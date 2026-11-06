중앙일보

11월 6일 중앙일보 1면 기사.민주당이 5일 국회 본회의에 상정한 조작기소특검법을 둘러싸고 위헌·위법 논란이 일고 있다. 검사의 수사권을 없앤 개정 형사소송법이 시행된 뒤에도 옛 법에 따라 파견 검사에게 수사권을 부여하기 때문이다.특검법은 특검이 최대 20명의 검사를 파견받을 수 있도록 했는데 부칙 6조에는 "파견검사 직무에 관해 형사소송법을 준용할 때 검사의 수사권·지휘권과 관련된 부분은 형사소송법 개정안 시행 전 규정을 따른다"고 되어 있다. 특검법은 파견 검사가 작성한 조서와 서류의 증거능력도 종전 규정을 따르도록 했다.검사의 직접 수사권을 폐지한 개정 형사소송법이 10월 2일부터 시행되고 있는 상황에서 특검 검사들에 한해 종전처럼 수사권을 행사할 수 있도록 한 것이다.법원이 파견 검사의 수사 참여와 공소 제기 과정에 중대한 법률적 하자가 있다고 판단할 경우, 공소기각 여부가 쟁점이 될 수 있다. 대법원은 지난해 9월 11일 검사가 법률상 수사개시가 허용되지 않는 범죄를 수사해 기소한 경우 공소기각 대상이 된다고 판단했다.이헌환 아주대 법학전문대학원 명예교수는 중앙일보에 "종전의 형사소송법은 죽은 법으로, 종이 쪼가리에 지나지 않는다. 효력을 잃은 법을 근거로 수사와 기소를 할 수 있게 만드는 건 법체계상 맞지 않는 일"이라고 말했고, 이근우 가천대 법학과 교수도 "이 사건의 변호인이라면 무조건 검사의 수사 참여를 문제 삼을 것"이라고 말했다.김한규 민주당 원내정책수석부대표는 4일 법사위 전체회의에서 "기존 선관위 특검법에도 비슷한 조항이 있었다"고 말했는데 김태규 국민의힘 의원은 "선관위특검 때야 과도기였으니 그렇다고 하지만 법이 완전히 다 바뀌어서 새로 시작하고 있는데 옛날 형소법을 적용하는 게 말이 되느냐"고 비판했다.조선일보는 특검 파견을 꺼리는 공소청 검사들의 분위기를 전했다. 익명의 평검사는 "대통령 사건 공소취소를 염두에 둔 것 아니냐는 논란이 있는 특검에 검사들을 파견해 대통령 사건에 관여했던 검사들을 수사하겠다는 건 부적절하다"고 했고, 또 다른 부장검사는 "특검 수사가 공소취소에 활용될 경우 검사들이 나중에 책임을 질 수 있다는 우려가 있다"고 말했다.민주당은 조국혁신당 등과 공조해 6일 오후 국민의힘의 무제한 토론(필리버스터)을 끝내고 특검법을 예정대로 통과시킨다는 방침이다. 조작기소 특검이 가동되면 이재명 정부의 일곱 번째 특검이 된다.서울 지역구를 둔 민주당 의원들이 5일 비거주 1주택자의 종합부동산세 부담을 줄이는 방안을 논의했다. 이 자리에는 서울 의원 37명 중 10여 명이 참석했다.익명의 참석자는 조선일보에 "종부세의 경우 1주택자는 거주와 비거주를 가리지 말고 14억원으로 공제 액수를 맞추자는 의견이 다수였다"면서도 "다만 완화 대비 효과가 제한적일 수 있다는 의견이 있어 합의된 입장으로 정리되지는 못했다"고 말했다.정부는 8월 3일 종부세 기본공제를 실거주 1주택자는 12억원에서 14억원으로 올리고 비거주 1주택자는 12억원에서 9억원으로 낮추는 세제개편안을 내놓았다가 수도권의 반발이 이어지자 9월 1일 비거주 1주택자 기본공제를 12억원으로 유지하기로 했다.서울의 한 의원은 "(2028년 총선에서) 절반이 아니라 10석도 못 건질 수 있다는 우려도 나온다"며 "실거주 여부와 상관없이 1주택자에 대해선 어떤 징벌적 세제 조치도 해선 안 된다는 게 상당수 의원들의 이야기"라고 전했다.민주당 서울시당위원장인 김영배 의원은 이날 불교방송(BBS) 라디오 인터뷰에서 "(서울 지역에선) '이대로 가면 지금 우리가 37석인데 (다음 총선 뒤) 반토막 나지 않겠느냐' 생각하는 사람까지 있을 정도로 상당한 위기감을 가지고 있다"고 말했다.11월 중순 국회 재정경제위원회 조세소위원회에서 세제 개편안을 논의할 때 서울 의원들의 의견이 반영돼 정부안을 수정할 가능성이 있다.한겨레에 따르면, 최근 수도권 의원들이 '부동산 민심이 심상치 않다'는 의견을 청와대에 전달했다. 이재명 대통령의 잇따른 부동산 발언을 부담스러워하는 분위기라고 한다. 청와대 관계자는 이 신문에 "집값이 크게 하락하는 경우 역시 좋은 건 아닌데, (이 대통령이) 부동산 얘기는 좀 자제했으면 좋겠다는 의견이 있다"고 했다.정부가 5일 청해부대 작전구역을 호르무즈해협 근처까지 넓히고 추가 전력을 보내기로 했다. 정부는 해적 급증에 대응하는 조치라고 설명하지만, 진보 성향 정당들은 사실상의 호르무즈 우회 파병이라고 반발했다.국방부가 이날 발표한 파견 연장 수정 동의안은 청해부대 작전구역을 호르무즈해협에서 직선거리로 650㎞ 가량 떨어진 오만 남쪽 외해까지 넓히는 내용이다. 해상초계기와 무인 기뢰 제거 장비, 폭발물처리반(EOD)을 추가로 보내기로 하면서 병력은 75명 늘어 395명 이내가 된다. 정부는 국회 동의를 거쳐 이르면 연내 추가 전력을 현지에 보낼 계획이다.국방부 관계자는 중앙일보에 "호르무즈해협이 봉쇄되고 연합전력이 걸프만에 집중하면서 소말리아 해적 활동이 전년 대비 3배 이상 증가했다"며 "우리 국민 보호와 경제적 이익 수호를 위한 결정"이라고 말했다.종전 또는 미국과 이란의 양해각서 체결로 충돌이 멈춘 '허용적 환경'이 되면 기뢰 제거 등 국제사회의 호르무즈 안정화에 기여할 준비를 하는 것이라고 군은 설명했다. 그러나 익명의 군 관계자는 동아일보에 "당장 호르무즈가 '허용적 환경'이 돼도 가장 중요한 현지 작전환경 적응과 장비 숙달 등 충분한 준비 없이 (EOD 등을) 투입하긴 부담스럽다"고 말했다.박원곤 이화여대 교수는 한국일보에 "갈등이 누적된 한미 관계를 관리해야 하는 정부 입장에서 직접 파병이 아닌 청해부대 작전 범위 확대라는 적절한 타협을 선택한 것"으로 평가했다.신범철 전 국방부 차관도 경향신문에 "그간 청해부대에 투입하지 않았던 해상초계기나 기뢰 제거 장비를 추가한 것은 미국이 요구하는 군사적 후방 지원 가능성을 일부 열어 둔 것"이라며 "미국과의 관계에서 명분과 실리 간 접점을 찾은 차선책"이라고 말했다.다만, 김준형 조국혁신당 원내대표는 당 최고위원회의에서 "해적을 막으라고 보낸 부대를 전쟁의 바다로 보낼 수는 없고, 이란이 적대 행위로 보는 순간 우리는 전쟁의 당사자가 된다"며 "한번 넓힌 작전 범위가 (미국의) 추가 파병 요구로 이어지지 않는다고 누가 장담하겠느냐"고 말했다.박두순 외교부 대변인은 "이란과도 여러 외교 채널을 통해 소통 중"이라고 밝혔는데, 이란 정부의 반응은 아직 나오지 않았다.임진왜란의 영웅 이순신이 한산대첩 직전 "우선 내 말을 들으라"며 원균을 타이른 기록이 새로 발견됐다.고전학자 노승석 동국대 여해연구소 학술위원장이 임진왜란 당시 영의정 등을 지낸 유성룡의 초서 글씨를 분석한 결과다. 유성룡은 1597년에 사용한 달력인 '정유년 대통력'에 메모처럼 적은 '별기'를 남겼다.별기에는 1592년 7월 8일(음력)의 한산도 해전 상황을 회고하며 전라좌수사 이순신이 "우리가 적선과 만난 견내량은 바다가 얕고 물길이 좁아 큰 배가 회전하기 불편하니, 거짓 후퇴로 적을 큰 바다로 유인해야 한다"고 하자 경상우수사 원균이 "분한 김에 곧장 앞으로 나아가 교전하자"고 했다고 적혔다.이순신은 이에 "이는 영공께서 전술을 알지 못하시는 것이니, 우선 내 말을 들으시오"라고 말한 것으로 기록됐다. 영공은 상대방을 높여 부르는 존칭이다.유성룡이 이후 정리한 '징비록'에서는 이순신의 이 말이 "공은 병법을 몰라 이렇게 하면 반드시 패할 것이오"라는 표현으로 바뀌었다.별기에는 거북선의 화력전을 묘사한 기록도 있다. "포화를 마구 발사하면 그 소리가 천지를 진동시켜 적들이 버텨내지 못했다"는 내용이다. 노승석은 조선일보에 "적진을 종횡무진하며 화력을 퍼부은 거북선의 위용을 역동적으로 시각화한 대목"이라고 평가했다.베냐민 네타냐후 이스라엘 총리의 집권연장 전망이 어두워지고 있다.이스라엘 총선 뒤 열린 총리 후보 추천에서 야권 후보에 크게 밀리는 상황이기 때문이다.10월 27일 총선에서 네타냐후 진영은 53석, 가디 아이젠코트의 야권 진영은 48석을 얻었다. 그런데 초정통파 유대교 정당 토라유대주의연합(7석)이 군 징집 면제 법안 무산에 반발해 추천을 거부하면서 네타냐후 쪽 추천은 46명으로 줄었다.반면, 이츠하크 헤르초그 이스라엘 대통령은 5일 정당 면담을 마친 뒤 아이젠코트 추천이 67명이라고 밝혔다. 아랍계 정당 라암(8석)과 공동명부(11석)가 아이젠코트를 추천한 결과다.아이젠코트가 네타냐후를 제치고 연정을 구성할 우선권을 쥘 가능성이 커졌는데, 헤르초그는 연립정부 구성을 맡길 후보를 8일 결정하겠다고 했다.미국민주당의 상·하원 석권 가능성이 유력한 미국 중간선거도 네타냐후에게는 악재로 작용할 전망이다. 우디 소머 텔아비브대 정치학과 교수는 로이터통신에 민주당이 장악할 차기 의회가 역대 이스라엘에 가장 적대적인 의회가 될 것이라고 전망했다.네타냐후와 끈끈한 관계를 유지해 온 도널드 트럼프 미국 대통령이 중간선거 당일 연간 40억 달러에 이르는 대 이스라엘 지원을 연말에 중단하겠다고 한 것도 네타냐후 거취에 영향을 줄 변수다. 야권연합은 네타냐후에게 '안보위기'의 책임을 묻겠다는 입장이다.▲ 경향신문 = 호르무즈 '650㎞' 앞까지 청해부대 작전 범위 2배로▲ 국민일보 = 선택하지 않은 빚에 짓눌린 청춘… "죽어야 끝이 날까요"▲ 동아일보 = "트럼프 때문에 졌다" 마가 내분 폭발▲ 서울신문 = 호르무즈 입구까지 청해부대 작전 확대▲ 세계일보 = 청해부대 작전해역 확대 75명 증파·초계기 투입▲ 조선일보 = 호르무즈 문턱까지 청해부대 작전 확대▲ 중앙일보 = '죽은 법'까지 부활시킨 조작기소 특검▲ 한겨레 = 청해부대, 호르무즈 650㎞ 앞까지 보낸다▲ 한국일보 = 미래기금 103조 이자 '0'… 운용수익 쌈짓돈 우려