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▲영화 <스파이더맨: 브랜드 뉴 데이> 관련 이미지 소니 픽쳐스

이 영화를 신체의 변화를 겪으면서 더욱 강력한 존재로 변해가는, 그래서 이미 뻔하고 식상해진 스파이더맨의 액션을 즐기는 작품으로 봐도 된다. 하지만 내가 이 영화에서 인상 깊게 본 건 아주 깊이 있지는 않지만, 성장의 과정을 겪는 피터의 내면, 그리고 그런 고독한 청년 영웅을 이해하고 도와주는 주변 사람과 피터가 맺는 관계이다. 영웅도 고독하기에 관심과 애정과 믿음이 필요하다. 그 점을 영화가 부각한 게 돋보인다.



<뉴 데이>는 닥터 스트레인지의 도움으로 사람들이 피터에 관한 기억을 잃은 지 몇 년이 흐른 시점을 다룬다. 막강한 힘을 지닌 타노스의 위기로부터 지구를 지키는 과정에서 피터는 고통스러운 성장통을 겪었다. 이제 피터가 스파이더맨이라는 사실을 기억하는 이는 아무도 없다. MJ와 네드, 아이언맨의 빈자리를 메워주던 조력자 해피 호건(존 패브로) 등 주변 사람 모두가 피터를 기억하지 못한다. 유일한 혈육이었던 메이 큰엄마(머리사 토메이)도 세상을 떠났다. 이런 상황에서 피터가 겪는 상실감과 고독감을 영화의 전반부에서 공들여 보여준다. 종래의 코믹스 영화와 다른 점이다.



피터의 모습은 이 시대 청년 세대의 생활과 어려움을 전형적으로 표현한다. 영화는 피터가 겪는 경제적 상황을 보여주지는 않지만, 성년으로 접어드는 청년 영웅에게 무엇이 필요한지를 말해준다. 그에게는 자신을 이해하고 믿어주는 이들이 주변에 있다. 마음을 다친 청년이 다시 동네의 문제를 해결하는 영웅으로 일어서게 힘을 보태는 역할을 주변 사람이 감당한다. 여전히 거리가 있지만, MJ는 우여곡절을 거치며 피터와 관계를 회복한다.



시리즈 전작에서 단짝 친구로서 네드는 피터가 스파이더맨이라는 걸 가장 먼저 알게 됐고 이후 비밀을 지키려 꽤 노력했다. <뉴데이>에서도 네드의 그런 우정은 변하지 않는다는 걸 암시한다. 피터와 두 사람과의 관계가 어떻게 진전될지는 다음 영화에서 알게 될 것이다. 신체적인 변화를 겪는 문제를 해결하려고 찾아간 브루스 배너 박사/헐크는 피터에게 자신이 만든 장치를 활용해서 자신의 감정을 조절하는 법을 알려준다. 되풀이 말해 청년 영웅도 영웅이 되려면 친구와 동료와 선생이 필요하다.



<뉴데이>의 백미는 피터가 느끼는 특별한 존재의 고립감을 더욱 강력하게 환기하는, 내가 좋아하는 시리즈인 엑스맨 연작의 중요 인물인 진 그레이(세이디 싱크)의 등장이다. 엑스맨 시리즈에 나오는 캐릭터 중에서 가장 강력한 힘을 지닌 진 그레이가 겪은 젊은 시절의 고통에 주목하면서 <뉴데이>는 사회적으로 고립되었으나 특별한 힘을 지닌 두 젊은 남성과 여성의 행로를 연결한다.



진 그레이/다크 피닉스와 피터 파커/스파이더맨은 같은 상처를 안고 있다. 그들은 남들과 다르다고 느끼며, 소외감과 고립감을 느낀다. 특히 진 그레이는 자신의 능력을 악용하는 국가 권력에 강한 증오심을 느낀다. 그녀처럼 막강한 힘을 지닌 존재가 고립감과 외로움, 거기서 비롯된 증오심을 갖게 될 때, 특히 인류가 그런 특별한 존재를 무시하고 이용하고 심지어 제거하려 할 때 그런 존재는 어떻게 반응해야 하나?



<뉴데이>는 그런 질문을 영화의 중반부 이후부터 제기한다. 피터 파커와 진 그레이 사이에서 이런 접점을 찾은 건 시나리오 작가와 감독의 빼어난 안목이다. <뉴데이>는 인류가 어떤 존재인지를 다시 묻는다. 인류는 자신보다 뛰어난 존재에게 이기적이고 잔인하다. 진 그레이나 피터 파커처럼 자신들과 다르거나 우월한 존재를 용납하지 못한다. 그래서 영화의 끝부분에서 새로 길을 찾아 떠나는 진 그레이가 앞으로 어떤 모습을 보일지가 궁금해진다. <뉴데이>에 등장하는 젊은 진 그레이, 미래의 다크 피닉스는 다양한 능력을 지닌 변이종(뮤턴트)을 대하는 인류의 편견을 문제 삼는 질문을 더욱 뾰족하게 제기한다. #스파이더맨 #뉴데이 #오길영의뾰족한시각 프리미엄 오길영의 뾰족한 시각 이전글 고향 못 가는 미국 유학생 사연... 항상 지니는 종이의 정체 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 시민기자 기사쓰기

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기사 제보하기 영화 <스파이더맨: 브랜드 뉴 데이> 관련 이미지이 영화를 신체의 변화를 겪으면서 더욱 강력한 존재로 변해가는, 그래서 이미 뻔하고 식상해진 스파이더맨의 액션을 즐기는 작품으로 봐도 된다. 하지만 내가 이 영화에서 인상 깊게 본 건 아주 깊이 있지는 않지만, 성장의 과정을 겪는 피터의 내면, 그리고 그런 고독한 청년 영웅을 이해하고 도와주는 주변 사람과 피터가 맺는 관계이다. 영웅도 고독하기에 관심과 애정과 믿음이 필요하다. 그 점을 영화가 부각한 게 돋보인다.<뉴 데이>는 닥터 스트레인지의 도움으로 사람들이 피터에 관한 기억을 잃은 지 몇 년이 흐른 시점을 다룬다. 막강한 힘을 지닌 타노스의 위기로부터 지구를 지키는 과정에서 피터는 고통스러운 성장통을 겪었다. 이제 피터가 스파이더맨이라는 사실을 기억하는 이는 아무도 없다. MJ와 네드, 아이언맨의 빈자리를 메워주던 조력자 해피 호건(존 패브로) 등 주변 사람 모두가 피터를 기억하지 못한다. 유일한 혈육이었던 메이 큰엄마(머리사 토메이)도 세상을 떠났다. 이런 상황에서 피터가 겪는 상실감과 고독감을 영화의 전반부에서 공들여 보여준다. 종래의 코믹스 영화와 다른 점이다.피터의 모습은 이 시대 청년 세대의 생활과 어려움을 전형적으로 표현한다. 영화는 피터가 겪는 경제적 상황을 보여주지는 않지만, 성년으로 접어드는 청년 영웅에게 무엇이 필요한지를 말해준다. 그에게는 자신을 이해하고 믿어주는 이들이 주변에 있다. 마음을 다친 청년이 다시 동네의 문제를 해결하는 영웅으로 일어서게 힘을 보태는 역할을 주변 사람이 감당한다. 여전히 거리가 있지만, MJ는 우여곡절을 거치며 피터와 관계를 회복한다.시리즈 전작에서 단짝 친구로서 네드는 피터가 스파이더맨이라는 걸 가장 먼저 알게 됐고 이후 비밀을 지키려 꽤 노력했다. <뉴데이>에서도 네드의 그런 우정은 변하지 않는다는 걸 암시한다. 피터와 두 사람과의 관계가 어떻게 진전될지는 다음 영화에서 알게 될 것이다. 신체적인 변화를 겪는 문제를 해결하려고 찾아간 브루스 배너 박사/헐크는 피터에게 자신이 만든 장치를 활용해서 자신의 감정을 조절하는 법을 알려준다. 되풀이 말해 청년 영웅도 영웅이 되려면 친구와 동료와 선생이 필요하다.<뉴데이>의 백미는 피터가 느끼는 특별한 존재의 고립감을 더욱 강력하게 환기하는, 내가 좋아하는 시리즈인 엑스맨 연작의 중요 인물인 진 그레이(세이디 싱크)의 등장이다. 엑스맨 시리즈에 나오는 캐릭터 중에서 가장 강력한 힘을 지닌 진 그레이가 겪은 젊은 시절의 고통에 주목하면서 <뉴데이>는 사회적으로 고립되었으나 특별한 힘을 지닌 두 젊은 남성과 여성의 행로를 연결한다.진 그레이/다크 피닉스와 피터 파커/스파이더맨은 같은 상처를 안고 있다. 그들은 남들과 다르다고 느끼며, 소외감과 고립감을 느낀다. 특히 진 그레이는 자신의 능력을 악용하는 국가 권력에 강한 증오심을 느낀다. 그녀처럼 막강한 힘을 지닌 존재가 고립감과 외로움, 거기서 비롯된 증오심을 갖게 될 때, 특히 인류가 그런 특별한 존재를 무시하고 이용하고 심지어 제거하려 할 때 그런 존재는 어떻게 반응해야 하나?<뉴데이>는 그런 질문을 영화의 중반부 이후부터 제기한다. 피터 파커와 진 그레이 사이에서 이런 접점을 찾은 건 시나리오 작가와 감독의 빼어난 안목이다. <뉴데이>는 인류가 어떤 존재인지를 다시 묻는다. 인류는 자신보다 뛰어난 존재에게 이기적이고 잔인하다. 진 그레이나 피터 파커처럼 자신들과 다르거나 우월한 존재를 용납하지 못한다. 그래서 영화의 끝부분에서 새로 길을 찾아 떠나는 진 그레이가 앞으로 어떤 모습을 보일지가 궁금해진다. <뉴데이>에 등장하는 젊은 진 그레이, 미래의 다크 피닉스는 다양한 능력을 지닌 변이종(뮤턴트)을 대하는 인류의 편견을 문제 삼는 질문을 더욱 뾰족하게 제기한다. 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 글 오길영 (bloomogyjoyce) 내방 구독하기 목차46 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 고향 못 가는 미국 유학생 사연... 항상 지니는 종이의 정체 맨위로 다크

영화 <스파이더맨: 브랜드 뉴 데이> 관련 이미지내가 보기에 거의 망조가 들었는데도, 사람들이 마블이나 DC 코믹스의 강력한 영웅(super hero)이 나오는 영화를 찾아보는 이유는 뭘까? 이 질문을 제기하는 이유는 이게 단지 코믹스 영화만이 아니라 현실 사회에서도 유효한 질문이기 때문이다.사람들은 종종 코믹스 영화에 나오는 영웅처럼 현실 사회의 복잡다단한 문제를 단번에 해결해 줄 어떤 강력한 존재, 가령 극우 파시스트적 독재자를 바란다. 그렇다면 인간은 과연 스스로의 삶을 스스로 결정하고 책임지는 자유롭고 주체적인 존재가 되길 바라는 건지, 아니면 겉으로는 그런 척하지만 내심 혹은 무의식적으로는 그런 부담을 누군가에게 전가하고 그가 삶을 결정해 주길 바라는지를 묻게 된다. 인간은 정말 자유를 원하는가? 오히려 종속과 복종에서 편안함을 느끼지 않는가?인간이 강력한 영웅 캐릭터나 선동적인 독재자 같은 지도자를 기대하는 심리는 몇 가지로 설명할 수 있다. 우선 쉽게 해결되지 않는 현실의 위기가 중첩해서 만드는 상황의 모호함과 착잡함을 견디지 못하고, 그런 상태를 인지적 부담으로 여기면서 벗어나려는 것. 또 집단적 위기나 공포 상황에서 심리적 유년기로 퇴행해서, 복잡한 현실을 마주하고 책임지기보다는 모든 걸 알아서 처리하고 지켜줄 전능한 존재(예컨대 가부장적 아버지)의 역할을 누군가에게 바라고 투사하려는 욕망 등. 결론적으로 인간은 겉으로는 자유와 주체성을 가치 있다고 여기지만 무의식적인 차원에서는 자유가 주는 책임을 두려워한다. 나는 현재 전 세계적으로 극우와 파시즘의 기운이 강해지는 이유가 여기 있다고 생각한다. 그런 점에서 최근 브라질 대통령 선거의 결과는 다행스럽다.코믹스 영화에 등장하는 초영웅(super hero)의 활약에 감탄하면서도 선뜻 공감하지는 않는다. 한마디로 그들의 모습은 불편하다. 평범한 우리와 너무 다르다. 스파이더맨 시리즈의 신작 <뉴데이>를 내가 재미있게 본 이유는 스파이더맨으로 활약하는 피터 파커(톰 홀랜드)가 초인간적 영웅이 아니기 때문이다. 그는 우리가 주변에서 흔히 볼만한 평범한 동네 청년이다. 마블 코믹스의 토르, 닥터 스트레인지, 그리고 이번 <뉴데이>에 나와서 중요한 역할을 하는 브루스 배넌 박사/헐크는 모두 초인적인 역량을 지닌 존재다. DC 코믹스의 슈퍼맨, 원더우먼도 마찬가지다. 그들은 평범한 인간과는 거리가 멀다. 거리가 멀기에, 압도적인 힘이 있기에 경탄하지만, 공감하기는 힘들다.마블의 아이언맨이나 캡틴 아메리카는 인간이면서 돈과 장비의 힘을 빌려 능력을 증강한 사례이고 둘은 성인이다. DC의 배트맨도 아이언맨과 비슷하게 돈과 장비의 힘으로 악과 싸우는 존재다. 그러나 피터 파커는 다르다. 이제 성년기에 접어든, 그래서 미숙하고 여러 현실적인 고민을 지닌 젊은이이다. 그를 이해하고 돕는 연인, 친구인 MJ(젠데이아)와 네드(제이컵 바털론)와 함께 명문 공과대학에 진학해서 하고 싶은 공부를 하고 싶어 하는 이 시대의 청년이다.굳이 비슷한 사례를 찾자면 앤트맨이 스파이더맨과 비슷한 위치에 있다. 둘 다 사회적으로 돈과 지위도 없는 주변적 존재이다. 하지만 큰 차이는 스파이더맨은 미성년자라는 점이다. 피터는 정신적으로 더 성장해야 할 존재다. 그 말은 이 캐릭터를 갖고 감독이 더 많은 이야기를 펼칠 가능성이 크다는 뜻이다. 그리고 <뉴데이>에서 감독은 그 점을 꽤 훌륭하게 처리한다.크리스토퍼 놀런이 새롭게 만든 <배트맨> 시리즈가 돋보였던 이유는 억만장자 브루스 웨인/배트맨의 어두운 상처와 트라우마를 파고들어 그가 왜 배트맨이라는 '밤의 야경꾼'이 될 수밖에 없었는지를 보여줬기 때문이다. 관객은 영웅이 보여주는, 초인간적인 신기하고 놀라운 능력을 기대하면서도(코믹스 영화가 지닌 재미의 요소다), 그들이 우리와 같은 상처와 고통을 지닌 존재라는 걸 동시에 발견하고 싶어 한다. 그래야 나처럼 평범한 인간 관객이 공감할 수 있기 때문이다. 코믹스 영화가 빼어난 드라마가 되기 어려운 지점이고, 계속 망해온 이유이다.<뉴데이>에서 피터는 이제 성인이 되었고, 지난 편에서의 사건으로 자기가 사랑하는 존재(애인과 친구 등)조차도 그를 기억하지 못하는 상황에 놓였다. 그는 외롭다. 그런데도 사회악을 물리치는 일을 배트맨처럼 열심히 한다. 왜 계속할까? 공명심인가? 영화의 대사대로 "큰 능력에는 큰 책임이 따르기 때문"인가? 아무도 스파이더맨이 파커인지도 모르는데 그런 공명심이 무슨 의미가 있나? 영화는 이런 뻔한 길이 아니라, 초반부에서 성인의 길목에 선 피터가 느끼는 고립감과 외로움을 꽤 길게 보여준다. 특별한 존재가 느끼는 어려움을 부각한다. 그게 호소력이 있다. 한마디로 <뉴데이>는 코믹스의 포장을 쓴 한 젊은이의 성장소설(Bildungsroman), 성장 영화이다.