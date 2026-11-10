이하늬

사파리에서 발견한 뼈만 남은 코뿔소 사체코뿔소의 뿔 역시 천산갑의 비늘과 다를 바 없습니다. 결국 단단하게 뭉쳐진 케라틴 덩어리일 뿐입니다. 정력에 좋다거나 해열에 특효라는 믿음은 과학적 근거가 전혀 없는 허상입니다. 손톱을 깎아 씹어 먹는 것과 조금도 다르지 않습니다. 그런데도 금보다 비싼 값에 거래된다는 이유로 매년 수천 마리의 코뿔소가 피를 흘리며 쓰러집니다. 이 보잘것없는 미신 하나에 지구상의 거대한 생명이 역사 속으로 사라지고 있는 것입니다.상황이 이 지경에 이르니 아프리카에선 수의사들이 직접 야생 코뿔소를 마취해 미리 뿔을 잘라내는 눈물겨운 프로젝트를 진행하고 있습니다. 헬기를 타고 초원을 누비며 공중에서 마취총을 쏘고, 눈을 가린 뒤 조심스럽게 톱으로 뿔을 잘라냅니다. 뿔이 없어야 밀렵꾼들의 표적에서 벗어나 목숨을 건질 수 있으니까요.온전한 모습으로 자연을 누벼야 할 야생동물이 인간의 탐욕으로부터 스스로를 지키기 위해 오히려 자신의 가장 상징적인 무기를 수의사의 손에 잃어야 하는 아이러니입니다. 심지어 야생에선 뿔이 짧은 개체가 밀렵을 피해 살아남아 번식하면서, 점점 뿔이 짧은 코뿔소로 진화하는 서글픈 풍경까지 벌어집니다. 인간이 야생의 진화 방향마저 뒤틀어놓고 있습니다.이 잔혹한 그늘은 아프리카 초원이나 밀림에만 머물지 않습니다. 시선을 우리 사회로 돌려볼까요. '설마 우리가' 하고 방심하는 사이, 국내에서도 멧돼지나 고라니를 불법 포획해 보양식으로 찾는 이들이 여전히 존재합니다.무분별한 야생동물 포획은 생태계 교란을 넘어 공중보건을 심각하게 위협합니다. 덜 익힌 야생 멧돼지 고기를 먹었다가 섬모충 같은 치명적인 기생충에 감염되는 사례가 꾸준히 발생하는 이유입니다. 근육 속에 파고든 기생충은 인간의 몸에서도 살아남아 뇌나 심장 같은 주요 장기로 이동하며 영구적인 장애와 끔찍한 고통을 남깁니다. 몸을 보하겠다고 챙겨 먹은 야생의 고기가 결국 스스로를 파괴하는 독이 되어 돌아오는 셈입니다.야생동물 구조 현장에서 올무나 덫에 걸려 다리가 절단된 고라니와 너구리도 자주 마주했습니다. 살기 위해 발버둥치다 뼈가 부러지고 피부가 썩어들어간 상처들을 치료를 할 때마다 고개가 숙여집니다. 이 작은 생명들에게 인간은 자연의 동반자가 아니라 잔혹한 파괴자일 뿐입니다.