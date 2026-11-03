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10월 28일(현지시간), 이스라엘 텔아비브에서 총선 출구조사 결과가 발표되자 야샤르당의 가디 아이젠코트 대표(가운데)가 지지자들에게 연설하고 있다.AFP 연합뉴스
4일(현지시간) 이스라엘 중앙선거관리위원회가 지난달 27일 치른 총선의 공식 결과를 이츠하크 헤르초그 대통령에게 넘긴다. 2023년 10월 7일 팔레스타인 무장 정파 하마스의 이스라엘 공격 이후 처음 열린 총선이다. 투표율은 약 78%로 1999년 이후 가장 높았다.
결과는 이미 나와 있다. 정당명부 비례대표로 뽑는 120석 가운데 과반 61석을 얻은 진영은 없다. 베냐민 네타냐후 총리의 리쿠드당과 극우·초정통파 정당으로 이뤄진 여권은 53석으로 2022년 총선보다 11석 줄었다. 유대계 반네타냐후 정당들은 48석이다.
이스라엘에서 총리는 국민이 직접 뽑지 않는다. 공식 결과가 나오면 대통령이 각 당에 누구를 총리로 추천하는지 듣고, 일주일 안에 한 의원에게 정부 구성을 맡긴다. 현지 언론은 첫 위임이 야권 1당 야샤르당의 가디 아이젠코트 대표에게 갈 공산이 크다고 본다.
위임 받은 사람은 최대 42일 안에 의회 신임을 얻는 정부를 꾸려야 한다. 그사이 10일에는 새 의회가 문을 연다. 끝내 정부를 꾸리지 못하면 다시 선거를 치른다. 그때까지는 네타냐후 과도정부가 나라를 맡는다.
이 일정 내내 가장 많이 거론될 숫자가 있다. 아랍 정당 두 곳, 공동명단과 라암당이 얻은 19석이다. 종전 최고 기록 15석을 넘어선 역대 최다다.
두 정당이 얻은 표는 약 84만 표로 2022년보다 64% 늘었다. 아랍계 투표율은 53% 안팎에서 77% 안팎으로 뛰었다. 그래도 아직 제 몫에는 못 미친다. 아랍계는 유권자의 약 18%로, 의석으로 치면 22석가량이다.
'그래봐야'에서 '이번엔'으로
아랍계 시민은 오랫동안 투표장에 잘 가지 않았다. 투표해 봐야 달라질 게 없다는 체념과 보이콧이 겹쳤다.
이번에는 달랐다. 투표율 87%로 전국 1위를 한 아랍 도시 사크닌의 시장은 이 투표를 주민들이 "살해당하지 않도록" 지키기 위한 비상 대응이라고 했다. 2023년 아랍 사회에서 범죄로 숨진 사람은 244명으로 사상 최다였다. 치안 책임자는 극우 이타마르 벤그비르 국가안보장관이었다.
가자 전쟁에 대한 분노와 네타냐후를 끌어내리겠다는 절박함도 더해졌다. 선거 당일 벤그비르가 나라를 "유대적이고 시온주의적으로" 지키자며 투표를 독려한 것이 오히려 아랍 유권자들을 자극했다는 분석도 나왔다.
조직도 달라졌다. 세 아랍 정당이 다시 공동명단으로 뭉쳤고, 활동가들은 베두인 마을을 집집이 돌며 여성들의 투표를 독려했다. 라암당의 만수르 압바스 대표는 개표 날 밤 "우리는 여기 있다. 변두리에 있지 않다"고 외쳤다.
외신들이 이 열기를 절박함의 표현으로 읽을 때, 리쿠드당은 아랍 정당들이 선거를 "훔쳤다"고 해석했다. 경찰이 증거가 없다고 하고 선관위원장이 "적법하게 치러진 선거"라고 밝혔는데도 거침이 없다.