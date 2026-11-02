연합뉴스

올가을 첫 한파특보가 내려진 6일 아침 강원 평창군 대관령면 고랭지에서 외국인 노동자들이 두꺼운 옷을 입고 당근을 수확하고 있다.이주노동자가 번 돈을 본국으로 보낸다는 사실이 비판의 대상이 되기도 한다. 그러나 송금은 가족이 어디에 사는지와 밀접하게 연관된다.2025년 이민자체류실태및고용조사를 분석한 결과, 농림어업에 종사하는 이주민은 월평균 총소득의 56%를 본국으로 보냈다. 배우자와 자녀가 모두 한국에 있는 집단의 송금 비중은 27%였지만, 가족이 본국에 있는 집단은 60%였다.고용허가제 비자(E-9)는 가족 동반을 제한한다. 농업 분야 외국인력은 계절근로자, 고용허가제 노동자 등을 합쳐 10만 명이 넘지만, 가족 동반이 가능한 숙련기능인력 자격으로 체류하는 사람은 723명에 그친다.노동자는 한국에서 일하고 가족은 본국에서 생활하니 돈을 벌어 생활비를 보내는 것이다. 송금을 개인의 선택으로만 설명하기 전에 가족과 함께 살기 어려운 제도적 조건을 살펴야 한다. 이주노동자의 한국 내 소비와 정착이 늘기를 기대한다면 가족과 함께 살아갈 길을 넓히는 방안을 먼저 논해야 한다.한국도 해외로 나간 국민의 노동과 기여를 통해 성장한 경험이 있다. 1962년 해외이주법은 국민의 해외 진출을 장려해 국민경제의 안정을 도모한다는 목적을 담고 있었다. 낯선 나라에서 일하며 가족과 국가의 발전에 기여한 이들을 우리는 지금도 자랑스럽게 기억한다.외국인이 복지를 축낸다는 주장은 사실과 다르다. 기초생활보장제도 등 공공부조는 극히 예외적인 경우에만 허용되며, 무상보육 역시 외국인 아동에게는 제공되지 않는다. 국민연금의 '1개월 가입 후 119개월 추납' 논란도 단 1명의 수급 사례에 불과한 과장된 왜곡이었다.오히려 외국인이 한국의 재정상황에 기여하는 바가 크다. 외국인 근로자가 납부하는 근로소득세만도 연간 약 1조 2천억 원에 달한다. 2025년 기준 건강보험 전체 흑자는 4996억 원, 외국인 건강보험의 흑자는 1조 128억 원이었다. 단순히 계산해도 외국인을 제외하면 5천억 원이 넘는 적자였다.정작 우리는 이들의 노동과 생명을 어떻게 대하고 있는가. 2025년 외국인 임금체불액은 1548억 원으로 전년 대비 43.6% 급증했고, 2022년부터 올해 1분기까지 산업재해로 숨진 이주노동자는 463명이었다. 그 죽음에 대한 사회적 애도와 노동환경 개선이 충분했는지 돌아봐야 한다.2024년 국민다문화수용성 조사에서 응답자의 73.5%는 이주민 통합이 장기적으로 필요한 투자라고 답했다. 그러나 정부가 충분한 노력을 하고 있다는 응답은 52.6%에 그쳤다.이주민과의 관계에 대한 태도도 구체적인 상황에 따라 달랐다. 이웃이나 직장 동료로서 이주민을 불편해한다는 응답은 15~18% 수준이었지만, 간병인으로는 39.3%가 불편하다고 답했다. 이를 단순한 찬반으로만 읽기보다, 몸과 가족을 맡기는 밀접한 관계에서 어떤 신뢰와 제도적 조건이 필요한지 물어야 한다. 서로를 알아 갈 시간, 서비스의 질과 책임을 보장하는 장치가 함께 필요하다.이제 이주민 수용은 단순한 시혜나 구호가 아닌 '국가 간 인재 유치 경쟁'이다. OECD 인재 매력도 지표에서 한국은 38개국 가운데 포용성 23위, 가족 생활 여건 33위에 머물렀다. 차별과 배제가 팽배하고 가족과 함께 생활하기 어려운 나라에는 우리가 필요로 하는 우수한 인재가 오지 않는다. 한국이 원하는 이주민을 유치하려면, 이주민이 살고 싶어 선택하는 나라가 되어야 한다.지난 10월 27일 의결된 제1차 국가인구전략 기본계획은 전략적 인재 유치와 정주기반 강화, 국내에서 성장하는 이주아동의 포용 등을 포함한 '열린사회 상생 시스템 구축'을 과제로 제시했다. 이 계획이 실현되려면 일관된 제도 개선과 지속적인 집행이 필요하다. 강경한 태도를 보여주는 조치만으로는 이주민 통합의 성과나 시민의 신뢰를 만들기 어렵다.30년 뒤 우리 아이들이 살아갈 사회에서는 지금의 이주배경 아이들이 이웃과 동료로 함께 할 것이다. 그 미래를 준비하는 일은 내국인과 이주민이 함께 사는 조건을 만들고, 권리와 책임을 어떻게 나눌지 논의하는 데서 시작된다.이주민 정책에는 더 깊고 폭넓은 토론이 필요하다. 그러기 위해서는 잘못된 정보를 바로잡고, 제도의 실제 모습과 당사자의 삶을 함께 살펴야 한다. 정책에 맞는 근거를 고르는 대신, 근거를 바탕으로 정책을 만들어야 한다.인구 위기 속에서 인구 전략 기본계획을 마련한 정부가, 약속한 포용적이고 열린 사회를 만들어가길 기대해 본다.