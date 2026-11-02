연합뉴스

▲프랑스 국립도서관에 전시된 ‘직지’2023년 4월 11일 프랑스 파리의 국립도서관에서 개막한 ‘인쇄하다! 구텐베르크의 유럽’ 특별전에서 관람객들이 ‘직지’를 살펴보고 있다. 국가유산청

전시 초기에는 관람객 대부분이 '직지'를 거들떠보지도 않았다. 한 달쯤 지난 뒤 전문가 사이에서 알음알음으로 소문나 박병선에게 질문이 쏟아졌다. 그동안의 연구 결과를 조목조목 설명해주자 수긍하기 시작했다. 프랑스 국영 1TV와 유력 일간지 르몽드도 관련 내용을 보도했다. 박병선은 그해 말 '직지' 사진 80장을 갖고 방한해 서지학회 관계자들에게 알렸다. 국립도서관은 이듬해 프랑스 동양학회 창립 100주년 기념으로 국제학술대회를 개최하며 기획한 '동양의 재보전(財寶展)'에도 '직지'를 선보였다.



도서관 측은 '직지'의 진가가 알려지며 박병선이 각광을 받자 태도를 바꿨다. 우리도 직지가 최고 금속활자본인 줄 알고 있었는데 박병선이 새롭게 발견해낸 것처럼 한국 언론에 알렸다는 것이다. 억울하기 짝이 없는 노릇이었으나 박병선은 임시직이어서 힘도 없는 데다 평생의 숙제가 남은 만큼 도서관 측의 비난을 감수하며 버텼다.



흥덕사의 위치를 둘러싼 궁금증은 1984년 11월 청주대박물관의 한 연구원이 청주시 운천동 866번지에서 절터를 찾아냄으로써 실마리가 풀리기 시작했다. 이듬해 청주대박물관은 발굴 조사에 들어가 흥덕사 명문(銘文)이 새겨진 쇠북과 그릇 뚜껑을 발견했고 청주시는 인쇄 문화의 성지로 발돋움했다.



유네스코는 2001년 9월 '직지'를 세계기록유산에 등재했다. 1999년 한국 정부는 박병선에게 은관문화훈장을 수여했고 청주는 명예 시민증을 전달했다. 2007년과 2011년에는 국민훈장 동백장과 모란장도 받았다. 박병선은 그동안 쌓은 연구 결과를 토대로 기원부터 1910년까지 우리나라 인쇄 역사를 정리한 책 '한국의 인쇄'를 2004년 한국어·영어·프랑스어·스페인어로 펴냈다.



110년간 잠들어 있다가 깨어난 외규장각 의궤



▲프랑스 국립도서관이 보관해온 외규장각 도서 중 마지막 4차 반환분이 2011년 5월 27일 오전 영종도 인천공항 화물터미널에 도착한 대한항공 화물기로부터 지상으로 옮겨지고 있다. 외규장각 의궤는 지난달 1차를 시작으로 지금까지 유일본 28책을 비롯해 223책이 반환됐다. 마지막 반환 대상 의궤는 통관 절차를 거친 뒤 곧바로 보관 장소인 용산 국립중앙박물관 수장고로 운송된다. 연합뉴스

'직지 대모'라는 영예로운 칭호를 얻었지만 박병선에게는 스승이 내준 숙제가 남아 있었다. 각종 도서관과 정부 문서보관소 등을 뒤지다가 국립도서관 도서 대장에 '1867년 해군부에서 기증받은 책이 340여 권 소장돼 있다'는 문구를 보게 됐다. 외규장각 도서라고 확신하고 국립도서관을 샅샅이 뒤졌으나 찾지 못했다.



1978년 10월 어느 날 도서관 동료가 "파리 근교 베르사유에 별관이 있는데 그곳에 동양 책들을 보관해놓은 창고가 있다"고 귀띔했다. 당장 달려가서 확인했더니 사서가 책들이 수북이 담긴 궤짝을 들고 나왔다. 뚜껑을 여니 모두 130종 345권의 조선 고서였고 이 가운데 의궤는 191종 297권이었다.



뽀얀 먼지 속에서도 어람용 의궤들은 푸른빛을 내뿜고 있었다. 군데군데 얼룩이 져 있긴 했으나 질 좋은 종이에 최고급 먹과 물감으로 찍어내 속지는 깨끗했다. 책장을 펴니 먹향이 코를 찔렀다. 110년 동안 잠자고 있던 문화유산이 비로소 깨어난 것이다.



박병선은 국립도서관 측에 보고하고 프랑스 주재 한국대사관과 한국 언론사 파리특파원들에게도 알렸다. 10월 28일 자 동아일보와 조선일보는 "병인양요 때 프랑스군이 강화도에서 약탈해간 고서가 박병선 박사와 이계선 신부에 의해 파리에서 발견됐다"고 보도했다.



국립도서관은 이번에도 "도서관이 소장하고 있는 책을 두고 한국 언론이 '박병선이 발견했다'고 표현한 것은 잘못"이라며 그를 괴롭혔다. 책의 가치를 알아보지 못해 목록에도 안 올려놓은 채 허름한 창고에 처박아두고서 애먼 꼬투리를 잡은 것이다. 프랑스 방송에 출연해 "외규장각 의궤는 약탈한 것이니 한국에 돌려줘야 한다"고 말하자 도서관은 해고를 통보했다.



파리7대학과 프랑스고등교육원에서 각각 역사학과 종교학 박사 학위를 취득한 박병선은 그즈음 한국 대학에서 교수 제의를 받아 귀국을 생각하고 있었다. 스승이 내준 숙제도 마쳤으나 아직도 프랑스에서 할 일이 남아 있다고 여겨 마음을 고쳐먹었다.



그는 의궤를 제대로 정리하고 의궤에 담긴 내용과 의미를 상세히 설명하는 책을 쓰기 위해 도서관에 매일같이 나와 의궤를 들여다보고 관련 자료를 찾았다. 가치를 알아주는 사람이 늘어나야 의궤가 고국으로 돌아가는 날이 앞당겨질 수 있다고 생각했기 때문에 한시라도 게으름을 피울 수 없었다.



이제는 직원 신분이 아니어서 개인 자격으로 대출이나 열람을 신청해야 했는데, 점심시간에 자리를 비우면 직원이 책을 치울까 봐 밥도 먹지 않고 열람실을 지켰다고 한다. 직원들은 '파란 책 속에 묻혀 있는 여인'이라는 별명을 붙였다. 나중에 한국 정부는 주불 한국대사관에 연구실을 마련해줬다. 그래서 탄생한 책이 '조선조의 의궤:파리 소장본과 국내 소장본의 서지학적 비교 검토'(1985년)와 '이씨 조선의 궁중 의전 의례'(1992년)다.



외규장각 의궤 모국 돌아오자 6개월 뒤 숨져



▲ 2024년 11월 14일 오전 서울 용산구 국립중앙박물관 외규장각 의궤실에서 관람객들이 전시물을 살펴보고 있다. 국립중앙박물관은 15일부터 외규장각 의궤 전용 전시실을 공개한다고 밝혔다. 조선 왕실 기록물인 외규장각 의궤는 1866년 병인양요 때 프랑스 군에 의해 무단반출 됐다 지난 2011년 145년만에 고국으로 돌아왔다. 연합뉴스

박병선의 또 다른 업적으로 프랑스 한인들의 독립운동사 연구를 꼽을 수 있다. 1919년 파리강화회의가 열렸을 때 대한민국 임시정부가 김규식·이관용·황기환을 파견해 설치한 파리위원부의 활약상을 추적했다. 박병선은 주철기 당시 주불 대사와 함께 파리위원부가 있던 건물 주인을 설득해 한불 수교 120주년이던 2006년 3·1절에 '대한민국 임시정부 파리위원부 청사 1919-1920'이라고 적힌 현판을 내걸었다.



마지막 남은 소원은 죽기 직전에 완성됐다. 프랑스인들이 외규장각 의궤를 왜 반환해야 하는지 물을 때마다 박병선은 "만일 루이 14세 때 베르사유 궁전에서 거행된 왕실 행사를 자세히 기록한 서책이 다른 나라에 있다면 어떻게 하겠느냐"고 반문했다. 국내에서도 이태진 서울대 교수 등이 환수 운동에 앞장섰다. 1993년 프랑수아 미테랑 대통령이 방한하면서 '휘경원 원소도감 의궤' 1권을 장기대출 형식으로 돌려준 데 이어 2011년 5월 나머지도 5년마다 갱신하는 대여 방식으로 모두 반환했다. 한국을 떠난 지 꼬박 145년 만이었다.



그로부터 6개월 뒤인 11월 22일, 지병이던 직장암으로 세상을 떠나 국립서울현충원에 안장됐다. 훈장을 세 개씩 받았으니 마땅한 예우였다. 올해로 15주기를 맞는다. 그의 기일은 145년 전 프랑스군이 외규장각 의궤를 약탈해 강화도를 떠나던 다음 날이었다. #박병선 #직지 #외규장각의궤 #병인양요 프리미엄 이희용의 월드코리안 이전글 외국인 선교사 묘지 유일한 일본인... 그의 극적인 인생 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 시민기자 기사쓰기

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기사 제보하기 2024년 11월 14일 오전 서울 용산구 국립중앙박물관 외규장각 의궤실에서 관람객들이 전시물을 살펴보고 있다. 국립중앙박물관은 15일부터 외규장각 의궤 전용 전시실을 공개한다고 밝혔다. 조선 왕실 기록물인 외규장각 의궤는 1866년 병인양요 때 프랑스 군에 의해 무단반출 됐다 지난 2011년 145년만에 고국으로 돌아왔다.박병선의 또 다른 업적으로 프랑스 한인들의 독립운동사 연구를 꼽을 수 있다. 1919년 파리강화회의가 열렸을 때 대한민국 임시정부가 김규식·이관용·황기환을 파견해 설치한 파리위원부의 활약상을 추적했다. 박병선은 주철기 당시 주불 대사와 함께 파리위원부가 있던 건물 주인을 설득해 한불 수교 120주년이던 2006년 3·1절에 '대한민국 임시정부 파리위원부 청사 1919-1920'이라고 적힌 현판을 내걸었다.마지막 남은 소원은 죽기 직전에 완성됐다. 프랑스인들이 외규장각 의궤를 왜 반환해야 하는지 물을 때마다 박병선은 "만일 루이 14세 때 베르사유 궁전에서 거행된 왕실 행사를 자세히 기록한 서책이 다른 나라에 있다면 어떻게 하겠느냐"고 반문했다. 국내에서도 이태진 서울대 교수 등이 환수 운동에 앞장섰다. 1993년 프랑수아 미테랑 대통령이 방한하면서 '휘경원 원소도감 의궤' 1권을 장기대출 형식으로 돌려준 데 이어 2011년 5월 나머지도 5년마다 갱신하는 대여 방식으로 모두 반환했다. 한국을 떠난 지 꼬박 145년 만이었다.그로부터 6개월 뒤인 11월 22일, 지병이던 직장암으로 세상을 떠나 국립서울현충원에 안장됐다. 훈장을 세 개씩 받았으니 마땅한 예우였다. 올해로 15주기를 맞는다. 그의 기일은 145년 전 프랑스군이 외규장각 의궤를 약탈해 강화도를 떠나던 다음 날이었다. 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 글 이희용 (hoprave) 내방 구독하기 목차23 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 외국인 선교사 묘지 유일한 일본인... 그의 극적인 인생 맨위로 다크 프랑스 국립도서관이 보관해온 외규장각 도서 중 마지막 4차 반환분이 2011년 5월 27일 오전 영종도 인천공항 화물터미널에 도착한 대한항공 화물기로부터 지상으로 옮겨지고 있다. 외규장각 의궤는 지난달 1차를 시작으로 지금까지 유일본 28책을 비롯해 223책이 반환됐다. 마지막 반환 대상 의궤는 통관 절차를 거친 뒤 곧바로 보관 장소인 용산 국립중앙박물관 수장고로 운송된다.'직지 대모'라는 영예로운 칭호를 얻었지만 박병선에게는 스승이 내준 숙제가 남아 있었다. 각종 도서관과 정부 문서보관소 등을 뒤지다가 국립도서관 도서 대장에 '1867년 해군부에서 기증받은 책이 340여 권 소장돼 있다'는 문구를 보게 됐다. 외규장각 도서라고 확신하고 국립도서관을 샅샅이 뒤졌으나 찾지 못했다.1978년 10월 어느 날 도서관 동료가 "파리 근교 베르사유에 별관이 있는데 그곳에 동양 책들을 보관해놓은 창고가 있다"고 귀띔했다. 당장 달려가서 확인했더니 사서가 책들이 수북이 담긴 궤짝을 들고 나왔다. 뚜껑을 여니 모두 130종 345권의 조선 고서였고 이 가운데 의궤는 191종 297권이었다.뽀얀 먼지 속에서도 어람용 의궤들은 푸른빛을 내뿜고 있었다. 군데군데 얼룩이 져 있긴 했으나 질 좋은 종이에 최고급 먹과 물감으로 찍어내 속지는 깨끗했다. 책장을 펴니 먹향이 코를 찔렀다. 110년 동안 잠자고 있던 문화유산이 비로소 깨어난 것이다.박병선은 국립도서관 측에 보고하고 프랑스 주재 한국대사관과 한국 언론사 파리특파원들에게도 알렸다. 10월 28일 자 동아일보와 조선일보는 "병인양요 때 프랑스군이 강화도에서 약탈해간 고서가 박병선 박사와 이계선 신부에 의해 파리에서 발견됐다"고 보도했다.국립도서관은 이번에도 "도서관이 소장하고 있는 책을 두고 한국 언론이 '박병선이 발견했다'고 표현한 것은 잘못"이라며 그를 괴롭혔다. 책의 가치를 알아보지 못해 목록에도 안 올려놓은 채 허름한 창고에 처박아두고서 애먼 꼬투리를 잡은 것이다. 프랑스 방송에 출연해 "외규장각 의궤는 약탈한 것이니 한국에 돌려줘야 한다"고 말하자 도서관은 해고를 통보했다.파리7대학과 프랑스고등교육원에서 각각 역사학과 종교학 박사 학위를 취득한 박병선은 그즈음 한국 대학에서 교수 제의를 받아 귀국을 생각하고 있었다. 스승이 내준 숙제도 마쳤으나 아직도 프랑스에서 할 일이 남아 있다고 여겨 마음을 고쳐먹었다.그는 의궤를 제대로 정리하고 의궤에 담긴 내용과 의미를 상세히 설명하는 책을 쓰기 위해 도서관에 매일같이 나와 의궤를 들여다보고 관련 자료를 찾았다. 가치를 알아주는 사람이 늘어나야 의궤가 고국으로 돌아가는 날이 앞당겨질 수 있다고 생각했기 때문에 한시라도 게으름을 피울 수 없었다.이제는 직원 신분이 아니어서 개인 자격으로 대출이나 열람을 신청해야 했는데, 점심시간에 자리를 비우면 직원이 책을 치울까 봐 밥도 먹지 않고 열람실을 지켰다고 한다. 직원들은 '파란 책 속에 묻혀 있는 여인'이라는 별명을 붙였다. 나중에 한국 정부는 주불 한국대사관에 연구실을 마련해줬다. 그래서 탄생한 책이 '조선조의 의궤:파리 소장본과 국내 소장본의 서지학적 비교 검토'(1985년)와 '이씨 조선의 궁중 의전 의례'(1992년)다. 2023년 4월 11일 프랑스 파리의 국립도서관에서 개막한 ‘인쇄하다! 구텐베르크의 유럽’ 특별전에서 관람객들이 ‘직지’를 살펴보고 있다.전시 초기에는 관람객 대부분이 '직지'를 거들떠보지도 않았다. 한 달쯤 지난 뒤 전문가 사이에서 알음알음으로 소문나 박병선에게 질문이 쏟아졌다. 그동안의 연구 결과를 조목조목 설명해주자 수긍하기 시작했다. 프랑스 국영 1TV와 유력 일간지 르몽드도 관련 내용을 보도했다. 박병선은 그해 말 '직지' 사진 80장을 갖고 방한해 서지학회 관계자들에게 알렸다. 국립도서관은 이듬해 프랑스 동양학회 창립 100주년 기념으로 국제학술대회를 개최하며 기획한 '동양의 재보전(財寶展)'에도 '직지'를 선보였다.도서관 측은 '직지'의 진가가 알려지며 박병선이 각광을 받자 태도를 바꿨다. 우리도 직지가 최고 금속활자본인 줄 알고 있었는데 박병선이 새롭게 발견해낸 것처럼 한국 언론에 알렸다는 것이다. 억울하기 짝이 없는 노릇이었으나 박병선은 임시직이어서 힘도 없는 데다 평생의 숙제가 남은 만큼 도서관 측의 비난을 감수하며 버텼다.흥덕사의 위치를 둘러싼 궁금증은 1984년 11월 청주대박물관의 한 연구원이 청주시 운천동 866번지에서 절터를 찾아냄으로써 실마리가 풀리기 시작했다. 이듬해 청주대박물관은 발굴 조사에 들어가 흥덕사 명문(銘文)이 새겨진 쇠북과 그릇 뚜껑을 발견했고 청주시는 인쇄 문화의 성지로 발돋움했다.유네스코는 2001년 9월 '직지'를 세계기록유산에 등재했다. 1999년 한국 정부는 박병선에게 은관문화훈장을 수여했고 청주는 명예 시민증을 전달했다. 2007년과 2011년에는 국민훈장 동백장과 모란장도 받았다. 박병선은 그동안 쌓은 연구 결과를 토대로 기원부터 1910년까지 우리나라 인쇄 역사를 정리한 책 '한국의 인쇄'를 2004년 한국어·영어·프랑스어·스페인어로 펴냈다.

프랑스가 약탈해간 외규장각 도서들을 반환받는데 가장 큰 공을 세운 재불 역사학자 박병선 박사가 2011년 11월 22일(한국시간 23일) 프랑스에서 타계했다. 사진은 지난 2011년 6월 11일 용산 국립중앙박물관에서 기자회견을 하고 있는 고 박병선 박사.1967년 국립도서관은 유네스코가 정한 1972년 '세계 도서의 해'에 맞춰 언어권별로 동양 서적을 전시할 계획을 세웠다. 평소 눈여겨보던 박병선이 한국어는 물론 프랑스어, 중국어, 일어에 두루 능통하다는 사실을 알고 1주일에 15시간씩 일하는 임시직 사서 겸 연구원으로 일해줄 것을 제안했다. 박병선으로서는 간절히 바라던 바였다.프랑스 국적을 취득한 것도 그해였다. 한국 중앙정보부는 유럽 유학생 일부가 동베를린 주재 북한대사관 직원들과 접촉하고 평양까지 방문했다는 사실을 포착했다. 불법 연행과 구금, 고문 등을 거쳐 간첩 사건으로 조작·과장해 발표했다. 이른바 동백림 사건이다. 박병선은 중정이 귀국을 종용하자 의도를 눈치채고 귀화해 화를 면했다.박병선은 국립도서관 서고와 창고 등을 샅샅이 뒤졌으나 외규장각 의궤를 찾을 수 없었다. 그러나 뜻밖의 책이 그를 기다리고 있었다. 동양문화실에서 표지에 '直指(직지)'라고 쓰인 책을 발견한 것이다. 마지막 장 맨 끝에는 '선광 7년 청주 흥덕사에서 금속활자로 인쇄했다'고 명기했다. 표지 제목 옆에는 누군가 검정색 글씨의 프랑스어로 '1377년 조선에서 간행된 가장 오래된 금속활자본'이라고 써놓았다.'직지'의 본 제목은 '백운화상초록 불조직지심체요절'이다. 고려 말 승려 백운이 석가모니와 역대 고승들의 어록 가운데 중요한 내용을 가려 뽑았다. '마음의 본체를 직접 가리킨 요긴한 마디'라는 뜻으로 줄여서 '직지심체요절', 혹은 '직지'라고 부른다. 한때 '직지심경'이라고도 불렀으나 부처님 말씀을 기록한 책을 '경'이라고 하는 관행에 따라 지금은 쓰이지 않는다. 상하 두 권으로 돼 있는데 하권만 전한다. 독일의 구텐베르크가 찍어낸 42행 성서보다 78년 앞섰다. 기록상으로는 1234년 펴냈다는 '상정고금예문'이 최초의 금속활자본이지만 남아 있지 않다.'직지'는 콜랭 드 플랑시가 1887~1891년, 1896~1906년 두 차례 조선 주재 프랑스공사를 지낼 때 구입한 것으로 알려졌다. 1896년 출간된 '조선서지'에는 등장하지 않다가 1902년 펴낸 부록에 언급된 것으로 보아 두 번째로 부임했을 때 손에 넣은 것으로 추정된다.플랑시는 1900년 파리 만국박람회에 대한제국관을 만들 것을 고종에게 제안하며 '직지'를 전시용으로 빌려주기도 했다. 1911년 경매에 부쳐져 골동품상 앙리 베베르가 180프랑에 사들였다가 상속자가 베베르의 유언에 따라 1952년 국립도서관에 기증했다.박병선은 '직지'의 존재와 가치를 도서관에 보고했으나 사서들은 "말도 안 된다"며 무시했다. '조선서지'에는 "이 내용이 맞다면"이라는 단서가 달려 있어 증명이 필요했다. 국내 전문가들에게 10여 통이나 편지를 보냈지만 답이 없었다. 결국 박병선 홀로 금속활자본이 맞다는 사실을 증명해야 했다. 서지학을 전공하지 않은 데다 인쇄 기술에 관한 지식도 없어 막막했으나 소명 의식으로 뛰어들었다.우선 같은 한자 문화권인 중국과 일본의 관련 자료를 모아 파고들었다. 박사과정을 밟는 중이어서 시간을 쪼개 써야 했다. 잠자는 시간과 식사 시간을 줄이려고 빵과 커피로만 끼니를 때웠다. 주물 공장에 들러 주조 과정을 지켜보는가 하면 인쇄소에서 금속활자 틀을 얻어 집에서 납 활자를 만들다가 세 번이나 불을 내기도 했다. 고무지우개, 감자, 찰흙으로도 활자를 만들어 인쇄 상태를 비교했다.마침내 금속활자본이 틀림없다는 여러 증거를 확인한 뒤 1972년 '세계 도서의 해' 특별도서전에 '직지'를 전시해 현존 세계 최고(最古)의 금속활자본임을 널리 알리자고 제안했다. 도서관 측이 주저하자 "모든 것은 내가 책임질 테니 일이 잘못되면 내게 모든 탓을 돌리고 도서관은 발을 빼라"고 설득했다.'직지'는 '1377년 흥덕사에서 금속활자로 인쇄됨'이란 설명과 함께 특별도서전 전시 목록에 올랐다. 조선왕조 법전인 '경국대전'을 사진까지 넣어 소개한 것과 달리 '직지'를 간략하게 소개한 걸 보면 그때까지도 전시 담당자가 확신하지 못한 듯했다. 조선일보는 "고려 금속활자본이 발견돼 세계 최초로 공인됐다"고 보도했다.