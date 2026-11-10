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EBS 키즈 [명탐정 피트3] 3편 생태도감 - 천산갑 편의 한 장면. EBS 키즈 갈무리
사실 천산갑 비늘의 성분은 케라틴으로 인간의 손발톱, 혹은 동물의 털을 구성하는 성분과 정확히 똑같아서 영양학적으로도, 의학적으로도 특별한 가치가 전혀 없는 상태입니다. 손톱을 깨물어 먹는 것과 아무런 차이가 없다는 뜻입니다. 그럼에도 잘못된 믿음 때문에 매년 수십만 마리의 천산갑이 숲에서 인위적으로 포획되어 불법 밀수 시장으로 팔려 나갑니다. 살아있는 채로 뜨거운 물에 던져져 비늘이 벗겨지고 잔혹하게 도살되어 식탁에 오르는 비극이 계속되고 있습니다.
더 무서운 건 이 탐욕이 결국 부메랑이 되어 인간 자신을 향했다는 사실입니다. 2020년 전 세계를 공포로 몰아넣었던 코로나19 팬데믹 당시, 천산갑은 바이러스의 유력한 중간 숙주 중 하나로 지목되었습니다. 학계의 논쟁은 지금도 이어지고 있지만 분명한 사실이 하나 있습니다. 깊은 숲속에서 조용히 살아야 할 야생동물을 인간이 억지로 포획하고, 열악하고 비위생적인 밀수 시장에 밀집시켜 인간과의 접촉을 늘리지 않았다면 이런 변종 바이러스의 대창궐이 어려웠을 것이라는 점입니다. 인간이 사람과 동물의 경계를 무너뜨린 대가는 전 지구적인 대재앙으로 돌아왔습니다.
남아공 사파리에서 마주한 붉은 흙과 뿔 없는 코뿔소
야생동물 보양식이나 그릇된 약재 선호 문화가 과연 먼 나라 일일까요? 안타깝게도 아닙니다.
남아프리카공화국에서 열린 수의학 심포지엄 당시의 일입니다. 국제 코뿔소 보호 발표 자료 화면에 '코뿔소 뿔 주요 밀수·소비국' 목록이 떠올랐습니다. 아시아의 여러 국가 틈에서 당당히 눈에 들어오는 이름, 대한민국. 동료 외국 수의사들 옆에서 그 화면을 마주한 순간, 같은 한국인으로서 얼굴이 화끈거려 차마 고개를 들 수 없었습니다. 경제 성장과 시민 의식을 자부하던 모습 뒤에 숨겨진 야생동물 밀수품 소비국이라는 오명을 마주한 순간이었기 때문입니다
몇 년 후 저는 다시 남아공을 찾아 야생동물구조센터에서 봉사활동을 하게 되었습니다. 그곳에서는 밀렵으로 어미를 잃은 아기 코뿔소를 만나게 되었습니다. 아기 코뿔소는 워낙 어릴 때 구조되어 사람을 마치 어미처럼 따랐습니다. 그 모습이 퍽 귀엽긴 하였지만 어미를 잃은 아기 코뿔소가 안타까워 서글펐습니다.
그 뒤에 방문한 사파리의 풍경은 더욱 끔찍했습니다. 숨이 끊어진 채 뼈만 남은 코뿔소의 사체를 마주하게 된 것 입니다. 거대한 몸뚱이 위로 파리 떼가 끓고 있었고 그 현장엔 오직 죽음의 침묵만이 감돌고 있었습니다. 밀렵꾼들은 오직 뿔 하나만을 노리고 살아있는 코뿔소에게 전기톱을 휘두릅니다. 피투성이가 된 채 쓰러져 숨져간 코뿔소는 사람을 원망하며 죽어갔을 갑니다.