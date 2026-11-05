Dustmann & Frattini

영국의 이민자와 내국인이 납부한 세금·사회보험료와 이들에게 지출된 공적 급여·서비스 비용을 비교한 그래프. 2001~2011년 유입된 이민자는 출신 지역에 따라 기여 규모에 차이가 있었지만, 두 집단 모두 납부액이 공공지출보다 많았다. Dustmann & Frattini(2014), 「The Fiscal Effects of Immigration to the UK」.한국도 크게 다르지 않다. 외국인 가입자의 건강보험 재정수지는 2025년 1조 128억 원 흑자로 처음 1조 원을 넘어섰다. 한국사회과학회(2025)에 따르면 외국인이 납부한 건강보험료는 연평균 12%씩 늘어난 반면, 급여 지출은 9%씩 증가했다.자격 상실 후 부정수급 적발 인원과 금액은 2019년 6만 3819명·65억 원에서 2023년 1만 1841명·15억 원으로 감소했다. 가입 요건과 보험료 부과체계를 정비한 영향도 살펴볼 수 있다.세금도 낸다. 2022년 연말정산을 한 외국인 근로자는 약 54만 명, 총급여는 17조 2천억 원이었다. 유효세율은 2012년 5.1%에서 2022년 7.0%로 높아졌다.장기 전망에서는 다른 결과를 내놓은 연구도 있다. KDI 허진욱(2017)은 현재의 외국인 구성을 유지한 채 유입만 늘리는 경우 생애 전체의 순재정기여 합계가 음수(-)가 될 수 있다고 추정했다. 한국사회과학회(2025) 역시 현행 노동시장과 복지제도가 유지된다는 조건에서 이민자 비율 증가에 따라 장기적인 사회보험 지출이 늘어날 수 있다고 전망했다.세대에 따른 차이도 중요하다. 미국의 경우 1세대 이민자의 재정 기여가 원주민보다 낮지만, 그 자녀인 2세대는 일반 원주민보다 순기여가 높다고 알려져 있다. 1세대의 비용은 주로 자녀 교육을 맡는 지방정부에 몰리지만, 그 교육이 2세대의 기여로 돌아오는 셈이다. 비용을 부담하는 지방정부와 장기적인 기여를 받는 정부 사이의 재정 배분도 함께 논의해야 한다.재정 흑자가 어떤 조건에서 만들어졌는지도 물어야 한다. 가족 동반이 제한되면 자녀 교육에 대한 지출이 줄고, 복지 접근이 제한되면 공공지출도 적어진다. 보험료와 세금을 낸다는 사실만으로 동등한 보호를 받고 있다고 볼 수는 없다. 보호의 공백이 있을 수 있다.한국사회과학회(2025)가 재인용한 <이민자 체류실태 및 고용조사>에서 고용보험에 가입했다고 응답한 이주민은 63.5%, 산재보험은 70.6%였다. 이 숫자는 이주노동자가 짐이 아니라는 증거인 동시에, 우리가 그들에게 공정했는지 묻는 질문이기도 하다. 가입대상과 실제 적용 여부, 제도에 대한 인지 등을 구분해 살펴야 하지만, 사회적 보호의 공백을 점검해야 한다는 문제는 남는다.국내외 연구를 종합하면, 이주노동자의 기여는 고정된 값이 아니다. 안정적으로 일하고 숙련을 쌓으며, 장기적으로 정착하고 다음 세대를 키울 수 있는 조건에 따라 달라진다. OECD(2021)는 이민자와 원주민의 고용률 격차를 줄이는 것만으로도 벨기에·스웨덴 등 일부 국가에서 이민자의 순재정기여가 GDP의 0.5%p 이상 높아질 수 있다고 분석했다. 한국사회과학회(2025)은 단기 취업 중심인 일본의 외국인 노동정책은 장기 경제 기여가 낮다고 평가하며, 한국도 단기 노동력 보충 중심에서 장기 정착 중심으로 전환할 필요가 있다고 제안했다.같은 맥락에서 2024년 한국은행이 돌봄 인력난과 비용 부담을 줄이는 방안으로 외국인 돌봄 인력의 최저임금 차등 적용을 제안한 것은 재고할 필요가 있다. 특정 집단의 임금 하한을 낮추는 방식은 이주노동자를 더 싼 노동으로 만들고, 같은 업종 내국인 노동자의 조건까지 악화시킬 위험이 있다. 기여를 키우려면 안정적인 고용과 숙련 형성을 지원하고 조세·사회보험의 권리와 책임을 공정하게 설계해야 한다. 이주민이 많이 거주하는 지역의 주거·교육·의료 인프라를 확충하고, 그 비용을 국가가 함께 부담하는 방안도 필요하다.경제학의 여러 연구 결과는 이주노동자가 내국인의 일자리를 일률적으로 빼앗거나 재정에 일방적으로 부담을 준다는 주장을 뒷받침하지 않는다. 동시에 이민의 이익이 모두에게 돌아가는 것은 아니며, 경쟁의 부담이 협상력이 약한 노동자에게 집중될 수도 있음을 보여준다.정책은 이 두 사실을 함께 받아들여야 한다. 도입 인원을 늘리거나 줄이는 데서 논의를 끝내서는 안 된다. 동등한 노동기준과 사업장 변경의 자유를 보장하고, 사회보험의 공백을 메우며, 숙련을 쌓은 노동자에게 정착의 길을 열어야 한다. 이주민이 집중된 지역의 공공서비스도 함께 뒷받침해야 한다.이주노동자에게 같은 권리를 보장하는 것은 시혜가 아니라 이주노동자의 기여를 키우는 가장 확실한 경제정책이자, 내국인 저임금 노동자를 지키는 노동정책이다.이주노동자가 얼마나 도움이 되는지를 묻는 데서 나아가 우리 사회가 이들과 함께 어떤 노동시장을 만들 것인지 물어야 할 때다.