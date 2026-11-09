김은식

"한국의 물가가 너무 비쌌어요. 일본보다 더 비싸다는 생각이 들 정도였어요."

"아이들 데리고 'S가든'이라는 강남의 유명한 고깃집에 가면, 한 끼 식사에 30~40만 원이 나왔어요. 너무 비싸서 깜짝 놀랄 정도였어요."

"정확히 기억해요. 한국 돈으로 그 정도였어요. 너무 비쌌어요."

"가격표를 보고 직접 계산하셨나요? 식당 직원이 그 액수를 요구하던가요?"

"우리는 한국말을 잘 못했으니까, 통역도 하고 그런 일을 도와주는 분이 계셨어요."

▲장명부와 치에코 부부신혼 초의 모습으로 보인다. 하위직 지방공무원의 딸로 대학을 졸업한 치에코 씨와 결혼하고 귀화해 그녀의 성(후쿠시)을 따름으로써 장명부는 일본 사회의 당당한 구성원이 될 수 있었다. 하지만 그들의 행복한 시간을 길지 못했고, 그 중에서도 많은 기억은 '뚜껑을 덮어두어야 하는' 것들이었다. 후쿠시 치에코

아픈 기억에 뚜껑을 덮고, 그 위에 위패를 모셔두다



식사를 마친 뒤, 일행의 차로 오사카 외곽에 있던 치에코씨의 집까지 배웅했다. 철길과 닿을 듯 붙어있는 아담한 집이었다. "제가 결국 마련한 집입니다." 치에코씨는 장명부와 헤어진 뒤 40여 년 동안 혼자 세 아들을 키워가면서도 어렵게 조금씩 모아서 산 집을 가리키며, 뿌듯하게 웃었다. 그리고 숙소로 돌아오는 길에 치에코씨가 휴대전화 문자로 사진 한 장을 보내왔다. 집에 모셔진 전 남편 장명부의 위패였다. 아주 짧은 시간 동안 장명부와 함께 웃었고, 더 긴 세월 그로 인해 눈물 흘렸던 부인이 무겁게 덮어놓은 뚜껑 위에 모셔둔 기억의 실마리가 아마 그것이었던 모양이다.



우리는 각자 누군가로 인해 야구장에 들어섰고, 웃고 울었고, 그렇게 삶을 배우고 상상했다. 1980년대 초반에 인천에서 살던 소년들은 특히 장명부로 인해 더 크게 웃고 더 깊이 실망했으며, 그가 떠난 뒤에도 간혹 그의 30승을 떠올리며 웃다가, 이내 꼬리를 물고 따라오는 쓸쓸한 추방과 죽음의 기억에 씁쓸해하며 살아왔다. 장명부는 그들에게 야구와의 만남이었고 삶이라는 무겁고 복잡한 문제를 마주하는 은유였다. 그가 선물한 영광의 순간이 그의 어둠을 덮을 수 없는 것처럼 그의 안타까운 결말이 그와의 즐거웠던 만남을 지울 수도 없다.



누군가의 팬이 된다는 것은 아주 먼 훗날까지도 그 사람의 흥망을 자신의 기억으로 받아들여야 하는 일인지도 모른다. 이길 때 함께 기뻐하고, 무너질 때 함께 안타까워하고, 때로는 실망하고 원망하면서도 끝내 그 사람을 자신의 삶에서 지워내지 못하는 일이다. 그래서 우리는 한때 응원했던 선수를 오래도록 기억하고, 그가 남긴 기록과 이야기를 되짚으며, 때로는 그 사람의 삶을 통해 자신의 삶을 돌아본다.



물론 야구는 삶의 은유일 뿐, 삶이 아니다. 크고 튼튼한 몸 하나 밖에 물려받지 못한 재일동포 소년 장명부는 야구를 통해 자신의 삶을 구원하려 했고, 한국과 일본 야구사에 뚜렷한 족적을 남겼다. 하지만 야구장 안에서 누구보다 강했던 그는 야구장 문 밖에서부터 쓰러져 허우적대며 자신과 가족의 삶을 위태롭게 했다.



이제 야구장 안에서 그를 통해 삶을 상상했던 소년들이, 그가 세상을 떠날 무렵의 나이가 되어 야구장 밖 장명부의 길을 통해 각자의 삶을 반추한다. 삶이란 이토록 짜릿하고 이토록 쓸쓸함을. 승리의 짜릿함이 앞으로 달려갈 힘을 주기도 하지만 패배의 비릿함이 그 길을 돌아보게도 함을. 삶이란 승리와 패배와 성공과 실패가 서로 꼬리를 물고 이어지는 순환고리이며, 그래서 웃는 것도 우는 것도 고비마다 살아가고 견뎌내는 힘이 됨을.



아마도 야구팬이 된다는 것은, 야구를 통해 삶을 배우고 삶을 해석하는 아주 고질적인 버릇을 가지게 된다는 것인지도 모른다. (끝)



▲장명부의 위패전 부인 후쿠시 치에코 씨가 집에 모셔둔 장명부의 위패 사진. 후쿠시 치에코



#장명부 #야쿠자그리고슈퍼스타 프리미엄 김은식의 야구팬의 탄생 이전글 '30승 1억' 약속보다 더 큰 거짓말들이 있었다 이 기사의 좋은기사 원고료 10,000 응원글보기 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 시민기자 기사쓰기

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장명부가 슈퍼스타즈 시절 쓰던 모자. 슈퍼스타즈는 장명부로 인해 드디어 팀의 이름에 어울리는 정체성을 얻을 수 있었다.빙그레 이글스에서의 초라한 한 시즌을 끝으로 선수생활을 마감한 장명부는 1987년, 가족들과 함께 일본으로 돌아가기로 결정한다. 하지만 그 해 3월 19일, 김포공항 출국장에서 수백만 원의 소득세가 체납된 사실이 밝혀지며 비행기에 탈 수 없게 되는 황당한 일을 겪게 된다. 물론 이미 빈털터리였던 장명부는 당장 세금을 낼 여력이 없었다. 얼마 뒤 세 아들을 데리고 오사카로 돌아간 아내는 이혼 서류를 보내왔고, 장명부는 이제 그만 떠나고 싶었던 한국이라는 나라에 홀로 갇혀버린 신세가 되었다.아내를 만나 설득이라도 해보려면 일본으로 가야 했고, 그러려면 세금을 내야 했고, 또 그러려면 일을 해야 했다. 하지만 1승 18패의 끔찍한 성적으로 방출된 이방인 투수가 당장 할 수 있는 일은 없었다. 장명부는 변두리 여관 달방을 전전하며 여기저기서 돈을 빌려보려 했지만, 이미 곤궁한 처지가 다 알려진 그로서는 쉽지 않았다. 물론 그 무렵에도 곁에 여자는 끊이지 않았고, 도박장 출입도 멈추지 못했다. 세금을 내겠다면 빌린 돈들이 충분히 모이기 전 그렇게 모래시계 내려앉듯 새어나가곤 했다.다행히 그의 사정을 딱하게 여긴 해설위원 김소식과 기자 홍순일의 주선으로 학생 선수들의 야구 과외 일을 맡게 되면서 약간의 숨통이 틔었다. 한 시대를 주름잡았던 거물 투수에게 지도받을 기회를 원하는 의뢰가 이어지면서 전국을 순회했고, 생활비나마 스스로 해결할 수 있게 됐다. 그리고 그렇게 야구계와의 실낱같은 인연을 이어간 덕분에 이듬해인 1988년에는 삼성 라이온즈의 2군 인스트럭터를 맡아 2년간 일할 수 있었고 1990년에는 삼미 시절 인연을 맺었던 김진영 감독의 부름으로 롯데 자이언츠에서 투수코치로 선임될 수도 있었다.장명부는 지도자로서 꽤 자질을 가지고 있었던 것으로 보인다. 타카가키 타케시, 이노우에 히로시, 김일융, 주동식, 송일수, 이영구, 정성만 등 학생 시절과 일본 프로야구 선수 시절, 그리고 한국 무대에서 함께 했던 동료들은 그가 '명석하고', '자신만의 야구관이 있었으며', '승부에 관한 많은 노하우를 가지고 있었다'고 입을 모은다. 또 야구장의 환경과 날씨까지 살펴서 대응하고 활용하는 방법을 찾을 만큼 세밀한 구석에 강했다고도 기억했다. 선수로서도 그는 강력한 구위 이상으로 안정된 제구능력을 가지고 있었고, 무엇보다도 타자와의 심리전에서 늘 우위에 서는 투수였다.하지만 그는 지도자로서 선수들과 친밀한 관계를 맺어나가는 데 서투르거나 무관심했고, 한 명의 투수 입장에서 챙겨야 할 세밀한 부분에 강점을 가진 반면 투수진 전체의 운영에 관한 노하우를 배우거나 깊이 생각해본 적은 없었다. 그리고 무엇보다 1990년의 롯데 자이언츠는 투수진이 약했고, 믿을 수 있는 한두 명의 주력 투수에 의존하는 김진영 감독의 투수운영 역시 제한된 전력으로 긴 시즌을 풀어나가는 데는 부적절했다. 시즌 중반 이후 롯데의 순위가 곤두박질치면서 김진영 감독은 한 시즌을 마치지도 못한 채 해임됐고, 장명부에게 주어졌던 마지막 기회 역시 그렇게 허무하게 끝나버리고 말았다.그리고 이듬해인 1991년 5월 22일, 장명부는 마약 상습 복용 혐의로 체포되어 구속되었고 두 달 뒤 징역 10월에 집행유예 2년의 판결을 받고 풀려났다. 그리고 그 판결과 KBO의 영구제명 결정을 근거로 출입국관리국에 의해 강제 퇴거 및 재입국 금지 처분이 내려졌다. 그 해 12월, 장명부는 꼭 10년 전 플래시 세례를 받으며 들어섰던 김포공항을 통해 한국 땅에서 쫓겨나야 했다.일본으로 돌아간 뒤 한동안 장명부는 오사카 주변을 맴돌았다. 물론 그곳에도 그가 돌아갈 곳은 없었다. 한국으로 떠나면서 남겨두었던 집은 이미 사기를 당해 날린 뒤였고, 슈퍼마켓 점원으로 일하며 세 아들을 키우던 아내 치에코도 그를 다시 받아줄 마음이 전혀 없었다. 예전에 가까웠던 몇몇 사업가들에게 신세를 지기도 하고, 그렇게 소소한 사업을 벌여보기도 했지만 여러 모로 잘 될 리는 없었다. 결국 얼마 뒤 정식으로 이혼하고 마음을 정리한 장명부는 그의 마음 속 고향인 와카야마 현의 미나베 초(町)로 돌아갔다.미나베는 그가 동생과 함께 어린 시절을 보냈던, 그러면서 돌아오지 않는 아버지를 기다리며 '조선인이 바보 취급을 받지 않는 방법'을 궁리하며 눈물 젖은 밥을 씹던 곳이었다. 그리고 또 하나, 그의 어머니가 살고 있는 곳이었다. 어머니는 장명부의 아버지와 헤어지고 재혼한 뒤에도 극심한 가난을 벗어나지 못하자 1969년 북송선을 타려고 했었다. 하지만 배에 오르기 직전 아들이 프로야구 선수가 됐다는 소식을 전해 듣고 남편과 떨어져 일본에 남기로 했고, 그 뒤 어떤 이유에서였는지 그 아들이 어린 시절을 보낸 미나베로 와서 살고 있었다.장명부는 일본에서 프로야구 선수 생활을 하던 시절에도 종종 어머니를 찾아뵙곤 했다. 그에게 아버지가 끊임없이 상처를 주면서도 의지할 수밖에 없는 거친 울타리였다면, 어머니는 늘 보고 싶어 했지만 볼 수 없었던 그리운 존재였다. 삶의 마지막 장에 드디어 어머니의 곁으로 다가간 장명부는, 하지만 어머니 가까이에서 맴돌면서도 어머니와 같은 집에서 지내려고는 하지 않았다. 늘 자신을 자랑거리 삼아 삶의 마지막 끈을 이어온 어머니 앞에, 결코 자랑스럽지 못한 모습으로 덥썩 안길 기분이 도저히 나지 않았던 것일지도 모른다.그는 한국에서의 한 때 경험을 살려 동네 중고등학교 야구부 선수들을 개인적으로 지도하는 일을 하기도 했지만, 별로 신통치 못했던 것으로 보인다. 얼마 뒤 그는 조그만 마작방을 하나 열었고, 한 때 유명했던 프로선수를 만날 수 있다는 호기심으로 찾아온 손님들 덕에 푼돈이나마 벌어 생계를 이어갈 수 있었다. 어머니의 집에 가면 편한 잠자리를 얻을 수 있었지만, 그는 자신의 초라한 마작방 한 편의 휴게실에서 쪽잠을 자곤 했다. 그러던 2005년 4월 12일 자정 무렵, 손님 3명과 마작을 하던 장명부는 또 한 명의 손님이 들어오자 자리를 양보하며 '나는 좀 쉬겠다'며 휴게실로 옮겨 몸을 뉘었다. 그리고 이튿날 아침, 밤새 이어진 게임을 끝내고 집으로 돌아가려던 한 손님에게 이미 차갑게 굳어버린 장명부의 마지막 모습이 발견됐다. 그가 잠든 휴게실 벽에서는 '낙엽은 가을 바람을 원망하지 않는다'는 낙서가 발견됐다.장명부는 일본 프로야구의 정상급 투수로서 짧지 않은 기간 동안 활약했고 한국에서는 역사에 지워지지 않을 위대한 업적을 남겼다. 그리고 그런 성과를 통해 벌어들인 돈도 보통 사람들이 상상할 수 없는 거액이었다. 하지만 55세의 젊은 나이로 세상을 떠났을 때 그가 남긴 재산은 전혀 없는 것이나 다름없었다. 물론 그의 무절제하고 방탕한 씀씀이가 가장 큰 문제였지만, 그것만은 아니었다. 그가 번 돈의 가장 많은 부분은 여러 차례의 사기와 빚보증 문제를 겪는 사이에 증발했다.치에코씨의 이야기에 이상한 대목이 있었다. 한국에서 생활하던 1980년대 초반, 한국의 물가가 너무 비싸서 많은 돈을 벌어도 모으기가 쉽지 않더라는 이야기였다.그 무렵 학교 선생님을 하던 내 아버지의 월급이 30만 원 남짓이었다며, 그럴 리가 없다고 했지만 치에코씨의 기억은 구체적이었다.한국에서 장명부의 가족 곁에는, 먼저 귀국했거나 잠시 한국에 머물던 이러저러한 인연의 많은 재일동포들이 다가와 저마다의 방식으로 도움을 줬다고 했다. 하지만 되짚어 보면 그들 중 적지 않은 이들이 다른 마음을 품고 있었던 모양이다. 실제로 그 중 한 사람이 일본에 두고 온 집을 팔아 가로챘고, 또 다른 사람은 빚보증을 부탁한 뒤 잠적해 저축 대부분을 축냈다. 그들 중 또 다른 일부는 식사비 계산 같은 소소한 영역을 중개하며 뒷주머니를 불리기도 했던 것으로 보인다.하지만 주변에 음흉한 사람들이 모인 것이 불운 탓만은 아니었다. 장명부의 한국 생활 첫 해에는 가장 믿음직한 조력자가 있었다. 팀 동료 임호균의 아내였다. 그녀는 장명부와 같은 재일동포 출신이었고, 치에코씨의 고향 아오모리와도 멀지 않은 센다이 출신이었다. 팀의 운명을 함께 이끌어갈 원투펀치의 아내이자 일본에서 나고 자랐다는 공통점을 가진, 누구보다도 믿을 수 있는 이웃이었던 셈이다. 치에코씨는 지금도 그들 가족에게 특별한 감사의 마음을 가지고 있었다.하지만 팀내 주도권을 탐낸 장명부는 임호균을 트레이드해 내야진을 보강하자고 주장해 관철시켰고, 그것은 팀과 자신의 가족 모두에게 치명적인 결과로 돌아왔다. 기둥 하나를 잃은 슈퍼스타즈의 투수진이 붕괴하며 장명부의 경력까지 휩쓸어갔으며, 믿음직한 조력자를 부산으로 떠나보낸 가족의 곁을 당장 달콤한 이야기들을 늘어놓는 얄팍한 인물들이 채웠다. 장명부가 겪은 비극의 많은 부분은 그렇게 그가 조금씩 모아놓은 것들의 결과였다.