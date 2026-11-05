▲[그래프 2]
트럼프가 이긴 땅에서 뒤집힌 상원임상훈
둘째, 상원의 지도다. 하원이 전국의 표심을 보여준다면, 상원은 인구와 상관없이 주마다 두 명씩 뽑는 탓에 공화당이 강한 작은 주들의 벽이 두껍다. 파도가 쳐도 상원은 잘 넘어가지 않는다.
2018년이 그랬다. 민주당은 하원 전국 득표에서 8.6%포인트를 앞서고도, 트럼프가 이긴 노스다코타, 미주리, 인디애나, 플로리다에서 현직 상원의원을 잃어 상원 의석이 오히려 2석 줄었다.
이번에는 정반대다. 민주당이 뒤집은 7개 주 가운데 다섯 곳이 2024년 트럼프가 두 자릿수 격차로 이긴 곳이다. 경합주가 아니라, 공화당이 늘 깔고 들어가던 땅이다.
캔자스에서는 1932년 이후, 사우스캐롤라이나에서는 1998년 이후 처음으로 민주당이 상원 선거를 이겼다. 텍사스에서는 1961년부터 공화당이 지켜온 의석을 가져왔고, 메인에서는 1997년부터 자리를 지킨 공화당 수전 콜린스가 물러났다.
셋째, 게리맨더링(특정 정당에 유리하도록 선거구를 자의적으로 나누는 것. 상대 지지층을 한 선거구에 몰아넣거나 여러 선거구로 쪼개 표의 힘을 줄이는 방식)을 무력화했다. 선거구는 보통 10년마다 인구조사를 마친 뒤 다시 그린다. 이번에는 달랐다. 공화당은 트럼프의 압박 아래 텍사스, 플로리다, 노스캐롤라이나, 오하이오 등에서 임기 중간에 선거구를 다시 그렸다.
목표는 분명했다. 다가올 파도를 막고 하원을 지키는 것, 전국에서 약 15석을 더 얻는 것이었다. 2019년 미 연방대법원이 정당 게리맨더링을 연방법원에서 다툴 수 없다고 판결한 뒤라 법적인 제동도 없었다.
그러나 선거구 재획정은 공화당이 기대한 방어 효과를 내지 못했다. 텍사스에서는 공화당이 추가 확보를 노린 5개 의석 중 1개만 얻는 데 그쳤다. 하버드대 법학대학원 니컬러스 스테파노풀로스 교수는 선거구 재획정이 없었다면 민주당의 다수가 더 컸을 것이라고 본다. 파도를 막으려고 쌓은 둑을 표가 넘어선 것이다.
넷째, 돈과 대통령의 힘도 넘어섰다. 텍사스 공화당 상원 후보 켄 팩스턴은 공화당 안에서도 트럼프 계열 강경파의 후보였다. 일론 머스크는 그 한 사람에게 최소 2억 1200만 달러(2850억 원)를 쏟아부었고, 트럼프는 막판에 직접 텍사스를 돌며 유세했다.
세계 최고 부자의 돈과 현직 대통령의 유세가 한 후보에게 몰렸지만, 둘 다 팩스턴을 구하지 못했다. 텍사스에서 민주당이 주 단위 선거를 이긴 것은 1994년 이후 처음이다.
다섯째, 주의 권력까지 넘어갔다. 주지사 다섯 곳과 함께 위스콘신 양원, 펜실베이니아 상원 등 최소 7개 주의회에서 민주당이 다수당의 지위를 확보했다.
대부분의 주에서 선거구를 그리는 펜은 주의회가 쥔다. 민주당은 공화당이 쌓은 둑을 넘었을 뿐 아니라, 다음 둑을 쌓을 펜의 일부까지 가져왔다.
왜 이런 결과가 나왔나