중앙일보

11월 5일 중앙일보 12면 기사.경찰과 중대범죄수사청(중수청)이 12·3 비상계엄 관련 잔여 사건을 수사할 '내란 특별수사본부(특수본)'를 공동으로 구성하기로 했다. 수사를 총괄할 본부장도 두 기관에서 한 명씩 임명하는 전례 없는 체제다.중앙일보에 따르면, 경찰은 내란·김건희·순직해병 등 3대 특검이 넘긴 사건을 수사해 온 강일구 경무관을 경찰 몫 본부장에 내정했다. 사무실은 서울 중구 중수청 청사에 두는 방향으로 두 수사기관이 협의 중이다.내란 특수본 구상은 권창영 2차 종합특검이 8월 24일 최종 수사 결과를 발표하며 상설 특별수사본부 출범을 제안하면서 구체화됐다. 당시 권창영은 "내란 세력은 '기회가 주어진다면 내란을 일으킬 수 있고 그때는 성공 가능성도 있다'고 생각한다. 각종 수사기관이 합동으로 참여하는 특별수사본부를 설치해 수사를 이어가는 것이 타당하다"고 말했다.중수청은 검사 출신 지방 중수청 국장급 인사를 중수청 몫 본부장으로 임명하기 위해 후보를 찾는 중인데, 일부 국장급 인사는 제안을 고사하고 있다.중수청이 인력과 시설이 정비되지 않은 상태에서 내란 특수본에 참여하는 것에 대한 우려가 청 내부에서 나오고 있다. 익명의 중수청 관계자는 "여러 수사 기관과 특검이 건드린 내란죄를 중수청이 수사해본들 별다른 성과를 내기 어려울 가능성이 크다"며 "수사력 부족 논란에 휩싸일 수 있다"고 말했다. 이 관계자는 "수사가 정치의 영향을 받는다는 오해를 받게 되면 신생 조직인 중수청 자체가 흔들릴 수 있다"며 "개인적으로도 오명을 얻을 수 있어 본부장직을 꺼리는 분위기"라고 말했다.경찰과 중수청이 공동 본부장을 두는 체제에 대해서도 걱정이 나온다. 특검 출신의 한 검사는 중앙일보에 "합동수사라는 장점보다 양 기관 간 의견 조율이 어려워지는 단점이 부각될 것"이라며 "마른 걸레 쥐어짜기식 수사가 될 수 있다"고 말했다.야권에서는 이재명 대통령과 조희대 대법원장이 대법관 재제청을 놓고 갈등을 빚는 상황에서 내란 특수본이 '비상계엄 당시 조희대 행적 조사'로 대법원을 압박하는 카드로 쓰일 가능성을 의심하고 있다.윤석열 전 대통령의 공직선거법 위반 사건 항소심에서 유죄 판단의 근거가 된 판례는 이재명 대통령 사건의 대법원 판결이었다. 형이 확정되면 국민의힘은 선거비용 397억원을 돌려줘야 하고, 민주당도 이 대통령 사건의 재판 결과에 따라 동일한 부담을 질 수 있다.서울고법 형사2-1부는 4일 윤석열의 항소를 기각하고 징역 1년 6개월에 집행유예 3년을 선고한 1심을 유지했다.재판부는 윤석열이 2022년 대선 당시 건진법사 전성배씨를 "부인 김건희와 함께 만난 적이 없다"고 한 발언과 "2012년 뇌물 수사를 받던 윤우진 전 서울 용산세무서장에게 변호사를 소개해준 적이 없다"고 한 2021년 관훈클럽 초청 토론회 발언 모두를 허위사실로 인정했다.대법원이 이 판결을 확정하면 국민의힘은 2022년 대선에서 보전받은 선거비용 397억원을 국고로 반환해야 한다.재판부는 후보자의 발언은 유권자에게 어떤 의미로 받아들여지는 지를 기준으로 허위사실 공표 여부를 판단해야 한다는 2025년 5월 1일 이 대통령 사건의 대법원 파기환송 판결의 법리를 적용했다. 윤석열의 변호인단은 이 대통령의 경기지사 후보 시절 TV토론 발언을 무죄 취지로 파기환송한 2020년 7월 16일 대법원 판례를 무죄 근거로 주장했지만, 윤석열의 발언은 당시와는 전혀 다른 성격이라며 받아들이지 않았다.박성준 민주당 수석대변인은 "대선 비용 397억원을 당장 국민에게 반환해야 한다"고 촉구했지만 국민의힘은 "대법원 판결도 나오지 않았는데 반환을 얘기하는 건 순서가 안 맞다"고 반박했다.서울고법이 판례로 든 '이재명 사건'은 2025년 6월 대통령 취임 이후 서울고법 파기환송심이 중단된 상태다. 상당수 신문은 퇴임 뒤 재판이 재개돼 벌금 100만원 이상이 확정되면 민주당도 2022년 대선 선거비용 434억원을 반환해야 하는 점을 지적했다. 다만, 선거법상 허위 사실 공표 구성요건에서 '행위'를 삭제한 공직선거법 개정안이 국회를 통과할 경우에는 이야기가 달라진다. 이 법안은 지난해 5월 14일 국회 법사위를 통과한 상태다.조선일보는 판결이 확정되기 전 선거법이 개정되면 윤석열도 개정법을 적용받을 수 있지만, 당선무효형 확정 후 법이 개정되면 이 대통령 사건에만 적용된다고 짚었다. 윤석열 측은 대법원 상고 의사를 밝혔는데, 이 신문은 윤석열 사건이 2027년 2~3월쯤 대법원에서 확정될 가능성이 크다고 점쳤다.중앙선거관리위원회(선관위)가 6·3 지방선거 때 투표용지가 모자랐던 투표소 40여 곳의 투표록을 개표 뒤 고치라고 지시한 정황이 드러났다. 투표록은 투표 진행 상황과 용지 관리·교부 내역을 기록하는 공문서로, 선관위 특검팀은 4일 선관위 등을 압수수색했다.동아일보에 따르면 선관위 선거관리과 담당자는 6월 5일 시·도 선관위에 "자료가 외부에 공개될 예정이니 부실하게 작성된 투표록의 내용을 추가로 기재하라"는 취지로 연락했다. 이 지시는 시·군·구 선관위로 전달됐고, 일련번호가 없는 용지를 받았다는 문구 등이 투표록에 추가됐다. 일련번호 없는 용지는 투표소 140여 곳에서 쓰였다.특검 관계자는 조선일보에 "투표록 정정을 위한 별도 절차가 있는데도, 중앙선관위는 절차를 준수하지 않고 수정을 지시한 것으로 보인다"며 "투표록에 추가된 내용의 사실 여부와 상관없이 사후 수정했다면 위법"이라고 말했다.김진우 특검보는 "조작된 투표록은 중앙선관위에 취합된 뒤 국회 등 관계 기관에도 진실을 숨긴 채 그대로 제출된 것으로 의심된다"고 브리핑했다. 압수수색 영장에는 공문서 위조·행사와 직무유기 혐의가 적혔고, 선관위 직원 등 10여 명이 입건됐다.특검팀은 사전투표용지 발급기 제작 사업에서 특정 업체에 459억원대 특혜를 준 혐의로 선거기반과와 해당 업체도 압수수색했다.중앙선관위가 입찰 공고 전 사업계획을 유출하고, 업체가 발급기를 자사 전용 잉크만 인식하게 개조했는데도 묵인한 정황도 포착됐다. 특검팀 관계자는 "선관위가 해당 업체가 투표용지 발급기뿐만 아니라 투표용지 발급기의 사용기간인 10년 동안 잉크 등 소모품도 독점 공급할 수 있도록 만들어준 정황을 확인했다"고 밝혔다.이재명 대통령이 3일 국무회의에서 "주요지역의 실제 거래 가격이 놀라울 정도로 떨어지고 있다"고 말한 것에 대해 한국일보가 4일 이 발언이 '강남권만 맞았다'는 취지의 기사를 썼다.그러자 대통령은 해당 기사가 '가짜뉴스'라며 "나는 서울의 주요 지역, 즉 강남·서초·송파만 말했음이 분명하다"고 소셜미디어 X에 적었다.중앙일보가 이 논란을 팩트체크해보니 최신 실거래 지표에서는 강남권도 반등했다. 종전 최고가보다 10억원 이상 낮은 가격에 거래된 30건 중 16건은 압구정동 현대아파트였다고 한다.양지영 신한 프리미어패스파인더 전문위원은 중앙일보에 "이런 급매물을 제외하곤 거래가 거의 없고, 일반 매물 호가는 크게 내려가지 않은 점에서 강남권의 전반적인 하락 추세로 보기는 어렵다"고 말했다.이은형 대한건설정책연구원 연구위원은 "고가 아파트가 밀집한 강남 3구가 아닌 중산층·서민이 주택 매입을 고려하는 서울 외곽에서는 여전히 집값이 오르고 있다"며 "수도권 주택시장이 안정되거나 하락세로 돌아섰다고 보기는 어렵다"고 지적했다.이창무 한양대 교수 연구팀이 4일 발표한 주간 실거래가 지수에서도 강남 3구가 속한 서울 동남권은 10월 26일 전주보다 0.14% 올라 4주 연속 상승했다. 이창무는 조선일보에 "집계된 최신 실거래 자료를 토대로 판단할 때 세제 변수 등으로 촉발됐던 강남 3구의 단기 급락세는 진정 국면에 접어든 것으로 보인다"고 말했다.미국 중간선거에서 민주당이 연방 상원과 하원을 모두 차지해 다수당이 됐다. 고물가와 이란 전쟁에 대한 유권자 불만이 도널드 트럼프 대통령과 공화당의 패인으로 꼽힌다.워싱턴포스트에 따르면 민주당은 높은 물가와 이란 전쟁에 대한 불만을 파고들어 텍사스, 캔자스 등 전통적으로 공화당 강세를 보여 온 주의 연방 상원의원 선거도 승리했다. 텍사스에서는 제임스 탈라리코 후보가 1988년 이후 처음으로 민주당 소속 연방 상원의원 자리를 차지하게 됐다.AP의 미국 유권자 조사에서는 트럼프가 물가를 잡겠다는 공약을 지키지 못한 점이 공화당에 부담이 된 것으로 나타났다. 유권자 약 3분의 2는 트럼프가 올바른 우선순위를 갖고 있지 않다고 답했고, 이들 대부분은 민주당 연방 하원의원 후보를 택했다.NBC 뉴스는 선거 직전 조사에서 민주당이 라틴계 유권자 지지율에서 27% 포인트 앞섰다고 전했다. 2024년 대선에서는 트럼프가 7% 포인트 차로 졌던 계층이다. 이 조사에서 유권자의 71%는 트럼프를 견제하기 위한 의회의 감독 기능이 부족하다고 답했고, 공화당 지지층에서도 41%가 같은 응답을 했다.JD 밴스 부통령은 X에 "우리가 패한 이유는 전쟁이다. 동의하든 안 하든, 최소한 그게 솔직한 말"이라고 적었다. 개표 초기 자신의 소셜미디어에 "나는 투표용지에 없었다. 있었다면 압도적으로 이겼을 것"이라고 반발했던 트럼프는 이후 언론들과의 개별 인터뷰에서 선거 결과를 받아들이고 민주당과 협력하겠다고 한발 물러섰다.▲ 경향신문 = 트럼프 향한 분노, 미국을 뒤집었다▲ 국민일보 = 블루쓰나미… 美, 트럼프를 심판하다▲ 동아일보 = '앵그리 아메리칸' 심판에 트럼프 참패▲ 서울신문 = 앵그리 트럼프, 트럼프를 삼키다▲ 세계일보 = 美 휩쓴 '블루 쓰나미'… 의회 권력 바꿨다▲ 조선일보 = 트럼프, 앞날이 캄캄하다▲ 중앙일보 = 전세계 최초, 전국민 AI가 온다▲ 한겨레 = 미국의 '파란'…트럼프 심판했다▲ 한국일보 = 美 민주, 상하 양원 탈환 '블루 쓰나미'