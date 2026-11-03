산업통상부

산업통상부의 사실조회 회신에서 확인되는 삼성전자의 공모 신청서 접수일자당시 반도체만 해도 15건의 신청서가 접수됐다. 그런데 산업통상부는 공모 절차에 따른 심사도 시작되지 않은 상태에서 2023년 2월 말경 국토교통부로 공문을 보냈다. 용인만 쏙 뽑아내서 국가산업단지로 지정해줄 것을 요청한 것이다.국토교통부는 당시에 국가산업단지 지정을 추진중이던 14개 산업단지에 갑자기 용인 반도체 국가산단을 끼워 넣어서 15개 국가산업단지로 만들었다. 그리고 2023년 3월 15일 윤석열 전 대통령이 직접 발표한 것이다. 여기까지는 확인된 사실이다.한마디로 공모 절차를 무시하고 윤석열 전 대통령이 직접 나서서 발표한 것이다. 그리고 이 과정에서 전력 및 용수 공급 문제가 검토되지 않았던 것으로 보인다. 그도 그럴 것이 신청서가 접수되고 20여일 만에 갑자기 윤석열 전 대통령이 발표한 것이니, 제대로 된 검토가 됐을 리 없다.용인 반도체 국가산업단지는 전력도, 물도 없는 용인에 무려 10GW의 전력과 막대한 용수를 필요로 하는 산단을 조성하겠다고 윤석열 전 대통령이 발표했던 사업이다. 그로 인해 전국 곳곳에서 34만 5천볼트 초고압 송전선 건설이 추진되고 있고, 화천댐 물까지 쓰겠다는 식의 무리한 용수공급 계획이 추진되고 있다.그런데 국민주권 정부를 표방하고 있는 이재명 정권에서 이를 전면 재검토하지 않고, 졸속으로 공사까지 강행하고 있는 것이다. 주민들이 이주할 택지와 중소기업들이 이전할 기업이전단지도 조성되지 않은 상황에서 '일단 나가라'는 식의 요구를 하고 있는 것과 다름없다.이런 상황이기에 지난 10월 30일 서울고등법원에 집행정지 신청을 제기했다. 행정소송법 제23조 제2항은 행정소송 중에 '회복하기 어려운 손해를 예방하기 위하여 긴급한 필요가 있다고 인정할 때에는' 법원이 행정처분의 효력을 정지시킬 수 있도록 규정하고 있다. 이대로 공사를 강행하게 되면 주민들은 삶터를 잃게 되고, 대량의 환경훼손 또한 막을 수 없기 때문이다. 이는 회복할 수 없는 어려운 손해이기 때문에 집행정지 신청을 하게 되었다.다른 한편 지금이라도 용인 반도체 국가산업단지에 대해서는 전면 재검토가 필요하다. 전문가들도 전력공급이 불가능에 가까울 정도로 어렵다고 지적하고 있고, 설사 초고압송전선을 무수히 건설한다고 해도 '전력계통의 안정성'에 문제가 생길 수 있다고 지적하고 있다. 너무 무리한 일이고, 장래에 어떤 사태가 벌어질지 예상할 수 없는 일이다. 지금이라도 전면 재검토를 위한 사회적 논의를 시작해야 한다.