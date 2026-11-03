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26.11.03 12:06최종 업데이트 26.11.03 12:06
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반도체 국가산단 지정된 용인시 남사읍 일대
반도체 국가산단 지정된 용인시 남사읍 일대2023년 3월 15일 대규모 시스템 반도체 국가산업단지로 지정된 경기도 용인시 처인구 남사읍 일대 모습. 연합뉴스

현재 사람이 살고 있고, 중소기업들의 공장도 가동 중인 곳에 특정 대기업이 들어갈 반도체 국가산업단지를 조성하겠다면서 공사를 시작하고 있다. 게다가 그 산업단지에 전력을 공급하겠다면서 비수도권 농촌, 산촌에 수천 개의 송전철탑을 세우겠다고 한다. 바로 용인 반도체 국가산업단지 얘기다.

용인 반도체 국가산업단지의 사업시행자는 한국토지주택공사(LH)다. 한국토지주택공사가 산을 깎고 농지를 없애고 공장과 주택을 철거해서 산업단지 기반 공사를 다 마치면, 삼성전자가 그 땅을 매입한다는 것이 윤석열 정권에서 수립한 계획이다.


그리고 이재명 정부가 3대 메가프로젝트를 발표하면서 '속도전'을 강조해서인지, 한국토지주택공사는 10월에 용인 반도체 국가산업단지를 착공하겠다고 발표했다. 현장에서는 이미 공사준비를 이유로 광범위한 벌목작업이 진행되고 있었다.

그러나 정확한 착공 시기가 언제인지는 발표되지 않았다. 착공식 같은 행사도 없었다.

정확한 시점이 궁금해 정보공개시스템(www.open.go.kr)에서 정보목록을 검색해 보았다. 그랬더니 10월 27일쯤 한국토지주택공사가 착공통보서를 제출한 것으로 나온다.

정보공개시스템에서 ‘용인 반도체 착공’으로 검색한 정보목록
정보공개시스템에서 ‘용인 반도체 착공’으로 검색한 정보목록화면캡처

용인 국가산업단지를 둘러싼 새로운 사실들

문제는 앞서도 언급했듯, 국가산단 부지 안에 아직도 주민들이 거주하고 있고 중소기업들이 운영하는 공장들도 있다는 것이다. 최근 언론 보도 등에 따르면, 현재 산단 조성 자리에 위치한 89개 중소기업의 공장 관계자들은 조성된다는 이야기만 들었을 뿐 구체적인 계획과 일정 등에 대해 들은 것이 없다고 하소연하고 있다. 아울러 현재 강제수용 절차도 끝나지 않았다. 사람도 살고 있고, 중소기업들의 공장도 있는데, 일단 공사부터 밀어붙이겠다는 것이나 다름없다.

게다가 소송도 진행 중이다. 2024년 12월 31일 윤석열 정권의 국토교통부가 승인한 용인 반도체 국가산업단지 계획을 취소하라는 행정소송이다. 주민들과 환경단체 활동가들이 원고가 되어서 제기한 소송이다.

1심에서는 원고들이 패소했지만, 현재 항소심이 진행중이다. 그리고 필자는 항소심부터 원고측 소송대리를 맡아서 이 사건을 깊숙이 들여다보고 있다. 그리고 새로운 사실들도 드러나고 있다.

당시의 타임라인을 정리해 보면, 2022년 12월 26일 '국가첨단전략산업 특화단지' 공모 공고가 났다(산업통상부 주관). 그래서 2023년 2월 28일까지 여러 지방자치단체들이 공모 신청서를 제출하고 있는 상황이었다. 민간기업에도 신청자격이 있었는데, 삼성전자는 2023년 2월 27일 신청서를 제출한 것으로 확인된다. 이것은 항소심 소송 과정에서 법원을 통해 산업통상부에 사실조회 요청을 해서 답변으로 받은 내용이다.

산업통상부의 사실조회 회신에서 확인되는 삼성전자의 공모 신청서 접수일자
산업통상부의 사실조회 회신에서 확인되는 삼성전자의 공모 신청서 접수일자산업통상부

당시 반도체만 해도 15건의 신청서가 접수됐다. 그런데 산업통상부는 공모 절차에 따른 심사도 시작되지 않은 상태에서 2023년 2월 말경 국토교통부로 공문을 보냈다. 용인만 쏙 뽑아내서 국가산업단지로 지정해줄 것을 요청한 것이다.

국토교통부는 당시에 국가산업단지 지정을 추진중이던 14개 산업단지에 갑자기 용인 반도체 국가산단을 끼워 넣어서 15개 국가산업단지로 만들었다. 그리고 2023년 3월 15일 윤석열 전 대통령이 직접 발표한 것이다. 여기까지는 확인된 사실이다.

한마디로 공모 절차를 무시하고 윤석열 전 대통령이 직접 나서서 발표한 것이다. 그리고 이 과정에서 전력 및 용수 공급 문제가 검토되지 않았던 것으로 보인다. 그도 그럴 것이 신청서가 접수되고 20여일 만에 갑자기 윤석열 전 대통령이 발표한 것이니, 제대로 된 검토가 됐을 리 없다.

집행정지 신청을 한 이유

용인 반도체 국가산업단지는 전력도, 물도 없는 용인에 무려 10GW의 전력과 막대한 용수를 필요로 하는 산단을 조성하겠다고 윤석열 전 대통령이 발표했던 사업이다. 그로 인해 전국 곳곳에서 34만 5천볼트 초고압 송전선 건설이 추진되고 있고, 화천댐 물까지 쓰겠다는 식의 무리한 용수공급 계획이 추진되고 있다.

그런데 국민주권 정부를 표방하고 있는 이재명 정권에서 이를 전면 재검토하지 않고, 졸속으로 공사까지 강행하고 있는 것이다. 주민들이 이주할 택지와 중소기업들이 이전할 기업이전단지도 조성되지 않은 상황에서 '일단 나가라'는 식의 요구를 하고 있는 것과 다름없다.

이런 상황이기에 지난 10월 30일 서울고등법원에 집행정지 신청을 제기했다. 행정소송법 제23조 제2항은 행정소송 중에 '회복하기 어려운 손해를 예방하기 위하여 긴급한 필요가 있다고 인정할 때에는' 법원이 행정처분의 효력을 정지시킬 수 있도록 규정하고 있다. 이대로 공사를 강행하게 되면 주민들은 삶터를 잃게 되고, 대량의 환경훼손 또한 막을 수 없기 때문이다. 이는 회복할 수 없는 어려운 손해이기 때문에 집행정지 신청을 하게 되었다.

다른 한편 지금이라도 용인 반도체 국가산업단지에 대해서는 전면 재검토가 필요하다. 전문가들도 전력공급이 불가능에 가까울 정도로 어렵다고 지적하고 있고, 설사 초고압송전선을 무수히 건설한다고 해도 '전력계통의 안정성'에 문제가 생길 수 있다고 지적하고 있다. 너무 무리한 일이고, 장래에 어떤 사태가 벌어질지 예상할 수 없는 일이다. 지금이라도 전면 재검토를 위한 사회적 논의를 시작해야 한다.
#용인반도체산단 #집행정지신청
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