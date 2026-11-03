로이터 연합뉴스

10월 29일(현지시간), 이스라엘 헤르츨리야에 있는 야샤르당의 가디 아이젠코트 대표 자택 앞에서 시위대들이 벤야민 네타냐후 총리 재임을 허용하기보다 이스라엘-아랍 정당들과 연정 구성을 촉구하고 있다.어느 때부터인가 세계 곳곳에서 선거 불복이 일상적인 정치 무기가 됐다. 미국에서는 2020년 대선 결과를 인정하지 않은 도널드 트럼프 지지자들이 의회에 난입했고, 브라질에서는 2022년 대선 뒤 자이르 보우소나루 지지자들이 의회와 대법원, 대통령궁을 습격했다.이스라엘의 불복에는 결이 하나 더 있다. 과녁이 특정 시민 집단이라는 점이다. 2015년 네타냐후는 선거 당일 "아랍 유권자들이 떼 지어 투표소로 몰려간다"며 지지층을 불러냈다. 2019년 리쿠드당은 아랍 마을 투표소의 참관인들에게 몰래카메라를 들려 보냈다.문제 삼는 것은 개표가 아니라 아랍계 시민이 투표했다는 사실 자체다. 그래서 이들의 투표율이 오를수록 의심도 커진다. 이 의심은 투표장에서 끝나지 않는다. 정부를 꾸리는 협상 테이블까지 따라간다.겉으로 보면 19석이 정부로 가는 길은 막혀 있다. 네타냐후는 아랍 정당과의 협력을 "수치"라고 했다. 유대계 야권도 중도좌파 민주당을 빼면 아랍 정당과 내각에 함께 앉겠다는 곳이 없다.야샤르당의 아이젠코트 대표는 아랍 정당들이 자신의 연정 조건에 못 미친다고 했다. 역시 야권의 대표주자인 우파 나프탈리 베네트 전 총리와 세속 우파 아비그도르 리베르만 전 국방장관도 아랍 정당과는 함께하지 않겠다고 했다.그 밑에는 유대 국가의 정부는 유대계 다수가 세워야 한다는 '시온주의 다수'의 원칙이 깔려 있다. 2018년 제정된 민족국가 기본법은 민족자결권을 유대인 고유의 권리로 못 박았다.하지만 이스라엘에 이 원칙만 있는 것은 아니다. 그 맞은편에는 모든 시민의 표가 같은 무게를 가져야 한다는 시민적 평등의 원칙이 있다. 유대계 야권에서는 민주당이 거의 유일하게 이 입장을 편다.민주당은 8석이다. 숫자로만 보면 소수 의견이다. 그런데 정부까지의 거리를 재 보면 의외로 멀지 않다. 이 원칙이 정부로 이어지는 데 모두의 동의가 필요한 것은 아니기 때문이다. 막지만 않으면 된다. 이스라엘에서 정부는 의회 신임투표에서 찬성이 반대보다 많기만 하면 출범한다. 61석이 꼭 필요한 것은 아니다. 기권은 어느 쪽에도 세지 않는다.이 규칙을 지금 의석에 대 보면 이렇다. 리베르만을 뺀 유대계 야권 41석에 아랍 정당 19석이 찬성하면 60표다. 네타냐후 진영은 53석이다. 리베르만이 반대 대신 기권만 해도 정부가 선다.아랍 쪽은 이미 몇 걸음을 내디뎠다. 라암당은 이스라엘을 유대·민주 국가로 인정했고, 공동명단은 장관 자리 없이 밖에서 돕겠다고 했다. 남은 걸음은 유대계 야권의 몫이다. 라암당에 대한 판단을 고쳐 쓰고, 리베르만이 한 걸음 비켜서면 된다. 누구에게도 시민적 평등을 외치라고 요구하는 게 아니다. 길을 막지만 않으면 된다.질문은 그다음이다. 문턱을 넘은 19석이 정부 안에서 무엇을 바꿀 수 있느냐다.