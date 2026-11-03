연합뉴스

"유엔총회가 이번 회기에 한국 문제에 대해 논의하고 행동을 취할 기회를 갖기 전에 한국으로부터의 철군이 최종적이고 불가역적인 단계에 돌입하는 것은 시기상조이며 미국의 이익에 해로울 것입니다."

"그러자 미 군부 일각에서는 주한미군의 안보를 확보해야 한다고 주장했다. 주한미군사령관이 한국군과 경찰에 대한 통제를 계속 유지하여, 한국이 일으킬 군사적 충돌에 주한미군이 휘말려드는 걸 방지하자는 논리였다."

평화와통일을여는사람들 회원들이 2021년 2월 3일 오전 서울 광화문광장에서 주최한 '전작권 반환 거부 미국 규탄 기자회견' 손팻말 뒤로 주한미대사관이 보인다.대한민국 대통령이 전작권 행사를 원하는데도 미국이 들어주지 않은 것은 한국군의 역량이 부족하다는 판단 때문만은 아니었다. 한국군이 아직 준비가 덜 됐다는 인식에도 기인했지만, 다른 이유도 중요하게 작용했다.1947년 11월 당시 유엔은 미군의 신속한 철수를 주문했다. 이러한 유엔 결의를 긍정적으로 받아들인 쪽은 미 육군이었다. 반면 미 국무부는 자국 군대가 한국에 좀 더 오래 주둔해야 한다는 입장을 견지했다.<미국외교문서집 1948: 극동 및 호주 제6권> 외교문서집에 실린 1948년 12월 22일 자 미 육군차관의 극비 서신에 따르면, 그해 11월 9일 국무부는 주한미군 철수에 신중한 태도를 주문하는 문서를 육군부에 발송했다. 그 문서에는 다음과 같은 내용이 담겨 있었다.국무부는 주한미군의 신속한 철수가 그간 미국이 이룩한 성과들을 훼손할 수 있다고 우려했다. 3년간의 미군정 성과가 계속 유지되기 힘들 것이라고 전망했다. 그해 10월 19일에 여수와 순천에서 한국군의 궐기가 있었던 점을 감안하면, 미국 입장에서 볼 때는 이 판단이 틀리지 않았다.위의 12월 22일자 외교문서집에 따르면, 미국 군부는 자국 군대가 한국에 주둔할 군사전략적 이유가 없다는 이유로 조기 철군을 희망했다. 또 극동에서 대규모 전쟁이 발발하면 미군이 부담을 지게 된다고도 거론했다. 그런 육군을 말릴 목적으로 국무부는 '지금 철군하면 3년간의 성과가 위태해진다'는 논리를 제시했다.결국 육군부는 국무부의 의견을 받아들였다. 이때 육군부가 조건으로 내세운 것이 전작권 확보였다.올해 3월에 발행된 <역사와 현실> 제139호에 실린 송재경 한국외대 강사의 논문 '한미동맹 북진 억제 역할의 기원'은 "미 군부가 조기 철군을 선호했음에도 미 국무부는 한국의 안정성을 확보한다는 정치적 고려를 내세워 철수를 연기시켰다"고 한 뒤 이렇게 기술한다.논문에 따르면, 미국 극동군사령부는 '철군이 완료되기 전에 전작권을 넘겨주면, 주한미군의 안전에 악영향을 미칠 수 있다'는 논리를 내세워 육군과 국무부의 판단에 영향을 미쳤다. 미군이 한국에 있는 동안에 이승만 정부의 대북 도발에 미군이 휘말려드는 상황을 막으려면 미군이 전작권을 갖고 있어야 한다는 논리가 미국 정부와 군부 내에서 힘을 얻던 것이다. 이런 움직임이 한국군을 미군 통제하에 둔다는 8월 24일의 한미 행정협정으로 이어졌다.1948년에 벌어진 위와 같은 일들은 전작권에 대한 미국의 초기 인식을 보여준다. 미 육군이 전작권을 희망한 것은 한국을 지키기 위해서가 아니었다. 한국을 지키고자 했다면, 미 육군이 철수를 서두르지 않았을 것이다. 미군은 자신들이 한국에 있는 동안에 한국군의 독자적이고 돌발적인 행동으로 인해 자국 군인들이 피해를 입을 가능성을 우려했다. 그래서 이승만 정부로부터 전작권을 받아냈다.1949년 6월에 미군은 군사고문단만 남기고 철수했다. 이는 한·미 간의 전작권 문제를 해소시켰다. 미군이 떠나면서 전작권은 자연스레 한국에 귀속됐다. 한미 두 군대가 같은 공간에 있는 한은 쉽게 실현되기 힘든 것이 한국군의 자주적 전작권 행사라는 점이 이 사례에서 확인된다.