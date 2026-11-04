이재명 대통령 엑스 갈무리

이재명 대통령이 국무회의 공개(생중계) 논란에 대해 공개회의 뒤에 비공개회의가 항상 진행되고 있어 국무회의를 전부 비공개하자는 주장에는 동의할 수 없다는 내용의 반박을 자신의 엑스 계정에 공개했다.이에 이재명 대통령은 10월 16일과 18일 엑스(X·옛 트위터)를 통해 국무회의 공개 원칙을 재확인하며 공개회의 이후에는 비공개회의가 진행된다고 직접 설명했다. 또한 "국무위원뿐 아니라 청장과 위원장, 지방자치단체장도 국무회의에서 자유롭게 발언하고 있다"며 국무회의를 전면 비공개로 전환하는 데 대해서는 동의할 수 없다고 선을 그었다.언론이 국무회의 생중계에 문제를 제기하는 논리는 다음과 같다.우선 전 국민에게 생중계되는 카메라 앞에서 장관들이 대통령에게 이견을 내기 어려워, 깊이 있는 토론이 진행되지 않는다는 것이다. 또 대통령의 즉흥적인 발언이 충분한 검토 없이 정책 지시나 정부 지침으로 이어져 혼선을 초래할 수 있다는 지적도 있다.하지만 언론들이 국무회의 생중계에 대해 제기하고 있는 문제들은 사실상 생중계 및 공개 여부와 무관하다. 카메라만 없으면 국무회의에서 자연스럽게 깊이 있는 토론이 이뤄지고, 정책 혼선을 일으킬 수 있는 대통령의 즉흥적인 발언이나 지시가 사라질까?당연히 그렇지 않다. 회의 방식이 위계적이고 국무위원들이 수동적인 태도로 임하거나, 대통령이 일선 부처의 의견을 충분히 존중하지 않는다면 카메라가 없더라도 이런 문제는 언제든지 발생할 수 있다. 결국 국무회의에서 자유로운 토론이 이뤄지지 않는 원인은 생중계 여부보다 의사소통 방식에서 찾아야 한다.생중계로 토론이 위축될 수 있다는 우려를 인정하더라도, 이 대통령의 설명대로 공개회의 이후 비공개회의를 상시로 진행하고 있다면 이러한 비판은 설득력이 떨어진다. 국무위원들이 공개회의에서 발언하기 부담스럽거나 보안상 공개하기 어려운 내용이 있다면, 비공개회의에서 추가 논의를 요청할 수 있다. 대통령의 체면을 고려해 공개적으로 이견을 밝히기 어려운 경우도 마찬가지다.