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26.11.05 12:08최종 업데이트 26.11.05 12:08
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반려동물은 사람의 마음을 비춥니다. 반려동물을 대하는 태도, 관계 맺는 방식 등은 사람의 마음에 대해 많은 것을 알려줍니다. 반려동물을 통해 내 마음의 일을 하나하나 알아갑니다.[기자말]
얼마 전 반려견 라온이와 저녁 산책을 하던 때였다. 횡단보도에서 신호가 바뀌기를 기다리는데 퇴근하는 것으로 보이는 한 젊은 남성이 다가와 "아기가 너무 귀여워요. 몇 살이에요?"하고 물었다. "이제 곧 4살이 돼요"라고 답했다. 신호 대기가 길어지자 그에게 "반려동물 키우시죠?"라고 물었고, 대화가 이어졌다.

"네. 강아지 한 명, 고양이 한 명이랑 같이 살아요. 그런데 어떻게 아셨어요?"
"강아지를 아기라고 하셨잖아요. 그리고 방금 동물을 '명'이라 부르셨잖아요."
"어, 정말 그러네요! 애들이 기다리고 있을 텐데."


그사이 신호가 바뀌었다. 나는 라온이가 냄새를 좇아 가는 길로, 그분은 집에서 기다리는 자신의 반려동물을 만나러 걸음을 옮겼다.

반려인으로 산 지 12년째. 언제부턴가 낯선 이와 대화하다 보면 그들이 '반려인'인지 알아볼 수 있게 됐다. 사용하는 언어와 태도에서 반려인 특유의 느낌이 묻어나서다. 그럴 때마다 '반려인'도 하나의 '사회정체성'이라는 걸 깨닫는다.

개 산책
개 산책duke91 on Unsplash

'반려인'이라는 사회정체성

사회정체성이란 어떤 집단에 소속돼 있다는 자각에 기반한 자기개념이다. 1970~80년대에 사회심리학자 헨리 타즈펠과 존 터너가 처음 이 용어를 사용한 뒤, 여러 심리학자가 개인의 정체성이 그가 속한 집단과 밀접하게 연결돼 있음을 밝혀내면서 하나의 이론으로 자리 잡았다.

'반려인'을 사회정체성으로 깊이 체험한 건 바로 첫 반려견 은이가 강아지별로 떠났을 때다. 당시 나는 은이에 대한 그리움뿐 아니라 내가 더 이상 반려인이 아니라는 상실감도 함께 느꼈다. 반려인으로 하던 일들-그러니까 반려동물 관련 자료를 찾아보고, 반려인 이웃과 정보를 나누고, 강아지를 산책시키는 일-을 더 이상 할 수 없는 내가 너무나 낯설었다. 이 느낌은 라온이를 입양하도록 이끌었다.

반려인으로서의 사회정체성은 어디에서 시작할까? 반려견의 보호자가 반려견을 '가족'으로 받아들이는 과정을 연구한 논문 '근거이론 접근을 통한 인간과 반려견의 가족 되기 과정 탐구'(심혜미, 건국대 바이오힐링융합학과, 박사학위 논문, 2023.8)에 따르면, 입양 초기 보호자들은 반려견을 낯설고 거리가 있는 존재로 인식한다.

하지만 돌봄을 제공하고 소통하는 시간이 늘어나면서 반려견을 '가족 구성원'으로 인지하기 시작한다. 나아가 점차 반려견이 수동적인 존재가 아니라 스스로 판단하고 행동하는 주체임을 알아가면서 반려견은 '중요한 타자'가 되고, '아이'라고 불린다.

이렇게 가족개념이 확장되면서 보호자에겐 '반려인'이라는 사회정체감이 생겨난다. 그리고 이 사회정체감은 다른 반려인들과 정보를 교류하고 친목을 다지면서, 때로는 반려인으로서의 사랑을 확장해 유기 동물을 보호하거나 길고양이를 돕는 일을 하면서 하나의 정체감으로 자리 잡는다. 내게도 산책하면서 만나는 이웃들, SNS로 주고받는 반려동물 소식은 일상에서 연결감을 느끼게 하는 삶의 큰 활력소다.

'행복런'에 참여해 달리는 라온이
'행복런'에 참여해 달리는 라온이송주연

일상 속 혐오와 배제

이렇게 '반려인'이라는 사회정체성이 형성되면, '반려인'으로서의 삶의 방식을 존중받고 싶은 마음이 커진다. 하지만 우리 사회는 반려인으로서의 정체감과 삶의 방식을 아직 온전히 인정하지 않고 있는 것 같다.

얼마 전 한 아파트를 방문했는데, 엘리베이터마다 '반려견을 동반할 경우 반드시 화물 엘리베이터를 이용하라'는 안내문이 붙어 있었다. 이 문구에 마음이 서늘해졌다. 물론, 엘리베이터에서의 안전은 매우 중요하다. 소형견은 안고 타야 하고, 중대형견은 리드줄을 짧게 잡고 한쪽 구석에서 앉아 기다리도록 교육해야 한다. 교육이 잘되지 않는 반려견은 다른 사람이 타지 않을 때 엘리베이터를 이용해야 할 것이다. 하지만 함께할 수 있는 방법이 있는데 '배제'부터 언급하는 건 반려인으로서는 좀 서운한 일이다.

대형견 보호자들은 더하다. 단지 덩치가 크다는 이유로 시비에 휘말리거나, 큰 개와 어떻게 아파트에서 사느냐는 잔소리를 종종 듣는다. 허스키를 키우는 나의 이웃은 "가끔은 (이런 잔소리가) 혐오의 시선으로 느껴지기도 한다"고 말했다.

반려동물을 가족으로 바라보지 않는 사회 분위기는 정서적인 서운함을 넘어 실제 반려인의 삶에 큰 불편을 주기도 한다. 대표적인 경우가 집을 구할 때다. 월세나 전세를 구할 때 반려동물이 걸림돌이 될 때도 많다. 반려인들의 여러 고충을 들을 때마다 '내가 선택한 가족'을 가족으로 인정하지 않고, 결혼과 혈연에 기반한 관계만을 '가족'이라 하는 사회적 시선을 느낀다. 이에 대해 작가 김영글은 책 <나는 있어 고양이>에서 이렇게 적었다.

본래 '반려'라는 말에는 짝이라는 의미와 벗이라는 의미가 모두 들어있다. 요즘은 '배우자'를 '반려자'로 바꿔 부르기도 한다. 그러나 국가는 혼인과 혈연의 조건이 아니면 삶의 벗으로도 가족 공동체로도 반려를 공식적으로 인정하지 않는다.

이런 사회 안에서 우리가 반려 삼고 있는 아이들의 몫과 희생은 과연 무엇일까 묻노라면, 규격에 끼워 맞춰지지 않는 다른 많은 삶의 조건과 관계의 형태에 대해서도 생각하게 된다. 지금 당장 내가 할 수 있는 일이라곤, 세 고양이들이 나와 함께 당당하고 편안하게 삶을 영위할 수 있도록 나름대로 고군분투하는 것, 혹은 그저 일찍 귀가하는 것뿐이지만 말이다. (199쪽)

반려인이라는 사회정체성을 지니고 사는 이들은 이처럼 종종 소수자의 자리를 경험하곤 한다.

합동순찰을 위해 약속장소에 모인 반려견 순찰대 대원들
합동순찰을 위해 약속장소에 모인 반려견 순찰대 대원들송주연

존중과 환대의 자리

반면, 반려인으로서 정체감을 마음껏 뽐낼 수 있는 자리도 있다. 얼마 전 서울시에서 마련한 '2026 서울 동물행복페스타' 행사 중 '행복런'에 참여했다. 한강공원에서 500쌍의 반려견과 보호자가 모여 번호판을 달고 함께 4km를 걷는 행사였다. 한강공원엔 반려견 용품을 홍보하는 각종 부스가 차려졌고, 유기 동물 입양을 위한 홍보도 함께 진행됐다.

참가자들은 반려인이라는 이유만으로 4km를 걷는 내내 서로를 도왔다. 반려견에게 물을 나눠 주기도 하고, 아이가 다른 길로 가려고 하면 함께 이름을 불러주며 완주를 유도했다. 우리가 걷는 동안 한강공원에 피크닉 나온 많은 비반려인 시민들이 우리를 지켜보았지만, 아무도 '쯧쯧'대거나 비난하는 시선을 보내지 않았다. 행사 내내 마음이 벅차올랐다.

라온이와 함께하는 반려견 순찰대 활동도 반려인이라는 사회정체감을 마음껏 발휘할 기회를 준다. 반려견 순찰대는 자치경찰위원회에서 조직한 단체로 지자체별로 매년 성향 테스트를 거쳐 순찰대원을 선발하고 보호자와 반려견이 함께 산책하면서 동네의 위험 요소들을 신고하는 역할을 한다. 라온이와 산책을 하다 세 차례 안전해 보이지 않는 시설물들을 신고했고, 시정되는 과정을 확인했다. 반려인으로서 뿌듯한 순간이 아닐 수 없었다. 반려견 순찰대는 종종 합동 순찰을 하면서 반려견에 대한 인식 개선에도 힘쓰고 있다.

이 외에도 각 지자체에서 마련하는 반려동물 축제와 시설들이 많아지고 있는데 이는 반려인이라는 사회정체성을 존중하고 알리는 데 한몫을 하고 있다. 이런 행사를 접할 때마다 '환대'받는 느낌이 든다.

반려인과 비반려인이 함께 배우는 '펫티켓' 포스터
반려인과 비반려인이 함께 배우는 '펫티켓' 포스터네이버 갈무리

'반려인'은 단지 동물을 키우는 사람을 넘어, 동물과 가족을 이루고 함께하는 삶을 추구하는 사회정체성을 지닌 존재다. 이 정체성을 우리 사회는 아직 과도기적으로 바라보는 것 같다. 혐오와 배제, 존중과 환대의 극과 극을 오가면서 말이다. 이런 시선 속에 반려인은 때로는 삶의 제약을 받기도 하면서 살아간다.

시선이 '환대와 존중' 쪽으로 좀 더 기울어지려면 어떻게 해야 할까? 얼마 전 한 건물의 엘리베이터에서 '펫티켓' 포스터를 보았다. 반려인이 지켜야 하는 점만 담긴 여느 포스터와 달리 비반려인이 알아야 할 점도 함께 적혀 있었다. 어느 한쪽만이 아닌 반려인과 비반려인이 함께 배려하는 것이 습관이 된다면, 반려인과 비반려인 서로의 사회정체성을 존중하며 환대할 수 있게 되지 않을까.

12년 전 초보 반려인일 때를 떠올리면, 더디지만 존중과 환대 쪽으로 좀 더 나아가고 있는 것만은 분명해 보인다. 이 존중과 환대의 폭이 더 넓어진다면 정말 좋겠다.

덧붙이는 글 이 기사는 개인 블로그(https://blog.naver.com/serene_joo)와 브런치(https://brunch.co.kr/@serenity153)에도 실립니다.
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