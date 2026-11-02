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▲알리바바 큐웬 오피스 수장 천위썬(1992년생). 자료이미지

조직이 바뀌자 속도가 달라졌습니다. 천위썬은 딩톡(DingTalk) CEO 취임 46일 만에 사내에서 경쟁하던 세 개의 에이전트 제품을 합쳐 큐웬 오피스를 출시했습니다. 대기업에서 세 팀을 하나로 합치는 일은 보통 기획서만 몇 달이 걸립니다.



시댄스 2.0은 2026년 2월 발표회 하나 없이 공개됐고, 사흘 만에 중국 증시 숏폼 드라마 관련주를 상한가로 밀어 올렸습니다. 샤오미는 MiMo-V2.6을 공개한 바로 그날 뤄푸리의 22급 승진 명단을 냈습니다. 보고하고, 검토하고, 다시 보고하는 시간이 사라졌습니다. 결정하는 사람이 곧 만드는 사람이기 때문입니다.



지연, 학연, 사내 정치는 구시대 유물, 성과 중심의 권한 체계



이 인사들의 핵심은 순서입니다. 뤄푸리, 저우창, 야오순위 모두 먼저 결정적인 성과를 냈고, 그다음에 막중한 권한을 위임 받았습니다. 뤄푸리는 딥시크(DeepSeek) V2의 핵심 개발자였고, 샤오미 합류 10개월 만에 세계 1위 오픈 웨이트 모델을 냈습니다.



저우창은 알리바바에서 큐웬2를 허깅페이스(Hugging Face) 오픈소스 1위로 올려놓은 뒤 바이트댄스로 옮겼고, 1년도 안 돼 비전 생성 사업부 전체를 넘겨받았습니다. 야오순위는 오픈AI에서 에이전트 제품을 만든 실적을 들고 왔습니다. 류다이헝 역시 큐웬 사전학습을 5년간 이끌며 NeurIPS 2025 최우수논문상을 받은 뒤 사령탑이 됐습니다.



나이도, 근속 연수도, 출신 학교도 묻지 않습니다. 모델 점수와 출시 속도, 오픈소스 다운로드 수가 곧 이력서입니다. 혁신을 만든 사람에게 조직을 맡기는 것 이것이 현재 중국 빅테크의 경영 전략입니다.



연공서열은 AI 산업과 맞지 않다



▲바이트댄스 비전생성모델 씨댄스 수장 저우창(1990년생). 자료이미지

트랜스포머(Transformer) 논문이 나온 지 10년이 안 됐고, 챗GPT가 나온 지 4년이 채 안 됐습니다. 이 분야에 '경력 20년 전문가'는 존재하지 않습니다. 가장 가치 있는 지식은 가장 최근에 직접 모델을 만들어 본 사람의 손에 있고, 그 사람들은 대개 30대 초반입니다. 수십 년 이어진 자격과 연차로 줄을 세우는 관행이 이 업계에서는 그대로 무력해졌습니다.



물론 대가도 있습니다. 성과로 권한을 얻는 구조는 성과가 멈추면 권한도 흔들리는 구조입니다. 큐웬 전임 책임자 린쥔양(林俊旸)은 3월에 회사를 떠났고, 저우창은 지난달에도 창업설에 휩싸여 회사가 직접 부인해야 했습니다. 인재 쟁탈전은 그만큼 치열합니다.



저우창은 지난달 창업설을 회사가 직접 부인했지만 11월 초 피지컬 AI 창업을 위해 퇴사했다는 보도가 나왔습니다. 그 빈자리는 1997년생 쩡옌(曾妍)이 잇습니다. 2021년 신입으로 입사해 시댄스 2.0의 핵심 개발을 맡았던 인물입니다. 이렇듯 중국 빅테크는 이 불안정성을 감수하는 쪽을 택했습니다. 느린 것보다 흔들리는 것이 낫다고 판단하고 인재풀이 충분함을 믿기 때문입니다.



우리나라 영재들은 반수해서 의대 간다던데



▲바이트댄스 차세대 AI 리더로 임명된 쩡옌(1997년생). 자료이미지

최근 젊은 학생들과 이야기를 나눌 기회가 꽤 많습니다. 영재고 출신 학생들과 대화하다 보면 상당수가 같은 계획을 갖고 있습니다. 일단 좋은 대학에 입학한 뒤, 반수를 해서 의대에 가겠다는 것입니다. 기술 쪽에 좀 더 관심을 가져 보면 어떻겠느냐고 물었더니, 돌아온 답은 짧았습니다. 기술로 성공한 롤모델이 없다는 것입니다.



제 주위를 둘러봐도 부인하기 어려운 현실입니다. 한국은 똑똑한 인재가 없는 나라가 아닙니다. 그런데 우리는 이 학생들에게 여전히 <수학의 정석>과 <성문 영어>로 대표되는 정답 찾기 방식을 가르칠 뿐, 도전해 볼 만한 가치는 보여 주지 못하고 있는 것은 아닐까요. 주변에서 들려오는 이야기는 스타트업을 했다가 집안이 무너졌다는 이야기뿐이니 저 역시 학생들에게도, 그 부모들에게도 섣불리 다른 길을 권하지 못했던 것이 사실입니다.



지금이라도 성공 방정식을 다르게 풀 수 있다는 사회적 분위기를 만들어 주었으면 합니다. 중국 학생들은 이제 바다 건너가 아니라 바로 옆 캠퍼스 선배에게서 히어로를 찾고, 그 자부심으로 공부합니다. 한국의 공대생들은 지금 누구를 보고 있을까요. 그리고 한국 기업은 그 학생들에게 '여기서도 서른에 정상에 설 수 있다'고 말할 수 있을까요. 그 답이 앞으로 10년 한국 AI의 속도를 결정할 것입니다. #중국빅테크 #연공서열 #AI산업 #중국AI미래지도 프리미엄 임선영의 중국 AI 미래지도 이전글 생각이 명령이 되고, 휴머노이드가 에이전트가 된다 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 시민기자 기사쓰기

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기사 제보하기 바이트댄스 차세대 AI 리더로 임명된 쩡옌(1997년생).최근 젊은 학생들과 이야기를 나눌 기회가 꽤 많습니다. 영재고 출신 학생들과 대화하다 보면 상당수가 같은 계획을 갖고 있습니다. 일단 좋은 대학에 입학한 뒤, 반수를 해서 의대에 가겠다는 것입니다. 기술 쪽에 좀 더 관심을 가져 보면 어떻겠느냐고 물었더니, 돌아온 답은 짧았습니다. 기술로 성공한 롤모델이 없다는 것입니다.제 주위를 둘러봐도 부인하기 어려운 현실입니다. 한국은 똑똑한 인재가 없는 나라가 아닙니다. 그런데 우리는 이 학생들에게 여전히 <수학의 정석>과 <성문 영어>로 대표되는 정답 찾기 방식을 가르칠 뿐, 도전해 볼 만한 가치는 보여 주지 못하고 있는 것은 아닐까요. 주변에서 들려오는 이야기는 스타트업을 했다가 집안이 무너졌다는 이야기뿐이니 저 역시 학생들에게도, 그 부모들에게도 섣불리 다른 길을 권하지 못했던 것이 사실입니다.지금이라도 성공 방정식을 다르게 풀 수 있다는 사회적 분위기를 만들어 주었으면 합니다. 중국 학생들은 이제 바다 건너가 아니라 바로 옆 캠퍼스 선배에게서 히어로를 찾고, 그 자부심으로 공부합니다. 한국의 공대생들은 지금 누구를 보고 있을까요. 그리고 한국 기업은 그 학생들에게 '여기서도 서른에 정상에 설 수 있다'고 말할 수 있을까요. 그 답이 앞으로 10년 한국 AI의 속도를 결정할 것입니다. 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 글 임선영 (nalgea) 내방 구독하기 목차118 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 생각이 명령이 되고, 휴머노이드가 에이전트가 된다 맨위로 다크 바이트댄스 비전생성모델 씨댄스 수장 저우창(1990년생).트랜스포머(Transformer) 논문이 나온 지 10년이 안 됐고, 챗GPT가 나온 지 4년이 채 안 됐습니다. 이 분야에 '경력 20년 전문가'는 존재하지 않습니다. 가장 가치 있는 지식은 가장 최근에 직접 모델을 만들어 본 사람의 손에 있고, 그 사람들은 대개 30대 초반입니다. 수십 년 이어진 자격과 연차로 줄을 세우는 관행이 이 업계에서는 그대로 무력해졌습니다.물론 대가도 있습니다. 성과로 권한을 얻는 구조는 성과가 멈추면 권한도 흔들리는 구조입니다. 큐웬 전임 책임자 린쥔양(林俊旸)은 3월에 회사를 떠났고, 저우창은 지난달에도 창업설에 휩싸여 회사가 직접 부인해야 했습니다. 인재 쟁탈전은 그만큼 치열합니다.저우창은 지난달 창업설을 회사가 직접 부인했지만 11월 초 피지컬 AI 창업을 위해 퇴사했다는 보도가 나왔습니다. 그 빈자리는 1997년생 쩡옌(曾妍)이 잇습니다. 2021년 신입으로 입사해 시댄스 2.0의 핵심 개발을 맡았던 인물입니다. 이렇듯 중국 빅테크는 이 불안정성을 감수하는 쪽을 택했습니다. 느린 것보다 흔들리는 것이 낫다고 판단하고 인재풀이 충분함을 믿기 때문입니다. 알리바바 큐웬 오피스 수장 천위썬(1992년생).조직이 바뀌자 속도가 달라졌습니다. 천위썬은 딩톡(DingTalk) CEO 취임 46일 만에 사내에서 경쟁하던 세 개의 에이전트 제품을 합쳐 큐웬 오피스를 출시했습니다. 대기업에서 세 팀을 하나로 합치는 일은 보통 기획서만 몇 달이 걸립니다.시댄스 2.0은 2026년 2월 발표회 하나 없이 공개됐고, 사흘 만에 중국 증시 숏폼 드라마 관련주를 상한가로 밀어 올렸습니다. 샤오미는 MiMo-V2.6을 공개한 바로 그날 뤄푸리의 22급 승진 명단을 냈습니다. 보고하고, 검토하고, 다시 보고하는 시간이 사라졌습니다. 결정하는 사람이 곧 만드는 사람이기 때문입니다.이 인사들의 핵심은 순서입니다. 뤄푸리, 저우창, 야오순위 모두 먼저 결정적인 성과를 냈고, 그다음에 막중한 권한을 위임 받았습니다. 뤄푸리는 딥시크(DeepSeek) V2의 핵심 개발자였고, 샤오미 합류 10개월 만에 세계 1위 오픈 웨이트 모델을 냈습니다.저우창은 알리바바에서 큐웬2를 허깅페이스(Hugging Face) 오픈소스 1위로 올려놓은 뒤 바이트댄스로 옮겼고, 1년도 안 돼 비전 생성 사업부 전체를 넘겨받았습니다. 야오순위는 오픈AI에서 에이전트 제품을 만든 실적을 들고 왔습니다. 류다이헝 역시 큐웬 사전학습을 5년간 이끌며 NeurIPS 2025 최우수논문상을 받은 뒤 사령탑이 됐습니다.나이도, 근속 연수도, 출신 학교도 묻지 않습니다. 모델 점수와 출시 속도, 오픈소스 다운로드 수가 곧 이력서입니다. 혁신을 만든 사람에게 조직을 맡기는 것 이것이 현재 중국 빅테크의 경영 전략입니다.

알리바바 큐웬 리더 류다이헝(1993년생).머스크와 올트먼은 중국 학생들에게 먼 나라의 신화였습니다. 유튜브에서나 볼 수 있는 인물이었습니다. 그런데 지금의 히어로는 다릅니다. 류다이헝은 쓰촨대에서 학부부터 박사까지 마쳤고 해외 유학 경험이 없습니다. 뤄푸리는 베이징사범대와 베이징대, 저우창은 푸단대와 베이징대 출신입니다. 야오순위는 칭화대 야오반을 나와 미국에서 활약 후 중국으로 돌아왔습니다.중국 학생들이 보는 메시지는 분명합니다. 내 학교 선배가, 서른 남짓한 나이에, 중국 회사에서, 세계 1위 모델을 만들고 있다는 것입니다. 히어로가 먼나라 신화에서 내가 될 수 있는 롤모델로 바뀌었습니다.알리바바, 텐센트, 바이트댄스, 샤오미는 각각 수만 명에서 수십만 명 규모의 조직입니다. 이런 조직에서 30대 초반이 최고 책임자가 되는 것은 조직 설계가 바뀌지 않으면 불가능합니다.알리바바는 올해 3월 CEO가 직접 이끄는 ATH 사업군을 만들고, 6월에는 큐웬 사업부와 연구조직을 합친 토큰 파운드리를 세워 역시 CEO 직할로 두었습니다. 큐웬 책임자와 그룹 CEO 사이에 층이 거의 없습니다. 텐센트는 2025년 12월 AI 인프라부를 신설해 야오순위에게 대형언어모델부와 함께 맡겼고 그는 총재 류츠핑(刘炽平)에게 직접 보고합니다.올해 7월에는 멀티모달 부서까지 합쳐 파운데이션 모델부로 통합했습니다. 바이트댄스는 로봇 팀을 저우창 아래로 옮겨 이미지·영상·월드 모델·피지컬 AI(Physical AI)를 한 줄로 묶었습니다. 샤오미도 7월 AI 조직을 기초모델·클라우드·단말 세 판으로 재편하며 기초모델을 뤄푸리 팀에 맡겼습니다.공통점은 두 가지입니다. 결재라인 단축과 흩어진 권한을 한 사람에게 집중하는 것입니다.