경향신문

11월 4일 경향신문 5면 기사.김민석 민주당 대표가 3일 비공개 의원총회에서 눈물을 보이며 '반명·분열주의·신천지 3자 비밀연합' 의혹을 전당대회에서 제기한 것을 사과했다. 그러나 정청래 전 대표와 친정청래계(친청계) 최고위원들이 공개 사과를 요구하는 등 여진이 이어지고 있다. 취임 후 낮은 당 지지율에 허덕이고 있는 김민석의 리더십도 이번 사태로 더욱 타격을 입을 것으로 보인다.김성회 원내대변인은 "김 대표가 울컥한 모습으로 '조사 결과 3자 비밀연합의 증거는 없었다'며 '본의 아니게 피해 입으신 분들께 대단히 죄송하다'고 사과했다"고 전했다.당초 의총에서는 신천지 당원 가입 의혹을 조사한 당원 정비 태스크포스(TF) 단장 박선원 최고위원이 결과를 보고할 예정이었는데 김민석의 참모들도 전혀 예상하지 못한 상황이었다고 한다.그런데 박선원의 보고에 앞서 발언 기회를 얻은 친명계 김동아 의원이 "조사 결과 공개는 당에 부담이 될 텐데 굳이 또 논란을 만들어야 하냐"고 말하자 김민석이 단상에 올라 사과 발언을 했다고 한다. 김동아는 의총이 끝난 뒤 페이스북에 "이재명 정부 성공과 당내 통합을 위해 대표님께서 결단했다"며 "더이상 당을 흔들고 김민석 대표를 흔드는 것을 멈춰야 한다"고 썼다.친명계 전용기 청년 최고위원도 페이스북에 "(김민석의 결정은) 갈등을 수습하고 당을 하나로 모으기 위해 내린 무거운 결단"이라며 "사과를 빌미로 '책임지라'는 말부터 꺼내면 당내 갈등만 부추기는 꼴"이라고 적었다.반면 박선원은 "그동안 조사한 사람은 뭐가 되나. (신천지가 당에) 조직적으로 침투해 왔는데 보고할 기회도 안 주고 (대표가) 그렇게 하면 어떻게 하냐"고 항의했다.친청계의 반응은 엇갈렸다. 경향신문에 따르면 친청계 최민희 최고위원은 "대표가 사과한 만큼 당의 다른 현안에 집중하자"는 취지로 발언했다. 그러나 같은 친청계 이성윤·한민수 최고위원이 발언을 신청하자 한병도 원내대표가 "지도부에서 정리할 테니 믿어 달라"며 상황을 수습했다고 중앙일보는 전했다.전당대회에서 김민석과 경쟁한 정청래는 "결과적으로 당원과 정청래는 무죄, 김 대표는 유죄가 된 것"이라며 "사고를 친 사람이 사과하고, 책임질 일 저지른 사람이 책임져야 한다"고 말했다. 그는 페이스북에도 "신천지 의혹 제기는 성공한 정치 공작으로 끝났다"고 썼다.익명의 중진 의원은 경향신문에 "사과는 받는 사람이 받아줘야 끝나는 것"이라며 "갈등이 진정되는지는 더 지켜봐야 한다"고 말했다.김민석이 사과를 하면서 조사 내용을 확인하고 싶은 의원들에게만 비공개 열람을 허용하겠다고 제안한 점이 갈등의 불씨가 될 가능성이 있다. 의원들의 열람 절차는 최고위원회의에서 추가로 논의될 것으로 보인다.이재명 대통령 부부와 장관들의 여권번호가 담긴 공군 1호기 탑승자 명단은 해킹이 아니라 순방 준비 중 유출됐을 가능성에 무게가 실리고 있다. 정부는 외교부가 작성한 파일이 순방국으로 넘어가는 과정에서 샜을 가능성을 들여다보고 있다.외교부 관계자는 3일 출입기자들에게 "유출된 문서는 외교부 양식이 맞다. 외교부 작성 양식과 유사하다"면서도 "수사 중이라 외교부 문서라고 단정할 수는 없다"고 말했다.그러나 이번 사건을 처음 알린 KBS는 외교부의 엑셀 파일 문서 정보에 외교부 영문 약칭인 'MOFA'(Ministry of Foreign Affairs)가 적혀 있다고 3일 보도했다.SBS에 따르면, 정부는 6월 1일 외교부 의전장실에서 작성된 이 파일이 외교부 내부망 등을 통해 주벨기에 유럽연합 대사관에 전달된 뒤 인터넷망을 통해 벨기에 외교부로 전해진 것으로 보고 있다. 중앙일보는 일부 파일 작성자명에 벨기에 이름인 'Bruno'가 표시돼 있다고 보도했다. 외교부 내부망 PC에서는 외부 사이트 접속이 안 되는 만큼 파일을 이동식 저장장치로 옮겨 인터넷 접속이 가능한 PC로 올렸을 가능성이 제기된다.문제의 파일은 6월 2일 악성코드 검사 사이트 '바이러스토탈'(VirusTotal)에 올라왔다. 바이러스토탈은 파일 제출 화면에 "제출한 샘플은 보안 커뮤니티와 공유된다"고 경고하고 있다.외교부 관계자는 동아일보에 "시스템 해킹에 의한 것이 아니라 행사를 준비하는 여러 문서 유통 과정에서 유출되지 않았나 생각한다"고 전했다. 경찰은 이날 내사를 개인정보 보호법 위반 혐의에 대한 수사로 전환했다.이 대통령이 3일 서울 주요 지역의 집값이 놀라울 정도로 떨어지고 있다며 정확한 통계를 국민에게 알리라고 정부에 지시했다. 그러나 서울 아파트값은 90주 연속 상승했고 하락 지역은 강남권 고가 아파트에 집중됐다.이 대통령은 국무회의에서 "주요 지역들의 실제 거래 가격도 계속 떨어지고 있다. 그것도 놀라울 정도"라고 말했다. 그는 이어 "주택 가격이 상승해야 이익을 보는 쪽이 그(정부 통계) 자료 중에 일부만 가지고 한쪽 방향으로 몰아가는 측면들이 보인다"고 했다. 대통령은 소셜미디어 X에 "집값이 크게 하락할 경우 정부가 공적임대주택 용도로 대량 매입하는 것을 포함해 대비책은 이미 강구 중"이라는 메시지도 남겼다.그러나 한겨레는 한국부동산원 전국 주택가격 동향을 근거로 최근 60일간 실거래가 하락 폭이 큰 아파트 상위 10곳 가운데 9곳이 강남 3구에 위치한 고가 아파트였다고 분석했다.지난 8월 세제개편안 이후 석 달간 서울 25개 구 중 강남구(-3.60%)와 서초구(-2.83%), 송파구(-0.88%)는 각각 하락세를 보였지만 나머지 22개 구는 상승세를 이어갔다는 얘기다. 상대적으로 중저가 아파트가 몰린 성북구(5.14%), 서대문구(5.12%), 노원구(4.25%), 동대문구(4.13%) 등은 같은 기간 오름세를 이어갔다.국민의힘 소속 오세훈 서울시장은 페이스북에 "서울 아파트값이 90주 연속 상승 중이고 올해 상승률이 집계 이래 최고인데, 도대체 어디에서 집값 폭락의 징후를 보셨느냐"고 비판했고, 같은 당 장동혁 대표도 페이스북에 "놀라울 정도로 떨어진 건 집값이 아니라 주가"라고 썼다.경찰이 9월 30일 아주대병원 소아응급센터 압수수색 사건과 관련해 보건복지부와 경찰이 응급실 등 필수의료 현장의 압수수색을 최소화하는 수사 지침을 만들기로 했다. 경찰은 진료 공간이 아닌 곳에서 영장을 먼저 집행하겠다고 했지만 의료계는 강제 수사를 원칙적으로 제한해야 한다고 요구하고 있다.정은경 보건복지부 장관과 김종철 경찰청장 직무대행은 3일 정부서울청사에서 기관장 회의를 열고 이같이 밝혔다. 경찰은 응급실 등에서 사망 사고 관련한 112 신고가 접수되면 현장에 들어가기 전 병원 관리자와 사전 협의하기로 했다. 향후 압수수색은 범죄를 의심할 만한 정황이나 사건 관련성이 있는 경우로 한정하기로 했다.이는 아주대병원 압수수색 후 병원 센터장 등 교수 7명이 사의를 표하는 등 파장이 일어난 것에 따른 대응 조치다.대한소아응급의학회는 3일 밤 입장문을 내고 "예외적 경우를 제외하고는 강제 수사를 원칙적으로 제한하는 수준의 명확한 기준이 마련돼야 한다"고 주장했다. 그러나 한국환자단체연합회는 중앙일보에 "응급실이라는 이유만으로 적법한 영장에 따른 압수수색을 제한해서는 안 된다"고 밝혔다.박수현 대한소아응급의학회 공보이사는 한국일보에 "어린아이 심폐소생술만 해도 약물 투여량 계산, 실시간 기록 등 응급실 인력이 여럿 붙어야 하는데 압수수색을 하면 그중 한 명이 (진료에서) 빠져 경찰을 상대해야 한다"고 했고, 이웅혁 건국대 경찰학과 교수는 "의사 반발은 자신들의 영역인 진료 공간을 침해받고 싶지 않다는 직역 이기주의 같다"고 말했다.지난달 12일 프랑스 수퍼마켓 매장들이 해킹으로 의심되는 공격을 받은 지 약 3주 만에 유럽연합(EU) 소속 다른 국가들에서 유사한 피해사례가 보고됐다.벨기에 유통업체 델하이즈는 매장 약 40곳이 정보기술(IT) 장애를 겪었다고 밝힌 가운데 까르푸 벨기에도 700여 개 매장 중 15곳이 피해를 봤다고 했다. 스웨덴에서도 슈퍼마켓 체인 ICA의 일부 매장 냉동고 온도가 50도까지 올라가는 사례가 접수됐다.유로뉴스는 2일 밤부터 두 나라 이외에도 에스토니아와 핀란드, 아일랜드, 이탈리아, 룩셈부르크, 네덜란드, 포르투갈, 독일, 영국 등 최소 11개국의 식료품점에서 냉장·냉동 시스템의 이상 사례가 보고됐다고 보도했다.벨기에 냉동설비업체 사브코벨은 피해 장치가 성에를 녹이는 '제상(除霜) 모드'로 전환됐다고 설명했고, 스웨덴 ICA 측은 피해 매장이 프랑스 공격 때 표적이 된 덴마크 업체 댄포스의 제어 시스템에 연결돼 있었다고 밝혔다.특히 가디언은 러시아·중국과 연계된 해커들의 연루 가능성을 거론했다.벨기에 검찰이 수사에 착수한 가운데 크리스토프 한센 유럽연합(EU) 농업·식량 담당 집행위원은 로이터에 "유럽의 식품 공급망을 교란하고 소비자의 신뢰를 훼손하려는 의도적인 시도"라고 규정했다.▲ 경향신문 = "보이지 않는 차별" 봐주세요▲ 국민일보 = 신천지 논란 없던 일로 황당한 與, 두달간 헛발▲ 동아일보 = 트럼프 정치 운명 갈린다 오늘 중간선거 표심 윤곽▲ 서울신문 = 국민적 걱정거리 된 '국가 보안'▲ 세계일보 = AI 해킹 대응 '사이버보안 차르' 만든다▲ 조선일보 = 162조 미래기금, 정부가 셀프 운용·셀프 감시▲ 중앙일보 = 도주범에 "추적중" 알리라는 황당 법안▲ 한겨레 = 김민석 사과로 끝난 '신천지 개입설'▲ 한국일보 = 서울 집값, 강남3구만 보는 李대통령