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프랑스가 약탈해간 외규장각 도서들을 반환받는데 가장 큰 공을 세운 재불 역사학자 박병선 박사가 2011년 11월 22일(한국시간 23일) 프랑스에서 타계했다. 사진은 지난 2011년 6월 11일 용산 국립중앙박물관에서 기자회견을 하고 있는 고 박병선 박사.연합뉴스
1967년 국립도서관은 유네스코가 정한 1972년 '세계 도서의 해'에 맞춰 언어권별로 동양 서적을 전시할 계획을 세웠다. 평소 눈여겨보던 박병선이 한국어는 물론 프랑스어, 중국어, 일어에 두루 능통하다는 사실을 알고 1주일에 15시간씩 일하는 임시직 사서 겸 연구원으로 일해줄 것을 제안했다. 박병선으로서는 간절히 바라던 바였다.
프랑스 국적을 취득한 것도 그해였다. 한국 중앙정보부는 유럽 유학생 일부가 동베를린 주재 북한대사관 직원들과 접촉하고 평양까지 방문했다는 사실을 포착했다. 불법 연행과 구금, 고문 등을 거쳐 간첩 사건으로 조작·과장해 발표했다. 이른바 동백림 사건이다. 박병선은 중정이 귀국을 종용하자 의도를 눈치채고 귀화해 화를 면했다.
박병선은 국립도서관 서고와 창고 등을 샅샅이 뒤졌으나 외규장각 의궤를 찾을 수 없었다. 그러나 뜻밖의 책이 그를 기다리고 있었다. 동양문화실에서 표지에 '直指(직지)'라고 쓰인 책을 발견한 것이다. 마지막 장 맨 끝에는 '선광 7년 청주 흥덕사에서 금속활자로 인쇄했다'고 명기했다. 표지 제목 옆에는 누군가 검정색 글씨의 프랑스어로 '1377년 조선에서 간행된 가장 오래된 금속활자본'이라고 써놓았다.
'직지'의 본 제목은 '백운화상초록 불조직지심체요절'이다. 고려 말 승려 백운이 석가모니와 역대 고승들의 어록 가운데 중요한 내용을 가려 뽑았다. '마음의 본체를 직접 가리킨 요긴한 마디'라는 뜻으로 줄여서 '직지심체요절', 혹은 '직지'라고 부른다. 한때 '직지심경'이라고도 불렀으나 부처님 말씀을 기록한 책을 '경'이라고 하는 관행에 따라 지금은 쓰이지 않는다. 상하 두 권으로 돼 있는데 하권만 전한다. 독일의 구텐베르크가 찍어낸 42행 성서보다 78년 앞섰다. 기록상으로는 1234년 펴냈다는 '상정고금예문'이 최초의 금속활자본이지만 남아 있지 않다.
'직지'는 콜랭 드 플랑시가 1887~1891년, 1896~1906년 두 차례 조선 주재 프랑스공사를 지낼 때 구입한 것으로 알려졌다. 1896년 출간된 '조선서지'에는 등장하지 않다가 1902년 펴낸 부록에 언급된 것으로 보아 두 번째로 부임했을 때 손에 넣은 것으로 추정된다.
플랑시는 1900년 파리 만국박람회에 대한제국관을 만들 것을 고종에게 제안하며 '직지'를 전시용으로 빌려주기도 했다. 1911년 경매에 부쳐져 골동품상 앙리 베베르가 180프랑에 사들였다가 상속자가 베베르의 유언에 따라 1952년 국립도서관에 기증했다.
취침·식사 시간도 아까워 빵과 커피로 끼니 때워
박병선은 '직지'의 존재와 가치를 도서관에 보고했으나 사서들은 "말도 안 된다"며 무시했다. '조선서지'에는 "이 내용이 맞다면"이라는 단서가 달려 있어 증명이 필요했다. 국내 전문가들에게 10여 통이나 편지를 보냈지만 답이 없었다. 결국 박병선 홀로 금속활자본이 맞다는 사실을 증명해야 했다. 서지학을 전공하지 않은 데다 인쇄 기술에 관한 지식도 없어 막막했으나 소명 의식으로 뛰어들었다.
우선 같은 한자 문화권인 중국과 일본의 관련 자료를 모아 파고들었다. 박사과정을 밟는 중이어서 시간을 쪼개 써야 했다. 잠자는 시간과 식사 시간을 줄이려고 빵과 커피로만 끼니를 때웠다. 주물 공장에 들러 주조 과정을 지켜보는가 하면 인쇄소에서 금속활자 틀을 얻어 집에서 납 활자를 만들다가 세 번이나 불을 내기도 했다. 고무지우개, 감자, 찰흙으로도 활자를 만들어 인쇄 상태를 비교했다.
마침내 금속활자본이 틀림없다는 여러 증거를 확인한 뒤 1972년 '세계 도서의 해' 특별도서전에 '직지'를 전시해 현존 세계 최고(最古)의 금속활자본임을 널리 알리자고 제안했다. 도서관 측이 주저하자 "모든 것은 내가 책임질 테니 일이 잘못되면 내게 모든 탓을 돌리고 도서관은 발을 빼라"고 설득했다.
'직지'는 '1377년 흥덕사에서 금속활자로 인쇄됨'이란 설명과 함께 특별도서전 전시 목록에 올랐다. 조선왕조 법전인 '경국대전'을 사진까지 넣어 소개한 것과 달리 '직지'를 간략하게 소개한 걸 보면 그때까지도 전시 담당자가 확신하지 못한 듯했다. 조선일보는 "고려 금속활자본이 발견돼 세계 최초로 공인됐다"고 보도했다.