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영화 <스파이더맨: 브랜드 뉴 데이> 관련 이미지소니 픽쳐스
내가 보기에 거의 망조가 들었는데도, 사람들이 마블이나 DC 코믹스의 강력한 영웅(super hero)이 나오는 영화를 찾아보는 이유는 뭘까? 이 질문을 제기하는 이유는 이게 단지 코믹스 영화만이 아니라 현실 사회에서도 유효한 질문이기 때문이다.
사람들은 종종 코믹스 영화에 나오는 영웅처럼 현실 사회의 복잡다단한 문제를 단번에 해결해 줄 어떤 강력한 존재, 가령 극우 파시스트적 독재자를 바란다. 그렇다면 인간은 과연 스스로의 삶을 스스로 결정하고 책임지는 자유롭고 주체적인 존재가 되길 바라는 건지, 아니면 겉으로는 그런 척하지만 내심 혹은 무의식적으로는 그런 부담을 누군가에게 전가하고 그가 삶을 결정해 주길 바라는지를 묻게 된다. 인간은 정말 자유를 원하는가? 오히려 종속과 복종에서 편안함을 느끼지 않는가?
이것은 '성장 영화'이다
인간이 강력한 영웅 캐릭터나 선동적인 독재자 같은 지도자를 기대하는 심리는 몇 가지로 설명할 수 있다. 우선 쉽게 해결되지 않는 현실의 위기가 중첩해서 만드는 상황의 모호함과 착잡함을 견디지 못하고, 그런 상태를 인지적 부담으로 여기면서 벗어나려는 것. 또 집단적 위기나 공포 상황에서 심리적 유년기로 퇴행해서, 복잡한 현실을 마주하고 책임지기보다는 모든 걸 알아서 처리하고 지켜줄 전능한 존재(예컨대 가부장적 아버지)의 역할을 누군가에게 바라고 투사하려는 욕망 등. 결론적으로 인간은 겉으로는 자유와 주체성을 가치 있다고 여기지만 무의식적인 차원에서는 자유가 주는 책임을 두려워한다. 나는 현재 전 세계적으로 극우와 파시즘의 기운이 강해지는 이유가 여기 있다고 생각한다. 그런 점에서 최근 브라질 대통령 선거의 결과는 다행스럽다.
코믹스 영화에 등장하는 초영웅(super hero)의 활약에 감탄하면서도 선뜻 공감하지는 않는다. 한마디로 그들의 모습은 불편하다. 평범한 우리와 너무 다르다. 스파이더맨 시리즈의 신작 <뉴데이>를 내가 재미있게 본 이유는 스파이더맨으로 활약하는 피터 파커(톰 홀랜드)가 초인간적 영웅이 아니기 때문이다. 그는 우리가 주변에서 흔히 볼만한 평범한 동네 청년이다. 마블 코믹스의 토르, 닥터 스트레인지, 그리고 이번 <뉴데이>에 나와서 중요한 역할을 하는 브루스 배넌 박사/헐크는 모두 초인적인 역량을 지닌 존재다. DC 코믹스의 슈퍼맨, 원더우먼도 마찬가지다. 그들은 평범한 인간과는 거리가 멀다. 거리가 멀기에, 압도적인 힘이 있기에 경탄하지만, 공감하기는 힘들다.
마블의 아이언맨이나 캡틴 아메리카는 인간이면서 돈과 장비의 힘을 빌려 능력을 증강한 사례이고 둘은 성인이다. DC의 배트맨도 아이언맨과 비슷하게 돈과 장비의 힘으로 악과 싸우는 존재다. 그러나 피터 파커는 다르다. 이제 성년기에 접어든, 그래서 미숙하고 여러 현실적인 고민을 지닌 젊은이이다. 그를 이해하고 돕는 연인, 친구인 MJ(젠데이아)와 네드(제이컵 바털론)와 함께 명문 공과대학에 진학해서 하고 싶은 공부를 하고 싶어 하는 이 시대의 청년이다.
굳이 비슷한 사례를 찾자면 앤트맨이 스파이더맨과 비슷한 위치에 있다. 둘 다 사회적으로 돈과 지위도 없는 주변적 존재이다. 하지만 큰 차이는 스파이더맨은 미성년자라는 점이다. 피터는 정신적으로 더 성장해야 할 존재다. 그 말은 이 캐릭터를 갖고 감독이 더 많은 이야기를 펼칠 가능성이 크다는 뜻이다. 그리고 <뉴데이>에서 감독은 그 점을 꽤 훌륭하게 처리한다.
크리스토퍼 놀런이 새롭게 만든 <배트맨> 시리즈가 돋보였던 이유는 억만장자 브루스 웨인/배트맨의 어두운 상처와 트라우마를 파고들어 그가 왜 배트맨이라는 '밤의 야경꾼'이 될 수밖에 없었는지를 보여줬기 때문이다. 관객은 영웅이 보여주는, 초인간적인 신기하고 놀라운 능력을 기대하면서도(코믹스 영화가 지닌 재미의 요소다), 그들이 우리와 같은 상처와 고통을 지닌 존재라는 걸 동시에 발견하고 싶어 한다. 그래야 나처럼 평범한 인간 관객이 공감할 수 있기 때문이다. 코믹스 영화가 빼어난 드라마가 되기 어려운 지점이고, 계속 망해온 이유이다.
<뉴데이>에서 피터는 이제 성인이 되었고, 지난 편에서의 사건으로 자기가 사랑하는 존재(애인과 친구 등)조차도 그를 기억하지 못하는 상황에 놓였다. 그는 외롭다. 그런데도 사회악을 물리치는 일을 배트맨처럼 열심히 한다. 왜 계속할까? 공명심인가? 영화의 대사대로 "큰 능력에는 큰 책임이 따르기 때문"인가? 아무도 스파이더맨이 파커인지도 모르는데 그런 공명심이 무슨 의미가 있나? 영화는 이런 뻔한 길이 아니라, 초반부에서 성인의 길목에 선 피터가 느끼는 고립감과 외로움을 꽤 길게 보여준다. 특별한 존재가 느끼는 어려움을 부각한다. 그게 호소력이 있다. 한마디로 <뉴데이>는 코믹스의 포장을 쓴 한 젊은이의 성장소설(Bildungsroman), 성장 영화이다.
진정 '청년 영웅'에게 필요한 것