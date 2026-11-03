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이재명 대통령이 27일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다.이재명 대통령은 지난달 27일 국무회의에서 "외국인 노동자들을 불러다 해도 국가 경제에 크게 도움은 안 되고, 전부 송금해 버리니까"라고 말했다. 그는 이 발언이 외국인 노동자들의 해외 송금을 고려하면 그들이 내국인 노동자만큼 기여하지는 못한다는 뜻이었다고 보충했다.이 대통령은 28일에는 서울형 공공사후조리원 이용과 관련해 '다문화가정의 산모와 국가유공자 가정의 산모가 같은 순위에 놓이는 게 적절하느냐'라는 이의가 담긴 '에펨코리아' 사이트 게시물을 공유했다. 그는 "다문화 가족들이 피해를 입지 않는 것을 넘어 우대까지 할 필요성이 큰지, 우대제도 폐지가 필요한지 등에 대해 지방정부와 협의는 물론 시행령 개정까지 포함해 깊이 검토해 보겠다"는 의견을 남겼다.이주 문제와 다문화가정 문제를 둘러싼 두 발언은 해당 의제들에 관한 대통령 자신의 문제의식을 반영한 것이기도 하겠지만, 일부 언론들의 보도에서 나타나듯이 중도층이나 보수층을 겨냥한 측면도 있다고 평할 수 있다. 언론들은 '전통적 진보진영의 관점과 다른 발언', '보수진영에서 주로 제기되던 문제', '중도층을 향한 외연 확장'이라고 평했다.최근 들어 이 대통령의 지지율 하락은 중도층에서 특히 두드러졌다. 7월 2일 마감된 한국갤럽 조사 당시에 54%였던 중도층의 긍정평가가 그달 23일 마감된 조사에서는 49%, 8월 27일 마감분에서는 41%, 9월 17일 마감분에서는 38%로 나타났다. 이것이 10월 15일 및 22일 마감분에서는 40%였다가 29일 마감분에서는 39%가 됐다. 이런 지지율 변화 속에서 위 발언들이 나왔기 때문에 그가 중도층 지지율 회복을 겨냥했다는 해석이 나오고 있다.역대 대통령들은 중간지대가 아닌 그 양옆에서 배출됐다. 그러다 보니, 중도층을 향한 대통령들의 러브콜이 지속적으로 이뤄지고 있다.2005년 7월 28일, 노무현 대통령은 지역주의 선거제도 개혁은 물론이고 중도층과 보수층까지 끌어안는 데 도움이 되는 대통합 구상을 천명했다. 그는 야당인 한나라당이 주도하는 대연정을 공식 제안하면서, 사실상의 총리지명권과 내각 구성권까지 넘길 의향이 있음을 밝혔다.이명박 대통령은 집권 2년 차인 2009년 6월 22일의 수석비서관회의에서 중도실용·친서민 국정기조를 제시한 뒤, 그해 광복절 경축사를 통해 이를 공식 표방했다. 그는 "정부는 경제가 좋아져도 가장 늦게 혜택이 돌아갈 서민들을 위해 무엇을 할 것인가 고심하고 있습니다"라고 강조했다.그러면서 희망근로사업·보육지원·등록금지원 등을 언급한 뒤, "집 없는 서민들이 집을 가질 수 있는 획기적인 주택정책을 강구하고 있습니다", "노점을 하는 분이든 일용직 근로자든 적은 돈을 구하지 못해 큰 어려움을 겪는 분들의 걱정을 덜어드릴 수 있는 제도를 마련하겠습니다"라고 약속했다.대통령 당선이 유력시되던 박근혜 새누리당 후보는 제18대 대선(2012.12.19.)을 앞둔 2012년 11월 16일에 경제민주화 공약을 위한 5대 분야 35개 실천 과제를 발표했다. 그는 대기업이 시장지배력을 남용해 온 관행을 바로잡겠다면서 골목상권 및 재래시장 보호, 비정규직과 정규직 간의 차별 철폐, 특수고용직 종사자의 권익 보호, 중소기업 육성 정책 등을 약속했다.중도층이 대거 참여한 촛불혁명에 힘입어 당선된 문재인 대통령은 후보 기간에 공약한 대탕평 인사를 취임사에서 재차 확인했다. 2017년 5월 10일 취임식 때 그는 "분열과 갈등의 정치도 바꾸겠습니다. 보수와 진보의 갈등은 끝나야 합니다"라고 한 뒤 "전국적으로 고르게 인사를 등용하겠습니다", "능력과 적재적소를 인사의 대원칙으로 삼겠습니다"라고 약속했다.일반적으로 진보진영은 외연 확장을 위해 상대 진영의 정책을 차용하지는 않는다. 시대적으로 뒤처지는 보수진영 정책을 갖다 쓰는 일은 이 진영에서 잘 나타나지 않는다. 노무현·문재인 두 대통령이 상대 진영의 '인물'을 포용하겠다고 피력한 것은 이런 경향과 부합한다고 볼 수 있다.반대진영에서 강조됐던 정책을 표나게 끌어다 쓴 쪽은 이명박·박근혜 두 대통령이다. 이런 모습은 보수 유권자들을 어리둥절하게 만들 수는 있었어도 이들의 이미지를 나쁘게 만들지는 않았다. 오히려, 세련된 보수의 이미지를 갖는 데 도움이 됐을 뿐이다.진보 쪽이라고 해서 반드시 상대방의 정책을 외면하고 보수 쪽이라고 해서 반드시 탕평 인사를 외면하는 것은 물론 아니다. 그렇지만 대체적으로 보면 최근 20년 동안에는 위와 같은 경향이 나타났다.외국인 노동자와 다문화정책에 관한 이재명 대통령의 발언들은 진보진영이 강조해 온 포용 및 차별금지의 기조와 부합하지 않는다. 이는 위험한 의제이기도 하다. 진영 간의 격한 논쟁을 유발할 수 있을 뿐 아니라, 배외주의를 자극할 경우에는 극좌와 극우의 분열까지 초래할 수 있는 휘발성 강한 의제다.이런 문제와 관련해 진보진영 대통령이 '상대 진영'의 주장으로 기우는 듯한 모습을 보인 것은 최근 20여 년간을 놓고 보면 이례적이다. 이재명 대통령이 이 같은 이례적인 상황 속에서 중도층의 지지를 회복하고 나아가 보수진영까지 끌어들이면 그것 또한 이례적인 결과가 될 것이다.그러나 지금 상황에서 외국인 노동자나 다문화가정 이슈를 매개로 이재명 대통령이 중도층 지지를 회복할 가능성은 그리 높지 않다. 그에 대한 중도층 지지율이 떨어진 주요 원인이 거기에 기인하지는 않았기 때문이다.<한겨레>가 9월 22일 공개한 유권자 패널 조사 결과에 따르면, 5월에 70.2%였던 중도층의 긍정평가는 9월에 49.2%로 떨어졌다. 이때, 중도층 이탈 원인으로 분석된 것은 부동산정책, 검찰 보완수사권 폐지, 이재명에 대한 공소취소 논란 등이다.중도층 지지율이 39%로 나온 10월 27~29일의 한국갤럽 조사에서, 전체 응답자의 부정평가 이유에서 상위를 차지한 것은 부동산 정책, 경제·민생, 국방·안보·대북정책이다. 중도층 지지율이 39.2%로 나온 10월 6~8일의 리얼미터 조사 때는 중도층 지지율의 하락 배경이 인사문제·안보문제·부동산 문제 등으로 분석됐다.이재명 대통령의 이번 발언은 외국인 노동자나 다문화가정 문제를 조정하는 데는 도움이 될 수 있어도, '집 나간 중도층'이 돌아오게 만드는 데는 큰 도움이 된다고 전망하기 어렵다. 여론조사기관들의 분석에서 나타나듯이, 중도층이 떠난 원인이 거기에 있는 것으로 보이지 않기 때문이다.이재명 대통령이 중도층 지지를 회복하는 길은 부동산 정책의 혼란, 증시 불안과 투자자 피해, 민생경제 회복, 안보 불안 등의 당면 현안에서 실질적인 성과를 내는 것이다. 그리고 외국인 노동자나 다문화가정 문제는 지금 같은 논쟁 유발적 방식으로 접근하기보다는 차분하고 단계적으로 풀어갈 필요가 있다. 유럽 극우의 사례에서 나타나듯이 이는 한국 사회를 극한 분열의 구렁텅이로 떨어트릴 수도 있는 위험한 사안이다.