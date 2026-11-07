방현석

"나머지 한 사람은 누구였던지 도무지 생각이 나지를 않는다."

"한국방문 중에 의료사고를 당한 김학철은 회생이 어렵다는 것을 알고 연길로 돌아가자고 했습니다."

"김학철은, 호의에 감사한다고만 했습니다. 그리고 조용히 연길로 돌아와서 존엄사를 선택하고 유서를 썼습니다."

"김학철의 유서는 이렇습니다."

사회의 부담을 덜기 위해

가족의 고통을 줄이기 위해

더는 련련하지 않고

깨끗이 떠나간다.

병원·주사 절대 거부.

조용히 떠나게 해달라.

"단식으로 제대로 몸을 가누기 어려웠어요. 제가 쉬었다가 다음에 하자고 했는데, 이 일을 내가 하지 않으면 영원히 역사의 퀴즈가 될 거야, 라고 하면서요."

부고를 내지 마라.

추도식을 하지 마라.

일체 부조금을 받지 마라.

화장한 후에 유골함 대신 우체국 종이 우편 박스를 사서 담아 두만강에 띄워보내라. 고향 원산 앞바다로 돌려보내라.

마지막 가는 길에는 조선의용군 추도가와 황포군관학교 교가를 불러주어라.

"편안히 살려거든 불의를 외면하라. 그러나 사람답게 살려거든 그에 맞서라."

김학철에게는 따로 기념비가 필요치 않다.

태항산 전체가 그의 기념비다.

김학철 선생의 생의 마지막을 보낸 연길 노간부숙사(현 김학철문학관)를 설명하는 최원호 관장.그에게 기록은 기억의 다른 이름이었다. <항전별곡>에서 그는 기억나지 않는 사람의 이름을 억지로 만들어내지 않는다.기억나지 않는 것은 기억나지 않는다고 썼다. 그럼으로써 그가 기억한다고 기록한 수많은 이름과 장소, 표정과 별명은 확고한 신뢰를 얻었다. 김학철에게 사람의 이름을 기록한다는 것은 그 사람을 사라지지 않게 지키는 일이었다. 그러한 사실을 김학철은 생애 마지막 순간에 아주 극적으로 보여주었다.아들로서 지켜보았던 김학철의 삶을 시종 유쾌하게 설명하던 김해양 선생이 여기에 이르러서는 잠시 눈시울을 붉혔다.김학철은 서울에서 의료사고를 당하고도, 단 한 마디도 항의하지 않았다.아들 김해양 선생은 우리 앞에서 아버지 김학철을 '아버지'라고 부르지 않았다. 자신의 아버지 김학철을 객관적으로 말하기 위해 그는 '김학철은', '김학철이' 라고 불렀다.김학철은 자신의 뜻을 말이 아닌 글로 정확하게 고정시켰다. 김학철이 변경할 수 없는 글로 고정시킨 유서는 이렇다.김학철은 자신이 글로 고정시킨 뜻을 행동에 옮겼다.단식에 들어간 그가 살아서 마지막으로 한 일은 동지들의 이름을 기록하는 것이었다. 아들 김해양에게 조선의용대 창설 기념사진을 가지고 오게 해 확대경을 들고 옛 전우들의 이름을 하나씩 불러주었다. 어디 출신인지, 어떤 별명을 가졌는지, 어떻게 살고 어디에서 싸웠는지 받아 적게 했다.단식으로 생의 남은 시간을 줄여가던 그는 왜 마지막 남은 힘으로 그 일을 했을까. 자기가 죽고 나면 그들 이름을, 그들의 얼굴을 기억해줄 사람이 아무도 없었다. 태항산에서 동지들을 살리기 위해 자신의 목숨을 내주었던 벗들, 항일무장투쟁 전선에서 바람으로 흩어진 전사들. 김학철은 자신의 이름을 남기는 것이 아니라 동지들의 이름을 남기는 것을 자신의 의무로 여겼다.김해양은 김학철이 마지막으로 앉았던 책상 앞에서 그날을 이렇게 이야기한다.그것이 '조선의용대 최후의 분대장' 김학철이 마지막으로 수행한 임무였고, 작가 김학철이 남긴 마지막 기록이었다.최후의 순간이 임박했을 때 김학철은 아들 김해양에게 이렇게 부탁했다.아들 김해양은 그의 뜻대로 추도식 없이 <조선의용군 추도가> 속에 김학철을 두만강에서 떠나보냈다. <조선의용군 추도가>를 지은 사람이 김학철이었다. 젊은 날 전장에서 가던 길 '다 못 가고 쓰러진' 동지들을 위해 지었던 노래를 들으며 먼저 간 동지들에게로 돌아가는 것이었다.김학철이 죽기 전에 남긴 유언은 짧았다.이 유언은 그가 지은 멋진 문장이 아니었다. 김학철이 살아낸 삶이 쌓여 이 한 문장으로 남은 것이었다. 태항산에서는 전우들을 살리기 위해 싸웠고, 일본 감옥에서는 죽은 동지들을 배신하지 않기 위해 전향서를 쓰지 않았다. 사회주의 중국에서는 자신이 믿었던 사회주의의 정신을 배신하지 않기 위해 중국의 모든 작가들이 침묵할 때 마오쩌뚱의 1인 독재를 비판하는 <21세기의 신화>를 용감하게 썼다. 그 글로 징역 10년을 살고, 강제노역 21년을 하면서도 끝내 단 한 장의 반성문도 쓰지 않았다. 그리고 죽기 전 마지막 순간에는 자기 이름이 아니라 아무도 기억해주지 않는 동지들의 이름을 남겼다.그에게 총과 문학은 다른 것이 아니었다. 총을 들고 지키려 했던 사람들과 펜을 들어 지키려 했던 사람들이 다르지 않았다.쓰지 말아야 할 것은 다리를 떼어주면서도 쓰지 않았고, 써야 할 글은 목숨을 걸고 쓴 작가였다. 김학철에게 어울리는 기념비는 거대한 동상일 수 없다.김해양 선생은 문학관을 나서기 전에 내게 노벨문학상 수상작가 모옌이 쓴 시 한 편을 보여주었다. 모옌이 김학철의 삶과 문학 앞에 바친 헌시의 마지막 구절, 이렇게 끝난다.김학철은 평생을 약자와 진실의 편에 섰다. 두 다리가 멀쩡한 사람들이 차례로 무릎을 꿇을 때 끝내 외다리로 서서 버텼던 사람이 김학철이었다. 자신이 살아남은 이유를, 끝내 기억하고 기록하는 일로 답한 작가였다. 그가 있어 우리 현대문학은 긍지와 자부심을 가질 수 있게 되었다.