부족과 가격 폭등이었습니다. 메모리 기업들이 수익성 높은 AI 서버용 HBM에만 생산을 집중해 일반 D램 가격이 치솟자, 원가 부담을 견디지 못한 PC 제조사들이 아예 제품 생산량을 줄여버린 것입니다.

이처럼 메모리 가격이 치솟아 일반 IT 기기 시장에서 수요 파괴가 일어나면, 원가 절감이 급한 글로벌 제조사들은 저렴한 중국 창신메모리(CXMT)나 양쯔메모리(YMTC)의 보급형 제품으로 눈을 돌리게 됩니다. 당장 눈앞의 영업이익률 80%에 취해 가장 넓고 탄탄한 텃밭인 PC·모바일 범용 시장을 중국에 내주게 되는 셈입니다.

위기는 최첨단 AI 시장에서도 싹트고 있습니다. 지난 6일(현지시간) 미국 IT 매체 디인포메이션은 세계 최대 파운드리 업체인 대만 TSMC가 엔비디아의 요청으로 차세대 메모리인 '3D D램' 직접 생산을 검토 중이라고 보도했습니다.

그동안 반도체 산업은 '메모리는 한국, 파운드리는 대만'이라는 분업 구도가 뚜렷했습니다. 그런데도 엔비디아가 TSMC에 손을 내밀고 TSMC가 메모리 진출을 검토하는 이유는 명확합니다. 한국 기업들의 메모리가 너무 귀하고 비싸져서, 공급사에 영업이익률 80%를 쥐여줘야 하는 비용을 더는 감당하기 싫다는 고객사의 반란입니다. 결국 과도한 가격 폭등은 하위 시장에서 중국의 추격을 돕고, 최상위 시장에서는 세계 최강의 제조 역량을 가진 TSMC를 직접적인 경쟁자로 불러들이는 부메랑이 되고 있습니다.

AIDC가 주춤하면 메모리가 안 팔릴까?

마이크로소프트가 밝힌 '코파일럿+ PC'의 최소 사양. D램이 최소 16GB여야 합니다.
마이크로소프트가 밝힌 '코파일럿+ PC'의 최소 사양. D램이 최소 16GB여야 합니다.마이크로소프트

AI 데이터센터 건설이 늦춰지면 당장 메모리 수요가 꺾여 실적이 추락할까요? 그렇지 않습니다. 수요가 일부 이연되더라도 당장의 공급 부족을 해소할 수준이 아닐뿐더러, AIDC 수요가 숨 고르기에 들어가면 그 물량을 받아줄 대기 수요가 도처에 줄을 서 있기 때문입니다.

첫째는 억눌려 있던 PC·스마트폰 교체 수요와 '온디바이스(On-Device) AI' 시장입니다. 지금 PC가 안 팔리는 건 메모리 가격 급등으로 제조사들이 생산을 미루고 기기 값이 올랐기 때문입니다. 게다가 인터넷 연결 없이 기기 자체에서 AI를 구동하는 AI PC와 스마트폰은 기존보다 훨씬 많은 기본 메모리를 필요로 합니다.

당장 마이크로소프트는 차세대 AI PC인 '코파일럿+ PC'의 최소 사양으로 기존 보급형(8GB)의 두 배인 16GB 이상 D램을 요구하고 있습니다. 평소 메모리 용량에 인색하던 애플 역시 생성형 AI와 진화한 시리 구동을 위한 최소 사양을 'A17 프로 칩셋 및 8GB 램 이상'으로 밝히고, 최신 아이폰과 맥의 기본 메모리 용량을 일제히 늘려 출시했습니다. 데이터센터 과열이 식어 D램 가격이 합리적인 수준으로 내려오면 PC·모바일 제조사들의 주문이 폭발적으로 되살아날 가능성이 큽니다.

둘째는 자율주행차와 로보틱스 등 '피지컬 AI'의 확산입니다. 고성능 컴퓨터로 진화한 전기차·자율주행차에는 내연기관차와 비교도 안 될 만큼 방대한 차량용 메모리가 탑재됩니다. 외부 네트워크 없이 본체에서 실시간으로 AI를 구동해야 하는 AI 로봇 역시 엄청난 양의 메모리를 필요로 합니다.

결국 AIDC 과열이 식는다는 것은 전체 수요의 소멸이 아닙니다. 데이터센터에만 기형적으로 쏠렸던 메모리가 PC, 스마트폰, 일반 서버, 자동차, 로봇 등 목말라 있던 다른 산업군으로 골고루 흘러가며 시장의 기초 체력을 튼튼하게 만들어준다는 뜻입니다.

미국 민주당의 규제, 무조건 금지하겠다는 게 아니다

"민주당 상원의원들이 트럼프 행정부에 AI 데이터 센터 허가 시 기술 혁신과 오랜 환경 보호 원칙 사이의 균형을 유지할 것을 촉구했다"는 내용의 민주당 애덤 시프 캘리포니아주 상원의원의 보도자료
"민주당 상원의원들이 트럼프 행정부에 AI 데이터 센터 허가 시 기술 혁신과 오랜 환경 보호 원칙 사이의 균형을 유지할 것을 촉구했다"는 내용의 민주당 애덤 시프 캘리포니아주 상원의원의 보도자료애덤 시프 상원의원 웹사이트

무엇보다 미국 민주당이 추진하는 데이터센터 규제는 건설을 무조건 막는 금지법이 아닙니다. 현재 미국 각주에서 벌어지는 갈등의 핵심은 초대형 데이터센터가 지역 전력망과 냉각수를 빨아들이면서, 정작 지역 주민들의 전기요금이 폭등하고 정전과 환경 파괴 위험이 커지고 있다는 점입니다.

즉, 민주당의 요구는 상식적입니다. "기존 전력망에 무임승차해 주민들에게 전기요금 폭탄과 환경 피해를 떠넘기지 말고, 기업 스스로 친환경 에너지를 조달하고 전력 효율을 높이는 대안을 마련해 오라"는 것입니다.

이는 두 가지 결과로 이어집니다. 무분별한 데이터센터 건설 속도를 적절히 조절해 주는 것 그리고 전력 소모를 획기적으로 줄여주는 '초저전력 고성능 메모리'를 더욱 간절히 찾게 만드는 것입니다. 그 저전력 선단 공정 기술에서 가장 앞서 있는 곳이 바로 한국의 삼성전자와 SK하이닉스입니다.

우리 반도체산업이 한두 해 장사하고 접을 게 아니라 앞으로도 계속 이어가야 할 국가전략산업이라면 장기적인 시장 안정성이 더 중요합니다. 영업이익률 80%라는 전무후무한 실적으로 미국의 통상 표적이 되고, PC·모바일 생태계를 고사시키며, 중국에 범용 시장을 내주고 TSMC 같은 거대 경쟁자까지 불러들이는 길은 지속 가능하지 않습니다. 적절한 속도 조절 속에서 가격 저항을 낮추고 다양한 대기 수요를 흡수하며 향후 10년간 꾸준히 40~50%의 알짜 수익을 이어가는 것이 우리 기업에 백번 유리합니다.

미국의 규제는 우리에게 과열을 식히고 전열을 가다듬을 절묘한 시간을 벌어주고 있습니다. 더불어 이제는 미국조차 데이터센터를 지을 때 환경과 주민 피해 방지를 최우선 조건으로 내거는 시대가 됐습니다. 이런 상황에서 재생에너지도 물도 부족한 수도권에 반도체 클러스터를 몰아넣겠다는 우리의 과거 지향적 정책은 더욱 설 자리를 잃게 되었습니다. 단기 주가 등락에 일희일비할 때가 아니라, 지속 가능한 친환경 반도체 생태계를 어떻게 구축할지 근본 해법을 찾아야 할 때입니다.
#메모리반도체 #AIDC
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