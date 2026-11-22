오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요. 사진가이자 작가로 활동하며 전통시장과 주변의 일상을 기록해왔다. 오래된 필름카메라를 통해 사라져 가는 풍경과 기억, 기록의 의미를 묻는 이야기를 전하려 한다.[기자말] ▲아이폰촬영DSX1000과 135mm f2.8 AUTO 마미야렌즈이재필 중형카메라의 이름을 달고 나타난 35mm 카메라 마미야(Mamiya)라는 브랜드는 사진가들에게 중형카메라로 익숙하다. 특히 스튜디오에서 상업사진을 촬영하던 사진가라면 한 번쯤 경험했을 법한 브랜드다. RB67과 RZ67 그리고 645 시리즈까지 다양한 중형카메라를 생산했고, 합리적인 가격과 뛰어난 렌즈 성능으로 오랫동안 사랑받았다. 하지만 필드에서 사용할 때는 이야기가 달라진다. 마미야 6이나 7처럼 휴대성이 좋은 레인지파인더 카메라도 있었지만, 일반적인 중형 SLR들은 크고 무거웠다. 하루 종일 들고 걷기에는 상당한 각오가 필요했다. 그래서 처음 마미야 DSX 1000을 보았을 때 조금 의아했다. 마미야에서 35mm 카메라도 만들었나? 솔직히 처음에는 짝퉁 브랜드가 아닐까 하는 생각까지 했다. 정확히는 자동차 업계의 '배지 엔지니어링'처럼 다른 회사가 만든 카메라에 상표만 붙인 제품이 아닐까 싶었다. 카메라 업계에도 비슷한 사례가 있었다. 삼성과 협력해 생산한 롤라이 카메라나 콘탁스와 야시카처럼 제조와 기술을 공유한 브랜드들이 있었기 때문이다. 그런데 알아보니 마미야는 1960년대부터 35mm 카메라 시장에 참여하고 있었다. ▲DSX1000촬영 창가의 고양이창밖을 바라보는 고양이. 실내의 어둠과 밝은 창가 사이에서 세코르 렌즈의 부드러운 계조를 확인할 수 있었다.이재필 마미야가 35mm 시장을 바라보던 시절 1974년에 등장한 DSX 1000은 마미야가 35mm SLR 시장에서 기술적 차별화를 시도했던 카메라다. 당시는 니콘과 캐논, 미놀타와 펜탁스 등 일본 제조사들의 경쟁이 치열하던 시기였다. 마미야는 그 가운데 측광 방식에 주목했다. DSX 1000에는 평균 측광과 스폿 측광을 선택할 수 있는 듀얼 측광 시스템이 적용되었다. 화면 전체의 밝기를 기준으로 노출을 판단하거나 특정 영역의 빛을 중심으로 측정하는 방식이다. 특히 역광이나 명암 차이가 큰 장면에서 유용했다. 셔터는 1초부터 1/1000초까지 지원하는 기계식 포컬플레인 방식으로 배터리가 없어도 촬영할 수 있다. 배터리는 TTL 노출계 작동에 사용된다. 생각보다 진지하게 만들어진 카메라였다. ▲DSX1000촬영 마당의 빈 의자]낙엽이 쌓인 마당과 오래된 생활 도구들. 좁은 화각이 복잡한 풍경에서 필요한 부분만 남겨 주었다.이재필 익숙한 M42 마운트의 낯선 함정 DSX 1000을 사용하면서 기대했던 부분은 M42 스크루 마운트였다. 펜탁스 스포매틱을 비롯해 여러 제조사가 사용했던 범용 규격이었기 때문이다. 하지만 마미야는 여기에 독자적인 조리개 연동 장치를 추가했다. SX 렌즈의 작은 돌기를 통해 조리개 정보를 전달해 개방 측광을 가능하게 만든 것이다. 기술적으로는 발전이었지만 호환성에서는 아쉬움이 있었다. 가지고 있던 렌즈는 Mamiya/Sekor 135mm F2.8이었다. 일상적인 촬영에는 조금 긴 화각이어서 펜탁스 50mm 렌즈를 장착해 보았지만 기대했던 방식으로 작동하지 않았다. 일반 M42 렌즈도 장착은 가능하지만 SX 렌즈처럼 개방 측광이 연동되지는 않는다. 결국 이번 테스트는 135mm 망원렌즈 하나로 진행하기로 했다. ▲DSX1000촬영가을의 억새가을볕을 받은 억새의 가느다란 줄기와 잎. 복잡한 식물의 형태에서 렌즈의 해상력과 배경 표현을 살펴보았다.이재필 오래된 세코르 렌즈의 예상 밖 선예도 135mm 렌즈는 실내에서 사용하기 까다로운 화각이다. 일정한 거리가 필요하고 셔터 속도에도 신경 써야 한다. 다행히 F2.8이라는 비교적 밝은 조리개 덕분에 창가의 자연광으로 고양이를 촬영할 수 있었다. 결과물은 생각보다 차분했다. 어두운 털과 밝은 배경 사이의 명암이 부드럽게 이어졌고, 윤곽과 부피감도 자연스럽게 남아 있었다. 야외에서는 또 다른 특징이 드러났다. 세코르 135mm F2.8은 오래된 수동 렌즈지만 F8 정도로 조이면 상당히 깔끔한 묘사를 보여주었다. 억새의 가느다란 줄기와 겹쳐진 풀들이 명료하게 구분되었고, 망원렌즈 특유의 압축된 원근감도 자연스럽게 나타났다. ▲DSX1000촬영 은행나무와 오래된 집가을빛을 머금은 은행나무와 오래된 집. 밝은 나뭇잎과 그늘진 건물 사이에서 부드러운 대비와 색감이 드러났다.이재필 강한 빛을 받은 은행나무에서는 렌즈의 역광 표현을 살펴볼 수 있었다. 현대의 고급 렌즈처럼 완벽한 플레어 억제를 기대하기는 어렵지만, 이번 촬영에서 나타난 부드러운 대비와 차분한 색감은 가을 풍경에 잘 어울렸다. 선예도가 뛰어난 렌즈를 좋아하지만 사진의 모든 부분이 날카로워야 한다고 생각하지는 않는다. 선명해야 할 부분은 명료하고, 나머지 영역에서는 빛과 색이 자연스럽게 이어지는 것. 오래된 렌즈를 사용하는 즐거움 가운데 하나다. 좋은 카메라가 기억되지 않는 이유 DSX 1000은 35mm 카메라인데도 생각보다 크고 묵직했다. 안정감은 있었지만 휴대성에서는 아쉬움이 남았다. 파인더는 내가 사용한 개체의 경우 스플릿 스크린 없이 매트면을 중심으로 초점을 확인하는 방식이었다. 생각보다 밝았고 망원렌즈의 초점을 맞추는 데에도 큰 어려움이 없었다. 평균 측광과 스폿 측광 역시 비교적 일관된 결과를 보여주었다. 그런데 이렇게 잘 만들어진 카메라가 왜 지금은 거의 기억되지 않을까. 당시에는 펜탁스 스포매틱과 니콘, 미놀타의 SLR들이 경쟁하고 있었다. 이미 방대한 렌즈군을 확보한 브랜드들이었고, 소형화에 성공한 제품들도 등장했다. 마미야의 독자적인 기술은 흥미로웠지만, 크기와 무게, 렌즈 연동의 제약을 고려하면 시장에서 유리한 위치를 차지하기는 쉽지 않았을 것이다. ▲DSX1000촬영 시골길을 걷는 사람굽은 시골길을 따라 걷는 사람과 멀어지는 오토바이. 망원렌즈가 만들어 낸 거리감과 역광이 늦가을 오후를 담고 있다.이재필 '마미야'라는 계륵 같은 브랜드 마미야 645와 같은 중형 필름카메라는 비교적 합리적인 가격에 구할 수 있어 중형카메라 입문자들이 관심을 갖는 기종이다. 나 역시 마미야의 중형카메라를 사용하면서 장점과 불편함을 모두 경험했다. 넓은 필름 면적과 세코르 렌즈의 묘사력은 매력적이었지만, 카메라를 들고 야외에서 한참을 걷다 보면 생각이 달라졌다. 못 들고 다닐 정도는 아니지만 촬영을 마치고 돌아오면 진이 빠지곤 했다. 그래서 나에게 마미야는 언제나 조금 계륵 같은 브랜드였다. 가지고 있으면 좋은 사진을 만들어 주지만 막상 촬영하러 나갈 때면 한 번 더 고민하게 되는 카메라. 그런 마미야가 35mm 시장에서도 크기와 무게의 문제를 완전히 벗어나지 못했다는 사실이 묘하게 재미있었다. ▲DSX1000촬영 밭에 자라는 어린 작물일정한 간격으로 자라는 어린 작물들. 반복되는 선과 형태, 부드럽게 흐려지는 전경에서 망원렌즈의 공간 표현이 드러난다.이재필 기억되지 않는 카메라의 가치 DSX 1000으로 촬영한 사진들을 다시 살펴보았다. 창가의 고양이, 마당의 빈 의자, 바람에 흔들리는 억새와 오래된 집, 길을 걷는 사람, 이제 막 자라기 시작한 밭의 작물들. 특별한 목적지를 찾아 떠난 촬영은 아니었다. 그저 낯선 카메라의 결과가 궁금했고, 평소 익숙하게 바라보던 풍경을 몇 장의 필름에 담아 보았을 뿐이다. 처음에는 50mm 렌즈를 사용할 수 없다는 사실이 아쉬웠다. 하지만 135mm라는 제한된 화각은 오히려 조금 떨어진 곳에서 풍경을 바라보게 했다. 가까이 다가가는 대신 한 걸음 물러서서 바라보는 일. 어쩌면 그것이 이번 촬영에서 얻은 가장 큰 경험이었는지도 모르겠다. 마미야 DSX 1000은 지금도 특별히 유명한 카메라는 아니다. 누구에게나 추천할 만한 편리한 카메라도 아니다. 하지만 내가 사용한 DSX 1000은 오래된 기계가 여전히 좋은 사진을 만들어 낼 수 있다는 사실을 보여주었다. 어떤 카메라는 사람들에게 이름을 남기고, 어떤 카메라는 누군가의 손에서 경험과 순간만을 남긴다. 내가 오래된 카메라를 계속 사용하고 기록하는 이유도 어쩌면 그 작은 경험과 순간들 때문일 것이다. 덧붙이는 글 이 기사는 (https://brunch.co.kr/brunchbook/mycamera5th)에도 실립니다. #필름카메라 #마미양 #중형카메라 #가을풍경 구독하기 프리미엄 나의 오래된 사진이야기 이전글 오래된 렌즈에 자동초점 장치를 달았더니, 어라? 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 추천 댓글 공유 시민기자기사쓰기 시리즈연재발행 오마이뉴스취재후원 기사제보하기 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 10만인클럽 회원 이재필 (hongrang) 내방 구독하기 댓글 보기 응원글 보기 응원글 보기 독자의견 응원글 더보기 응원하기 더보기닫기 독자의견 >Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe. 목차24 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 오래된 렌즈에 자동초점 장치를 달았더니, 어라? 이용약관 개인정보처리방침 청소년보호정책 Copyright © OhmyNews 맨위로 다크