권우성

지난 2024년 12월 3일 당시 윤석열 대통령이 기습적으로 비상계엄을 선포한 가운데, 국회 주변에 등장한 무장한 계엄군에게 시민들이 항의하고 있다.상부로부터 명령을 받았을 당시에는 헌법과 법률에 위배되는지 몰랐을 수도 있다. 하지만, 명령을 이행하는 단계에서도 그것을 몰랐다는 것은 쉽게 납득되지 않는다. 군사분계선 혹은 해안가도 아닌 서울 도심이나 과천의 국가 시설에 병력을 파견하는 장교가 자신의 행위가 어떤 의미를 갖는지 몰랐다고 보기는 어렵다.2021년 11월 25일에 대법원은 자신의 행위가 위법한지 여부를 살펴볼 기회가 있었는데도 그런 노력을 하지 않았다면 위법성을 몰랐다는 이유만으로 면책될 수 없다는 취지의 판결을 내놓았다. 대법원은 위법성 인식을 위해 요구되는 노력의 정도를 행위자의 인식 능력과 소속 집단 등에 따라 평가해야 한다고 판단했다.대한민국은 계엄군이 국회를 포위하거나 봉쇄한 일로 인해 헌정질서가 유린된 경험을 갖고 있는 나라다. 이와 관련된 '발췌개헌'이나 '부산정치파동'은 한국인들이 널리 알고 있는 현대사 사건이다.이런 나라의 장교가 국회나 선관위 등에 자기 부대를 파견하는 일이 위법한지 아닌지를 잠깐이라도 검토하지 않았다는 것은 쉽게 이해하기 힘들다. 위 판결에 대해 내란특검팀은 '최초 명령을 받았을 때뿐 아니라 임무 수행과 종료까지의 전체 과정을 검토해서 위법성 인식 여부를 살펴야 한다'라며 비판적인 입장을 내놓았다.결과적으로는 실패했지만, 12·3 내란도 1980년의 5·17 비상계엄 확대조치처럼 위험한 단계로 발전할 소지가 있었다. 12·3 내란 당시의 김용현 국방부장관에 대한 검찰 공소장에 따르면, 계엄군이 준비한 실탄은 5만 7735발이다. 또 노상원 전 국군정보사령관의 수첩에는 A급 수거 대상으로 문재인·이재명·조국·김명수·정청래·권순일 등의 이름이 적혀 있었다.이처럼 실탄을 준비하고 체포작전을 계획한 계엄군의 일부가 12·3 밤중에 서울 여의도 국회의사당으로 출동했다. 이날 국회 정문과 주변에는 약 4000명(경찰의 비공식 추산)의 시민들이 있었다. 이 상황이 양측의 물리적 충돌로 발전했다면 끔찍한 일이 벌어지지 않았을 것이라고 단정하기 어렵다.그날 밤의 상황을 더욱 위태하게 만든 것은 내란 우두머리인 윤석열의 태도다. 금년 2월 19일에 윤석열의 내란우두머리 혐의에 대해 무기징역을 선고한 서울중앙지법 형사합의25부(지귀연 부장판사)는 윤석열이 이진우 당시 수도방위사령관에게 "총을 쏴서라도 본회의장 문을 부수고 들어가라"는 지시를 내린 사실을 인정했다.