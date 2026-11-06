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26.11.06 15:32최종 업데이트 26.11.06 15:32
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황애덕(黃愛德)이나 황에스터로도 불리는 황애시덕(黃愛施德)은 독립운동가·여성운동가·농촌운동가 등으로 규정되지만, 그 각각의 규정만으로는 그의 진면목에 다가가기 힘들다. 그의 생을 관통하는 강렬한 추구는 그가 각 규정들의 벽을 뛰어넘는 인물이었음을 보여준다.

1892년 4월 19일 평양에서 태어난 그는 입학 과정에서부터 세상과 투쟁해야 했다. 이화민주동우회 이화학생운동사 편찬위원회가 펴낸 <이화여자대학교 학생운동사>는 "부모가 정한 혼처를 거부하고, 학교에 보내지 않으려는 부모에게 단식투쟁을 벌여 스스로 교육의 기회를 잡은 황에스터(황애시덕)는 1910년에 이화학당 대학예과인 중등과를 졸업"했다고 기술한다.

3·1운동 확산에 큰 역할을 한 황애시덕

그 뒤 평양숭의여학교 교사가 된 그는 스물한 살 때인 1913년에 점조직형 비밀결사인 송죽결사대(송죽비밀결사단·송죽회)를 조직해 독립운동을 벌였다. 절개의 상징인 소나무와 대나무의 이미지를 담은 명칭이었다. 죽음을 불사하는 각오가 묻어나는 이 비밀조직은 규모가 적지 않았다. 위 책은 "교사와 학생 열다섯 명에서 스무 명 정도가 중심이 되었다"고 말한다.


국가보훈부가 발간한 <독립유공자공훈록> 제7권은 그가 김경희·안정석과 함께 결사대를 조직했다고 하면서 "중년층 여성과 젊은 여성을 고루 포섭하여 조직을 확대하였으며 회비와 자수 등을 통해 군자금을 모집하여 국외 독립운동기지에 송금하였다"고 기술한다.

공훈록은 결사대 내의 중년 여성은 송(松)형제로 불리고 청년 여성은 죽(竹)형제로 불렸다고 말한다. 청·장년 여성이 연대해 송죽의 강인함을 갖고 제국주의에 맞서자고 결의한 단체였던 것이다.

황애시덕의 항일운동에서는 여섯 살 많은 몽양 여운형을 연상케 하는 흔적이 보인다. 청년 독립운동가였던 여운형이 국제적 인물로 부각된 계기는 서른세 살 때인 1919년에 한국 대표 김규식(당시 38세)을 파리강화회의에 파견한 인상적인 사건이다. 같은 시기에 황애시덕도 똑같은 시도를 했다. 위 공훈록은 "1919년에는 파리강화회의에 여성 대표를 파견하기 위한 여비 마련에 노력"했다고 기술한다.

파리강화회의 건은 성사시키지 못했지만, 황애시덕은 그해의 3·1운동 확산에 큰 역할을 했다. 도쿄 2·8독립선언식에 참가한 일로 인해 경찰에 체포됐다가 풀려난 그는 만세운동을 국내에 확산시키는 데 기여했다.

온라인으로 찾아볼 수 있고, 황애시덕을 검색하면 관련 자료를 볼 수 있다.
온라인으로 찾아볼 수 있고, 황애시덕을 검색하면 관련 자료를 볼 수 있다.독립기념관

독립기념관 한국독립운동연구소가 펴낸 <한국독립운동인명사전> 황애시덕 편은 "2·8독립선언문을 알리기 위한 지령문을 휴대하고 국내 각지를 돌며 항일운동을 독려하였다"면서 그가 3·1운동 초기에 서울 시내 여학교 학생들을 만세시위로 이끌었다고 알려준다. 또 그는 당시의 성인 여성을 지칭하는 '부인'들을 독립운동에 참여시키는 대한민국애국부인회에 참여하고 이 활동을 주도했다. 이 때문에 그해 11월에 붙들린 그는 이듬해에 징역 3년형을 선고받고 옥고를 치렀다.

출옥 후에 미국에 갔다가 귀국한 그의 활동에서는 인상적인 모습이 나타난다. 자신이 농장 마련을 주도하고 이상촌 건립을 지향한 일이 그것이다. 지금과 달리 농업이 가장 보편적인 산업일 때였다. 현대적 감각으로 바꾸면, 그의 농장 마련은 '산업현장 마련' 정도로 이해해야 한다.

그는 이화학당 입학 전에 부모와 투쟁했다. 이는 정혼을 거부하는 과정에서 일어난 일이지, 결혼제도 자체를 거부하는 중에 생긴 일은 아니다. 38세 때인 1930년에 그는 박순보와 결혼했다. 바로 그해에 그가 역점을 준 사업은 신혼집 마련이 아니라 대형 농장 마련이었다.

<한국기독교와 역사> 2011년 제35호에 실린 역사학자 김성은의 '1930년대 황애덕의 농촌사업과 여성운동'은 "황애덕은 농촌사업을 본격적으로 추진하기로 마음먹고 장소를 황해도 수안 용현리, 수안·신계·곡산에 둘러싸인 고원지대 산골로 정했다"고 한 뒤 "동지들의 의연금을 모아 10~30만 평의 땅과 낡은 집을 하나 샀다"고 기술한다. 서울 여의도의 9분의 1 혹은 3분의 1 정도 되는 산골 땅을 매입했던 것이다.

그 산골에서 벌어진 일은 그와 동지들이 단순히 땅을 일구고자 했던 게 아님을 보여준다. 위 논문은 "이들은 한여름 3달 동안 어린이, 저녁에는 청년 남녀를 모아 놓고 가르쳤다"고 한 뒤 이렇게 설명한다.

"그리고 여름방학이 끝날 무렵 학예회를 열고 그동안 배운 여러 가지를 발표했다. 이렇게 교육의 성과를 정리·홍보함으로써 마침내 학생들과 학부모들, 마을 사람들의 교육 열의를 이끌어냈다."

황애시덕의 농장은 토지는 물론이고 세상도 일구는 곳이었다. 그곳은 일제치하의 한국인들이 이상적인 공동체를 실험하는 공간이었다. 이때 참여한 인물 중 하나가 소설 <상록수>의 모델인 최용신이다. 위 논문은 "김노득과 최용신은 자신들이 다니던 협성신학교를 휴학하고 수안에 남아 농촌·교육 사업을 계속 수행"했다고 알려준다.

제국주의 치하에서 독자적 공동체를 실험하는 그의 운동은 저 멀리 북쪽에서도 전개됐다. 1932년에 건국된 만주국의 북부인 경성현에서도 그것이 일어났다. 그는 이곳에도 한국인들을 위한 농장을 건설했다. 그는 이것을 '자유농장'으로 불렀다. 그가 그렇게 한 이유를 위 논문은 이렇게 설명한다.

"문득 우리 농민들이 많이 이주해 살고 있는 만주 땅이 과연 살 만한 곳인지, 아니면 농노의 신세로 죽을 수밖에 없는 곳인지 회의가 들면서 만주 동포의 실상을 직접 눈으로 확인하고 싶다는 의무감에 사로잡혔다."

그는 일본인 지주의 지배를 받는 그곳 동포들에게 '이리 오라'고 손짓했다. "그곳의 우리 농민들에게 용기 있게 그 농장을 뛰쳐나와 함께 자유농장을 만들어보자는 제안을 했다"고 위 논문은 말한다.

농장 공동체에서 신경 쓴 여성 자립

황애시덕의 농장은 지금의 경기도 성남시 분당구 백현동인 당시의 경기도 광주군 낙생면 백현리에도 건설됐다. 일제 말기에 세워진 이곳에서 그는 한글 교육을 실시했다. 이전과 달리 한글 교육이 훨씬 힘들어진 전시체제하에서, 총독부와 그리 멀지 않은 곳에 한글 학당을 열었던 것이다.

그가 자기만의 세계를 구축하겠다는 개인적 야심으로 그런 활동을 벌였던 것은 아니다. 위 논문은 "해방을 맞게 되자 자신의 농토를 전부 소작인에게 분배해주고 서울로 올라와 동지들과 함께 우리나라 재건운동을 시작했다"고 기술한다. 중대한 당면 과제가 새로 부각되자 그는 백현리 땅을 소작농들에게 나눠주고 현지를 떠났다. 그에게 토지 소유는 목적이 아니라 일시적 수단이었던 것이다.

일제 지배하에서 한국인들만의 농장 공동체를 운영한 그가 특히 신경을 쓴 것은 여성 자립이다. 그는 여성들이 기술적 자립 등을 통해 홀로서기할 수 있도록 도왔다. 여성들이 주도하는 독립운동을 벌인 것과도 맥락이 닿는 대목이다.

그는 제국주의로부터 비교적 자유롭고 여성과 남성이 각기 자립하고 협력하는 이상적인 농장 시스템을 추구했다. 그에게는 독립운동과 농촌운동과 여성운동이 각각 분리되지 않았다. 일본으로부터 독립됐다 해도 여성이 억압받고 생산자 농민이 억압받는 나라는 그가 추구하는 이상적인 독립국이 아니었다. 그는 그 셋을 하나로 연결하는 운동을 수행했다.

그는 해방 뒤에는 국회의원 총선에도 도전하고 우파 단체인 대한부인회에도 참여했다. 별 성과는 거두지 못했지만, 그는 그렇게 자신의 이상 실현을 끊임없이 모색했다.

구약성경 <에스더서>의 에스더는 페르시아제국의 왕후다. 페르시아가 유대인을 지배하는 시절에 페르시아 왕비가 된 그는 페르시아 고관인 하만의 유대인 말살 음모에 맞서 동족을 구하는 일에 나선다. 그때까지 혈통을 숨겼던 에스더는 아하수에로스왕에게 자신이 유대인임을 밝히고 동족을 살려달라고 간청한다. 크세르크세스 1세로 알려진 이 왕은 에스더의 청을 들어준다.

그 에스더의 이름을 세례명으로 사용한 황애시덕은 제국주의치하 한국에서 여성과 남성이 다 함께 독립적인 새로운 농장을 세우고자 분투했다. 그의 꿈은 다 이뤄지지 않았지만, 세상은 그가 꿈꾼 방향으로 조금씩 나아가고 있다. 1971년 8월 24일, 인천 부평에서 향년 79세를 일기로 눈을 감았다.
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