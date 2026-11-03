연합뉴스

일회성에 그칠 목적이어서 사실상 상당기간 기능을 제대로 할 수 없게 만들려는 것까지는 아니었다면

국헌 문란의 목적을 가진 것으로 인정하기 어렵다

2024년 12월 4일 새벽 국회 본청에 진입한 군 병력이 국민의힘 당대표실쪽에서 본회의장 으로 진입하려 하자, 국회 직원들이 소화기를 뿌리며 진입을 막고 있다.김 전 장관 변호인단은 "위헌·위법한 비상계엄 (선포가) 곧 내란이라면 헌법이 대통령에게 부여한 국가긴급권 행사는 사후 평가에 따라 언제든 사형과 무기징역에 이르는 범죄가 되고 만다"며 공소기각 또는 무죄 선고를 재판부에 요청했다.이들은 특히 1심 판결문 1037쪽을 거론했다. 형법상 내란죄는 ① 대한민국 영토 전부 또는 일부에서 ② 국가권력을 배제하거나 국헌을 문란하게 할 목적으로 ③ 폭동을 일으킨 경우여야만 성립한다.연 변호사는 "원심은 국회의원들이 모여서 토론하고 의결하는 것을 방해하거나 저지하는 경우라도다른 특별한 사정이 없는 한 형법상 내란죄에 있어서고 했다"고 말했다.이어 "이 사건 계엄은 실탄도 없는 상태서 서로 떨어진 몇 곳에 소수의 병력만 출동했다"며 "체포, 발포, 인명피해, 서버반출, (언론사) 단전단수도 없었으므로 (내란죄 구성요건인) 폭동도 없었다"고 주장했다.박상호 변호사는 비상계엄은 2024년 11월 26일부터 준비됐다고 강조하며 일명 무인기 침투 사건과 관련이 없다고 주장했다. 지난 6월 윤석열씨와 김 전 장관은 '비상계엄 선포 여건을 조성할 목적으로 한반도에 전시 상황을 작출하려 한 일반이적 등의 혐의로 1심에서 각각 징역 30년을 선고받은 바 있다.박 변호사는 "무인기 작전은 합동참모본부의 반대도 없었고, 합참 지휘 계통에 따라 정상적으로 결정·실행됐다"며 "작전 기간 우리 국군의 대비태세 격상도 없었다"고 말했다.