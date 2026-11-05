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개 산책duke91 on Unsplash
'반려인'이라는 사회정체성
사회정체성이란 어떤 집단에 소속돼 있다는 자각에 기반한 자기개념이다. 1970~80년대에 사회심리학자 헨리 타즈펠과 존 터너가 처음 이 용어를 사용한 뒤, 여러 심리학자가 개인의 정체성이 그가 속한 집단과 밀접하게 연결돼 있음을 밝혀내면서 하나의 이론으로 자리 잡았다.
'반려인'을 사회정체성으로 깊이 체험한 건 바로 첫 반려견 은이가 강아지별로 떠났을 때다. 당시 나는 은이에 대한 그리움뿐 아니라 내가 더 이상 반려인이 아니라는 상실감도 함께 느꼈다. 반려인으로 하던 일들-그러니까 반려동물 관련 자료를 찾아보고, 반려인 이웃과 정보를 나누고, 강아지를 산책시키는 일-을 더 이상 할 수 없는 내가 너무나 낯설었다. 이 느낌은 라온이를 입양하도록 이끌었다.
반려인으로서의 사회정체성은 어디에서 시작할까? 반려견의 보호자가 반려견을 '가족'으로 받아들이는 과정을 연구한 논문 '근거이론 접근을 통한 인간과 반려견의 가족 되기 과정 탐구'(심혜미, 건국대 바이오힐링융합학과, 박사학위 논문, 2023.8)에 따르면, 입양 초기 보호자들은 반려견을 낯설고 거리가 있는 존재로 인식한다.
하지만 돌봄을 제공하고 소통하는 시간이 늘어나면서 반려견을 '가족 구성원'으로 인지하기 시작한다. 나아가 점차 반려견이 수동적인 존재가 아니라 스스로 판단하고 행동하는 주체임을 알아가면서 반려견은 '중요한 타자'가 되고, '아이'라고 불린다.
이렇게 가족개념이 확장되면서 보호자에겐 '반려인'이라는 사회정체감이 생겨난다. 그리고 이 사회정체감은 다른 반려인들과 정보를 교류하고 친목을 다지면서, 때로는 반려인으로서의 사랑을 확장해 유기 동물을 보호하거나 길고양이를 돕는 일을 하면서 하나의 정체감으로 자리 잡는다. 내게도 산책하면서 만나는 이웃들, SNS로 주고받는 반려동물 소식은 일상에서 연결감을 느끼게 하는 삶의 큰 활력소다.