▲윤석역 정부 시기 2024년 제51회 국무회의 회의록 일부
이재명 정부 직전 윤석열 정부 국무회의 회의록의 '토론' 내역에는 '이견 없음' 네 글자뿐이었고 2024년 국무회의 평균 회의 시간은 40분에 지나지 않았다.정보공개센터
더 근본적으로는, 대통령 모두 발언을 제외한 대부분의 과정이 비공개였던 과거 국무회의에서 자유로운 토론이 이뤄졌다는 전제부터 잘못됐다. 당장 직전 윤석열 정부 국무회의는 윤석열 대통령이 말하고 싶은 바를 일방적으로 통보하는 자리라고 여러 차례 비판을 받았다. 안건에 대해서 아무런 토론 없이 평균 40분 만에 종료되어 이미 정해진 안건을 형식적으로 추인하는 '통과 의례'라는 비판도 제기되었다(관련 기사: 번갯불에 콩 볶나... 22초에 법률 1건 검토하는 국무회의
https://omn.kr/2akdt).
즉, 장관과 국무위원들이 대통령 면전에서 "아닙니다"라고 말하지 못하고 자유롭게 토론이 이뤄지지 못하는 상황은 카메라가 만든 것이 아니라, 카메라가 오히려 그런 상황을 드러내고 있다고 봐야 한다.
국무회의 생중계라는 알권리의 새로운 차원
이전 정부까지 국무회의의 지나친 폐쇄성과 권위적 소통 방식을 보면, 이재명 정부의 국무회의 생중계는 시민들의 알권리를 새로운 차원으로 끌어올린 전환이다. 실시간으로 시민들이 국무회의를 보고 들을 수 있으며 영상 기록으로도 남아 언제든지 다시 찾아볼 수 있다.
또한 과거에는 안건 설명과 '이견 없음' 등으로 간략히 작성되던 국무회의 회의록에 이제는 국무위원들의 발언도 상세하게 기록되고 있다. 국정운영의 주요 의사결정 과정에 관한 정보가 늘어나고 시민들의 정보 접근성도 높아진 것은 부인할 수 없다.
이런 영향인지 여론조사에서도 국무회의 생중계에 대해서는 긍정적인 여론이 크다. 지난 10월 17일부터 19일까지 <쿠키뉴스>가 한길리서치에 의뢰해 전국 만 18세 이상 1019명을 대상으로 실시한 여론조사에 따르면, 국무회의 생중계 범위를 현재 수준으로 유지해야 한다는 응답이 32.0%, 확대해야 한다는 응답이 29.7%로 나타났다. 60% 이상이 현재 수준을 유지하거나 더 늘려야 한다고 응답한 셈이다(표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조).
다만 지금의 국무회의도 개선이 필요하다. 언론 보도에서 제기된 국무위원들의 부담도 실제로 존재할 수 있다. 국무위원들이 수 시간에 걸친 회의 과정을 국민에게 실시간으로 공개하는 것은 이번 정부 들어 처음 시행된 방식이다.
예상하지 못한 질문이나 질책, 즉흥적인 정책 주문에 제대로 대응하지 못하면 국무위원의 능력에 대한 부정적인 평가로 이어질 수도 있다. 이런 상황에서 일부 국무위원은 적극적으로 발언하기보다 수동적으로 회의에 임하고 방어적으로 응답할 수도 있다. 국무회의 생중계가 국무위원을 공개적으로 질책하거나 망신을 주는 수단이 되어서는 안 된다.
대통령도 국무위원들이 느끼는 부담을 알고 있을 것이다. 그러나 이를 줄이기 위해서는 구체적인 회의 운영 원칙과 배려가 필요해 보인다. 중요한 안건은 대통령실이 사전에 각 부처에 주요 질의 사항을 전달해 답변을 준비하도록 할 필요가 있다.
이를 통해 국무회의에서 더욱 충실한 설명과 토론이 이뤄질 수 있을 것이다. 대통령이 파악한 정보가 부정확하거나 발언에 오류가 있을 수 있고, 그에 따라 이견도 얼마든지 있을 수 있다. 따라서 대통령의 발언에 대해 국무위원들이 이견을 제시하거나 반론할 기회도 보장해야 한다.
또한 부득이한 경우가 아니라면 건조한 업무상 질책도 비공개회의나 개별 면담으로 넘겨야 한다. 그렇지 않으면 국무위원들의 거부감이 커지고 회의의 질도 떨어져, 국정 운영의 투명성을 높이려는 취지마저 퇴색할 수 있다.
정례 국무회의나 내각 회의를 원칙적으로 공개하고 생중계하는 국가는 전 세계 가운데 한국이 거의 유일하다. 말 그대로 혁신적인 사례이다. 국무회의 생중계는 국정 운영의 투명성을 높이기 위한 새로운 시도다. 제도를 안정적으로 정착시키려면 공개 원칙을 유지하면서도 국무위원들이 자유롭게 토론할 수 있는 운영 방식을 마련해야 한다.
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