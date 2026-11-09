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삼경실에서 양삼을 깎아 만든 지팡이를 짚고 성미산학교 학생들에게 강의하는 정성헌 이사장.김나연
교육의 첫 번째 방침은 좋은 밥을 대접하는 것이다
정성헌 이사장은 주차장에 직접 나가 성미산학교 학생들을 맞았다. 짐을 풀고 '삼경실'⁴에 모인 학생들에게 그는 이곳이 평화·생명·통일 교육 운동을 하는 곳이라고 소개하며 강의를 시작했다.
먼저 '기후 운동'은 생명을 살리고 귀하게 여기는 운동이라고 했다. 실천은 건강한 밥을 먹고, 쓰레기를 줄이고, 물과 전기를 아껴 쓰는 것이다. 에너지도 되도록 화석연료 대신 태양, 바람, 지열 같은 자연에서 얻자고 했다.
'교육 운동'의 핵심으로는 지혜, 노동, 공존을 꼽았다. 좋은 지식을 가려 받아들이고, 몸을 움직여 일하며, 생명을 공경할 때 참된 지혜를 얻고, 그 지혜 속에서 사람과 자연이 평화롭게 공존할 수 있다고 했다.
이곳 교육의 첫째 방침은 좋은 밥을 대접하는 것이다. 좋은 밥을 먹어야 개인도 지구도 건강해진다. 좋은 밥을 짓기 위해 이곳은 비료와 농약을 쓰지 않는다. 그렇게 농사를 짓자 5년 만에 늦반딧불이가, 7년 만에 멸종위기종인 구렁이가 나타났다고 한다. 그는 "인간이 노력하면 자연은 반드시 응답한다"고 말했다.
마지막으로 '주민 운동'은, 작고 민첩한 조직을 만들어 주민들이 앞장서 스스로 하게 하고, 하늘과 땅과 주민에게 감사하는 마음을 갖는 것이라고 설명했다.
그는 평화생명동산과 이웃한 13개 마을 일대가 유네스코 생물권보전지역에 속해 있다며, "우리 마을의 목표는 꿀벌과 반딧불이가 사는 마을, 생명이 되살아나는 마을"이라고 강조했다.