김나연

▲삼경실에서 양삼을 깎아 만든 지팡이를 짚고 성미산학교 학생들에게 강의하는 정성헌 이사장. 김나연

교육의 첫 번째 방침은 좋은 밥을 대접하는 것이다



정성헌 이사장은 주차장에 직접 나가 성미산학교 학생들을 맞았다. 짐을 풀고 '삼경실'⁴에 모인 학생들에게 그는 이곳이 평화·생명·통일 교육 운동을 하는 곳이라고 소개하며 강의를 시작했다.



먼저 '기후 운동'은 생명을 살리고 귀하게 여기는 운동이라고 했다. 실천은 건강한 밥을 먹고, 쓰레기를 줄이고, 물과 전기를 아껴 쓰는 것이다. 에너지도 되도록 화석연료 대신 태양, 바람, 지열 같은 자연에서 얻자고 했다.



'교육 운동'의 핵심으로는 지혜, 노동, 공존을 꼽았다. 좋은 지식을 가려 받아들이고, 몸을 움직여 일하며, 생명을 공경할 때 참된 지혜를 얻고, 그 지혜 속에서 사람과 자연이 평화롭게 공존할 수 있다고 했다.



이곳 교육의 첫째 방침은 좋은 밥을 대접하는 것이다. 좋은 밥을 먹어야 개인도 지구도 건강해진다. 좋은 밥을 짓기 위해 이곳은 비료와 농약을 쓰지 않는다. 그렇게 농사를 짓자 5년 만에 늦반딧불이가, 7년 만에 멸종위기종인 구렁이가 나타났다고 한다. 그는 "인간이 노력하면 자연은 반드시 응답한다"고 말했다.



마지막으로 '주민 운동'은, 작고 민첩한 조직을 만들어 주민들이 앞장서 스스로 하게 하고, 하늘과 땅과 주민에게 감사하는 마음을 갖는 것이라고 설명했다.



그는 평화생명동산과 이웃한 13개 마을 일대가 유네스코 생물권보전지역에 속해 있다며, "우리 마을의 목표는 꿀벌과 반딧불이가 사는 마을, 생명이 되살아나는 마을"이라고 강조했다.



▲(좌) 성미산학교 학생들에게 양삼에 대해 설명하는 정성헌 이사장. 건물 벽의 하얀 통은 빗물 저금통(빗물 저류조)이다. (우) 양삼(케나프, kenaf). 한해살이 식물로, 이산화탄소 흡수 능력이 뛰어나다. 정성헌 이사장은 양삼이 땅을 정화한다며, 기후위기를 늦추고 땅을 이롭게 하기 위해 양삼을 많이 심어야 한다고 강조했다. 김나연

밥 한 그릇에 세상 모든 이치가 담겨 있다



강의를 마친 정성헌 이사장은 학생들과 함께 평화생명동산을 둘러보며 장소마다 담긴 뜻을 설명했다.



학생들은 건물 한쪽에 심어 놓은 양삼(케나프, kenaf)⁵에 대한 설명을 듣고, 6·25전쟁 때 쓰였다는 탱크를 마을 주민들과 함께 색동으로 칠한 '삼태극호'를 둘러보았다. 작물을 키울 수 있도록 설치한 태양광 설비와 나무를 깎아 만든 풍력발전기도 있었다. '생명살림 오행동산'과 토종씨앗 도서관까지 돌아보니 점심때가 되었다.



▲'삼태극호'에 대한 설명을 듣고 있는 성미산학교 학생들. 6·25전쟁 때 쓰였던 탱크를, 통일을 소망하는 마음으로 마을 주민, 군인, 탈북민과 함께 색동으로 칠했다. 하늘, 땅, 사람을 뜻하는 삼태극 문양이 그려져 있다. 김나연

식당 앞에는 '만사지식일완(萬事知食一碗)'이라는 글귀가 있다. 밥 한 그릇에 세상 모든 이치가 담겨 있다는 뜻이다. 머리로 배운 것은 돌아서면 잊을지 몰라도, 자연과 사람이 정성으로 지은 밥은 배를 채우고 몸과 마음에 온기를 남긴다. 이곳을 찾은 이들에게 생명의 소중함을 깨닫는 경험으로 오래 남지 않을까.



밥은 정말 맛있었다. 직접 만든 두부와 각종 나물, 따뜻한 국까지 고기반찬 하나 없어도 충분했다. 황호섭 국장은 식재료를 최대한 가까운 곳에서 구한다고 했다. 직접 키울 수 있는 건 다 키우고, 버섯도 기르며, 겨울에는 동태를 사다 황태도 말린다고 했다.



신순덕 과장은 평화생명동산을 세울 때부터 일꾼들에게 밥을 해 먹였다. 지금도 새벽 5시부터 아침을 준비하고, 이른 일정이 있는 방문객이 오면 더 일찍 나온다. 학생들이 대암산 용늪을 탐방한 날에는 점심으로 먹을 주먹밥도 싸 주었다. 머무는 동안 누구 하나 밥을 남기지 않고 싹싹 비웠다. 식당 벽에는 감사 쪽지가 가득 붙어 있었다.



▲(좌) 식당 앞에 놓인 돌에 새겨진 글귀, '만사지식일완(萬事知食一碗)'. 동학 2대 교주 해월 최시형 선생의 가르침으로, 세상만사의 이치가 밥 한 그릇에 담겨 있다는 뜻이다. (우) 식당에서 밥을 먹는 성미산학교 학생들. 김나연

민간이 주도하고, 정부는 지원하되 간섭하지 않는다



정성헌 이사장과 함께 관사인 '서화재'로 향했다. 그는 교육이 없을 때는 직접 밥을 지어 먹으며 농사를 짓는다. 관사 앞 땅을 골라 놓은 밭에 겨울을 나는 밀을 심을 거라고 했다. 정성헌 이사장은 경치가 가장 잘 보이는 자리를 내어주고는 올해 마지막으로 수확한 수박을 잘라주었다. 늦게까지 익느라 애쓴 수박이 달고 맛있었다.



그는 강원도지사, 인제군수와 함께 평화생명동산을 계획할 때 신뢰와 믿음의 원칙을 세웠다고 말했다. 민간이 주도하고, 정부는 지원하되 간섭하지 않는다는 원칙이다. DMZ 일대 사업은 지역 주민이 주체가 되어야 한다며, 해설사도 외주를 주지 않고 주민을 교육해 맡긴다고 했다.



그래서 그가 중요하게 생각하는 것은 사람과 교육이다. 정성헌 이사장은 교육이 만능은 아니지만 세상을 바꿀 수 있는 가장 유용한 수단이라고 강조했다. 주민 교육의 첫 번째 원칙은 외주를 주거나 공무원에게 맡기지 않고, 주민이 직접 참여하고 토의하며 스스로 해 나가는 것이라고 설명했다.

성미산학교 학생들과 함께 'DMZ 평화의 길'과 대암산 용늪을 탐방하며 이 원칙이 현장에서 지켜지는 모습을 확인할 수 있었다. 버스 운전부터 길 안내와 해설까지 마을 주민들이 맡고 있었다. 자신이 사는 마을의 자연을 앞장서 지키고 그 가치를 알리는 이들에게서 자부심이 느껴졌다.



▲(좌) 블루베리를 심는 성미산학교 학생들. (우) 한국DMZ평화생명동산의 토종씨앗 도서관. 대여한 씨앗은 수확한 뒤 다시 돌려주거나 이웃과 나누도록 하고 있다. 학생들은 이곳에서 토마토, 콩 등 다양한 토종 씨앗을 대여했다. 김나연

작은 것들을 꾸준하게, 지역에 뿌리내리며 교육에 힘쓴다



황호섭 국장의 안내로 용대 솔방울작은도서관을 방문해, 찾아가는 생태텃밭교육 현장도 경험했다. 평화생명동산의 '찾아가는 교육' 가운데 DMZ 환경교육은 인제에서 시작해 강원도 전역과 수도권까지 넓어졌다. 국가 자격을 가진 환경교육사에게 DMZ에 특화된 교육을 한 뒤 현장에 보내기 때문에 가능한 일이라고 했다.



'찾아오는 교육'은 단체마다 맞춤 프로그램을 짠다. 찾아오는 이들은 청소년, 교장, 군인, 공무원, 시민단체 등 다양하다. 이렇게 해서 연간 약 1만 명이 교육받는다고 했다.



황호섭 국장은 교육만큼 중요한 것이 지역 기반 활동이라고 강조했다. 3월 세계 물의 날에는 '앞강 더 맑게' 행사, 6월 환경의 날에는 '환경교육 한마당', 10월에는 '천제'와 '서화 대동제'를 연다.



조직 만들기에도 힘을 쏟고 있다고 했다. '유엔 지속가능발전교육 인제 전문센터'를 만들어 사단법인으로 독립시켰고, 'DMZ 평화의 길' 인제 구간은 해설사 교육을 받은 주민들이 법인을 만들어 직접 운영하고 있다. 람사르습지도시 사업에 참여하는 13개 마을 주민도 조직을 꾸려 활동한다. 더 넓게는 강화부터 고성까지 접경지역 활동가들과 함께 'DMZ 생명평화 시민연대'를 만들었다.



"조직을 하나씩 만들어 가는 거죠. 그러면 나중에 지역에 일이 생겼을 때 협력할 수 있는 거점들이 돼요. 우리만 있는 게 아니라 같이 하는 거죠. 여기서 뭔가 더 해야 되겠지만, 완성은 없는 것 같아요. 그런 과정 안에서 할 수 있는 것들을 꾸준히 하는 거 아닐까 싶어요."



▲(좌) 한국DMZ평화생명동산 건물 전경. 지붕 위의 자연 풀밭은 여름에는 열기를 막고 겨울에는 온기를 지켜준다. 숙소동 화장실에 반투명 천창을 내어 낮에는 등을 켜지 않아도 환하다. (우) 둘째 날 서화재 앞 밭에서 밀을 심고 있는 정성헌 이사장. 김나연

평화 산업, 생명 산업 어렵게 생각하지 마라



둘째 날 학생들과 함께 'DMZ 평화의 길'을 탐방한 뒤, 인터뷰를 위해 서화재를 찾았다. 정성헌 이사장은 미리 방을 데워 두고, 밭에서 밀을 심다가 맞아 주었다.



그는 DMZ 일대에서 평화 산업과 생명 산업을 해야 한다며 '평화생명특구'의 필요성을 강조했다. 구체적인 예로 군부대의 빈 땅을 활용해 지역민과 군이 함께하는 평화 산업을 들었다.



구상은 이렇다. 마을과 군부대가 유기농 태양광 발전소를 함께 운영하고, 그 아래에서 유기농으로 농사를 지어 군인들이 먹고, 남는 것은 판매한다. 도시에서 온 군인들은 농사를 배우고 자격증도 딸 수 있다. 전기를 팔아서 얻는 수익을 마을과 군이 반씩 나누되, 거기서 반을 다시 모아 지역 주민과 군 장병 자녀를 위한 '평화의 일꾼' 양성 기금으로 쓰자는 것이다.



그는 나의 평화, 나와 너의 평화, 자연과의 평화가 모두 이뤄질 때 진정한 평화라고 설명했다. 그의 '한반도 생명공동체 통일론'은 우리 안에서 합의를 이끌어 남북이 평화롭게 공존하는 방법을 찾는 데 그치지 않고, 재외동포까지 아우르며 사람과 자연, 땅과 하늘이 하나가 되는 '대통일'을 그린다.

요즘 통일에 관심이 줄어드는 것은 당연하다고도 했다.



"과거 산업시대 통일론을 제시하면 관심 가질 필요가 없지. 우리끼리 반도체 팔아먹고 잘 살면 되지, 뭐 하러 걔네하고 골치 썩이냐 하는 거지. 그래서 바다를 살리고 백두대간을 살리고 기후위기를 극복하자. 이렇게 크게, 시대에 맞게 이야기해야지."



그러면서 이 지역 일대를 생명 산업과 평화 산업으로 바꿔서, 자기 생활이 생명과 평화에 연결돼야 사람도 바뀐다고 강조했다.



"우리 교육할 때도 내가 그래. 생명 산업 어렵게 생각하지 마라. 여관을 하면 생명에 이로운 여관을 만들면 돼. 벽도 바닥도 황토로 해서 몸에 이롭게 하고, 바가지 안 씌우고. 그래야 평화로워져요."



반면 지금의 삼엄한 경쟁 교육은 사람도 생업도 힘들게 만든다고 했다.



"나는 자기 생업이 평화 생명 산업에 연결되면, 사람이 평화롭고 생명을 사랑하는 사람이 된다고 믿어요. 그건 틀림없어."



▲대암산 용늪의 탐방로를 따라 걷는 성미산학교 학생들. 용늪은 대암산 정상 부근 해발 약 1,280m 지대에 형성된 고층습원이며, 서흥리 탐방 코스는 왕복 5시간가량 걸린다. 학생들은 긴 산행을 잘 따라주었다. 김나연

작은 것이 아름답다, 결국 사람이다



마지막 날에는 성미산학교 학생들과 함께 대암산 용늪을 탐방했다. 용늪은 국내 유일의 고층습원⁶이자 대한민국 1호 람사르습지다.



탐방을 마치고 인사드리러 서화재에 갔을 때도 정성헌 이사장은 밭에 있었다. 어제오늘 밀 심기를 다 끝냈다며, 내년이면 혼자 심은 밀만으로 80kg쯤 수확할 수 있을 거라고 했다. 그냥 떠나기 아쉬워 돌계단에 앉아 잠시 이야기를 나눴다.



둘째 날 인터뷰에서 정성헌 이사장은 "운동은 자기의 분신을 만드는 과정"이라며 인재 양성의 중요성을 강조했다. "나의 최대의 꿈은 나보다 나은 운동가를 만나는 거"라고도 말했다. 그에게 교육받은 사람들이 어떻게 달라졌으면 좋겠느냐고 묻자 그는 이렇게 답했다.



"작은 사람, 그러니까 '작은 것이 아름답다'⁷를 너무 어렵게 생각하지 말고, 작은 사람들이 할 수 있는 그런 정책을 많이 만들고 그런 운동을 하면 돼. 그러면서 조금씩 되는 거예요."



전깃불 하나 끄고 수돗물을 아끼는 것처럼 개인이 할 수 있는 작은 실천을 이야기하는 그의 말은 막연한 구석 없이 쉽고 구체적이었다.



저녁을 못 먹을 테니 가는 길에 먹으라며 정성헌 이사장은 삶은 유정란과 직접 키운 토마토, 두유를 챙겨 주었다. 농사짓고 교육하는 '선생님들의 선생님'이 건넨 따뜻한 마음을 한가득 안고 돌아오는 버스에 올랐다.



▲마지막 날 서화재 앞에서 정성헌 이사장. 김나연

'생명의 열쇠로 평화의 문을 열고, 평화의 들판에 통일의 집을 짓는다.'



평화생명동산 홈페이지 인사말의 첫 문장이다. 처음 이 문장을 보면서 들었던 막연한 느낌은, 이곳에서 2박 3일을 지내며 구체적인 내용이 되었다.



내 나름대로 풀어 본 내용은 이렇다. 생명을 소중히 하면 밥상이 건강해지고 평화가 온다. 기후위기 시대에 맞게 생명에 이롭고 평화에 도움이 되는 산업을 하면, 삶이 풍요로워지고 남북 관계도 땅과 하늘도 되살아날 것이다.



기후위기와 먹거리 위기에 맞선 생태 보전, 자연에너지, 지속가능한 삶과 지속가능한 공동체. 그에게 모든 것은 운동이었다. 50년 넘게 이어 온 운동이다. 밥상 앞에서도, 밭에서도, 강의실에서도 그의 모습에는 사물과 사람과 자연에 대한 공경이 배어 있었다.



그 마음가짐에서 생명에 이롭고 평화를 가져오는 진심 어린 운동이 시작되는 것이 아닐까. 결국 사람이다. 그 사람이 먹는 밥이다. 그 사람이 딛고 있는 땅이다. 그 사람이 바라보는 하늘이다. #DMZ #DMZ평화생명동산 #정성헌 #평화생명동산 #평화산업 프리미엄 2026 환경생태 현장르포 이전글 '산불 피해' 천년사찰 고운사, 1년 반 뒤 펼쳐진 놀라운 광경 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 시민기자 기사쓰기

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기사 제보하기 마지막 날 서화재 앞에서 정성헌 이사장.'생명의 열쇠로 평화의 문을 열고, 평화의 들판에 통일의 집을 짓는다.'평화생명동산 홈페이지 인사말의 첫 문장이다. 처음 이 문장을 보면서 들었던 막연한 느낌은, 이곳에서 2박 3일을 지내며 구체적인 내용이 되었다.내 나름대로 풀어 본 내용은 이렇다. 생명을 소중히 하면 밥상이 건강해지고 평화가 온다. 기후위기 시대에 맞게 생명에 이롭고 평화에 도움이 되는 산업을 하면, 삶이 풍요로워지고 남북 관계도 땅과 하늘도 되살아날 것이다.기후위기와 먹거리 위기에 맞선 생태 보전, 자연에너지, 지속가능한 삶과 지속가능한 공동체. 그에게 모든 것은 운동이었다. 50년 넘게 이어 온 운동이다. 밥상 앞에서도, 밭에서도, 강의실에서도 그의 모습에는 사물과 사람과 자연에 대한 공경이 배어 있었다.그 마음가짐에서 생명에 이롭고 평화를 가져오는 진심 어린 운동이 시작되는 것이 아닐까. 결국 사람이다. 그 사람이 먹는 밥이다. 그 사람이 딛고 있는 땅이다. 그 사람이 바라보는 하늘이다. 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 글 김나연 (elecfish) 내방 구독하기 목차75 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 '산불 피해' 천년사찰 고운사, 1년 반 뒤 펼쳐진 놀라운 광경 맨위로 다크 대암산 용늪의 탐방로를 따라 걷는 성미산학교 학생들. 용늪은 대암산 정상 부근 해발 약 1,280m 지대에 형성된 고층습원이며, 서흥리 탐방 코스는 왕복 5시간가량 걸린다. 학생들은 긴 산행을 잘 따라주었다.마지막 날에는 성미산학교 학생들과 함께 대암산 용늪을 탐방했다. 용늪은 국내 유일의 고층습원⁶이자 대한민국 1호 람사르습지다.탐방을 마치고 인사드리러 서화재에 갔을 때도 정성헌 이사장은 밭에 있었다. 어제오늘 밀 심기를 다 끝냈다며, 내년이면 혼자 심은 밀만으로 80kg쯤 수확할 수 있을 거라고 했다. 그냥 떠나기 아쉬워 돌계단에 앉아 잠시 이야기를 나눴다.둘째 날 인터뷰에서 정성헌 이사장은 "운동은 자기의 분신을 만드는 과정"이라며 인재 양성의 중요성을 강조했다. "나의 최대의 꿈은 나보다 나은 운동가를 만나는 거"라고도 말했다. 그에게 교육받은 사람들이 어떻게 달라졌으면 좋겠느냐고 묻자 그는 이렇게 답했다.전깃불 하나 끄고 수돗물을 아끼는 것처럼 개인이 할 수 있는 작은 실천을 이야기하는 그의 말은 막연한 구석 없이 쉽고 구체적이었다.저녁을 못 먹을 테니 가는 길에 먹으라며 정성헌 이사장은 삶은 유정란과 직접 키운 토마토, 두유를 챙겨 주었다. 농사짓고 교육하는 '선생님들의 선생님'이 건넨 따뜻한 마음을 한가득 안고 돌아오는 버스에 올랐다. (좌) 한국DMZ평화생명동산 건물 전경. 지붕 위의 자연 풀밭은 여름에는 열기를 막고 겨울에는 온기를 지켜준다. 숙소동 화장실에 반투명 천창을 내어 낮에는 등을 켜지 않아도 환하다. (우) 둘째 날 서화재 앞 밭에서 밀을 심고 있는 정성헌 이사장.둘째 날 학생들과 함께 'DMZ 평화의 길'을 탐방한 뒤, 인터뷰를 위해 서화재를 찾았다. 정성헌 이사장은 미리 방을 데워 두고, 밭에서 밀을 심다가 맞아 주었다.그는 DMZ 일대에서 평화 산업과 생명 산업을 해야 한다며 '평화생명특구'의 필요성을 강조했다. 구체적인 예로 군부대의 빈 땅을 활용해 지역민과 군이 함께하는 평화 산업을 들었다.구상은 이렇다. 마을과 군부대가 유기농 태양광 발전소를 함께 운영하고, 그 아래에서 유기농으로 농사를 지어 군인들이 먹고, 남는 것은 판매한다. 도시에서 온 군인들은 농사를 배우고 자격증도 딸 수 있다. 전기를 팔아서 얻는 수익을 마을과 군이 반씩 나누되, 거기서 반을 다시 모아 지역 주민과 군 장병 자녀를 위한 '평화의 일꾼' 양성 기금으로 쓰자는 것이다.그는 나의 평화, 나와 너의 평화, 자연과의 평화가 모두 이뤄질 때 진정한 평화라고 설명했다. 그의 '한반도 생명공동체 통일론'은 우리 안에서 합의를 이끌어 남북이 평화롭게 공존하는 방법을 찾는 데 그치지 않고, 재외동포까지 아우르며 사람과 자연, 땅과 하늘이 하나가 되는 '대통일'을 그린다.요즘 통일에 관심이 줄어드는 것은 당연하다고도 했다.그러면서 이 지역 일대를 생명 산업과 평화 산업으로 바꿔서, 자기 생활이 생명과 평화에 연결돼야 사람도 바뀐다고 강조했다.반면 지금의 삼엄한 경쟁 교육은 사람도 생업도 힘들게 만든다고 했다. (좌) 블루베리를 심는 성미산학교 학생들. (우) 한국DMZ평화생명동산의 토종씨앗 도서관. 대여한 씨앗은 수확한 뒤 다시 돌려주거나 이웃과 나누도록 하고 있다. 학생들은 이곳에서 토마토, 콩 등 다양한 토종 씨앗을 대여했다.황호섭 국장의 안내로 용대 솔방울작은도서관을 방문해, 찾아가는 생태텃밭교육 현장도 경험했다. 평화생명동산의 '찾아가는 교육' 가운데 DMZ 환경교육은 인제에서 시작해 강원도 전역과 수도권까지 넓어졌다. 국가 자격을 가진 환경교육사에게 DMZ에 특화된 교육을 한 뒤 현장에 보내기 때문에 가능한 일이라고 했다.'찾아오는 교육'은 단체마다 맞춤 프로그램을 짠다. 찾아오는 이들은 청소년, 교장, 군인, 공무원, 시민단체 등 다양하다. 이렇게 해서 연간 약 1만 명이 교육받는다고 했다.황호섭 국장은 교육만큼 중요한 것이 지역 기반 활동이라고 강조했다. 3월 세계 물의 날에는 '앞강 더 맑게' 행사, 6월 환경의 날에는 '환경교육 한마당', 10월에는 '천제'와 '서화 대동제'를 연다.조직 만들기에도 힘을 쏟고 있다고 했다. '유엔 지속가능발전교육 인제 전문센터'를 만들어 사단법인으로 독립시켰고, 'DMZ 평화의 길' 인제 구간은 해설사 교육을 받은 주민들이 법인을 만들어 직접 운영하고 있다. 람사르습지도시 사업에 참여하는 13개 마을 주민도 조직을 꾸려 활동한다. 더 넓게는 강화부터 고성까지 접경지역 활동가들과 함께 'DMZ 생명평화 시민연대'를 만들었다. (좌) 식당 앞에 놓인 돌에 새겨진 글귀, '만사지식일완(萬事知食一碗)'. 동학 2대 교주 해월 최시형 선생의 가르침으로, 세상만사의 이치가 밥 한 그릇에 담겨 있다는 뜻이다. (우) 식당에서 밥을 먹는 성미산학교 학생들.정성헌 이사장과 함께 관사인 '서화재'로 향했다. 그는 교육이 없을 때는 직접 밥을 지어 먹으며 농사를 짓는다. 관사 앞 땅을 골라 놓은 밭에 겨울을 나는 밀을 심을 거라고 했다. 정성헌 이사장은 경치가 가장 잘 보이는 자리를 내어주고는 올해 마지막으로 수확한 수박을 잘라주었다. 늦게까지 익느라 애쓴 수박이 달고 맛있었다.그는 강원도지사, 인제군수와 함께 평화생명동산을 계획할 때 신뢰와 믿음의 원칙을 세웠다고 말했다. 민간이 주도하고, 정부는 지원하되 간섭하지 않는다는 원칙이다. DMZ 일대 사업은 지역 주민이 주체가 되어야 한다며, 해설사도 외주를 주지 않고 주민을 교육해 맡긴다고 했다.그래서 그가 중요하게 생각하는 것은 사람과 교육이다. 정성헌 이사장은 교육이 만능은 아니지만 세상을 바꿀 수 있는 가장 유용한 수단이라고 강조했다. 주민 교육의 첫 번째 원칙은 외주를 주거나 공무원에게 맡기지 않고, 주민이 직접 참여하고 토의하며 스스로 해 나가는 것이라고 설명했다.성미산학교 학생들과 함께 'DMZ 평화의 길'과 대암산 용늪을 탐방하며 이 원칙이 현장에서 지켜지는 모습을 확인할 수 있었다. 버스 운전부터 길 안내와 해설까지 마을 주민들이 맡고 있었다. 자신이 사는 마을의 자연을 앞장서 지키고 그 가치를 알리는 이들에게서 자부심이 느껴졌다. '삼태극호'에 대한 설명을 듣고 있는 성미산학교 학생들. 6·25전쟁 때 쓰였던 탱크를, 통일을 소망하는 마음으로 마을 주민, 군인, 탈북민과 함께 색동으로 칠했다. 하늘, 땅, 사람을 뜻하는 삼태극 문양이 그려져 있다.식당 앞에는 '만사지식일완(萬事知食一碗)'이라는 글귀가 있다. 밥 한 그릇에 세상 모든 이치가 담겨 있다는 뜻이다. 머리로 배운 것은 돌아서면 잊을지 몰라도, 자연과 사람이 정성으로 지은 밥은 배를 채우고 몸과 마음에 온기를 남긴다. 이곳을 찾은 이들에게 생명의 소중함을 깨닫는 경험으로 오래 남지 않을까.밥은 정말 맛있었다. 직접 만든 두부와 각종 나물, 따뜻한 국까지 고기반찬 하나 없어도 충분했다. 황호섭 국장은 식재료를 최대한 가까운 곳에서 구한다고 했다. 직접 키울 수 있는 건 다 키우고, 버섯도 기르며, 겨울에는 동태를 사다 황태도 말린다고 했다.신순덕 과장은 평화생명동산을 세울 때부터 일꾼들에게 밥을 해 먹였다. 지금도 새벽 5시부터 아침을 준비하고, 이른 일정이 있는 방문객이 오면 더 일찍 나온다. 학생들이 대암산 용늪을 탐방한 날에는 점심으로 먹을 주먹밥도 싸 주었다. 머무는 동안 누구 하나 밥을 남기지 않고 싹싹 비웠다. 식당 벽에는 감사 쪽지가 가득 붙어 있었다. (좌) 성미산학교 학생들에게 양삼에 대해 설명하는 정성헌 이사장. 건물 벽의 하얀 통은 빗물 저금통(빗물 저류조)이다. (우) 양삼(케나프, kenaf). 한해살이 식물로, 이산화탄소 흡수 능력이 뛰어나다. 정성헌 이사장은 양삼이 땅을 정화한다며, 기후위기를 늦추고 땅을 이롭게 하기 위해 양삼을 많이 심어야 한다고 강조했다.강의를 마친 정성헌 이사장은 학생들과 함께 평화생명동산을 둘러보며 장소마다 담긴 뜻을 설명했다.학생들은 건물 한쪽에 심어 놓은 양삼(케나프, kenaf)⁵에 대한 설명을 듣고, 6·25전쟁 때 쓰였다는 탱크를 마을 주민들과 함께 색동으로 칠한 '삼태극호'를 둘러보았다. 작물을 키울 수 있도록 설치한 태양광 설비와 나무를 깎아 만든 풍력발전기도 있었다. '생명살림 오행동산'과 토종씨앗 도서관까지 돌아보니 점심때가 되었다. 삼경실에서 양삼을 깎아 만든 지팡이를 짚고 성미산학교 학생들에게 강의하는 정성헌 이사장.정성헌 이사장은 주차장에 직접 나가 성미산학교 학생들을 맞았다. 짐을 풀고 '삼경실'⁴에 모인 학생들에게 그는 이곳이 평화·생명·통일 교육 운동을 하는 곳이라고 소개하며 강의를 시작했다.먼저 '기후 운동'은 생명을 살리고 귀하게 여기는 운동이라고 했다. 실천은 건강한 밥을 먹고, 쓰레기를 줄이고, 물과 전기를 아껴 쓰는 것이다. 에너지도 되도록 화석연료 대신 태양, 바람, 지열 같은 자연에서 얻자고 했다.'교육 운동'의 핵심으로는 지혜, 노동, 공존을 꼽았다. 좋은 지식을 가려 받아들이고, 몸을 움직여 일하며, 생명을 공경할 때 참된 지혜를 얻고, 그 지혜 속에서 사람과 자연이 평화롭게 공존할 수 있다고 했다.이곳 교육의 첫째 방침은 좋은 밥을 대접하는 것이다. 좋은 밥을 먹어야 개인도 지구도 건강해진다. 좋은 밥을 짓기 위해 이곳은 비료와 농약을 쓰지 않는다. 그렇게 농사를 짓자 5년 만에 늦반딧불이가, 7년 만에 멸종위기종인 구렁이가 나타났다고 한다. 그는 "인간이 노력하면 자연은 반드시 응답한다"고 말했다.마지막으로 '주민 운동'은, 작고 민첩한 조직을 만들어 주민들이 앞장서 스스로 하게 하고, 하늘과 땅과 주민에게 감사하는 마음을 갖는 것이라고 설명했다.그는 평화생명동산과 이웃한 13개 마을 일대가 유네스코 생물권보전지역에 속해 있다며, "우리 마을의 목표는 꿀벌과 반딧불이가 사는 마을, 생명이 되살아나는 마을"이라고 강조했다.

(좌) 한국DMZ평화생명동산 건물 입구에서 바라본 전경. 오른쪽에는 사무실과 서화도서관이, 왼쪽에는 강의가 열리는 삼경실이 있다. (우) 계단을 올라가 나무 벤치에 앉아 바라본 전경. 앞에 보이는 산은 수리봉이고, 그 뒤로 대암산 줄기가 이어진다.강원도 인제군 서화면 서화리 점고개, 북한 내금강으로 이어지는 길목에 '한국DMZ평화생명동산 교육마을'(아래 평화생명동산)이 있다. 이곳은 DMZ 일원의 생태와 역사·문화를 보전하고 알리며, 평화와 생명을 실천하고 교육하는 운동을 펼치고 있다.서화면은 분단의 상처가 고스란히 남은 곳이다. 해방 후 38선 이북에 속했다가 6·25전쟁 때 수많은 사상자를 낸 격전지가 되었다. 휴전 후 군사분계선 북쪽 일부는 북한 땅이 되었고, 남쪽 지역 대부분은 남한으로 수복되었다. 가운데 있던 가전리는 DMZ에 편입되면서 마을이 사라졌다.³1998년 정성헌 이사장은 민통선 안 가전리를 답사했다. 마을이 사라지고 자연이 복원된 모습을 바라보며, 그는 이 지역을 농사짓기보다 민족과 인류를 위해 '생명에 이롭고 평화에 도움이 되는 일'에 쓰는 편이 낫겠다고 결론 내렸다. 이 구상에 따라 민통선 안에는 생태공원을, 밖에는 교육마을을 조성하기로 했다.2006년 공사를 시작해 2009년 평화생명동산이 문을 열었다. 주요 건축물은 '생명에 이롭고 평화에 도움이 되는 공간'이라는 정성헌 이사장의 철학을 바탕으로 승효상 건축가가 설계했다. 농사는 유기농법으로 짓고, 전기는 태양광·풍력·지열 같은 자연 에너지로 쓴다.인터뷰 일정을 잡으며 교육 프로그램에 참여할 수 있는지 물었더니, 마침 성미산학교 학생들이 방문할 예정이라고 했다. 평화생명동산 측의 배려로 지난달 2박 3일간 머물며 정성헌 이사장과 황호섭 사무국장을 만났고, 학생들의 일정에도 함께하게 되었다.새벽 버스를 타고 도착하니 산으로 둘러싸인 아늑한 건물이 눈에 들어왔다. 자연 풀밭을 얹은 지붕과 황토벽이 능선처럼 낮게 이어지고, 사람 손길을 최소화해 제멋대로 자란 풀들이 자유로웠다.