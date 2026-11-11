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19세기 초 나폴레옹 전쟁 당시 영국군 보병이 대열을 갖추고 프랑스군을 향해 전진하는 모습을 그린 그림. 당시 유럽 군대는 보병들이 밀집대형을 유지하며 머스킷총으로 일제 사격을 가하는 전술을 널리 사용했다. 이러한 전열보병과 달리 베르살리에리는 빠른 기동과 정확한 사격을 중시했다.위키미디어 공용
여러 병사가 한꺼번에 사격해야 효과를 높일 수 있었기 때문에 촘촘한 대열을 유지하는 것이 중요했다. 물론 당시에도 흩어져 움직이며 정찰과 기습을 담당하는 경보병(輕步兵)이 있었다. 하지만 전장의 중심에는 여전히 '전열보병'(Line Infantry)이라 불리는 대규모 보병 대형이 자리 잡고 있었다.
이런 전술에 새로운 가능성을 제시한 사람이 사르데냐-피에몬테 왕국 근위연대 장교 알레산드로 라 마르모라(1799~1855) 대위였다.
당시 이탈리아반도는 하나의 나라가 아니었다. 여러 왕국과 공국으로 나뉘어 있었고, 북부 지역은오스트리아 영향력 아래 있었다. 사르데냐-피에몬테 왕국은 훗날 이탈리아 통일을 주도하게 되는 국가였다.
라 마르모라는 전쟁터에서 빠르게 움직이는 병사들의 가능성에 주목했다. 대열을 갖춰 움직이는 보병만으로는 복잡한 지형에서 적의 움직임을 파악하거나 신속하게 대응하기 어렵다고 판단했다.
그가 구상한 병사들은 달랐다. 먼 거리를 빠르게 이동하고, 지형지물을 이용해 몸을 숨기며, 정확한 사격으로 적을 공격할 수 있어야 했다. 지휘관의 세세한 명령을 기다리기보다 상황에 따라 독립적으로 행동하는 능력도 필요했다.
1836년, 라 마르모라는 상관에게 신개념 부대 창설 제안서를 올렸다. 부대 이름은 이탈리아어로 표적을 뜻하는 '베르살리오(bersaglio)'에서 따온 '베르살리에리(Bersaglieri)', 즉 '표적을 꿰뚫는 명사수들'이었다.
하지만 왕국의 보수적인 군 장성들은 코웃음을 쳤다. "품위 없이 허겁지겁 달리다니 산적 떼나 다름없다", "화려한 견장도 없는 칙칙한 군복에 깃털이나 달고 뛰어다니는 부대는 군대의 위엄을 해친다"며 제안서를 번번이 묵살했다.
이후에도 라 마르모라는 자신의 구상을 실현하기 위해 계속 문을 두드렸고, 마침내 군제 개혁을 고민하던 카를로 알베르토 국왕은 그의 손을 들어주었다. 1836년 6월 18일, 국왕 칙령으로 첫 번째 베르살리에리 중대가 정식으로 탄생했다.
왕궁 테라스의 기습과 마차를 앞지른 보병
군 수뇌부의 의구심은 여전했다. 라 마르모라는 실전적인 기동으로 그들의 편견을 깨뜨리기로 결심했다.
창설 직후인 1836년 여름, 토리노 왕궁 앞 카스텔로 광장(Piazza Castello)에서 국왕과 군 고위 관계자, 토리노 시민들이 지켜보는 가운데 베르살리에리의 역사적인 첫 공식 사열식이 열렸다. 왕실 근위대가 엄숙하고 느린 전통 보폭으로 행진을 마친 순간, 광장 한구석에서 날카로운 나팔 소리가 터져 나왔다.
챙 넓은 모자에 검은 깃털을 단 라 마르모라와 베르사리에리 중대원들이 광장으로 일제히 뛰어 들어왔다. 그들은 전속 구보로 질주하며 산개했다. 이어 나팔 신호 한 번에 일제히 바닥에 몸을 던져 엎드려 쏴 자세를 취하더니, 다시 울리는 나팔 소리에 용수철처럼 튀어 올라 국왕이 서 있던 테라스 바로 앞에 집결해 완벽한 대형으로 멈춰 섰다.
오와 열을 맞춰 천천히 걷는 군대만 보아온 국왕과 군 장성들에게 이 번개 같은 기동은 엄청난 충격이었다. 라 마르모라는 국왕을 응시하며 당당하게 외쳤다.
"폐하, 전장에서는 적에게 보이지 않아야 살아남고, 적보다 먼저 유리한 고지에 도달해야 승리합니다. 우아하게 걷는 부대는 적의 표적이 될 뿐이지만, 바람처럼 달리며 표적을 꿰뚫는 이들은 승리를 가져올 것입니다."
이들의 초인적인 기동력을 증명한 일화는 또 있다. 부대 창설 초기, 국왕이 군 주둔지를 시찰한 뒤 여섯 마리 말이 끄는 왕실 전용 마차를 타고 다음 목적지로 출발했다. 이제 장군이 된 라 마르모라와 대원들은 나팔을 불며 깍듯이 마차를 배웅했다.
하지만 마차가 간선 도로를 한참 달려 다음 목적지인 수페르가 언덕의 성문에 도착했을 때, 마차 문을 열고 내리던 국왕은 눈앞에 펼쳐진 광경에 깜짝 놀랐다. 방금 전 자신을 배웅했던 것과 똑같은 깃털 모자를 쓴 부대가 이미 성문 앞에 도열해 경례를 올리고 있었던 것이다.
국왕은 장군이 허세를 부리려고 국고를 낭비해 새로운 베르사리에리 부대를 창설한 줄 알고 불같이 화를 냈다. 그러자 라 마르모라는 빙그레 웃으며 말했다.
"폐하, 이들의 얼굴을 자세히 보아 주십시오."
국왕이 가까이 다가가 살펴보니, 병사들의 이마와 턱에서는 비 오듯 땀이 쏟아지고 있었다. 바지와 군화도 온통 흙탕물과 먼지투성이였다. 가쁜 숨을 참느라 가슴은 격렬하게 요동쳤다. 말이 끄는 마차가 평탄한 도로를 우회하는 사이, 병사들은 소총을 멘 채 언덕과 숲을 가로지르는 최단거리 지름길을 전속력으로 내달려 마차보다 먼저 도착해 있었던 것이다.
이 이야기는 베르살리에리가 자신들의 기동력을 얼마나 자랑스럽게 여겨왔는지는 잘 보여준다. 이들에게 달리기는 단순한 체력 훈련이 아니었다. 다른 부대보다 빨리 움직이는 능력 자체가 부대의 정체성이었다. 그렇다면 나팔은 어떻게 등장했을까?
달리는 병사들에게 나팔이 필요했던 이유
19세기 전쟁터에는 오늘날과 같은 무전기가 없었다. 지휘관이 멀리 떨어진 병사들에게 명령을 전달하는 일은 쉽지 않았다. 특히 총성과 포성이 울리고 병사들이 넓게 흩어져 움직이는 상황에서는 사람의 목소리만으로 지시를 전달하기 어려웠다.
그래서 군대에서는 오래전부터 북과 나팔을 사용했다. 미리 정해 놓은 신호를 연주하면 병사들은 그 소리를 듣고 공격하거나 후퇴하고, 대열을 정비했다.
빠르게 움직이는 베르살리에리에게도 나팔수는 꼭 필요한 존재였다. 실제로 부대가 창설된 직후인 1836년 7월 1일의 기록에도 나팔수가 등장한다. 이들은 전투 중 신호를 전달하고 병영 생활에 필요한 명령을 알리는 역할을 맡았다.
다만 처음부터 오늘날처럼 여러 명이 함께 연주하는 군악대가 있었던 것은 아니다. 초기에는 신호용 나팔수 중심이었고, 시간이 흐르면서 나팔수들의 편성이 확대되고 음악 활동도 발전했다.
그렇게 탄생한 것이 베르살리에리의 군악대, '판파라(Fanfara)'다. 판파라는 일반적인 군악대와 모습이 다르다. 거추장스러운 타악기는 모두 빼고 오직 트럼펫과 플루겔혼 등 한 손으로 쥘 수 있는 금관악기만으로 구성됐다.
달리면서 악기를 연주하는 것은 쉬운 일이 아니다. 호흡을 조절해야 하고, 몸이 흔들리는 상황에서도 일정한 음을 유지해야 한다. 연주자에게는 악기 연주 능력뿐 아니라 상당한 체력도 요구된다.
검은 깃털과 <플릭 플록>
베르살리에리를 다른 군인들과 구별하는 또 하나의 특징은 모자에 달린 검은 깃털이다. 이 깃털은 서양뇌조의 일종인 '갈로 체드로네(gallo cedrone)'의 깃털이다. 챙 넓은 모자 오른편으로 길게 늘어뜨린 검은 깃털은 병사들이 달리면 바람에 따라 크게 흔들린다.