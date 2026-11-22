이재필

가을빛을 머금은 은행나무와 오래된 집. 밝은 나뭇잎과 그늘진 건물 사이에서 부드러운 대비와 색감이 드러났다.강한 빛을 받은 은행나무에서는 렌즈의 역광 표현을 살펴볼 수 있었다. 현대의 고급 렌즈처럼 완벽한 플레어 억제를 기대하기는 어렵지만, 이번 촬영에서 나타난 부드러운 대비와 차분한 색감은 가을 풍경에 잘 어울렸다.선예도가 뛰어난 렌즈를 좋아하지만 사진의 모든 부분이 날카로워야 한다고 생각하지는 않는다. 선명해야 할 부분은 명료하고, 나머지 영역에서는 빛과 색이 자연스럽게 이어지는 것. 오래된 렌즈를 사용하는 즐거움 가운데 하나다.DSX 1000은 35mm 카메라인데도 생각보다 크고 묵직했다. 안정감은 있었지만 휴대성에서는 아쉬움이 남았다. 파인더는 내가 사용한 개체의 경우 스플릿 스크린 없이 매트면을 중심으로 초점을 확인하는 방식이었다. 생각보다 밝았고 망원렌즈의 초점을 맞추는 데에도 큰 어려움이 없었다. 평균 측광과 스폿 측광 역시 비교적 일관된 결과를 보여주었다.그런데 이렇게 잘 만들어진 카메라가 왜 지금은 거의 기억되지 않을까. 당시에는 펜탁스 스포매틱과 니콘, 미놀타의 SLR들이 경쟁하고 있었다. 이미 방대한 렌즈군을 확보한 브랜드들이었고, 소형화에 성공한 제품들도 등장했다.마미야의 독자적인 기술은 흥미로웠지만, 크기와 무게, 렌즈 연동의 제약을 고려하면 시장에서 유리한 위치를 차지하기는 쉽지 않았을 것이다.