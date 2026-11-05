남소연

김민석 더불어민주당 대표가 3일 국회에서 열린 의원총회에 참석해 옷소매를 걷어부치고 있다. 오른쪽부터 김 대표, 최민희 박선원 서미화 이성윤 한민수 최고위원.민주당이 어려움을 겪고 있다. 지난 지방선거의 개운치 않은 성적표, 대통령과 민주당 지지층의 이탈, SNS와 결합된 당 기반의 분열상 등이 심상치 않다. 집권 약 1년 반 만에 기대와는 다른 민주당을 보며 무엇보다도 차분히 역대 민주당 정부의 '축적'의 역사를 돌아볼 것을 권한다.때마침 '21세기 대한민국 성장의 정책적 기원'이라는 부제를 단 <민주당의 시대>가 출간되었다.책은 김대중, 노무현, 문재인, 이재명 대통령으로 이어진 4개 민주당 정부의 정책적 연속과 확산의 과정을 대한민국의 성장과 축적의 눈으로 분석하고 있다.이 책의 공동저자인 나는 민주당 정부가 걸어온 옛길에 대한 '회상'이 민주당의 출구 찾기를 넘어 대한민국의 미래를 찾는 우리 모두의 성찰적 사유로 이어지길 바라는 마음이 간절하다. 몇 가지 내용을 짚어 21세기 대한민국 성장의 기원을 돌아보고자 한다.<민주당의 시대>는 역대 민주당 정부가 당대의 위기에 어떻게 대응하고 미래를 위해 무엇을 준비했는지, 앞선 정부의 정책이 다음 정부에 어떻게 이어지고 확장되었는지를 '연속'과 '확장', '위기대응'과 '미래대응'이라는 두 축의 분석 틀을 통해 추적한다. 특히 개별 정부의 성과를 넘어 정부 간에 국정이 축적되고 진화한 과정을 펼쳐 보임으로써 21세기 대한민국 성장의 정책적 기원을 새롭게 조망하고 있다.나는 <민주당의 시대>에서 대한민국은 어떻게 오늘의 대한민국이 되었는가? 그 성장의 토대에는 어떤 정책들이 있었는가를 비추고 싶었다. 말하자면 우리 시대 대한민국 성장과 진화의 기원을 분명히 하고 싶었다.대한민국의 경제성장과 산업화의 기원을 말하면 우리는 '한강의 기적'과 함께 '박정희 대통령'을 떠올린다. 유신독재가 지은 위태로운 '집'이나 고도성장의 짙은 그늘은 논외로 하더라도 적어도 대한민국 성장과 산업화의 기원을 오로지 박정희 시대에 두는 것은 박정희 이후의 현대사에 대한 게으른 통념이거나 강화된 기억일 수 있다.박정희 시대 산업화의 신화를 대한민국 성장의 화려한 유산으로 간주할 수 있다면, 그것은 적어도 20세기에만 유효한 것이었다. 대한민국의 21세기는 IMF 외환위기를 탈출하려는 국가적 몸부림으로부터 시작되었고 이 과정에서 겪은 전대미문의 희생과 고통은 어쩌면 박정희식 관치경제의 제단에 올려진 마지막 제물이었을지 모른다.21세기 신경제 질서의 기반을 닦은 것은 김대중 정부의 몫이었다. 김대중 정부는 대한민국 헌정사상 최초의 평화적 정권교체를 이룬 정부라는 정치적 정당성을 기반으로 IMF 외환위기로 무너진 대한민국을 IT 기반의 신경제 질서로 다시 세움으로써 민주화 이후 국가역량을 축적시키는 새로운 출발점이 되었다.'민주주의와 시장경제의 병행발전'이라는 비전 아래 정보통신기술 기반의 새로운 경제질서가 구축되었고, 한국형 복지패러다임과 한반도 평화정책 등이 김대중 정부를 기점으로 해서 민주당 정부의 정책적 연속을 통해 진화했다. 김대중 정부 이후 네 번의 민주당 정부를 통해 대한민국은 새로운 축적의 시대를 열었다.역사는 대중의 낭만이나 편중된 기억으로 평가될 수 없다. 삶이 팍팍하고 세상의 복잡함이 뒤엉킬수록 '한강의 기적'은 낭만의 시대와 오염된 편향으로 재생되었다.어느새 우리에게 경제와 산업화는 박정희와 보수의 몫이고 정치 민주화는 진보의 몫이라는 편향되고 나태한 이분적 역사 인식이 뿌리내렸다.뒤틀린 역사 인식은 뒤틀린 미래를 만든다. 광복 80년, 대한민국 국민 삶의 총체적 진화와 발전의 맥락에서 김대중 정부 이후 민주당 정부의 위상과 역사적 의의가 새롭게 조망되어야 한다. 국정의 전 분야에 걸쳐 적어도 21세기 대한민국의 성장과 진화의 중심에는 민주당 정부가 있었다.<민주당의 시대>는 역대 민주당 정부 국정의 진화를 '정책지도'로 그려내고 있다. 투쟁의 민주주의는 기억과 기념으로 살아나지만 제도적 축적의 민주주의는 정부의 기록 속에 묻혀 있다.기록에만 갇혀 해석되지 않는 역사는 무의미하다. 게다가 눈만 뜨면 요지경처럼 펼쳐지는 SNS공론장에는 저마다의 색깔로 칠하고 또 덧칠된 외마디 비명 같은 평론이 넘치지만, 선 굵은 역사적 해석은 사라진 지 오래다.<민주당의 시대>가 그리는 정책지도는 축적의 역사에 대한 해석의 목마름이 만든 것인지도 모른다. 이 책에서 그린 정책지도는 민주당 정부와 국민의 삶이 결합된 씨줄과 날줄이다. 따라서 정책지도로 제시된 4개 민주당 정부의 축적과 진화는 민주당의 정체성이자 21세기 대한민국의 국가 정체성이기도 하다.역대 민주당 정부의 포괄적 비전으로 요약되는 포용주의, 평화주의, 생명·생태주의, 균형·자치주의의 정책적 계보는 21세기 한국사회의 독자적인 발전경로를 만들었다. 이른바 '발전국가' 이후 구축된 '한국형 제3의 길'이라고도 할 수 있는 이 같은 정책경로를 통해 대한민국은 G8으로도 평가되는 선진국이 되었다.국가는 어떻게 성장하는가? 국가는 국정의 성공과 실패가 아니라 축적과 진화로 성장한다. 따라서 대한민국의 지속가능한 성장은 한국형 제3의 길을 연속적이고 확장적으로 진화시키는 데 있다.대한민국의 지속가능한 성장이 '한국형 제3의 길'의 축적과 진화에 있었다면 이 정책적 경로를 새롭게 꽃 피우는 것도 민주당의 몫이다. 안타깝게도 민주당은 위대한 축적의 자기 역사를 '자기화'하는 일에 무심한 듯하다.대체로 선거에서 크게 이긴 후에 찾아오는 정당의 위기는 스스로 승리의 축복을 관리하지 못한 데서 오는 경우가 많다. 민주당은 최근 연이은 선거 승리의 축복을 받았을 뿐만 아니라, 21세기 대한민국을 일으킨 영광과 명예 또한 민주당이 만든 역사의 축복이다. 민주당은 훨씬 더 적극적이고도 새로운 '축복의 관리'를 시작해야 한다.지금 민주당의 불안은 이재명 정부 이후 연속적 국정의 가능성이 위태롭다는 데 있다. 민주당은 무엇을 해야 하나? 민주당 자신이 쌓아온 축적의 역사를 포용하는 데서 출발해야 한다.김대중, 노무현, 문재인 정부가 축적한 제도와 사람과 가치를 폭넓게 품고 그 품을 넓혀가는 것이 국민 통합의 시작이자 연속가능한 국정의 첫발이다.역대 민주당 정부가 축적한 21세기 대한민국 성장의 위대한 유산이 민주당의 몫이다. 민주당 정부의 역사가 21세기 대한민국의 역사가 된 이 축적의 경로를 민주당은 차분히 돌이켜 보며 뚜렷이 내면화해야 한다. 민주당과 대한민국 미래의 문은 여기에서 열린다. <민주당의 시대>가 민주당을 깨우고, 대한민국 성장에 대한 시대의 망각을 깨우는 아주 작은 기척이라도 되었으면 한다.