독립기념관

"그리고 여름방학이 끝날 무렵 학예회를 열고 그동안 배운 여러 가지를 발표했다. 이렇게 교육의 성과를 정리·홍보함으로써 마침내 학생들과 학부모들, 마을 사람들의 교육 열의를 이끌어냈다."

"문득 우리 농민들이 많이 이주해 살고 있는 만주 땅이 과연 살 만한 곳인지, 아니면 농노의 신세로 죽을 수밖에 없는 곳인지 회의가 들면서 만주 동포의 실상을 직접 눈으로 확인하고 싶다는 의무감에 사로잡혔다."

온라인으로 찾아볼 수 있고, 황애시덕을 검색하면 관련 자료를 볼 수 있다.독립기념관 한국독립운동연구소가 펴낸 <한국독립운동인명사전> 황애시덕 편은 "2·8독립선언문을 알리기 위한 지령문을 휴대하고 국내 각지를 돌며 항일운동을 독려하였다"면서 그가 3·1운동 초기에 서울 시내 여학교 학생들을 만세시위로 이끌었다고 알려준다. 또 그는 당시의 성인 여성을 지칭하는 '부인'들을 독립운동에 참여시키는 대한민국애국부인회에 참여하고 이 활동을 주도했다. 이 때문에 그해 11월에 붙들린 그는 이듬해에 징역 3년형을 선고받고 옥고를 치렀다.출옥 후에 미국에 갔다가 귀국한 그의 활동에서는 인상적인 모습이 나타난다. 자신이 농장 마련을 주도하고 이상촌 건립을 지향한 일이 그것이다. 지금과 달리 농업이 가장 보편적인 산업일 때였다. 현대적 감각으로 바꾸면, 그의 농장 마련은 '산업현장 마련' 정도로 이해해야 한다.그는 이화학당 입학 전에 부모와 투쟁했다. 이는 정혼을 거부하는 과정에서 일어난 일이지, 결혼제도 자체를 거부하는 중에 생긴 일은 아니다. 38세 때인 1930년에 그는 박순보와 결혼했다. 바로 그해에 그가 역점을 준 사업은 신혼집 마련이 아니라 대형 농장 마련이었다.<한국기독교와 역사> 2011년 제35호에 실린 역사학자 김성은의 '1930년대 황애덕의 농촌사업과 여성운동'은 "황애덕은 농촌사업을 본격적으로 추진하기로 마음먹고 장소를 황해도 수안 용현리, 수안·신계·곡산에 둘러싸인 고원지대 산골로 정했다"고 한 뒤 "동지들의 의연금을 모아 10~30만 평의 땅과 낡은 집을 하나 샀다"고 기술한다. 서울 여의도의 9분의 1 혹은 3분의 1 정도 되는 산골 땅을 매입했던 것이다.그 산골에서 벌어진 일은 그와 동지들이 단순히 땅을 일구고자 했던 게 아님을 보여준다. 위 논문은 "이들은 한여름 3달 동안 어린이, 저녁에는 청년 남녀를 모아 놓고 가르쳤다"고 한 뒤 이렇게 설명한다.황애시덕의 농장은 토지는 물론이고 세상도 일구는 곳이었다. 그곳은 일제치하의 한국인들이 이상적인 공동체를 실험하는 공간이었다. 이때 참여한 인물 중 하나가 소설 <상록수>의 모델인 최용신이다. 위 논문은 "김노득과 최용신은 자신들이 다니던 협성신학교를 휴학하고 수안에 남아 농촌·교육 사업을 계속 수행"했다고 알려준다.제국주의 치하에서 독자적 공동체를 실험하는 그의 운동은 저 멀리 북쪽에서도 전개됐다. 1932년에 건국된 만주국의 북부인 경성현에서도 그것이 일어났다. 그는 이곳에도 한국인들을 위한 농장을 건설했다. 그는 이것을 '자유농장'으로 불렀다. 그가 그렇게 한 이유를 위 논문은 이렇게 설명한다.그는 일본인 지주의 지배를 받는 그곳 동포들에게 '이리 오라'고 손짓했다. "그곳의 우리 농민들에게 용기 있게 그 농장을 뛰쳐나와 함께 자유농장을 만들어보자는 제안을 했다"고 위 논문은 말한다.황애시덕의 농장은 지금의 경기도 성남시 분당구 백현동인 당시의 경기도 광주군 낙생면 백현리에도 건설됐다. 일제 말기에 세워진 이곳에서 그는 한글 교육을 실시했다. 이전과 달리 한글 교육이 훨씬 힘들어진 전시체제하에서, 총독부와 그리 멀지 않은 곳에 한글 학당을 열었던 것이다.그가 자기만의 세계를 구축하겠다는 개인적 야심으로 그런 활동을 벌였던 것은 아니다. 위 논문은 "해방을 맞게 되자 자신의 농토를 전부 소작인에게 분배해주고 서울로 올라와 동지들과 함께 우리나라 재건운동을 시작했다"고 기술한다. 중대한 당면 과제가 새로 부각되자 그는 백현리 땅을 소작농들에게 나눠주고 현지를 떠났다. 그에게 토지 소유는 목적이 아니라 일시적 수단이었던 것이다.일제 지배하에서 한국인들만의 농장 공동체를 운영한 그가 특히 신경을 쓴 것은 여성 자립이다. 그는 여성들이 기술적 자립 등을 통해 홀로서기할 수 있도록 도왔다. 여성들이 주도하는 독립운동을 벌인 것과도 맥락이 닿는 대목이다.그는 제국주의로부터 비교적 자유롭고 여성과 남성이 각기 자립하고 협력하는 이상적인 농장 시스템을 추구했다. 그에게는 독립운동과 농촌운동과 여성운동이 각각 분리되지 않았다. 일본으로부터 독립됐다 해도 여성이 억압받고 생산자 농민이 억압받는 나라는 그가 추구하는 이상적인 독립국이 아니었다. 그는 그 셋을 하나로 연결하는 운동을 수행했다.그는 해방 뒤에는 국회의원 총선에도 도전하고 우파 단체인 대한부인회에도 참여했다. 별 성과는 거두지 못했지만, 그는 그렇게 자신의 이상 실현을 끊임없이 모색했다.구약성경 <에스더서>의 에스더는 페르시아제국의 왕후다. 페르시아가 유대인을 지배하는 시절에 페르시아 왕비가 된 그는 페르시아 고관인 하만의 유대인 말살 음모에 맞서 동족을 구하는 일에 나선다. 그때까지 혈통을 숨겼던 에스더는 아하수에로스왕에게 자신이 유대인임을 밝히고 동족을 살려달라고 간청한다. 크세르크세스 1세로 알려진 이 왕은 에스더의 청을 들어준다.그 에스더의 이름을 세례명으로 사용한 황애시덕은 제국주의치하 한국에서 여성과 남성이 다 함께 독립적인 새로운 농장을 세우고자 분투했다. 그의 꿈은 다 이뤄지지 않았지만, 세상은 그가 꿈꾼 방향으로 조금씩 나아가고 있다. 1971년 8월 24일, 인천 부평에서 향년 79세를 일기로 눈을 감았다.