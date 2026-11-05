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26.11.05 15:18최종 업데이트 26.11.05 15:18
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4일(현지시간), 미국 워싱턴 D.C. 백악관 동관 연회장 건설 현장에서 도널드 트럼프 대통령이 기자들의 질문을 받고 있다.
4일(현지시간), 미국 워싱턴 D.C. 백악관 동관 연회장 건설 현장에서 도널드 트럼프 대통령이 기자들의 질문을 받고 있다. AFP 연합뉴스

2026 미국 중간선거는 민주당의 역대급 압승으로 끝났다. 민주당은 공화당 상원 의석 7개를 빼앗고 하나도 잃지 않아, 미 동부시간 4일 기준 54 대 44로 다수당이 됐다. 하원에서는 선거 전 214석이던 의석을 234석으로 늘려 과반(218석)을 훌쩍 넘겼다.

개표가 한창이던 밤, 도널드 트럼프 미국 대통령은 소셜네트워크서비스(SNS)에 자신은 투표용지에 없었고 있었다면 압승했을 것이라고 썼다. 그러나 숫자는 다른 이야기를 한다. 이번 선거는 여러 면에서 기록이었다.

무엇이 역대급인가

[그래프 1]
[그래프 1]미국 하원 전국 득표율 격차, 1976~2026임상훈

첫째, 하원 전국 득표 격차다. 민주당은 13%포인트 안팎(잠정)으로 앞섰다. 1976년(+13.3) 이래 최대이고, 중간선거로만 보면 워터게이트 직후인 1974년 이래 최대다. 그래프만 보면 지난 반세기 동안 민주당이 훨씬 자주 이긴 것처럼 보인다. 1976년 이후 26번의 하원 선거에서 민주당은 16번 전국 득표에서 앞섰다. 그러나 이것은 착시다.

1992년까지 민주당은 아홉 번 내리 이겼다. 그때의 민주당은 오늘의 민주당과 달랐다. 남북전쟁 이후 남부의 백인 보수층은 대대로 민주당을 지지했고, 그들이 뽑은 남부 민주당 의원 가운데 상당수는 오늘의 공화당과 생각이 같았다.


정당의 이름과 이념이 어긋나 있던 이 시대는 1994년 이른바 '공화당 혁명'(1994년 중간선거에서 뉴트 깅그리치가 이끈 공화당이 '미국과의 계약'이라는 공약을 내걸고 하원 의석 54석을 늘려 40년 만에 하원 다수당이 된 사건)으로 정리됐다. 남부 보수가 공화당으로 옮겨 가면서, 보수는 공화당, 진보는 민주당이라는 오늘의 구도가 하원에서도 자리 잡았다.

이 구도로 보면 '그래프 1'은 전혀 다르게 읽힌다. 1994년부터 2024년까지 16번의 선거에서 공화당은 10번, 민주당은 6번 이겼다. 오늘의 미국은 민주당 우위의 나라가 아니라, 공화당이 더 자주 이겨온 나라다.

민주당이 이긴 해에도 격차는 크지 않았다. 이 구도에서 민주당의 최고 기록은 버락 오바마 대통령이 당선된 2008년의 10.5%포인트였고, 트럼프 첫 임기 중간선거였던 2018년에는 8.6%포인트였다.

그 맥락에서 이번 13%포인트를 다시 보자. 공화당이 더 자주 이겨온 구도에서 민주당이 자신의 최고 기록을 2.5%포인트가량 넘어섰다. '1976년 이래 최대'라는 숫자보다, 정당과 이념이 맞물린 1994년 이후 전례가 없다는 이 맥락이 이번 승리의 진짜 크기다.

[그래프 2]
[그래프 2]트럼프가 이긴 땅에서 뒤집힌 상원임상훈

둘째, 상원의 지도다. 하원이 전국의 표심을 보여준다면, 상원은 인구와 상관없이 주마다 두 명씩 뽑는 탓에 공화당이 강한 작은 주들의 벽이 두껍다. 파도가 쳐도 상원은 잘 넘어가지 않는다.

2018년이 그랬다. 민주당은 하원 전국 득표에서 8.6%포인트를 앞서고도, 트럼프가 이긴 노스다코타, 미주리, 인디애나, 플로리다에서 현직 상원의원을 잃어 상원 의석이 오히려 2석 줄었다.

이번에는 정반대다. 민주당이 뒤집은 7개 주 가운데 다섯 곳이 2024년 트럼프가 두 자릿수 격차로 이긴 곳이다. 경합주가 아니라, 공화당이 늘 깔고 들어가던 땅이다.

캔자스에서는 1932년 이후, 사우스캐롤라이나에서는 1998년 이후 처음으로 민주당이 상원 선거를 이겼다. 텍사스에서는 1961년부터 공화당이 지켜온 의석을 가져왔고, 메인에서는 1997년부터 자리를 지킨 공화당 수전 콜린스가 물러났다.

셋째, 게리맨더링(특정 정당에 유리하도록 선거구를 자의적으로 나누는 것. 상대 지지층을 한 선거구에 몰아넣거나 여러 선거구로 쪼개 표의 힘을 줄이는 방식)을 무력화했다. 선거구는 보통 10년마다 인구조사를 마친 뒤 다시 그린다. 이번에는 달랐다. 공화당은 트럼프의 압박 아래 텍사스, 플로리다, 노스캐롤라이나, 오하이오 등에서 임기 중간에 선거구를 다시 그렸다.

목표는 분명했다. 다가올 파도를 막고 하원을 지키는 것, 전국에서 약 15석을 더 얻는 것이었다. 2019년 미 연방대법원이 정당 게리맨더링을 연방법원에서 다툴 수 없다고 판결한 뒤라 법적인 제동도 없었다.

그러나 선거구 재획정은 공화당이 기대한 방어 효과를 내지 못했다. 텍사스에서는 공화당이 추가 확보를 노린 5개 의석 중 1개만 얻는 데 그쳤다. 하버드대 법학대학원 니컬러스 스테파노풀로스 교수는 선거구 재획정이 없었다면 민주당의 다수가 더 컸을 것이라고 본다. 파도를 막으려고 쌓은 둑을 표가 넘어선 것이다.

넷째, 돈과 대통령의 힘도 넘어섰다. 텍사스 공화당 상원 후보 켄 팩스턴은 공화당 안에서도 트럼프 계열 강경파의 후보였다. 일론 머스크는 그 한 사람에게 최소 2억 1200만 달러(2850억 원)를 쏟아부었고, 트럼프는 막판에 직접 텍사스를 돌며 유세했다.

세계 최고 부자의 돈과 현직 대통령의 유세가 한 후보에게 몰렸지만, 둘 다 팩스턴을 구하지 못했다. 텍사스에서 민주당이 주 단위 선거를 이긴 것은 1994년 이후 처음이다.

다섯째, 주의 권력까지 넘어갔다. 주지사 다섯 곳과 함께 위스콘신 양원, 펜실베이니아 상원 등 최소 7개 주의회에서 민주당이 다수당의 지위를 확보했다.

대부분의 주에서 선거구를 그리는 펜은 주의회가 쥔다. 민주당은 공화당이 쌓은 둑을 넘었을 뿐 아니라, 다음 둑을 쌓을 펜의 일부까지 가져왔다.

왜 이런 결과가 나왔나

3일(현지시간) 미국 텍사스주 댈러스에서 열린 공화당 상원의원 후보 켄 팩스턴의 개표 시청 모임에서 참석자들이 선거 개표 결과를 지켜보고 있다.
3일(현지시간) 미국 텍사스주 댈러스에서 열린 공화당 상원의원 후보 켄 팩스턴의 개표 시청 모임에서 참석자들이 선거 개표 결과를 지켜보고 있다.UPI 연합뉴스

2024년 트럼프는 "취임 12개월 안에 에너지 가격을 절반으로 낮추겠다"고 했다. 당선 연설에서 "전쟁을 시작하지 않고, 전쟁을 멈추겠다"고도 했다. 2년 뒤 선거 당일 휘발유 평균가는 갤런당 4.15달러로 선거일 기준 역대 최고였다. 그는 올해 2월 의회 승인 없이 이란 공격을 시작했다.

유권자 열에 여섯은 물가 상승을 트럼프 정책 탓으로 봤고, 같은 비율이 이란 공격을 잘못된 결정이라고 답했다. 절반가량은 정부 부패를 투표의 결정적 요인으로 꼽았다. 약속을 지키지 못한 정치인은 많다. 그런데 트럼프는 약속을 지키지 못한 정치인이 아니다. 약속을 조롱한 정치인이다. 그에게 약속은 지켜야 할 도덕의 경계가 아니라, 이기기 위한 도구였다.

물가를 잡겠다던 그는 수입품에 줄줄이 관세를 매겼다. 관세는 결국 수입품을 사는 기업과 소비자의 몫이다. 메인 유권자의 69%는 트럼프의 관세가 지역 경제에 해를 끼쳤다고 답했다. 전쟁을 멈추겠다던 그는 스스로 전쟁을 시작했다. 중동의 전쟁은 기름값을 흔든다. 1년 안에 에너지 가격을 절반으로 낮추겠다던 대통령이 유가를 뒤흔드는 전쟁에 직접 뛰어든 셈이다.

노력했는데 안 된 것이 아니다. 스스로 약속의 반대편으로 걸어갔다. 이것은 실패가 아니라 배반이다. 배반은 부메랑이 되어 돌아왔다. 그 약속을 믿고 2024년 트럼프에게 왔던 표가 가장 먼저 떠났다. 2024년 트럼프와 해리스를 반씩 찍었던 30세 미만은 이번에 열에 일곱이 민주당을 택했고, 히스패닉의 공화당 지지는 열에 넷에서 셋 중 하나로 줄었다.

또 하나의 원인은 권력의 칼부림이다. 칼은 비유지만, 총은 비유가 아니었다. 1월 미니애폴리스에서 세 아이의 엄마 르네 굿이 이민세관단속국 요원의 총에 숨졌고, 2주 남짓 뒤에는 보훈병원 중환자실 간호사 알렉스 프레티가 국경순찰대 요원의 총에 숨졌다. 둘 다 미국 시민이었다. 오발이 아니었다. 요원들은 시민을 향해 방아쇠를 당겼다.

유권자 열에 여섯은 이민 단속이 도를 넘었다고 봤고, 70% 안팎은 의회가 대통령을 더 견제해야 한다고 답했다. 민주당이 예고한 조사 목록에는 이민 단속의 무력 사용과 법무부·연방수사국(FBI)의 정치적 이용 의혹이 올라 있다.

데이터 분석가 G. 엘리엇 모리스는 이번 선거를 국민투표가 아니라 권력의 균형을 되찾으려는 반발로 본다. 유권자가 원한 것은 민주당의 노선이 아니라 칼을 거두게 할 견제였다.

추모 공간에 붙은 '나는 투표했다'

4일(현지시간), 미국 미네소타주 미니애폴리스에서 중간선거 결과 민주당이 상·하원 모두 과반을 차지한 가운데 국경순찰대 요원의 총격으로 사망한 알렉스 프레티의 추모 장소에 '나는 투표했다'라고 적힌 스티커들이 붙어 있다.
4일(현지시간), 미국 미네소타주 미니애폴리스에서 중간선거 결과 민주당이 상·하원 모두 과반을 차지한 가운데 국경순찰대 요원의 총격으로 사망한 알렉스 프레티의 추모 장소에 '나는 투표했다'라고 적힌 스티커들이 붙어 있다.로이터 연합뉴스

선거 당일 미니애폴리스의 두 추모 공간에는 '나는 투표했다(I Voted)' 스티커 수십 장이 붙었다. 르네 굿과 알렉스 프레티의 사진 곁이었다.

트럼프의 말대로 그의 이름은 투표용지에 없었다. 그러나 투표장에 선 시민들은 그 이름을 잊지 않았다. 권력은 시민에게 총을 쐈고, 시민은 표로 되갚았다. 낯설지 않은 민주주의의 장면이다.

약속을 조롱한 권력도, 시민에게 총구를 돌린 권력도 2년마다 돌아오는 선거는 피할 수 없다. 그 날짜는 대통령이 정한 것이 아니다. 약 240년 전 미국 시민들이 헌법에 적어 서로에게 한 약속이다.

정치철학자 한나 아렌트는 <혁명론>에서 미국 공화국의 뿌리를 시민들이 서로 맺은 약속에서 찾았다. 권력자의 약속은 조롱 당할 수 있다. 그러나 시민이 서로에게 한 약속은 이번에도 지켜졌다.
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