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지난 2024년 12월 4일 오전 서울 여의도 국회에 무장한 계엄군들이 투입되고 있다.
지난 2024년 12월 4일 오전 서울 여의도 국회에 무장한 계엄군들이 투입되고 있다.유성호

지난 10월 30일 서울중앙지방법원 형사합의38-2부는 내란중요임무종사 및 직권남용권리행사방해 등의 혐의로 재판을 받은 군인 8명 모두에게 무죄를 선고했다. 그런데 그중 다섯 명에 대한 무죄 판결은 우리 사회를 불안케 할 만하다. 이는 12·3내란이 대한민국을 얼마나 위험한 상황으로 몰아갔는지를 재판부가 벌써 잊었나 하는 의문을 갖게 만든다.

무죄 판결을 받은 군인들 중에는 계엄사령부 합동수사본부 제2수사단의 단장과 부단장으로 내정된 구삼회 당시 2기갑여단장 및 방정환 당시 국방혁신기획관, 중앙선거관리위원회 전산실 확보 지시를 받은 정성우 당시 국군방첩사령부(방첩사) 1처장이 있다.


또 선관위 과천 청사로 병력을 파견한 김정근 당시 3공수여단장, 중앙선관위 관악 청사와 여론조사기관 '여론조사꽃'으로 병력을 보낸 안무성 당시 9공수여단장, 방첩사에 대한 수사관 파견 문제를 논의한 김상용 당시 국방부조사본부 차장, 국회 인근에 군사경찰(헌병)들을 파견한 김창학 당시 수도방위사령부 군사경찰단장, 특전사 병력의 헬기 수송을 지시한 김세운 전 특수작전항공단장이 있다.

재판부는 구삼회 당시 여단장과 방정환 당시 기획관은 구체적인 임무를 전달받거나 실행한 일이 없다고 판단했다. 또 정성우 방첩사 처장은 명령의 적법성을 검토하고 이의를 제기했으며 부하들에게 주의를 준 사실이 있다고 인정했다. 이들은 그런 이유로 무죄 선고를 받았다.

3공수여단장, 9공수여단장, 국방부조사본부 차장, 수방사 군사경찰단장, 특수작전항공단장. 재판부는 이 다섯 명에 대해서도 '국헌을 문란케 할 목적과 위헌·위법성을 인식했는지가 충분히 입증되지 않았다'는 취지로 무죄 판결을 내렸다.

헌법과 법률에 위배되는지 몰랐다?

지난 2024년 12월 3일 당시 윤석열 대통령이 기습적으로 비상계엄을 선포한 가운데, 국회 주변에 등장한 무장한 계엄군에게 시민들이 항의하고 있다.
지난 2024년 12월 3일 당시 윤석열 대통령이 기습적으로 비상계엄을 선포한 가운데, 국회 주변에 등장한 무장한 계엄군에게 시민들이 항의하고 있다.권우성

상부로부터 명령을 받았을 당시에는 헌법과 법률에 위배되는지 몰랐을 수도 있다. 하지만, 명령을 이행하는 단계에서도 그것을 몰랐다는 것은 쉽게 납득되지 않는다. 군사분계선 혹은 해안가도 아닌 서울 도심이나 과천의 국가 시설에 병력을 파견하는 장교가 자신의 행위가 어떤 의미를 갖는지 몰랐다고 보기는 어렵다.

2021년 11월 25일에 대법원은 자신의 행위가 위법한지 여부를 살펴볼 기회가 있었는데도 그런 노력을 하지 않았다면 위법성을 몰랐다는 이유만으로 면책될 수 없다는 취지의 판결을 내놓았다. 대법원은 위법성 인식을 위해 요구되는 노력의 정도를 행위자의 인식 능력과 소속 집단 등에 따라 평가해야 한다고 판단했다.

대한민국은 계엄군이 국회를 포위하거나 봉쇄한 일로 인해 헌정질서가 유린된 경험을 갖고 있는 나라다. 이와 관련된 '발췌개헌'이나 '부산정치파동'은 한국인들이 널리 알고 있는 현대사 사건이다.

이런 나라의 장교가 국회나 선관위 등에 자기 부대를 파견하는 일이 위법한지 아닌지를 잠깐이라도 검토하지 않았다는 것은 쉽게 이해하기 힘들다. 위 판결에 대해 내란특검팀은 '최초 명령을 받았을 때뿐 아니라 임무 수행과 종료까지의 전체 과정을 검토해서 위법성 인식 여부를 살펴야 한다'라며 비판적인 입장을 내놓았다.

결과적으로는 실패했지만, 12·3 내란도 1980년의 5·17 비상계엄 확대조치처럼 위험한 단계로 발전할 소지가 있었다. 12·3 내란 당시의 김용현 국방부장관에 대한 검찰 공소장에 따르면, 계엄군이 준비한 실탄은 5만 7735발이다. 또 노상원 전 국군정보사령관의 수첩에는 A급 수거 대상으로 문재인·이재명·조국·김명수·정청래·권순일 등의 이름이 적혀 있었다.

이처럼 실탄을 준비하고 체포작전을 계획한 계엄군의 일부가 12·3 밤중에 서울 여의도 국회의사당으로 출동했다. 이날 국회 정문과 주변에는 약 4000명(경찰의 비공식 추산)의 시민들이 있었다. 이 상황이 양측의 물리적 충돌로 발전했다면 끔찍한 일이 벌어지지 않았을 것이라고 단정하기 어렵다.

그날 밤의 상황을 더욱 위태하게 만든 것은 내란 우두머리인 윤석열의 태도다. 금년 2월 19일에 윤석열의 내란우두머리 혐의에 대해 무기징역을 선고한 서울중앙지법 형사합의25부(지귀연 부장판사)는 윤석열이 이진우 당시 수도방위사령관에게 "총을 쏴서라도 본회의장 문을 부수고 들어가라"는 지시를 내린 사실을 인정했다.

12·3내란의 심각성 너무 느슨하게 본 재판부

지난 2024년 12월 4일 오전 서울 여의도 국회 로텐더홀에 무장한 계엄군이 진입을 시도하자, 당직자와 보좌진들이 집기를 쌓고 있다.
지난 2024년 12월 4일 오전 서울 여의도 국회 로텐더홀에 무장한 계엄군이 진입을 시도하자, 당직자와 보좌진들이 집기를 쌓고 있다.유성호

법원과 더불어 국회는 신성한 곳으로 인식되는 공간이다. 해머도 아닌 총을 써서라도 국회 본회의장 문을 부수라는 지시는 그 순간의 윤석열이 상식적인 사고를 하고 있었는가 하는 의문을 품게 만든다.

내란세력 중에서 가장 진중해야 할 인물이 발포에 대해 신중하지 못한 태도를 갖고 있었다. 상황이 그의 뜻대로 흘러갔다면 어떤 일이 벌어졌을지 알 수 없다. 그런 점을 감안하면, 이번 1심 판결은 12·3내란의 심각성을 너무 느슨하게 대한 결과라는 판단을 갖게 된다.

5·18 당시 계엄군의 광주 재진입 작전을 수립한 육군 제2군사령부(당시 대구 주둔)의 '광주권 충정작전 간(間) 군 지시 및 조치사항'이라는 문건이 언론에 보도된 일이 있다. 시민군이 차지한 광주 시내를 장악하기 위한 충정작전 과정의 지시 및 조치를 다루는 이 문건의 1980년 5월 20일 부분에 '전 각하: 초병에 대해 난동 시에 군인복무규율에 의거 자위권 발동 강조'라고 적힌 대목이 있다. '전두환 각하'가 자위권 발동을 강조했다는 부분이다.

같은 문건의 그달 23일 부분에는 충정작전에 대한 보고를 받은 전두환의 반응이 적혀 있다. "각하 Good Idea"라는 문구가 그것이다. 그달 27일에 전남도청을 향해 탱크 등이 출동할 군사작전에 대해 전두환이 굿아이디어라고 말했다는 기록이다. 신군부 리더인 전두환의 이 같은 태도가 광주의 비극을 더욱 조장했으리라는 점은 얼마든지 추론할 수 있다.

전두환처럼 윤석열도 국민들과 국회의원들의 안전을 뒷전에 두는 모습을 보였다. 이런 인물이 내란을 주도해 대한민국을 위험에 빠트렸으니, 이 위험한 내란에 가담한 군인들에 대한 사법적 판단은 한층 더 엄중할 필요가 있다.

그런데 일부 군인들의 계엄 임무 수행은 인정하면서 위법성 인식은 충분히 입증되지 않았다고 판단한 것은 재판부가 12·3내란의 위험성을 간과한 결과로 이해할 수밖에 없다. 5·17 계엄확대조치가 '광주 5·18'이라는 비극을 낳았듯이, 12·3 내란도 상황 전개에 따라서는 '서울 12·4'로 이어질 수 있었다. 내란 재판부는 이 점을 절감해야 한다.
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