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26.11.03 13:16최종 업데이트 26.11.03 13:16
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미국이 전시작전통제권(아래 전작권) 반환을 약속한 지 20년이 넘었다. 워싱턴 시각으로 2006년 10월 20일, 한·미 양국은 제38차 한미안보협의회(SCM) 공동성명 제9항을 통해 "양측은 2009년 10월 15일 이후, 그러나 2012년 3월 15일보다 늦지 않은 시기에 신속하게 한국으로의 전작권 전환을 완료하기로 합의하였다"고 천명했다.

그런데 2012년 3월 15일보다 '늦지 않은 시기'가 아니라 그보다 늦은 2015년 11월 2일, 제47차 한미 SCM에서 전작권 전환을 연기하는 합의가 나왔다. 이날 서명된 '조건에 기초한 전작권 전환계획(COTP)'은 '연합방위 주도에 필요한 한국군의 능력, 북한 핵·미사일에 대한 한미동맹의 포괄적 대응 능력, 안정적 전환에 부합하는 한반도 및 역내 안보환경의 충족'을 전환 조건으로 내걸었다. 2006년에 전환 시점을 약속한 상태에서 2015년에 새로운 조건이 제시됨에 따라, 전환 시점이 정해지지 않은 채 지금까지 시간이 흘러오게 됐다.

제이비어 브런슨 주한미군사령관이 14일(현지시간) 워싱턴DC에서 미 싱크탱크 '골드 국제전략연구소'가 주최한 세미나에서 연설하고 있다. 2026.10.15
제이비어 브런슨 주한미군사령관이 14일(현지시간) 워싱턴DC에서 미 싱크탱크 '골드 국제전략연구소'가 주최한 세미나에서 연설하고 있다. 2026.10.15연합뉴스

워싱턴 시각으로 지난 10월 14일, 제이비어 브런슨 주한미군사령관은 전작권 전환 문제와 관련해 "이번 주에 북한에서 또 한 차례 미사일 발사가 있었다"라며 "조건이 변했고, 우리가 우리의 계획을 바꿨기 때문에 우리가 지켜야 할 새로운 기준이 생겼다"고 발언했다.

새로운 환경에 대처하려면 미군이 계속 전작권을 행사해야 한다는 취지가 담긴 발언이다. 한국군의 독자적인 방위 능력에 대한 의구심을 드러낸 것으로 볼 수 있다. 아직은 미군의 전시 지휘를 받아야 한다는 메시지가 깔려 있다고 해석할 수 있다.


그런데 애초에 미국이 한국군에 대한 전작권을 행사하고자 했던 이유가 반드시 한국의 독자적인 전쟁 수행 능력에 대한 의구심에만 있었던 것은 아니다. 미국이 이 권한에 집착하는 이유 중 하나는 이승만 정부 당시의 상황에서 확인된다.

이승만은 처음부터 미군의 지휘권을 원하지 않았다

한국전쟁 발발 이후인 1950년 7월 14일 한국군 전작권을 더글러스 맥아더 장군에게 이양한 이승만 대통령은 1948년 정부 수립 당시에는 정반대의 입장을 갖고 있었다.

<미국외교문서집 1948: 극동 및 호주 제6권>에 실린 그해 8월 9일 자 문서에 따르면, 이승만은 주한미군사령관 존 하지에게 한국군·경찰·해안경비대에 대한 전작권 이양을 요구했다. 8월 18일 자 극비문서에서도, 이승만은 그달 17일 미국 국무부 정치고문 조지프 제이콥스에게 미군이 전작권을 갖는 것에 대해 각료들이 이의를 제기하고 있다고 발언했다.

그러나 며칠 뒤 그는 자신의 의사가 반영되지 않은 협정에 서명했다. 그달 24일, 그와 하지 사령관은 '대한민국 대통령과 주한미군사령관 간에 체결된 과도기에 시행될 잠정적 군사안전에 관한 행정협정'에 서명했다. 이 협정 제2조는 이렇게 규정했다.

"주한미군사령관은 공동안전에 부합한다고 간주할 때에 점진적으로 가급적 속히 전(全) 경찰, 해안경비대, 급(及, 및) 현존하는 국방경비대로서 대한민국 국방군의 지휘책임을 대한민국 정부에게 이양하기를 동의하며, 대한민국 대통령은 동(同)국방군 지휘책임을 인수하기로 동의한다."

일단 미군이 한국의 국방·치안 병력을 지휘하다가 나중에 지휘 책임을 넘겨주면 대한민국 대통령이 이를 인수한다는 내용이다. 제2조의 이어지는 부분은 다음과 같이 규정했다.

"또한 1947년 11월 14일 국제연합총회에 의하여 통과된 결의 112(II호) 제4절(C)항에 의하여 예기된 바, 미군 철수의 완료 시까지 주한미군사령관은 공동안전을 위하여 또는 대한민국 국방군의 조직, 훈련 및 장비를 용이케 하기 위하여 필요하다고 인정되는 대한민국 국방군에 대한 전면적인 작전상의 통제를 행사하는 권한을 보유할 것으로 합의한다."

유엔총회 결의에 나온 위의 (C)항은 "가급적 조속히 그리고 가능한 한 90일 이내에 그들의 군대를 한국으로 완전히 철수하기 위하여 점령군과 약정한다"는 내용을 담고 있다. 따라서 (C)항을 포함한 위 행정협정 제2조의 두 번째 문장은 '점령군은 한국에서 완전히 철수할 때까지 한국군에 대한 작전상의 전작권을 갖는다'는 의미를 띠었다.

이승만은 자신이 한국군을 지휘하기를 원했지만, 상황은 그렇게 전개되지 않았다. 정부 수립 당시에는 물론이고 위 행정협정 체결 이후에도 한국군은 미군의 지휘를 받았다. 이 구도는 1949년 6월 29일 미군이 철수할 때까지 이어졌다.

미국이 전작권을 놓지 않으려 했던 이유

평화와통일을여는사람들 회원들이 2021년 2월 3일 오전 서울 광화문광장에서 주최한 '전작권 반환 거부 미국 규탄 기자회견' 손팻말 뒤로 주한미대사관이 보인다.
평화와통일을여는사람들 회원들이 2021년 2월 3일 오전 서울 광화문광장에서 주최한 '전작권 반환 거부 미국 규탄 기자회견' 손팻말 뒤로 주한미대사관이 보인다.연합뉴스

대한민국 대통령이 전작권 행사를 원하는데도 미국이 들어주지 않은 것은 한국군의 역량이 부족하다는 판단 때문만은 아니었다. 한국군이 아직 준비가 덜 됐다는 인식에도 기인했지만, 다른 이유도 중요하게 작용했다.

1947년 11월 당시 유엔은 미군의 신속한 철수를 주문했다. 이러한 유엔 결의를 긍정적으로 받아들인 쪽은 미 육군이었다. 반면 미 국무부는 자국 군대가 한국에 좀 더 오래 주둔해야 한다는 입장을 견지했다.

<미국외교문서집 1948: 극동 및 호주 제6권> 외교문서집에 실린 1948년 12월 22일 자 미 육군차관의 극비 서신에 따르면, 그해 11월 9일 국무부는 주한미군 철수에 신중한 태도를 주문하는 문서를 육군부에 발송했다. 그 문서에는 다음과 같은 내용이 담겨 있었다.

"유엔총회가 이번 회기에 한국 문제에 대해 논의하고 행동을 취할 기회를 갖기 전에 한국으로부터의 철군이 최종적이고 불가역적인 단계에 돌입하는 것은 시기상조이며 미국의 이익에 해로울 것입니다."

국무부는 주한미군의 신속한 철수가 그간 미국이 이룩한 성과들을 훼손할 수 있다고 우려했다. 3년간의 미군정 성과가 계속 유지되기 힘들 것이라고 전망했다. 그해 10월 19일에 여수와 순천에서 한국군의 궐기가 있었던 점을 감안하면, 미국 입장에서 볼 때는 이 판단이 틀리지 않았다.

위의 12월 22일자 외교문서집에 따르면, 미국 군부는 자국 군대가 한국에 주둔할 군사전략적 이유가 없다는 이유로 조기 철군을 희망했다. 또 극동에서 대규모 전쟁이 발발하면 미군이 부담을 지게 된다고도 거론했다. 그런 육군을 말릴 목적으로 국무부는 '지금 철군하면 3년간의 성과가 위태해진다'는 논리를 제시했다.

결국 육군부는 국무부의 의견을 받아들였다. 이때 육군부가 조건으로 내세운 것이 전작권 확보였다.

올해 3월에 발행된 <역사와 현실> 제139호에 실린 송재경 한국외대 강사의 논문 '한미동맹 북진 억제 역할의 기원'은 "미 군부가 조기 철군을 선호했음에도 미 국무부는 한국의 안정성을 확보한다는 정치적 고려를 내세워 철수를 연기시켰다"고 한 뒤 이렇게 기술한다.

"그러자 미 군부 일각에서는 주한미군의 안보를 확보해야 한다고 주장했다. 주한미군사령관이 한국군과 경찰에 대한 통제를 계속 유지하여, 한국이 일으킬 군사적 충돌에 주한미군이 휘말려드는 걸 방지하자는 논리였다."

전작권 확보와 주한미군의 안전

논문에 따르면, 미국 극동군사령부는 '철군이 완료되기 전에 전작권을 넘겨주면, 주한미군의 안전에 악영향을 미칠 수 있다'는 논리를 내세워 육군과 국무부의 판단에 영향을 미쳤다. 미군이 한국에 있는 동안에 이승만 정부의 대북 도발에 미군이 휘말려드는 상황을 막으려면 미군이 전작권을 갖고 있어야 한다는 논리가 미국 정부와 군부 내에서 힘을 얻던 것이다. 이런 움직임이 한국군을 미군 통제하에 둔다는 8월 24일의 한미 행정협정으로 이어졌다.

1948년에 벌어진 위와 같은 일들은 전작권에 대한 미국의 초기 인식을 보여준다. 미 육군이 전작권을 희망한 것은 한국을 지키기 위해서가 아니었다. 한국을 지키고자 했다면, 미 육군이 철수를 서두르지 않았을 것이다. 미군은 자신들이 한국에 있는 동안에 한국군의 독자적이고 돌발적인 행동으로 인해 자국 군인들이 피해를 입을 가능성을 우려했다. 그래서 이승만 정부로부터 전작권을 받아냈다.

1949년 6월에 미군은 군사고문단만 남기고 철수했다. 이는 한·미 간의 전작권 문제를 해소시켰다. 미군이 떠나면서 전작권은 자연스레 한국에 귀속됐다. 한미 두 군대가 같은 공간에 있는 한은 쉽게 실현되기 힘든 것이 한국군의 자주적 전작권 행사라는 점이 이 사례에서 확인된다.
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