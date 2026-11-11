애덤 시프 상원의원 웹사이트

"민주당 상원의원들이 트럼프 행정부에 AI 데이터 센터 허가 시 기술 혁신과 오랜 환경 보호 원칙 사이의 균형을 유지할 것을 촉구했다"는 내용의 민주당 애덤 시프 캘리포니아주 상원의원의 보도자료무엇보다 미국 민주당이 추진하는 데이터센터 규제는 건설을 무조건 막는 금지법이 아닙니다. 현재 미국 각주에서 벌어지는 갈등의 핵심은 초대형 데이터센터가 지역 전력망과 냉각수를 빨아들이면서, 정작 지역 주민들의 전기요금이 폭등하고 정전과 환경 파괴 위험이 커지고 있다는 점입니다.즉, 민주당의 요구는 상식적입니다. "기존 전력망에 무임승차해 주민들에게 전기요금 폭탄과 환경 피해를 떠넘기지 말고, 기업 스스로 친환경 에너지를 조달하고 전력 효율을 높이는 대안을 마련해 오라"는 것입니다.이는 두 가지 결과로 이어집니다. 무분별한 데이터센터 건설 속도를 적절히 조절해 주는 것 그리고 전력 소모를 획기적으로 줄여주는 '초저전력 고성능 메모리'를 더욱 간절히 찾게 만드는 것입니다. 그 저전력 선단 공정 기술에서 가장 앞서 있는 곳이 바로 한국의 삼성전자와 SK하이닉스입니다.우리 반도체산업이 한두 해 장사하고 접을 게 아니라 앞으로도 계속 이어가야 할 국가전략산업이라면 장기적인 시장 안정성이 더 중요합니다. 영업이익률 80%라는 전무후무한 실적으로 미국의 통상 표적이 되고, PC·모바일 생태계를 고사시키며, 중국에 범용 시장을 내주고 TSMC 같은 거대 경쟁자까지 불러들이는 길은 지속 가능하지 않습니다. 적절한 속도 조절 속에서 가격 저항을 낮추고 다양한 대기 수요를 흡수하며 향후 10년간 꾸준히 40~50%의 알짜 수익을 이어가는 것이 우리 기업에 백번 유리합니다.미국의 규제는 우리에게 과열을 식히고 전열을 가다듬을 절묘한 시간을 벌어주고 있습니다. 더불어 이제는 미국조차 데이터센터를 지을 때 환경과 주민 피해 방지를 최우선 조건으로 내거는 시대가 됐습니다. 이런 상황에서 재생에너지도 물도 부족한 수도권에 반도체 클러스터를 몰아넣겠다는 우리의 과거 지향적 정책은 더욱 설 자리를 잃게 되었습니다. 단기 주가 등락에 일희일비할 때가 아니라, 지속 가능한 친환경 반도체 생태계를 어떻게 구축할지 근본 해법을 찾아야 할 때입니다.