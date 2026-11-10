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26.11.10 15:41최종 업데이트 26.11.10 15:41
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단순한 동물 소개를 넘어 현장에서 동물을 마주하는 수의사의 시각으로 멸종의 원인과 생태계의 유기적 관계를 분석합니다. 이미 사라진 동물의 '부재'를 통해 현재 위기종을 향한 '보호 의지'를 되돌아보고 성공적인 종 보전 프로젝트 사례와 일상 속 실천법을 공유합니다.[기자말]
현장에서 수의사로 살아가다 보면 생명의 존엄함이 인간의 이기적인 욕망 아래 무참히 무너지는 순간들을 마주합니다. 진료실 수술대 위에서 혹은 넓디넓은 아프리카 사바나 한가운데서 야생동물들의 슬픔을 엿볼 수 있었습니다. 바로 보양이라는 이름 그리고 헛된 미신 때문에 생사의 갈림길로 내몰린 야생동물들의 모습입니다. 보양식에 희생되는 야생동물의 이야기는 먼 옛날이나 다른 나라 이야기가 아니라 이 순간에도 바로 우리 일상 속에서 벌어지고 있는 일입니다.

자연 속 모든 생명은 저마다의 생존 방식을 지닌 채 살아갑니다. 그러나 인간은 어느 순간부터 자연을 일회용 소모품으로 여겼습니다. 잘못된 믿음 하나가 수많은 종을 벼랑 끝으로 몰아넣고 그 칼날은 결국 우리 자신을 겨누고 있습니다.

단단한 갑옷 속에 숨은 온순한 영혼 천산갑

EBS 키즈 [명탐정 피트3] 3편 생태도감 - 천산갑 편의 한 장면.
EBS 키즈 [명탐정 피트3] 3편 생태도감 - 천산갑 편의 한 장면.EBS 키즈 갈무리

온몸이 타일 같이 단단한 비늘로 둘러싸인 천산갑을 한 번쯤은 들어보셨을 겁니다. 천산갑은 위협을 느끼면 단단한 몸을 공처럼 둥글게 말아 올려 사자나 표범의 날카로운 이빨도 뚫지 못하는 완벽한 방어막을 만듭니다.

하지만 수백만 년 동안 진화시켜 온 이 고유한 방어 기제는 안타깝게도 인간 앞에서 가장 취약한 함정이 되고 맙니다. 몸을 둥글게 구부린 천산갑은 달아나지도 공격하지도 못한 채 가만히 멈춰있기 때문입니다. 밀렵꾼은 힘들게 동물을 쫓거나 덫을 놓을 필요도 없이 그저 바닥에 구르는 천산갑을 마포 자루나 가방에 담기만 하면 됩니다.


생태적으로 천산갑은 지구상에서 매우 독특하고 신비로운 생명체입니다. 치아가 전혀 없는 대신, 자기 몸길이보다 더 길게 늘어나는 끈적이는 혀를 가지고 있습니다. 그 길고 날렵한 혀로 흙속 깊은 곳이나 나무 구멍에 숨어 있는 개미와 흰개미를 단숨에 핥아먹습니다. 마치 개미핥기와 비슷하게 말입니다. 천산갑 한 마리가 일 년 동안 먹어 치우는 개미의 양은 무려 7천만 마리에 달합니다. 천산갑은 숲의 개미 개체 수를 조절하고 흙을 파헤쳐 토양에 산소를 공급하는 숲의 파수꾼 역할을 해줍니다.

그러나 야생의 온순한 파수꾼에게 돌아온 것은 고마움이 아니라 '세계에서 가장 많이 밀매되는 포유류'라는 참혹한 수식어였습니다. 천산갑이 밀매가 되는 이유는 단단한 비늘을 먹으면 혈액순환이 잘되고 통증이 완화된다거나 고기를 먹으면 기력이 보충된다는 어처구니없는 보양 미신 때문입니다.

EBS 키즈 [명탐정 피트3] 3편 생태도감 - 천산갑 편의 한 장면.
EBS 키즈 [명탐정 피트3] 3편 생태도감 - 천산갑 편의 한 장면. EBS 키즈 갈무리

사실 천산갑 비늘의 성분은 케라틴으로 인간의 손발톱, 혹은 동물의 털을 구성하는 성분과 정확히 똑같아서 영양학적으로도, 의학적으로도 특별한 가치가 전혀 없는 상태입니다. 손톱을 깨물어 먹는 것과 아무런 차이가 없다는 뜻입니다. 그럼에도 잘못된 믿음 때문에 매년 수십만 마리의 천산갑이 숲에서 인위적으로 포획되어 불법 밀수 시장으로 팔려 나갑니다. 살아있는 채로 뜨거운 물에 던져져 비늘이 벗겨지고 잔혹하게 도살되어 식탁에 오르는 비극이 계속되고 있습니다.

더 무서운 건 이 탐욕이 결국 부메랑이 되어 인간 자신을 향했다는 사실입니다. 2020년 전 세계를 공포로 몰아넣었던 코로나19 팬데믹 당시, 천산갑은 바이러스의 유력한 중간 숙주 중 하나로 지목되었습니다. 학계의 논쟁은 지금도 이어지고 있지만 분명한 사실이 하나 있습니다. 깊은 숲속에서 조용히 살아야 할 야생동물을 인간이 억지로 포획하고, 열악하고 비위생적인 밀수 시장에 밀집시켜 인간과의 접촉을 늘리지 않았다면 이런 변종 바이러스의 대창궐이 어려웠을 것이라는 점입니다. 인간이 사람과 동물의 경계를 무너뜨린 대가는 전 지구적인 대재앙으로 돌아왔습니다.

남아공 사파리에서 마주한 붉은 흙과 뿔 없는 코뿔소

야생동물 보양식이나 그릇된 약재 선호 문화가 과연 먼 나라 일일까요? 안타깝게도 아닙니다.

남아프리카공화국에서 열린 수의학 심포지엄 당시의 일입니다. 국제 코뿔소 보호 발표 자료 화면에 '코뿔소 뿔 주요 밀수·소비국' 목록이 떠올랐습니다. 아시아의 여러 국가 틈에서 당당히 눈에 들어오는 이름, 대한민국. 동료 외국 수의사들 옆에서 그 화면을 마주한 순간, 같은 한국인으로서 얼굴이 화끈거려 차마 고개를 들 수 없었습니다. 경제 성장과 시민 의식을 자부하던 모습 뒤에 숨겨진 야생동물 밀수품 소비국이라는 오명을 마주한 순간이었기 때문입니다

몇 년 후 저는 다시 남아공을 찾아 야생동물구조센터에서 봉사활동을 하게 되었습니다. 그곳에서는 밀렵으로 어미를 잃은 아기 코뿔소를 만나게 되었습니다. 아기 코뿔소는 워낙 어릴 때 구조되어 사람을 마치 어미처럼 따랐습니다. 그 모습이 퍽 귀엽긴 하였지만 어미를 잃은 아기 코뿔소가 안타까워 서글펐습니다.

그 뒤에 방문한 사파리의 풍경은 더욱 끔찍했습니다. 숨이 끊어진 채 뼈만 남은 코뿔소의 사체를 마주하게 된 것 입니다. 거대한 몸뚱이 위로 파리 떼가 끓고 있었고 그 현장엔 오직 죽음의 침묵만이 감돌고 있었습니다. 밀렵꾼들은 오직 뿔 하나만을 노리고 살아있는 코뿔소에게 전기톱을 휘두릅니다. 피투성이가 된 채 쓰러져 숨져간 코뿔소는 사람을 원망하며 죽어갔을 갑니다.

사파리에서 발견한 뼈만 남은 코뿔소 사체
사파리에서 발견한 뼈만 남은 코뿔소 사체이하늬

코뿔소의 뿔 역시 천산갑의 비늘과 다를 바 없습니다. 결국 단단하게 뭉쳐진 케라틴 덩어리일 뿐입니다. 정력에 좋다거나 해열에 특효라는 믿음은 과학적 근거가 전혀 없는 허상입니다. 손톱을 깎아 씹어 먹는 것과 조금도 다르지 않습니다. 그런데도 금보다 비싼 값에 거래된다는 이유로 매년 수천 마리의 코뿔소가 피를 흘리며 쓰러집니다. 이 보잘것없는 미신 하나에 지구상의 거대한 생명이 역사 속으로 사라지고 있는 것입니다.

상황이 이 지경에 이르니 아프리카에선 수의사들이 직접 야생 코뿔소를 마취해 미리 뿔을 잘라내는 눈물겨운 프로젝트를 진행하고 있습니다. 헬기를 타고 초원을 누비며 공중에서 마취총을 쏘고, 눈을 가린 뒤 조심스럽게 톱으로 뿔을 잘라냅니다. 뿔이 없어야 밀렵꾼들의 표적에서 벗어나 목숨을 건질 수 있으니까요.

온전한 모습으로 자연을 누벼야 할 야생동물이 인간의 탐욕으로부터 스스로를 지키기 위해 오히려 자신의 가장 상징적인 무기를 수의사의 손에 잃어야 하는 아이러니입니다. 심지어 야생에선 뿔이 짧은 개체가 밀렵을 피해 살아남아 번식하면서, 점점 뿔이 짧은 코뿔소로 진화하는 서글픈 풍경까지 벌어집니다. 인간이 야생의 진화 방향마저 뒤틀어놓고 있습니다.

보이지 않는 곳의 비극: 국내 야생동물 밀렵과 섭취의 현실

이 잔혹한 그늘은 아프리카 초원이나 밀림에만 머물지 않습니다. 시선을 우리 사회로 돌려볼까요. '설마 우리가' 하고 방심하는 사이, 국내에서도 멧돼지나 고라니를 불법 포획해 보양식으로 찾는 이들이 여전히 존재합니다.

무분별한 야생동물 포획은 생태계 교란을 넘어 공중보건을 심각하게 위협합니다. 덜 익힌 야생 멧돼지 고기를 먹었다가 섬모충 같은 치명적인 기생충에 감염되는 사례가 꾸준히 발생하는 이유입니다. 근육 속에 파고든 기생충은 인간의 몸에서도 살아남아 뇌나 심장 같은 주요 장기로 이동하며 영구적인 장애와 끔찍한 고통을 남깁니다. 몸을 보하겠다고 챙겨 먹은 야생의 고기가 결국 스스로를 파괴하는 독이 되어 돌아오는 셈입니다.

야생동물 구조 현장에서 올무나 덫에 걸려 다리가 절단된 고라니와 너구리도 자주 마주했습니다. 살기 위해 발버둥치다 뼈가 부러지고 피부가 썩어들어간 상처들을 치료를 할 때마다 고개가 숙여집니다. 이 작은 생명들에게 인간은 자연의 동반자가 아니라 잔혹한 파괴자일 뿐입니다.

탐욕의 숟가락을 내려놓아야 할 시간

고아가 된 아기 코뿔소에게 우유를 먹이는 글쓴이
고아가 된 아기 코뿔소에게 우유를 먹이는 글쓴이이하늬

먹을 것이 넘쳐나는 현대 사회에 왜 굳이 야생동물의 고기와 껍질, 뿔까지 찾아 헤매야 하는지 의문입니다. 과거 식량이 부족하던 시절의 관행이 이제는 오직 허영과 미신을 충족하기 위한 욕심으로 변질되었습니다. 그릇된 욕심은 무고한 생명을 앗아가는 데 그치지 않고, 바이러스와 기생충이라는 재앙이 되어 다시 우리의 숨통을 조릅니다.

자연은 인간의 탐욕을 채우기 위한 뷔페가 아닙니다. 천산갑의 비늘도, 코뿔소의 웅장한 뿔도 수백만 년 동안 야생에서 살아남기 위해 다듬어온 생명의 무기일 뿐입니다. 우리는 이제 선택해야 합니다. 근거 없는 미신에서 벗어나 야생동물과 우리가 지켜야 할 마땅한 거리를 되찾아야 합니다. 자연의 경계를 존중할 때 비로소 인간 자신도 안전할 수 있습니다. 수의사의 눈으로 지켜본 야생동물의 눈물 속에서 자연이 보내는 엄숙한 경고를 더 이상 외면해서는 안 됩니다.
덧붙이는 글 [참고문헌 및 출처 자료]

CITES & UNEP-WCMC (2016). Implementation of CITES Decisions 17.239 to 17.240 on Pangolins (Manis spp.). CITES CoP17.
- 내용: 천산갑의 세계 최대 밀매 포유류 등극 및 생태적 역할, 개체수 감소 실태 보고서.

Lam, T. T. Y., Jia, N., Zhang, Y. W., et al. (2020). “Identifying SARS-CoV-2-related coronaviruses in Malayan pangolins.” Nature, 583, 282–285.
- 내용: 밀수된 말레이천산갑에서 코로나19 연관 바이러스가 발견됨에 따라 천산갑이 유력한 중간 숙주 중 하나로 지목된 연구.
#야생동물 #동물보호 #코뿔소 #천산갑
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