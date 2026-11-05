연합뉴스

2017년 3월 29일, 서울 서초구 서울중앙지법 유리창으로 태극기와 법원 깃발이 펄럭이고 있다. 앞쪽으로 법을 상징하는 저울을 든 여신상이 보인다.일본 유흥업소를 무대로 모녀 간첩이 활동하다가 적발됐다는, 신문 독자들의 시선을 끌 만한 이 사건은 정권 차원에서도 관심을 받았다. 이 사건과 관련해 정부 포상도 있었다. 이 포상이 올해 7월 21일 국무회의에서 취소됐다.포상 취소에 관한 행정안전부의 그 날짜 보도자료에는 "국가정보원은 역시 수사절차 위반, 인권침해와 같은 위법사실이 확인된 재일동포 간첩사건, 보성 가족 간첩단 사건, 제주 모녀 간첩 사건 등 19개 사건을 대상으로 71명 86점의 부적절한 정부 포상을 확인했다"라는 대목이 있다.이 사건에 대한 대한민국의 판단이 바뀐 것은 32년 뒤인 2016년이다. 어머니 황씨가 세상을 떠난 지 5년 뒤였다. 2016년 6월, 제주지방법원은 이 사건에 관한 재심 재판에서 "당시 검사가 제출한 내용 모두 증거능력이 없고, 이 사건 공소사실을 인정할 만한 증거가 없다"며 무죄를 선고했다. 모녀가 조총련을 위해 일했다는 사실이 1984년 당시의 재판 자료에서 나타나지 않는다고 재심 재판부가 봤던 것이다.조희대 대법원장이 추천하고 한덕수 대통령권한대행이 지난해 4월에 대법관으로 임명한 마용주 법관이 2016년 당시의 재심 2심 재판부 부장이었다. 2심 재판부인 광주고등법원 제주제1형사부는 1984년 당시의 검찰이 제출한 증거들에 대한 재심 1심 재판부의 판단이 정당하다고 판시했다. 수사와 공소유지와 재판이 부실하게 진행되는 속에서 두 모녀에게 간첩 낙인이 찍혔음을 보여주는 재심 결과다.그런 조작 사건에 대해 정부 포상이 수여됐다가 금년에야 취소됐다. 포상은 취소됐지만, 돈을 벌고자 일본에 갔다가 간첩으로 내몰린 황병숙·김혜승 모녀의 가슴에 맺힌 '한'까지 취소됐다고 볼 수는 없다.