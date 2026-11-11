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SK하이닉스가 올해 3분기 83조 원을 넘어서는 영업이익으로 지난해 2분기 이후 6개 분기 연속으로 역대 최대 실적을 경신했다. 사진은 지난 10월 28일 경기도 이천시 SK하이닉스 본사 모습.연합뉴스
지난 기사(미국 민주당 압승이 반도체 위기? 우린 훨씬 유리해졌다
)에선 미국 중간선거 이후 본격화된 AI 데이터센터(AIDC) 규제가 반도체 수요를 미래로 이연(移延)시켜, 과잉 투자 후 폭락이라는 불황 사이클을 막아줄 것이라고 짚었습니다.
하지만 기사가 출고된 6일에만 코스피는 324포인트 넘게 하락했고, 삼성전자와 SK하이닉스 주가도 장중 10% 이상 급락했습니다. 미국의 AIDC 규제로 한국 메모리 기업의 미래가 어두워졌다고 본 이들이 많았던 까닭입니다. 오늘은 지난 기사에 이어 이 규제가 왜 장기적으로 우리 기업에 호재인지 추가로 설명하고자 합니다(단기 주가 향방은 알 수 없으며, 이 글은 주가가 아닌 우리 반도체 산업의 장기적 미래에 관한 이야기입니다).
지난 10월 28일 발표된 SK하이닉스의 올해 3분기 실적은 매출액 104조 6155억 원, 영업이익 83조 3338억 원으로 영업이익률이 80%에 달했습니다. 언뜻 축포를 터뜨릴 일 같지만, 산업의 속살을 들여다보면 80%라는 숫자는 축복이 아니라 위기의 경고등에 가깝습니다.
80% 영업이익률, 위기의 징조
우선 영업이익률 80%가 얼마나 비정상적인지 따져봐야 합니다. 공장을 짓고 물건을 만드는 일반 제조업의 평균 영업이익률은 통상 5~8% 수준이며, 10%만 넘겨도 우량 기업 소리를 듣습니다. 한국은행 기업경영분석을 보면 국내 제조업 평균 영업이익률은 2023년 3.3%, 2024년 5.1%, 2025년 6.3%였습니다. 그러다 올해 2분기 24%로 급등했는데, 막대한 이익을 낸 삼성전자와 SK하이닉스 때문입니다.
그렇다면 자체 생산 공장 없이 아이폰과 컴퓨터를 설계만 하고, 강력한 브랜드와 생태계를 독점하는 애플의 영업이익률은 얼마일까요? 최근 기준 약 31~33%입니다. 제조 설비 부담이 없는 애플조차 30%대 초반인데, 수십조 원짜리 공장을 짓고 막대한 감가상각비를 감당하는 반도체 제조사가 80%를 찍는 건 시장 가격이 정상 범위를 완전히 이탈했다는 뜻입니다.
문제는 이 천문학적인 비용을 지불하는 고객이 엔비디아, 마이크로소프트, 구글, 메타, 아마존 같은 미국 빅테크들이라는 점입니다. 현재 HBM과 첨단 D램 시장은 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 3사가 독과점하고 있습니다. 데이터센터 증설 과열로 한국 기업들이 80%가 넘는 마진을 남기며 미국 빅테크의 자금을 빨아들이는 상황이 지속되면, 미국 정부와 기업들이 가만히 두고 볼 리 없습니다.
같은 메모리 제조사라도 미국 기업인 마이크론이 돈을 버는 건 미국의 국익이지만, 외국 기업인 삼성전자와 SK하이닉스가 폭리를 취하는 순간 미국 규제 당국과 빅테크 기업들의 표적이 됩니다. 과거 2018년 메모리 슈퍼사이클 때도 미국과 중국 당국은 반독점 및 담합 조사 카드로 메모리 기업들을 압박했습니다. 자국 우선주의가 극에 달한 지금, 미국 정부가 AI 물가 안정과 독점 해소를 명분으로 한국 기업에만 과징금 폭탄을 매기거나, 보조금 대가로 초과이익 환수 또는 미국 내 추가 증설 같은 무리한 청구서를 들이밀 가능성은 충분합니다.
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