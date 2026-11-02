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알리바바 큐웬 오피스 수장 천위썬(1992년생).
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조직이 바뀌자 속도가 달라졌습니다. 천위썬은 딩톡(DingTalk) CEO 취임 46일 만에 사내에서 경쟁하던 세 개의 에이전트 제품을 합쳐 큐웬 오피스를 출시했습니다. 대기업에서 세 팀을 하나로 합치는 일은 보통 기획서만 몇 달이 걸립니다.
시댄스 2.0은 2026년 2월 발표회 하나 없이 공개됐고, 사흘 만에 중국 증시 숏폼 드라마 관련주를 상한가로 밀어 올렸습니다. 샤오미는 MiMo-V2.6을 공개한 바로 그날 뤄푸리의 22급 승진 명단을 냈습니다. 보고하고, 검토하고, 다시 보고하는 시간이 사라졌습니다. 결정하는 사람이 곧 만드는 사람이기 때문입니다.
지연, 학연, 사내 정치는 구시대 유물, 성과 중심의 권한 체계
이 인사들의 핵심은 순서입니다. 뤄푸리, 저우창, 야오순위 모두 먼저 결정적인 성과를 냈고, 그다음에 막중한 권한을 위임 받았습니다. 뤄푸리는 딥시크(DeepSeek) V2의 핵심 개발자였고, 샤오미 합류 10개월 만에 세계 1위 오픈 웨이트 모델을 냈습니다.
저우창은 알리바바에서 큐웬2를 허깅페이스(Hugging Face) 오픈소스 1위로 올려놓은 뒤 바이트댄스로 옮겼고, 1년도 안 돼 비전 생성 사업부 전체를 넘겨받았습니다. 야오순위는 오픈AI에서 에이전트 제품을 만든 실적을 들고 왔습니다. 류다이헝 역시 큐웬 사전학습을 5년간 이끌며 NeurIPS 2025 최우수논문상을 받은 뒤 사령탑이 됐습니다.
나이도, 근속 연수도, 출신 학교도 묻지 않습니다. 모델 점수와 출시 속도, 오픈소스 다운로드 수가 곧 이력서입니다. 혁신을 만든 사람에게 조직을 맡기는 것 이것이 현재 중국 빅테크의 경영 전략입니다.
연공서열은 AI 산업과 맞지 않다