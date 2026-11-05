서울중앙지방법원

"장관님! 계엄을 하게 되면 내가 감당하기 힘든 정치적 고충을 겪을 수도 있습니다. 나도 인간인데 대충 타협하고 적당히 대통령직 끝내고 노후를 편하게 보내고 싶은 마음이 왜 없겠습니까? 하지만 나라가 어떻게 되든 나 혼자 편하자고 거대 야당의 망국적 패악질과 반국가 세력들의 준동을 그냥 두고 보는 것은 국민을 배신하는 것이기에 결코 그럴 수는 없습니다."

김용현 전 국방부장관이 지난해 12월 30일 서울중앙지방법원 형사합의25부(재판장 지귀연 부장판사) 심리로 진행된 윤석열씨 내란우두머리 사건 39차 공판에서 증언하고 있다.김용현 전 국방부 장관은 최후진술에서 반성하기는커녕 궤변을 늘어놓았다.5일 서울고등법원 형사12-1부(재판장 이승철 부장판사) 심리로 열린 내란우두머리 사건 항소심 결심공판에서 윤석열씨를 비롯한 피고인들의 최후진술 절차가 진행됐다. 김용현 전 장관은 약 40분간 발언하며 여러 차례 한숨을 내쉬고 목소리를 높였다. "왜 우리나라는 부정선거를 거론조차 못하게 하냐"고 말할 때는 분노한 듯 "왜!"를 여러 번 반복해 외쳤다.김 전 장관은 이재명 정부를 겨냥해 "이 정권은 북한 지뢰 도발로 우리 장병 2명 다리가 잘려 나가도 '불의 사고'라며 수수방관하고 있다"며 "그들에게는 우리 장병과 국민의 안전을 팔아서라도 포기하기 힘든 북한에 대한 기대 때문에 '나쁜 평화가 좋은 전쟁보다 낫다'고 선동한다"고 비난했다. 이때 김 전 장관 측이 준비한 법정 화면에는 이재명 대통령 얼굴이 나왔다.김 전 장관은 "악성 종양을 넘어 암 덩어리가 발생해 역사상 최대 위기를 맞고 있다"며 ▲ 12.3 내란 당시 거대 야당(더불어민주당)의 입법 독재 패악질 ▲ 우리 사회에 암약하는 종북 반국가세력 ▲ 부정선거를 그 예로 들었다."대법관 인원 증원, 법왜곡죄 입법, 4심제, 대법원장 탄핵을 운운하며 삼권분립을 무너뜨리는 독재가 계속되고 있다", "전문가들마다 다소 차이가 있지만 우리 사회 곳곳에 암약해 진지를 구축 중인 반국가세력이 40만 명에서 50만 명 정도 있다"는 것이다.김 전 장관은 비상계엄 선포 목적으로 꼽은 부정선거론을 언급할 때는 "왜 의혹 제기를 음모론으로 선동하냐"고 반문하기도 했다. "(문재인 정부 시기인) 2020년 총선부터 수십 차례에 걸쳐 수많은 여론 조작, 부정 선거 증거 자료 등 의혹 제기가 있었음에도 그 어떤 조치도 하지 않았다"며 "현 정권과 거대 여당이야 침묵한다 하더라도 사법부와 언론만큼은 깨어나야 한다"고 언성을 높였다.김 전 장관은 최후진술 말미 윤석열씨가 비상계엄 선포 직전 자신에게 했다는 말을 전했다.그는 이후 "눈물을 머금은 대통령님 눈빛에는 오직 국민과 나라의 미래를 위해 헌정질서를 지켜내야 한다는 깊은 고뇌와 절박한 심정으로 가득 차 있었다"며 "우리는 인류 역사상 가장 잔혹하고 악랄한 북한 공산 독재 정권과 맞서 싸우고 있다"고 강조했다.재판부는 김 전 장관에 이어 윤석열씨 최후진술까지 들은 후 6개월에 걸친 항소심 재판 절차를 모두 마무리했다. 앞서 지난달 29일 내란특검(특별검사 조은석)은 내란중요임무종사·직권남용권리행사방해 혐의를 받는 김 전 장관에 대해 무기징역을 구형했다.내란우두머리 사건 항소심 판결 선고는 내년 1월 26일 오후 2시 30분에 진행된다.