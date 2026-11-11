위키미디어 공용

"폐하, 전장에서는 적에게 보이지 않아야 살아남고, 적보다 먼저 유리한 고지에 도달해야 승리합니다. 우아하게 걷는 부대는 적의 표적이 될 뿐이지만, 바람처럼 달리며 표적을 꿰뚫는 이들은 승리를 가져올 것입니다."

"폐하, 이들의 얼굴을 자세히 보아 주십시오."

▲1860~1870년 무렵 이탈리아 나폴리에서 촬영된 베르살리에리 병사의 모습. 모자에 길게 늘어뜨린 검은 깃털은 1836년 부대 창설 이후 베르살리에리를 상징하는 독특한 장식으로 자리 잡았다. 이들은 빠른 기동력과 뛰어난 사격술을 중시했던 경보병이었다. 위키미디어 공용

이 역시 전술적 필요의 산물이었다. 깃털은 강렬한 지중해 햇빛으로부터 병사의 목덜미와 눈을 보호했고, 소총을 조준할 때 총열의 난반사를 차단했다. 또 숲속이나 수풀에서 움직이는 병사들의 윤곽을 흐리게 해 위장효과도 있었다.



다만 오늘날 이 깃털이 갖는 의미는 실용적인 기능보다 훨씬 크다. 검은 깃털은 베르살리에리라는 부대를 상징하는 표지가 됐다. 이탈리아 사람들은 멀리서 깃털 달린 모자만 보아도 그들이 어느 부대 소속인지 알아볼 수 있다.



나팔 소리에도 특별한 전통이 있다. 베르살리에리 군악대를 대표하는 곡 가운데 하나가 <플릭 플록(Flik Flok)>이다. 이 곡의 역사는 19세기 중반으로 거슬러 올라간다. 당시의 군악과 발레 음악이 서로 영향을 주고받았으며, 여러 차례 편곡을 거치면서 오늘날 형태로 발전했다.



<플릭 플록>은 빠르고 경쾌한 리듬이 특징이다. 금관악기의 선명한 선율이 이어지는 동안 병사들은 발을 맞춰 달린다. 이 음악은 베르살리에리가 단순히 빠르게 이동하는 부대가 아니라, 자신들만의 독특한 음악 문화를 발전시킨 군대라는 사실을 보여준다.



그리고 이 검은 깃털과 나팔 소리는 이탈리아 근현대사의 중요한 장면마다 등장했다.



로마 성벽을 넘어 이탈리아 통일의 상징으로



베르살리에리가 처음으로 국제적인 전쟁 무대에 등장한 것은 1855년 크림전쟁이었다. 당시 사르데냐 왕국은 영국·프랑스·오스만제국과 함께 러시아를 상대로 싸웠다. 베르살리에리도 사르데냐군의 일원으로 참전해 체르나야 전투 등에서 활약했다.



하지만 부대 역사에서 가장 상징적인 사건은 1870년 9월 20일에 일어났다. 당시 로마는 여전히 교황의 통치를 받는 교황령에 속해 있었다. 이탈리아 왕국은 로마를 수도로 삼으려 했지만, 교황청은 이에 반대했다.



마침내 이탈리아 왕국군이 로마로 진격했다. 왕국군의 포격으로 포르타 피아(Porta Pia) 부근 성벽에 커다란 틈이 생기자, 베르살리에리 부대원들이 쏜살같이 돌입했다.



▲1870년 9월 20일 이탈리아 왕국군의 로마 진입을 묘사한 미켈레 캄마라노의 그림. 이날 이탈리아군은 포르타 피아 부근 성벽을 포격해 돌파구를 만들었고, 베르살리에리를 비롯한 보병들이 그 틈으로 진입했다. 이 사건을 계기로 교황의 세속 통치가 끝나고 로마는 이탈리아 왕국에 편입됐다. 위키미디어 공용

이 사건으로 교황의 세속 통치가 막을 내리고 로마는 이탈리아 왕국에 편입됐다. 이탈리아 통일의 마지막 단계가 완성된 것이다.



오늘날 포르타 피아에는 당시의 역사를 기념하는 장소가 남아 있다. 베르살리에리에게 이곳은 자신들의 부대사가 이탈리아 역사와 만나는 상징적인 공간이다. 베르살리에리는 이후에도 여러 전쟁에 참가했다. 제1차 세계대전에서는 알프스와 이탈리아 북동부 전선에서 싸웠고, 제2차 세계대전에서는 북아프리카와 소련 전선 등에 투입됐다.



당시, 대부분의 이탈리아군이 빈약한 장비와 무능한 지휘부로 인해 '약체'라는 조롱을 받을 때도 베르사리에리는 전혀 다른 모습을 보여 주었다.



공수부대인 '폴고레' 사단과 함께, 베르사리에리 연대들은 북아프리카 사막과 소련 동부전선에서 용맹을 떨쳤다. 독일 아프리카 군단을 지휘했던 에르빈 롬멜 원수는 독일군 부대만큼이나 베르살리에리를 신뢰했다.



영국군과 영연방군은 깃털 모자를 보고 "손쉬운 먹잇감"이라며 방심하고 다가왔다가, 모터사이클과 트럭을 몰고 틈새를 파고들어 정확한 대전차포 사격과 육탄 돌격을 감행하는 베르살리에리의 매복에 걸려 수십 대의 전차를 잃고 쫓겨나기 일쑤였다.



동부전선 차우소보 전투에서도 영하 수십 도의 혹한 속에서 소련군 3개 연대의 포위망을 역습으로 분쇄했다. 베르살리에리에게 문제는 병사의 용기가 아니라, 기본적인 보급조차 해주지 못한 파시스트 정권이었다.



1966년, 리타 파보네의 유쾌한 도발



전쟁의 상흔이 아물고 경제 부흥의 훈풍이 불어오던 1960년대 중반, 이 '달리는 군대'는 대중문화의 화려한 무대 위로 소환되었다.



1966년, 이탈리아 공영방송 RAI의 텔레비전 화면에 당대 최고의 틴에이지 팝스타 '리타 파보네'(Rita Pavone, 1945~ )가 나타났다. 150센티미터 남짓한 작은 체구, 주근깨 가득한 얼굴에 깃털 달린 군모를 삐딱하게 눌러쓴 그는 제자리 달리기를 하면서 마이크에 대고 노래를 쏟아냈다.



곡의 제목은 바로 <베르살리에레(Il bersagliere)>였다. 흥미롭게도 이 곡의 뼈대를 이룬 반주는 창작곡이 아니었다. 바로 앞서 언급했던 베르살리에리의 전설적인 공식 구보 행진곡, <플릭 플록(Flik Flok)> 특유의 팡파르 라인을 전자 기타와 드럼을 앞세운 1960년대 비트 팝(Beat Pop)으로 그대로 재해석한 것이었다.



"내가 만약 남자로 태어났다면 베르살리에리가 되었을 텐데! 소대 나팔수, 상병 나팔수가 되었을 텐데! 헬멧에 깃털을 달고, 나의 오토바이를 탄 채, 언제나 앞서서, 언제나 날쌔게 소대를 이끌고 싶어요."

가사 속 화자는 당차게 묻는다. "내가 활기가 넘치고 말괄량이라 한들 무슨 잘못이 있나요? 단지 내가 여자라는 게 아쉬울 뿐이죠."



* 리타 파보네(Rita Pavone)가 1966년 발표한 <일 베르살리에레(Il bersagliere)>. 여성으로 태어난 것을 아쉬워하며 남자였다면 검은 깃털 모자를 쓰고 트럼펫을 부는 베르살리에리 병사가 됐을 것이라는 유쾌한 상상을 노래한다. 경쾌한 선율과 익살스러운 가사를 통해 이탈리아인들에게 친숙한 베르살리에리의 모습을 엿볼 수 있다.



1960년대 기성 질서에 저항하던 청년 문화의 열기가 유럽을 휩쓸고 여성을 옭죄던 억압적 규범들이 하나, 둘 깨져나가던 시절, 리타 파보네는 백 년 넘게 군화 소리와 함께 울리던 <플릭 플록> 행진곡에 여성 해방 메시지를 담아 발랄한 멜로디로 완전히 탈바꿈시켰다. 달리고 노래하며 바람을 가르는 제비처럼 살고 싶다는 자유의 갈망을 유쾌하게 터뜨린 것이다.



오늘도 그들은 달린다



▲2017년 12월 이탈리아 사르데냐섬에서 훈련 중인 제3베르살리에리 연대 소속 여성 장교. 1836년 창설된 베르살리에리는 오늘날 현대적인 전투 장비를 운용하는 기계화 부대로 발전했다. 과거 남성들만 복무했던 이 부대에서 이제 여성 군인들도 임무를 수행하고 있다. 이탈리아 육군 / 위키미디어 공용

1966년 브라운관 속에서 "내가 남자였다면 베르살리에리가 되었을 텐데"라며 발을 구르던 리타 파보네의 탄식은 반세기가 흐른 오늘날 완벽한 현실이 되었다. 지난 2000년 이탈리아군에 여성 입대가 전면 허용된 이래, 오늘날 여섯 개의 베르살리에리 연대에는 수 백명의 여성 군인들이 당당히 부대의 일원으로 남성 전우들과 함께 호흡을 맞추며 질주하고 있다.



21세기 현대전의 전장 환경에 발맞추어 오늘날의 베르살리에리는 최정예 기계화보병으로 거듭났다. 하지만 차량 엔진 굉음이 전장을 채운 시대에도, 이들은 190년 전 알레산드로 라 마르모라 장군 앞에서 다졌던 그 숨 가쁜 전속 구보와 나팔 연주의 전통만큼은 단 한 뼘도 양보하지 않았다.



여전히 그들의 헬멧 위에서는 깃털이 춤추고, 트럼펫의 날카로운 팡파르는 심장을 두드린다. 시대가 바뀌고 군복을 입은 이들의 얼굴은 달라졌을지라도, 바람을 가르는 검은 뇌조 깃털과 함께 오늘도 베르살리에리는 달린다.



* 베르살리에리 군악대가 연주하며 노래하는 <라 리촐리나(La Ricciolina · 곱슬머리 아가씨)>. 그라파산에 사는 곱슬머리 여성과 베르살리에리 병사의 연애 이야기다. 베르살리에리의 군악에는 빠른 행진곡뿐 아니라 이처럼 연애나 사랑 이야기를 다룬 곡들도 적지 않다. #전쟁과노래 #베르사리에리 #리타파보네 #플릭플록 #일베르사리에리 프리미엄 War & Song 이전글 돈 주고 계급산 장교가 지휘... 영국 전쟁사에 남은 참사 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 시민기자 기사쓰기

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기사 제보하기 2017년 12월 이탈리아 사르데냐섬에서 훈련 중인 제3베르살리에리 연대 소속 여성 장교. 1836년 창설된 베르살리에리는 오늘날 현대적인 전투 장비를 운용하는 기계화 부대로 발전했다. 과거 남성들만 복무했던 이 부대에서 이제 여성 군인들도 임무를 수행하고 있다.1966년 브라운관 속에서 "내가 남자였다면 베르살리에리가 되었을 텐데"라며 발을 구르던 리타 파보네의 탄식은 반세기가 흐른 오늘날 완벽한 현실이 되었다. 지난 2000년 이탈리아군에 여성 입대가 전면 허용된 이래, 오늘날 여섯 개의 베르살리에리 연대에는 수 백명의 여성 군인들이 당당히 부대의 일원으로 남성 전우들과 함께 호흡을 맞추며 질주하고 있다.21세기 현대전의 전장 환경에 발맞추어 오늘날의 베르살리에리는 최정예 기계화보병으로 거듭났다. 하지만 차량 엔진 굉음이 전장을 채운 시대에도, 이들은 190년 전 알레산드로 라 마르모라 장군 앞에서 다졌던 그 숨 가쁜 전속 구보와 나팔 연주의 전통만큼은 단 한 뼘도 양보하지 않았다.여전히 그들의 헬멧 위에서는 깃털이 춤추고, 트럼펫의 날카로운 팡파르는 심장을 두드린다. 시대가 바뀌고 군복을 입은 이들의 얼굴은 달라졌을지라도, 바람을 가르는 검은 뇌조 깃털과 함께 오늘도 베르살리에리는 달린다. 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 글 김도균 (capa1954) 내방 구독하기

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19세기 초 나폴레옹 전쟁 당시 영국군 보병이 대열을 갖추고 프랑스군을 향해 전진하는 모습을 그린 그림. 당시 유럽 군대는 보병들이 밀집대형을 유지하며 머스킷총으로 일제 사격을 가하는 전술을 널리 사용했다. 이러한 전열보병과 달리 베르살리에리는 빠른 기동과 정확한 사격을 중시했다.여러 병사가 한꺼번에 사격해야 효과를 높일 수 있었기 때문에 촘촘한 대열을 유지하는 것이 중요했다. 물론 당시에도 흩어져 움직이며 정찰과 기습을 담당하는 경보병(輕步兵)이 있었다. 하지만 전장의 중심에는 여전히 '전열보병'(Line Infantry)이라 불리는 대규모 보병 대형이 자리 잡고 있었다.이런 전술에 새로운 가능성을 제시한 사람이 사르데냐-피에몬테 왕국 근위연대 장교 알레산드로 라 마르모라(1799~1855) 대위였다.당시 이탈리아반도는 하나의 나라가 아니었다. 여러 왕국과 공국으로 나뉘어 있었고, 북부 지역은오스트리아 영향력 아래 있었다. 사르데냐-피에몬테 왕국은 훗날 이탈리아 통일을 주도하게 되는 국가였다.라 마르모라는 전쟁터에서 빠르게 움직이는 병사들의 가능성에 주목했다. 대열을 갖춰 움직이는 보병만으로는 복잡한 지형에서 적의 움직임을 파악하거나 신속하게 대응하기 어렵다고 판단했다.그가 구상한 병사들은 달랐다. 먼 거리를 빠르게 이동하고, 지형지물을 이용해 몸을 숨기며, 정확한 사격으로 적을 공격할 수 있어야 했다. 지휘관의 세세한 명령을 기다리기보다 상황에 따라 독립적으로 행동하는 능력도 필요했다.1836년, 라 마르모라는 상관에게 신개념 부대 창설 제안서를 올렸다. 부대 이름은 이탈리아어로 표적을 뜻하는 '베르살리오(bersaglio)'에서 따온 '베르살리에리(Bersaglieri)', 즉 '표적을 꿰뚫는 명사수들'이었다.하지만 왕국의 보수적인 군 장성들은 코웃음을 쳤다. "품위 없이 허겁지겁 달리다니 산적 떼나 다름없다", "화려한 견장도 없는 칙칙한 군복에 깃털이나 달고 뛰어다니는 부대는 군대의 위엄을 해친다"며 제안서를 번번이 묵살했다.이후에도 라 마르모라는 자신의 구상을 실현하기 위해 계속 문을 두드렸고, 마침내 군제 개혁을 고민하던 카를로 알베르토 국왕은 그의 손을 들어주었다. 1836년 6월 18일, 국왕 칙령으로 첫 번째 베르살리에리 중대가 정식으로 탄생했다.군 수뇌부의 의구심은 여전했다. 라 마르모라는 실전적인 기동으로 그들의 편견을 깨뜨리기로 결심했다.창설 직후인 1836년 여름, 토리노 왕궁 앞 카스텔로 광장(Piazza Castello)에서 국왕과 군 고위 관계자, 토리노 시민들이 지켜보는 가운데 베르살리에리의 역사적인 첫 공식 사열식이 열렸다. 왕실 근위대가 엄숙하고 느린 전통 보폭으로 행진을 마친 순간, 광장 한구석에서 날카로운 나팔 소리가 터져 나왔다.챙 넓은 모자에 검은 깃털을 단 라 마르모라와 베르사리에리 중대원들이 광장으로 일제히 뛰어 들어왔다. 그들은 전속 구보로 질주하며 산개했다. 이어 나팔 신호 한 번에 일제히 바닥에 몸을 던져 엎드려 쏴 자세를 취하더니, 다시 울리는 나팔 소리에 용수철처럼 튀어 올라 국왕이 서 있던 테라스 바로 앞에 집결해 완벽한 대형으로 멈춰 섰다.오와 열을 맞춰 천천히 걷는 군대만 보아온 국왕과 군 장성들에게 이 번개 같은 기동은 엄청난 충격이었다. 라 마르모라는 국왕을 응시하며 당당하게 외쳤다.이들의 초인적인 기동력을 증명한 일화는 또 있다. 부대 창설 초기, 국왕이 군 주둔지를 시찰한 뒤 여섯 마리 말이 끄는 왕실 전용 마차를 타고 다음 목적지로 출발했다. 이제 장군이 된 라 마르모라와 대원들은 나팔을 불며 깍듯이 마차를 배웅했다.하지만 마차가 간선 도로를 한참 달려 다음 목적지인 수페르가 언덕의 성문에 도착했을 때, 마차 문을 열고 내리던 국왕은 눈앞에 펼쳐진 광경에 깜짝 놀랐다. 방금 전 자신을 배웅했던 것과 똑같은 깃털 모자를 쓴 부대가 이미 성문 앞에 도열해 경례를 올리고 있었던 것이다.국왕은 장군이 허세를 부리려고 국고를 낭비해 새로운 베르사리에리 부대를 창설한 줄 알고 불같이 화를 냈다. 그러자 라 마르모라는 빙그레 웃으며 말했다.국왕이 가까이 다가가 살펴보니, 병사들의 이마와 턱에서는 비 오듯 땀이 쏟아지고 있었다. 바지와 군화도 온통 흙탕물과 먼지투성이였다. 가쁜 숨을 참느라 가슴은 격렬하게 요동쳤다. 말이 끄는 마차가 평탄한 도로를 우회하는 사이, 병사들은 소총을 멘 채 언덕과 숲을 가로지르는 최단거리 지름길을 전속력으로 내달려 마차보다 먼저 도착해 있었던 것이다.이 이야기는 베르살리에리가 자신들의 기동력을 얼마나 자랑스럽게 여겨왔는지는 잘 보여준다. 이들에게 달리기는 단순한 체력 훈련이 아니었다. 다른 부대보다 빨리 움직이는 능력 자체가 부대의 정체성이었다. 그렇다면 나팔은 어떻게 등장했을까?19세기 전쟁터에는 오늘날과 같은 무전기가 없었다. 지휘관이 멀리 떨어진 병사들에게 명령을 전달하는 일은 쉽지 않았다. 특히 총성과 포성이 울리고 병사들이 넓게 흩어져 움직이는 상황에서는 사람의 목소리만으로 지시를 전달하기 어려웠다.그래서 군대에서는 오래전부터 북과 나팔을 사용했다. 미리 정해 놓은 신호를 연주하면 병사들은 그 소리를 듣고 공격하거나 후퇴하고, 대열을 정비했다.빠르게 움직이는 베르살리에리에게도 나팔수는 꼭 필요한 존재였다. 실제로 부대가 창설된 직후인 1836년 7월 1일의 기록에도 나팔수가 등장한다. 이들은 전투 중 신호를 전달하고 병영 생활에 필요한 명령을 알리는 역할을 맡았다.다만 처음부터 오늘날처럼 여러 명이 함께 연주하는 군악대가 있었던 것은 아니다. 초기에는 신호용 나팔수 중심이었고, 시간이 흐르면서 나팔수들의 편성이 확대되고 음악 활동도 발전했다.그렇게 탄생한 것이 베르살리에리의 군악대, '판파라(Fanfara)'다. 판파라는 일반적인 군악대와 모습이 다르다. 거추장스러운 타악기는 모두 빼고 오직 트럼펫과 플루겔혼 등 한 손으로 쥘 수 있는 금관악기만으로 구성됐다.달리면서 악기를 연주하는 것은 쉬운 일이 아니다. 호흡을 조절해야 하고, 몸이 흔들리는 상황에서도 일정한 음을 유지해야 한다. 연주자에게는 악기 연주 능력뿐 아니라 상당한 체력도 요구된다.베르살리에리를 다른 군인들과 구별하는 또 하나의 특징은 모자에 달린 검은 깃털이다. 이 깃털은 서양뇌조의 일종인 '갈로 체드로네(gallo cedrone)'의 깃털이다. 챙 넓은 모자 오른편으로 길게 늘어뜨린 검은 깃털은 병사들이 달리면 바람에 따라 크게 흔들린다.