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주주총회 X파일오마이뉴스
주식을 한 주도 사지 않았어도, 우리는 이미 상장 기업의 주주일 수 있다. 국민연금에 보험료를 내고 상장지수펀드(ETF)와 펀드에 돈을 넣는 순간, 그 돈을 굴리는 기관이 우리를 대신해 주주총회에서 표를 던지기 때문이다. 이 표로 정해진 결정은 장기적으로 기업의 가치를 바꾸고, 결국 우리의 노후자금과 투자수익률에도 영향을 준다.
하지만 지금까지 그 표가 어떻게 쓰였는지 확인하기는 어려웠다. 기관마다 의결권 행사 내역을 공시하기는 하지만 저마다 다른 곳에, 다른 양식으로 올려 흩어져 있어서다. <오마이뉴스>가 이 기록을 한데 모은 의결권 기록 데이터베이스 '주주총회 X파일
'을 6일 공개했다.
'주주총회 X파일'에는 국민연금 등 기관 68곳이 회사 1522곳의 주주총회에서 행사한 의결권 19만여 건의 기록이 담겨 있다. 지난 2016년 스튜어드십코드가 도입된 뒤 기관투자자들이 한국거래소와 자사 홈페이지에 공시한 기록으로, 올해 8월 7일을 기준으로 했다.
참고로 스튜어드십코드는 남의 돈을 굴리는 기관이 지켜야 할 행동 원칙이다. '스튜어드(steward)'는 주인의 재산을 맡아 관리하는 집사를 뜻한다. 우리 돈을 맡은 기관도 집사처럼 주인인 우리의 이익을 위해 투자한 회사를 지켜보고, 주주총회에서 제대로 표를 던지라는 것이다.
돈 맡긴 기관투자자들, 그때 그 회사에 어떤 표를 던졌나
쓰는 법은 간단하다. 검색창에 궁금한 회사(상장명)나 기관 이름을 넣어보면 된다.
먼저 '기관별로 찾기'를 누르면 기관 한 곳이 어느 회사의 어떤 안건에 찬성하고 반대했는지 나온다. 자산운용사 이름 옆에는 KODEX, TIGER 같은 ETF 브랜드를 함께 적었다. 운용사 이름을 몰라도 내가 산 ETF 이름으로 찾을 수 있다.
거꾸로 '회사별로 찾기'에서는 회사 한 곳을 골라, 그 회사 주총 안건마다 기관들이 어떻게 갈렸는지 볼 수 있다. 안건을 누르면 어느 기관이 찬성하고 어느 기관이 반대했는지 이름까지 확인할 수 있다. 연도별로, 또 반대표만 따로 골라 볼 수도 있다.
한편 이 데이터베이스는 기관들이 공시한 안건을 그대로 담고 있다. 같은 안건이라도 기관마다 이름을 다르게 적었거나 다른 날짜를 적어, 일부 기록이 나뉘어 보일 수 있다. 이 데이터를 분석한 12편의 기획기사 '집사는 누구를 위해 일하는가'는 여기
서 볼 수 있다.
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