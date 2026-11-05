UPI 연합뉴스

3일(현지시간) 미국 텍사스주 댈러스에서 열린 공화당 상원의원 후보 켄 팩스턴의 개표 시청 모임에서 참석자들이 선거 개표 결과를 지켜보고 있다.2024년 트럼프는 "취임 12개월 안에 에너지 가격을 절반으로 낮추겠다"고 했다. 당선 연설에서 "전쟁을 시작하지 않고, 전쟁을 멈추겠다"고도 했다. 2년 뒤 선거 당일 휘발유 평균가는 갤런당 4.15달러로 선거일 기준 역대 최고였다. 그는 올해 2월 의회 승인 없이 이란 공격을 시작했다.유권자 열에 여섯은 물가 상승을 트럼프 정책 탓으로 봤고, 같은 비율이 이란 공격을 잘못된 결정이라고 답했다. 절반가량은 정부 부패를 투표의 결정적 요인으로 꼽았다. 약속을 지키지 못한 정치인은 많다. 그런데 트럼프는 약속을 지키지 못한 정치인이 아니다. 약속을 조롱한 정치인이다. 그에게 약속은 지켜야 할 도덕의 경계가 아니라, 이기기 위한 도구였다.물가를 잡겠다던 그는 수입품에 줄줄이 관세를 매겼다. 관세는 결국 수입품을 사는 기업과 소비자의 몫이다. 메인 유권자의 69%는 트럼프의 관세가 지역 경제에 해를 끼쳤다고 답했다. 전쟁을 멈추겠다던 그는 스스로 전쟁을 시작했다. 중동의 전쟁은 기름값을 흔든다. 1년 안에 에너지 가격을 절반으로 낮추겠다던 대통령이 유가를 뒤흔드는 전쟁에 직접 뛰어든 셈이다.노력했는데 안 된 것이 아니다. 스스로 약속의 반대편으로 걸어갔다. 이것은 실패가 아니라 배반이다. 배반은 부메랑이 되어 돌아왔다. 그 약속을 믿고 2024년 트럼프에게 왔던 표가 가장 먼저 떠났다. 2024년 트럼프와 해리스를 반씩 찍었던 30세 미만은 이번에 열에 일곱이 민주당을 택했고, 히스패닉의 공화당 지지는 열에 넷에서 셋 중 하나로 줄었다.또 하나의 원인은 권력의 칼부림이다. 칼은 비유지만, 총은 비유가 아니었다. 1월 미니애폴리스에서 세 아이의 엄마 르네 굿이 이민세관단속국 요원의 총에 숨졌고, 2주 남짓 뒤에는 보훈병원 중환자실 간호사 알렉스 프레티가 국경순찰대 요원의 총에 숨졌다. 둘 다 미국 시민이었다. 오발이 아니었다. 요원들은 시민을 향해 방아쇠를 당겼다.유권자 열에 여섯은 이민 단속이 도를 넘었다고 봤고, 70% 안팎은 의회가 대통령을 더 견제해야 한다고 답했다. 민주당이 예고한 조사 목록에는 이민 단속의 무력 사용과 법무부·연방수사국(FBI)의 정치적 이용 의혹이 올라 있다.데이터 분석가 G. 엘리엇 모리스는 이번 선거를 국민투표가 아니라 권력의 균형을 되찾으려는 반발로 본다. 유권자가 원한 것은 민주당의 노선이 아니라 칼을 거두게 할 견제였다.