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프란시스코 고야 <죽을 때까지> <왜 숨기는가!> 1799년늙음과 젊음의 구별은 세월의 흐름에 따라 변해가는 노인 육체의 무력함을 강렬하게 대조하는 방식으로 나타난다. 더 큰 문제는 육체적·정신적 능력의 쇠퇴로 묘사하는 데에 머물지 않는 경우가 꽤 많다는 점이다. 젊을 때는 정당하다고 여겨지거나 나아가 칭찬을 받았을 행위조차 노인에게 적용되면 전혀 다른 반응이 나타난다.스페인 화가 프란시스코 고야(1746~1828)의 <죽을 때까지>와 <왜 숨기는가!>는 이러한 경향을 잘 보여준다. 80여 점의 판화를 모아 출판한 <변덕>의 일부 작품이다. 귀족과 성직자를 비롯한 지배층의 무지·무능력·위선·부패, 종교적 광신주의와 종교 재판의 잔혹함 등을 풍자한다. 그런데 추악함을 상징하는 인물로 노인이 자주 등장한다.<죽을 때까지>에서 한 노인이 거울을 보며 치장하느라고 정신이 없다. 탁자 위에 화장품이 여러 개 있어서 화장을 마친 듯하다. 지금은 머리에 쓸 장식을 고르는 중이다. 거울에 비친 자기 모습에 흡족한 표정이다. 곧이어 차려입을 옷도 꽤 화려할 게 당연해 보인다. 하녀는 웃음을 참느라 손으로 입을 가린다. 청년들은 더는 못 봐주겠다는 표정으로 비웃는다.고야는 비슷한 장면을 유화로 다시 그렸을 정도로, 외모 치장에 열중하는 노인을 추한 모습의 전형으로 보았던 듯하다. 이 그림에서는 최신 유행 드레스를 입고, 보석이 박힌 반지·팔찌·귀걸이·머리핀이 번쩍인다. 뒤로는 시간을 의인화한 악마 형상이 바짝 다가와서 죽음이 임박해 있음을 알려준다. 제목도 '시간과 노인'임을 고려할 때 죽음이 가까이 있음에도 몸을 꾸미는 데 열중하는 여인을 이른바 '나잇값 못하는 노인네'의 허영이자 추태로 여겼다.<왜 숨기는가!>는 재물욕에 눈이 어두운 노인을 다룬다. 살날이 얼마 남지 않았다는 말을 들어도 과장이 아닐 만큼, 얼굴에 깊게 패인 주름이 가득하다. 남이 볼세라 몸을 돌려 잔뜩 웅크리고 손에 돈 자루를 움켜쥐고 있다. 이미 넘칠 만큼 많은 돈임에도 부족할까 노심초사하며 더 축적하려 용쓰는 중이거나 혹은 남들이 자기 돈을 쓰자고 할까 걱정하는 중일 수도 있다. 어쨌든 노인이 돼서도 재물에 집착하는 모습을 극도로 추하게 묘사했다.만약 청년이 자신을 아름답게 꾸미거나 열심히 재물을 모으면, 보통은 사회적으로 비난을 받지 않는다. 오히려 자기 관리를 잘한다거나 근검절약을 통한 부의 축적으로 칭찬을 받기도 한다. 하지만 그러한 행위의 주체가 노인일 때 주위에서 손가락질을 받기 일쑤다. 고야만이 아니라 적지 않은 사람이 이를 끝없는 허영이나 욕심으로 생각하여 눈을 흘긴다.청년을 인생의 황금기로 규정하고, 이와 반대로 노인을 쇠퇴나 오히려 부정적 특성이 증가하는 시기로 대비하는 사고방식은 고대부터 이어져 왔다. 젊음과 늙음을 우월과 열등으로 구분하는 생각은 그리스 철학자 아리스토텔레스가 <수사학>에서 제시한 내용이 큰 영향을 주었다.그에 의하면 청년은 이익보다는 아름다움, 계산보다는 기개를 따른다. 어려운 사람들에 대해 동정심을 지니고, 친구와의 우정이나 연인을 향한 사랑에서도 순수하고 능동적이다. 하지만 노인은 대부분 청년기와 거의 반대되는 성격을 지니고 있다. "이미 인생의 쓴맛을 보았기 때문에 생각이 비루하다. 위대한 것이나 특별한 것을 욕망하지 않는다. 다만 삶에 필요한 것들만 욕망하고, 몹시 인색하다. (…) 아름다움이나 합리적인 것보다는 이익을 위해 산다."노인은 오랜 세월을 살며 속거나 실수를 저지른 경험도 많기에 항상 상황이나 사람을 의심한다. 쉽게 두려워하고, 미리 걱정을 한다. 살면서 여러 차례 실패를 겪었기에 미래에 대한 희망도 거의 품지 않는다. 앞날을 향한 기대와 희망보다는 과거에 대한 추억에 얽매이는 경향이 강하다. 과거의 삶을 회상하는 데에 머문다는 것이다.