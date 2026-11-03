▲김학철
잊어서는 안 될 항일전사이자 비판적 지식인 김학철, 사진은 2007년 실천문학사에서 출간한 <김학철 평전>(김호웅,김해양(편저))의 책표지실천문학사
어떤 권력에도 굴복하지 않았던 김학철
한국전쟁 과정에서 중국으로 떠났던 그는 북경에서 최대의 환대를 받았다. 그러나 그는 마오쩌둥을 절대권력자로 떠받드는 개인숭배에 눈감지 않았다. 마오쩌둥을 비판하는 최초의 소설을 용감하게 썼다.
대가는 혹독했다. 그는 '반혁명 현행범'이 되었다. 재판도 없이 7년을 독방에 가두어 두었다. 7년 만에 열린 재판은 거대한 정치극이었다. 지금 내가 서 있는 바로 이 자리에 있었던 1300석 인민문화회관은 연길의 '대표적인 인물'들로 가득 찼다. 극장 밖도 문전성시였다. 입장하지 못한 '비대표적인 인물'들로 극장 주변도 발 디딜 틈이 없었다.
외다리 김학철은 쌍지팡이를 짚고 무대 위에 마련된 재판정에 올라섰다. 목에는 큼지막한 판대기가 걸려 있었다.
- 반혁명 현행범 김학철
재판관이 호통쳤다.
"고개 숙엿! 허리 굽혓!"
그러나 김학철은, 따르지 않았다. 허리를 꼿꼿이 세우고 고개를 뒤로 젖혔다.
'이 자리에서 맞아 죽는 한이 있어도 숙이고, 굽히지 않겠다.'
민병들이 달려들어 머리를 찍어눌렀다. 그래도 머리를 숙이지 않자 목에 밧줄을 걸어 잡아당겼다.
쌍지팡이 따로, 의자 따로, 외다리 따로. 김학철의 표현대로 무대 위에 '일곱 개의 다리'가 어지럽게 나뒹굴었다. 그는 반성을 말하지도, 선처를 구하지도 않았다. 그가 준비한 것은 오직 사회주의 정신을 배반한 가짜 사회주의자들을 향한 준엄한 질책이었다.
다급해진 재판장이 외쳤다.
"아갈잡이! 아갈잡이!"
민병들이 달려들어 쇠막대기로 더러운 걸레를 그의 입에 쑤셔 넣었다. 말 그대로 입을 틀어막아야만 입을 막을 수 있었던 사람, 그가 김학철이었다.
일본 감옥에서 전향서 한 장을 쓰지 않았던 그는 중국 감옥에서도 반성문 한 장 쓰지 않았다. 사회주의라는 거룩한 간판을 걸고, 권력을 전횡하며, 무려 수천만 명의 인민들을 아사로 몰아넣은 절대자를 향해 김학철은 혈혈단신으로 맞섰다.
항일 전사로 싸우다 일본에서는 다리 하나를 잃었고, 중국에서는 인민의 생명과 권리를 싸우다 인생의 21년을 잃었다. 그 21년의 10년은 꼬박 형무소 독방에서, 남은 11년은 강제 노역으로 보냈다.
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