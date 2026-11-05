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반공정권들은 북한 주민과 북한 정권을 분리하곤 했다. 북한 정권은 타도의 대상으로, 북한 주민들은 포용의 대상으로 설정하는 일이 많았다. 반공정권들은 실제 여하에 관계없이 북한 주민들에게만큼은 우호적인 태도를 많이 표방했다. 그런데 조총련계 재일교포들에 대해서는 그렇지 않았다. 이들은 반공정권들로부터 의심과 감시를 받았다. 이들을 포섭하려는 시도도 있었지만, 이들에 대한 기본적 태도는 의심과 감시였다.

그 같은 시선은 1970년대의 한국 대중문화에서도 확인된다. 1970년에 개봉된 김수용(1929~2023) 감독 영화인 <저것이 서울의 하늘이다>에서도 그런 흔적이 나타난다. 1971년 7월 3일자 <경향신문> 8면은 "일본을 배경으로 재일교포들의 생활 실제와 반공의식을 고취시킨 극영화"로 이 작품을 소개한다.


영화가 개봉된 해에 발행된 1970년 9월 19일자 <매일경제> 6면은 이 영화가 나흘 전인 추석날에 서울 국도극장에서 관객 7501명을 동원했다면서 "거물급 스타가 다 모였다"라는 영화 광고 문구를 소개했다. 이 영화에는 김희갑·황정순·윤정희·신영균·이순재 등이 출연했다.

출연진이 화려한 이 영화에는 일본에 사는 아들(신영균 분)을 만나러 바다를 건넌 김 노인(김희갑 분)이 도쿄에서 한식당 경영자인 황 여사(황정순 분)와 그 딸 희자(윤정희 분)를 만나는 이야기가 나온다. 뒤이어, 한국인학교 교사인 희자의 수업이 조총련 행동대원들에 의해 훼방을 받고 김 노인이 그 대원들을 설득하는 장면이 묘사된다.

고 최불암이 주연한 MBC <수사반장>(1971~1989)과 방영 기간이 겹치는 MBC <113 수사본부>(1973~1983)에서는 북한과 더불어 조총련이 간첩 파견의 진원지로 묘사됐다. 육영수 피격(1974.8.15.) 직후에는 저격자 문세광과 조총련의 연계를 다루는 KBS 드라마 <조총련>이 방영됐다. 김승현·한진만 교수의 공저인 <한국 사회와 텔레비전 드라마>는 방송사들이 정부 정책에 편승하는 속에서 이 드라마가 그해 9월 6일부터 일일극으로 방영됐다고 알려준다.

이렇게 조총련이 반공의 적으로 묘사되는 속에서, 조총련이 연루된 간첩사건들도 발표되고 이와 관련된 조작 사건들도 나왔다. 모녀가 조총련의 지시를 받고 간첩 활동을 했다는 이례적인 사건도 그중 하나다. '제주 모녀 간첩 사건'으로 알려진 황병숙·김혜승 국가보안법 위반 사건이 그것이다.

이 사건이 발표된 1984년 5월은 학원 자율화 조치(1983.12.21.)로 인해 복학한 제적생들이 대학 민주화 운동을 벌이고 야권의 김대중·김영삼이 민주화추진협의회(민추협) 결성을 준비하는 속에서, 공안 당국이 대중 통제의 고삐를 놓지 않으려고 신경을 쓰던 때였다. 1984년 5월 11일자 <조선일보> 11면은 "북괴의 대남공작이 점차 폭력화할 조짐을 보이고 있다"면서 국민들의 경각심을 당부했다는 국가안전기획부의 주문과 더불어, 각각 46세 및 20대 초반인 두 모녀의 사진과 함께 사건 내용을 보도했다.

"간첩 김혜승은 83년 3월 도일, 오오사까에 있는 요정 봉래관 등에서 접대부로 일하던 중 북괴 공작원 하만제(64·조총련 오오사까상공회의소 부회장)에게 포섭돼 평소 자신이 알고 있던 주한미8군의 위치와 영내 시설, 서울~철원간 검문소 위치 및 민통선 출입 절차, 88고속도로 추진 상황, 잠실대운동장 공사 진척 사항 등을 제보했다. 김은 지난 1월 하(河)로부터 88올림픽경기장 촬영, 서울 시내 주요 시설의 사진책자·엽서와 새마을운동에 관한 정보 자료를 수집·보고하라는 지령과 함께 공작금 일화 7백만 엔과 카메라 등을 받아 입국, 암약 중 검거된 것이다."

"김의 어머니 황병숙은 지난 82년 10월 위장여권으로 도일, 오오사까의 요정 999클럽 등에서 접대부로 일하면서 딸 김혜승과 하만제의 접촉을 주선했으며, 자신도 조총련으로부터 김일성 사상 등 북괴 선전교양을 받고 고무·동조했다는 것이다."

두 모녀가 주점 직원으로 근무한 오사카는 교포들이 많은 곳이다. 조총련계 교포들과 접촉하기 쉬운 근무 환경이 간첩 조작에 활용됐다고 볼 수 있다.

안기부는 두 모녀가 하만제를 도운 대가로 카메라 등과 더불어 일본 돈 700만 엔을 받았다고 발표했다. 1984년의 엔·원 연평균 환율은 100엔당 339.59원이다. 김혜승이 하만제로부터 받았다는 700만 엔은 당시의 한국 돈 2377만 원 정도에 해당했다.

그해 9월 26일자 <매일경제> 10면에 따르면, 86서울아시안게임 선수촌 아파트의 분양가는 평당 134만 원이었다. 이 아파트는 38평형·51평형·56평형·65평형으로 분양됐다. 2377만원은 선수촌 아파트 38평형의 절반 정도인 17.7평을 구입할 수 있는 금액이었다.

황병숙·김혜승 모녀는 1984년 2월 귀국 직후에 체포됐다. 3개월 뒤 안기부는 이 사건을 발표하면서 "북괴가 이들 해외 취업자, 접대부, 교포 간첩에까지 유사시 목표가 될 중요 시설과 군사시설에 대한 정보를 수집하도록 지령하고 있는 것으로 미루어 북괴의 대남공작이 점차 폭력화할 조짐을 보이고 있다"고 한 뒤 대공 경각심을 당부했다.

정권 자신은 학생운동권과 김대중·김영삼을 주시할 때였다. 그러면서 국민들에게는 북한을 주시하라며 이 사건을 발표했던 것이다.

재판에 넘겨진 어머니 황병숙은 징역 3년형에 자격정지 3년을 선고받고, 딸 김혜승은 징역 7년에 자격정지 7년을 선고받았다. 이들의 항소가 기각돼 그해 연말에 이 형량들이 확정됐다.

32년 만에 완전히 벗은 누명

2017년 3월 29일, 서울 서초구 서울중앙지법 유리창으로 태극기와 법원 깃발이 펄럭이고 있다. 앞쪽으로 법을 상징하는 저울을 든 여신상이 보인다.
2017년 3월 29일, 서울 서초구 서울중앙지법 유리창으로 태극기와 법원 깃발이 펄럭이고 있다. 앞쪽으로 법을 상징하는 저울을 든 여신상이 보인다. 연합뉴스

일본 유흥업소를 무대로 모녀 간첩이 활동하다가 적발됐다는, 신문 독자들의 시선을 끌 만한 이 사건은 정권 차원에서도 관심을 받았다. 이 사건과 관련해 정부 포상도 있었다. 이 포상이 올해 7월 21일 국무회의에서 취소됐다.

포상 취소에 관한 행정안전부의 그 날짜 보도자료에는 "국가정보원은 역시 수사절차 위반, 인권침해와 같은 위법사실이 확인된 재일동포 간첩사건, 보성 가족 간첩단 사건, 제주 모녀 간첩 사건 등 19개 사건을 대상으로 71명 86점의 부적절한 정부 포상을 확인했다"라는 대목이 있다.

이 사건에 대한 대한민국의 판단이 바뀐 것은 32년 뒤인 2016년이다. 어머니 황씨가 세상을 떠난 지 5년 뒤였다. 2016년 6월, 제주지방법원은 이 사건에 관한 재심 재판에서 "당시 검사가 제출한 내용 모두 증거능력이 없고, 이 사건 공소사실을 인정할 만한 증거가 없다"며 무죄를 선고했다. 모녀가 조총련을 위해 일했다는 사실이 1984년 당시의 재판 자료에서 나타나지 않는다고 재심 재판부가 봤던 것이다.

조희대 대법원장이 추천하고 한덕수 대통령권한대행이 지난해 4월에 대법관으로 임명한 마용주 법관이 2016년 당시의 재심 2심 재판부 부장이었다. 2심 재판부인 광주고등법원 제주제1형사부는 1984년 당시의 검찰이 제출한 증거들에 대한 재심 1심 재판부의 판단이 정당하다고 판시했다. 수사와 공소유지와 재판이 부실하게 진행되는 속에서 두 모녀에게 간첩 낙인이 찍혔음을 보여주는 재심 결과다.

그런 조작 사건에 대해 정부 포상이 수여됐다가 금년에야 취소됐다. 포상은 취소됐지만, 돈을 벌고자 일본에 갔다가 간첩으로 내몰린 황병숙·김혜승 모녀의 가슴에 맺힌 '한'까지 취소됐다고 볼 수는 없다.
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