이도한

초고령화 사회에 들어선 한국스탠퍼드대 심리학자 로라 카스텐슨이 제안한 사회정서적 선택 이론(Socioemotional Selectivity Theory, SST)은 이 차이를 설득력 있게 설명한다. 이 이론에 따르면 사람은 자신에게 남은 시간을 어떻게 인식하느냐에 따라 추구하는 목표가 달라진다. 시간이 충분하다고 느낄 때 사람은 새로운 지식과 인맥, 미래의 보상처럼 '나중을 위한 준비'에 투자한다. 반면 시간이 유한하다고 느끼기 시작하면 관심은 '지금 의미 있는 것'으로 옮겨 간다. 깊이 있는 관계, 자신이 여전히 쓸모 있다는 감각, 쌓아 온 것을 다음 세대에 전하는 일이 중요해진다.현장의 사례는 이 이론이 추상적인 설명이 아님을 보여준다. 한 팀장이 새 프로젝트를 맡기며 "성공하면 연말 고과에 좋게 반영하겠다"고 말했다. 젊은 팀원은 즉각 의욕을 보였지만, 쉰세 살 팀원의 반응은 "알겠습니다"가 전부였다. 며칠 뒤 팀장은 같은 일을 다르게 설명했다. "이 프로젝트는 후배들이 두고두고 참고할 표준을 만드는 일입니다. 선배님의 노하우가 더해지면 팀의 자산으로 남을 것 같습니다." 그 팀원의 태도는 달라졌다.한 금융회사 지점에서도 비슷한 일이 있었다. 매달 개인별 실적 순위를 게시하던 지점장 아래서 "이 나이에 경쟁이 무슨 의미가 있느냐"며 냉담하던 고참 차장이, 후임 지점장이 신입 직원의 고객 응대 멘토 역할을 맡기자 매뉴얼을 만들어 공유할 만큼 적극적으로 바뀌었다. 같은 사람이 경쟁의 언어에는 움직이지 않았고, 기여와 전수의 언어에는 움직였다.그러나 이런 사례가 개별 리더의 재량에 머무는 데에는 구조적 이유가 있다. 한국 조직의 인사관리와 육성 체계는 사실상 부장 직급에 이르기까지의 경력에 초점이 맞추어져 있다. 대부분의 구성원은 50세 전후에 승진 경로에서 벗어나고, 그 순간부터 조직이 제공하는 육성 체계에서도 밀려난다. 교육 투자는 40대 이후 급격히 줄어들고, 임금피크제 대상자나 정년을 앞둔 인력에게 좋은 교육 기회는 거의 돌아가지 않는다.한국개발연구원(KDI)의 연구(김민섭, 박윤수, 2026)는 한국 근로자가 다른 경제협력개발기구(OECD) 국가에 비해 연령 증가에 따른 인지역량 감소 폭이 유독 크다는 점을 지적한다. 연구진은 이를 단순한 노화가 아니라 역량을 개발할 기회와 유인이 부족한 구조적 문제로 해석한다. 능력이 떨어질 것이라고 예상해 투자를 멈추고, 그 결과 실제로 역량이 정체되는 순환이다.직무 배치도 같은 문제를 안고 있다. 많은 조직이 고연령 구성원을 과거와 같은 직무, 혹은 그보다 축소된 직무에 그대로 둔다. 조직에서 필요한 지능은 유동지능(fluid intelligence)과 결정지능(crystallized intelligence)으로 구분해 볼 수 있다. 유동지능은 새로운 정보를 빠르게 처리하고 낯선 문제를 추론하는 능력으로, 새 시스템을 익히거나 처리 속도로 경쟁하는 업무에 주로 쓰이며 나이가 들수록 점차 약해진다. 반면 결정지능은 오랜 경험에서 축적된 판단력, 맥락을 읽는 능력, 사람과 이해관계를 조율하는 능력으로, 중년 이후에도 유지되거나 오히려 깊어진다.그런데 조직은 결정지능이 발휘될 수 있는 자문, 검토, 전수, 조율 같은 역할을 공식적으로 정의하지 않는다. 그 결과 고연령 구성원은 강점이 가려지고 약점이 부각되는 자리에서 평가받고, 그 평가는 다시 '역시 나이 든 사람은 안 된다'는 인식을 강화한다.결국 문제의 뿌리는 한국 조직의 사회문화적 특성에 있다. 나이와 연차, 직급이 일치한다는 연공서열의 전제, 승진 경로에서 벗어난 사람을 '곧 나갈 사람'으로 간주하는 관행, 연장자에게 일을 맡기고 피드백을 주는 일을 불편하게 여기는 위계 문화가 겹쳐 고연령 구성원이 조직에 기여할 기회를 구조적으로 제한하고 있다.다행스러운 점은 이 문제는 극복할 수 있다는 것이다. 연령과 몰입을 다룬 여러 연구는 고연령 구성원의 특성에 맞게 직무와 역할을 재설계하고, 리더와 동료의 기대와 인식이 바뀔 때 몰입과 성과가 함께 회복된다는 점을 보여준다. 기대가 성과를 만든다는 피그말리온 효과는 교실에서만 작동하는 것이 아니다. 리더가 고연령 구성원을 '관리해야 할 부담'이 아니라 '아직 다 쓰지 못한 자원'으로 보기 시작하면, 맡기는 일과 건네는 말이 달라지고, 그 변화는 구성원의 태도와 성과로 돌아온다. 인식의 전환은 비용이 거의 들지 않으면서도 가장 효과적인 개입이다.인식의 전환이 역할과 일하는 방식의 재설계로 이어질 때 효과는 더 분명해진다. 해외에서는 이미 그 성과가 검증되었다. 2007년 독일 BMW 딩골핑 공장은 10년 뒤의 예상 연령 구성을 미리 반영해 평균 연령 47세의 생산라인을 꾸렸다. 회사는 고연령 근로자를 조기 퇴직시키거나 덜 힘든 업무로 돌리는 대신, 그들이 직접 개선안을 찾도록 했다. 근로자들이 제안한 70여 가지 개선이 적용되었고, 들어간 비용은 약 4만 유로에 그쳤지만 1년 만에 생산성이 7% 높아졌다.영국의 소매기업 B&Q 역시 30여 년 전의 실험을 계기로 모든 연령에 교육을 개방하고, 경험을 비용이 아닌 강점으로 다루어 왔다. 두 사례의 공통점은 고연령 구성원을 관리의 대상이 아니라 해법의 주체로 보았다는 데 있다. 국내에서도 베테랑 기술자에게 후배 양성을 전담시키거나, 고연령 임직원을 위한 별도의 자문 트랙을 운영하는 시도가 조금씩 나타나고 있다. 같은 일을 더 오래 시키는 것이 아니라, 경험이 가치를 갖는 새로운 역할을 만드는 방향이다.이러한 역할 재설계에서 AI는 새롭고도 아주 중요한 변수이다. AI는 방대한 정보를 빠르게 처리하고 정형화된 업무를 대신하는 데 강하다. 이는 고연령 구성원이 상대적으로 약해지는 영역, 즉 빠른 정보 처리와 새로운 도구 숙달의 부담을 상당 부분 덜어 줄 수 있다. 반대로 복잡한 맥락에서 책임 있게 판단하고, 문서로 옮기기 어려운 암묵지를 전하고, 사람 사이의 신뢰를 쌓는 일은 여전히 사람의 몫이며, 바로 고연령 구성원이 오랜 시간에 걸쳐 축적해 온 영역이다.AI가 신입의 업무를 흡수하며 젊은 구성원이 조직의 감각을 익히던 통로가 좁아질수록, 그 감각을 이미 갖춘 구성원의 가치는 커진다. AI의 처리 능력과 고연령 구성원의 경험지능을 결합하는 것은 초고령 조직이 택할 수 있는 현실적인 대안이다.조직 고령화는 이미 확정된 미래다. 그것이 생산성의 위기가 될지, 경험이라는 자산을 다시 활용하는 계기가 될지는 조직이 고연령 구성원을 어떻게 보고 어떤 역할을 맡기느냐에 달려 있다. MZ세대 앞에서 조직이 스스로를 바꾸었듯, 이제는 고연령 구성원을 위해서도 같은 질문을 던질 때다. 오늘의 50대 구성원이 받는 대우는 머지않아 오늘의 40대 리더가 받게 될 대우이기도 하다. 이 문제는 특정 세대의 문제가 아니라, 일하는 모든 사람이 거쳐 가게 될 미래의 문제다.