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지난해 1월 14일 새벽 내란우두머리 사건 결심공판(서울중앙지방법원 형사합의25부 당시 재판장 지귀연 부장판사)에서 김용현 전 국방부장관이 최후진술을 하고 있다.서울중앙지방법원
지난달 29일 특검은 윤석열씨 사형, 김 전 장관 무기징역 등을 구형하며 전두환 12·12 반란수괴, 5·17 5·18 내란수괴 사건을 언급했다. 이 사건은 내란우두머리죄에 관한 유일한 대법원 판례이기도 하다.
특검은 "'정의 없는 자비는 방종을 초래한다'는 서양의 격언이 있다. 오직 엄중한 단죄만이 제3의 전두환, 제2의 윤석열을 예방할 수 있다"라며 "내란 우두머리죄는 사형이 아니면 그 책임을 온전히 물을 수 없는 범죄"라고 강조했다. 그러면서 대법원이 전씨의 무기징역을 확정했음에도 그가 구속된 지 2년 19일 만에 특별사면으로 풀려난 사실을 언급하고 "27년 뒤, 현직 대통령이 비상계엄을 선포하고 정예군 병력으로 국회를 침탈하는 내란을 일으켰다"고 지적했다.
김용현 전 장관 변호인단은 이 같은 특검 최종의견에 대해 "국가기관으로서 최소한 품격과 도덕성, 대한민국 정통성을 스스로 부정하는 불법 고백이었다"고 규정했다. 유승수 변호사는 "검사의 구형 의견은 불법수사와 불법 공소유지를 확신하게 했다"며 "정치적 중립성이나 수사의 공정성은 애초부터 고려하지 않았다는 것을 스스로 인정한 것"이라고 주장했다.
그는 "특검의 파견 검사들이 대한민국 법정에서 대한민국 전직 대통령이신 전두환·박정희 전 대통령에 대해 직함조차도 생략하고 재판마저 권력으로 회피하며 도망 다니는 아무개를 칭하듯 이름을 서슴없이 불렀다"며 "(두 전직 대통령을) 쿠데타의 범죄자처럼 멸칭하는 것에 대해 대한민국 모든 국민들은 모멸감을 느꼈다"고 말했다. "공무원을 자처하는 특검 검사들은 도대체 어느 나라 검사들이냐"고 반문하기도 했다.
연취현 변호사는 "특검은 (구형 의견에서) '반역자'라는 말을 쓰며 박정희·전두환 전 대통령 이름을 굳이 이 사건과 나란히 세웠고, '제2윤석열'은 나오지 않도록 가장 무거운 형을 내려달라고 했다"며 "이 법정이 법적 판단이 아닌 정치적 단죄의 자리로 바뀌고 있는 것은 아닌지 우려하지 않을 수 없다"고 가세했다.
임응수 변호사는 "특검은 '전두환에 대한 단죄가 없어 12.3 사태가 발생했다'고 주장하나 비상계엄은 자유민주주의 수호를 위한 최후의 헌법적 보루"라며 "계엄이 곧 내란이라는 주장은 인정되어선 안 된다"고 목소리를 높였다.
공소기각·무죄 선고 요청한 변호인단 "내란의 폭동 없었다"