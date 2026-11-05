송주연

본래 '반려'라는 말에는 짝이라는 의미와 벗이라는 의미가 모두 들어있다. 요즘은 '배우자'를 '반려자'로 바꿔 부르기도 한다. 그러나 국가는 혼인과 혈연의 조건이 아니면 삶의 벗으로도 가족 공동체로도 반려를 공식적으로 인정하지 않는다.



이런 사회 안에서 우리가 반려 삼고 있는 아이들의 몫과 희생은 과연 무엇일까 묻노라면, 규격에 끼워 맞춰지지 않는 다른 많은 삶의 조건과 관계의 형태에 대해서도 생각하게 된다. 지금 당장 내가 할 수 있는 일이라곤, 세 고양이들이 나와 함께 당당하고 편안하게 삶을 영위할 수 있도록 나름대로 고군분투하는 것, 혹은 그저 일찍 귀가하는 것뿐이지만 말이다. (199쪽)

▲합동순찰을 위해 약속장소에 모인 반려견 순찰대 대원들 송주연

존중과 환대의 자리



반면, 반려인으로서 정체감을 마음껏 뽐낼 수 있는 자리도 있다. 얼마 전 서울시에서 마련한 '2026 서울 동물행복페스타' 행사 중 '행복런'에 참여했다. 한강공원에서 500쌍의 반려견과 보호자가 모여 번호판을 달고 함께 4km를 걷는 행사였다. 한강공원엔 반려견 용품을 홍보하는 각종 부스가 차려졌고, 유기 동물 입양을 위한 홍보도 함께 진행됐다.



참가자들은 반려인이라는 이유만으로 4km를 걷는 내내 서로를 도왔다. 반려견에게 물을 나눠 주기도 하고, 아이가 다른 길로 가려고 하면 함께 이름을 불러주며 완주를 유도했다. 우리가 걷는 동안 한강공원에 피크닉 나온 많은 비반려인 시민들이 우리를 지켜보았지만, 아무도 '쯧쯧'대거나 비난하는 시선을 보내지 않았다. 행사 내내 마음이 벅차올랐다.



라온이와 함께하는 반려견 순찰대 활동도 반려인이라는 사회정체감을 마음껏 발휘할 기회를 준다. 반려견 순찰대는 자치경찰위원회에서 조직한 단체로 지자체별로 매년 성향 테스트를 거쳐 순찰대원을 선발하고 보호자와 반려견이 함께 산책하면서 동네의 위험 요소들을 신고하는 역할을 한다. 라온이와 산책을 하다 세 차례 안전해 보이지 않는 시설물들을 신고했고, 시정되는 과정을 확인했다. 반려인으로서 뿌듯한 순간이 아닐 수 없었다. 반려견 순찰대는 종종 합동 순찰을 하면서 반려견에 대한 인식 개선에도 힘쓰고 있다.



이 외에도 각 지자체에서 마련하는 반려동물 축제와 시설들이 많아지고 있는데 이는 반려인이라는 사회정체성을 존중하고 알리는 데 한몫을 하고 있다. 이런 행사를 접할 때마다 '환대'받는 느낌이 든다.



▲반려인과 비반려인이 함께 배우는 '펫티켓' 포스터 네이버 갈무리

'반려인'은 단지 동물을 키우는 사람을 넘어, 동물과 가족을 이루고 함께하는 삶을 추구하는 사회정체성을 지닌 존재다. 이 정체성을 우리 사회는 아직 과도기적으로 바라보는 것 같다. 혐오와 배제, 존중과 환대의 극과 극을 오가면서 말이다. 이런 시선 속에 반려인은 때로는 삶의 제약을 받기도 하면서 살아간다.



시선이 '환대와 존중' 쪽으로 좀 더 기울어지려면 어떻게 해야 할까? 얼마 전 한 건물의 엘리베이터에서 '펫티켓' 포스터를 보았다. 반려인이 지켜야 하는 점만 담긴 여느 포스터와 달리 비반려인이 알아야 할 점도 함께 적혀 있었다. 어느 한쪽만이 아닌 반려인과 비반려인이 함께 배려하는 것이 습관이 된다면, 반려인과 비반려인 서로의 사회정체성을 존중하며 환대할 수 있게 되지 않을까.



12년 전 초보 반려인일 때를 떠올리면, 더디지만 존중과 환대 쪽으로 좀 더 나아가고 있는 것만은 분명해 보인다. 이 존중과 환대의 폭이 더 넓어진다면 정말 좋겠다.



#반려인 #사회정체성 #반려견순찰대 #존중 #펫티켓 프리미엄 나를 키운 반려동물 이전글 "우리 애는 900만 원짜리예요" 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 시민기자 기사쓰기

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기사 제보하기 반려인과 비반려인이 함께 배우는 '펫티켓' 포스터'반려인'은 단지 동물을 키우는 사람을 넘어, 동물과 가족을 이루고 함께하는 삶을 추구하는 사회정체성을 지닌 존재다. 이 정체성을 우리 사회는 아직 과도기적으로 바라보는 것 같다. 혐오와 배제, 존중과 환대의 극과 극을 오가면서 말이다. 이런 시선 속에 반려인은 때로는 삶의 제약을 받기도 하면서 살아간다.시선이 '환대와 존중' 쪽으로 좀 더 기울어지려면 어떻게 해야 할까? 얼마 전 한 건물의 엘리베이터에서 '펫티켓' 포스터를 보았다. 반려인이 지켜야 하는 점만 담긴 여느 포스터와 달리 비반려인이 알아야 할 점도 함께 적혀 있었다. 어느 한쪽만이 아닌 반려인과 비반려인이 함께 배려하는 것이 습관이 된다면, 반려인과 비반려인 서로의 사회정체성을 존중하며 환대할 수 있게 되지 않을까.12년 전 초보 반려인일 때를 떠올리면, 더디지만 존중과 환대 쪽으로 좀 더 나아가고 있는 것만은 분명해 보인다. 이 존중과 환대의 폭이 더 넓어진다면 정말 좋겠다. 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 10만인클럽 회원 송주연 (serenity153) 내방 구독하기 목차8 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 "우리 애는 900만 원짜리예요" 맨위로 다크 합동순찰을 위해 약속장소에 모인 반려견 순찰대 대원들반면, 반려인으로서 정체감을 마음껏 뽐낼 수 있는 자리도 있다. 얼마 전 서울시에서 마련한 '2026 서울 동물행복페스타' 행사 중 '행복런'에 참여했다. 한강공원에서 500쌍의 반려견과 보호자가 모여 번호판을 달고 함께 4km를 걷는 행사였다. 한강공원엔 반려견 용품을 홍보하는 각종 부스가 차려졌고, 유기 동물 입양을 위한 홍보도 함께 진행됐다.참가자들은 반려인이라는 이유만으로 4km를 걷는 내내 서로를 도왔다. 반려견에게 물을 나눠 주기도 하고, 아이가 다른 길로 가려고 하면 함께 이름을 불러주며 완주를 유도했다. 우리가 걷는 동안 한강공원에 피크닉 나온 많은 비반려인 시민들이 우리를 지켜보았지만, 아무도 '쯧쯧'대거나 비난하는 시선을 보내지 않았다. 행사 내내 마음이 벅차올랐다.라온이와 함께하는 반려견 순찰대 활동도 반려인이라는 사회정체감을 마음껏 발휘할 기회를 준다. 반려견 순찰대는 자치경찰위원회에서 조직한 단체로 지자체별로 매년 성향 테스트를 거쳐 순찰대원을 선발하고 보호자와 반려견이 함께 산책하면서 동네의 위험 요소들을 신고하는 역할을 한다. 라온이와 산책을 하다 세 차례 안전해 보이지 않는 시설물들을 신고했고, 시정되는 과정을 확인했다. 반려인으로서 뿌듯한 순간이 아닐 수 없었다. 반려견 순찰대는 종종 합동 순찰을 하면서 반려견에 대한 인식 개선에도 힘쓰고 있다.이 외에도 각 지자체에서 마련하는 반려동물 축제와 시설들이 많아지고 있는데 이는 반려인이라는 사회정체성을 존중하고 알리는 데 한몫을 하고 있다. 이런 행사를 접할 때마다 '환대'받는 느낌이 든다.

'행복런'에 참여해 달리는 라온이이렇게 '반려인'이라는 사회정체성이 형성되면, '반려인'으로서의 삶의 방식을 존중받고 싶은 마음이 커진다. 하지만 우리 사회는 반려인으로서의 정체감과 삶의 방식을 아직 온전히 인정하지 않고 있는 것 같다.얼마 전 한 아파트를 방문했는데, 엘리베이터마다 '반려견을 동반할 경우 반드시 화물 엘리베이터를 이용하라'는 안내문이 붙어 있었다. 이 문구에 마음이 서늘해졌다. 물론, 엘리베이터에서의 안전은 매우 중요하다. 소형견은 안고 타야 하고, 중대형견은 리드줄을 짧게 잡고 한쪽 구석에서 앉아 기다리도록 교육해야 한다. 교육이 잘되지 않는 반려견은 다른 사람이 타지 않을 때 엘리베이터를 이용해야 할 것이다. 하지만 함께할 수 있는 방법이 있는데 '배제'부터 언급하는 건 반려인으로서는 좀 서운한 일이다.대형견 보호자들은 더하다. 단지 덩치가 크다는 이유로 시비에 휘말리거나, 큰 개와 어떻게 아파트에서 사느냐는 잔소리를 종종 듣는다. 허스키를 키우는 나의 이웃은 "가끔은 (이런 잔소리가) 혐오의 시선으로 느껴지기도 한다"고 말했다.반려동물을 가족으로 바라보지 않는 사회 분위기는 정서적인 서운함을 넘어 실제 반려인의 삶에 큰 불편을 주기도 한다. 대표적인 경우가 집을 구할 때다. 월세나 전세를 구할 때 반려동물이 걸림돌이 될 때도 많다. 반려인들의 여러 고충을 들을 때마다 '내가 선택한 가족'을 가족으로 인정하지 않고, 결혼과 혈연에 기반한 관계만을 '가족'이라 하는 사회적 시선을 느낀다. 이에 대해 작가 김영글은 책 <나는 있어 고양이>에서 이렇게 적었다.반려인이라는 사회정체성을 지니고 사는 이들은 이처럼 종종 소수자의 자리를 경험하곤 한다.