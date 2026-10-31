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[방송계]

"광주는 더이상 한 도시를 가리키는 고유명사가 아니라 보통명사가 된다는 것을 나는 이 책을 쓰는 동안 알게 되었다. 시간과 공간을 건너 계속해서 우리에게 되돌아오는 현재형이라는 것을. 바로 지금 이 순간에도."

[가요계]

▲박진영 대중문화교류위원회 공동위원장(오른쪽)이 지난 7일 국회 문화체육관광위원회에서 열린 문화체육관광부에 대한 국정감사에서 증인으로 출석해 국회 관계자의 안내를 받고 있다. 남소연

JYP엔터테인먼트가 지분 인수설과 관련해 유효한 제안서를 받거나 검토한 사실이 없다고 재차 밝혔습니다. 회사는 29일 보도자료를 통해 이 같은 입장을 전했습니다.



인수설은 26일 더 넥스록 그룹(The NEXROC Group)과 SVCV가 보도자료를 배포하면서 불거졌습니다. 일본계 투자그룹이라고 밝힌 넥스록 측은 JYP 발행주식의 25~50%를 공개매수하는 방안을 검토하고 있다고 설명했습니다. 11월 20일 개시를 목표로 기준 주가에 약 30%의 프리미엄을 붙이는 방안도 제시했지만, 최종 매수가격과 산정 방식은 확정하지 않았습니다.



넥스록 측은 29일 <코리아헤럴드>에 지난 21일 이메일로 협상 계획을 미리 알렸다고 주장했습니다. 이어 JYP와 금융감독원에 연락해 관련 내용을 설명했다고 밝혔지만, 양측의 설명은 달랐습니다.



같은 날 JYP는 "해당 이메일이 발신 신뢰도 기준을 충족하지 못해 메일 서비스 제공업체의 보안 정책에 따라 스팸으로 분류됐으며, 회사에 도달하기 전에 강제 차단됐다"고 설명했습니다. 금감원도 넥스록 측과 접촉했다는 주장을 부인했습니다. 금감원은 앞서 27일에 "공개매수신고서 제출에 앞서 보도자료로 매수 의사를 밝힌 것은 이례적"이라며, "불공정거래가 의심되면 신속히 조사하겠다"고 밝혔습니다



더 넥스록 그룹 측이 밝힌 인수 배경은 "아시아 문화·엔터테인먼트 사업 확대를 위한다"는 명목이었습니다. 국내 3대 가요 기획사 중 하나인 JYP의 올해 2분기 매출과 영업이익은 전년 동기보다 각각 15.1%, 41.4% 감소했습니다. 다만 이 같은 실적 둔화가 이번 인수 추진 발표의 직접적인 배경인지는 확인되지 않았습니다. 현재 쟁점은 인수 주체가 실제 자금을 확보했는지, 공개매수를 실행할 수 있는지에 있습니다.



[영화계] 손익분기점 넘은 <암살자(들)>, 추가 판촉 두고 온도 차



▲영화 <암살자(들)> 관련, 온라인 커뮤니티 반응들. 온라인 커뮤니티 캡

영화 <암살자(들)>의 제작·배급사 하이브미디어코프가 손익분기점 돌파를 공식 발표했습니다. 29일 오전 7시 영화관입장권 통합전산망 집계 기준 누적 관객은 340만1825명입니다. 지난달 23일 개봉한 영화는 20일째 300만 관객을 모았고, 29일 발표 기준 올해 개봉한 한국영화 흥행 4위에 오르게 됐습니다.



영화는 개봉 초부터 역사 왜곡과 '패륜 영화'라는 비난에 시달렸습니다. 출연 배우를 향한 인신공격에 이어 일부 보수단체가 배우 자택 앞에서 시위를 벌이기도 했습니다. 일련의 흐름에 제작사 측은 "이번 흥행은 작품을 자유롭게 감상하고 평가하는 극장 문화의 의미를 다시금 일깨웠다"고 자평했습니다.



다만 추가 흥행을 위한 프로모션 협의가 원활하지 않다는 정황이 보입니다. 배급사 측이 개봉 6주 차를 맞아 멀티플렉스 3사에 할인 행사 등을 제안했지만 받아들여지지 않았다는 것입니다.



실제로 일부 온라인 영화 커뮤니티에선 "추가 티켓 할인 행사를 왜 안하냐", "극장들이 무서워하고 있는 것 아니냐"는 의문이 제기되고 있습니다. 앞서 박정희 전 대통령의 생가가 있는 경북 구미에서는 일부 단체가 상영 중단을 요구했고, CGV 구미가 지난 6일부터 영화를 내렸는데요. 당시 CGV는 위탁 운영 지점의 자체 판단이라고 설명했습니다.



영화 배급 관계자는 28일 <오마이뉴스>에 "CGV는 물론이고 롯데시네마, 메가박스 등 국내 멀티플렉스 3사에 추가 프로모션과 여러 이벤트를 제안했는데 극장들이 미온적으로 반응하며 사실상 응하지 않고 있다"며 "한국영화 중 1위를 달리고 있음에도 이렇게 마케팅이 막히는 건 드문 사례"라고 전했습니다. 현재 <암살자(들)> 측은 씨네Q 등 다른 극장과 협의해 행사를 진행하고 있습니다.



CGV는 "개봉 6주 차에 접어든 데다 신작 개봉도 이어져 추가 행사를 적극적으로 편성하기 어렵다"는 입장을 밝혔습니다. 관계자는 "박시영 디자이너가 참여하는 특별 관객과의 대화(GV)도 예정돼 있다며, 불매운동 때문에 소극적으로 대응하는 것은 아니"라고 설명했습니다. 롯데시네마는 "해당 작품의 고연령층 관객 비중이 높아 관객 1인당 평균 매출이 낮다"는 점을 들며, "좌석점유율 등을 검토해 결정했다"고 설명했습니다.



메가박스는 "기업회생 절차를 진행 중인 만큼 외화 등 수익성이 더 높은 작품을 중심으로 행사를 편성할 수밖에 없다"고 알려왔습니다. #닥터X #암살자들 #박진영 #JYP #국민의힘 프리미엄 주간 이선필 이전글 "'암살자들', 북한 영화 리메이크" 주장까지 감독에게 질문한 조선 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 시민기자 기사쓰기

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기사 제보하기 영화 <암살자(들)> 관련, 온라인 커뮤니티 반응들.영화 <암살자(들)>의 제작·배급사 하이브미디어코프가 손익분기점 돌파를 공식 발표했습니다. 29일 오전 7시 영화관입장권 통합전산망 집계 기준 누적 관객은 340만1825명입니다. 지난달 23일 개봉한 영화는 20일째 300만 관객을 모았고, 29일 발표 기준 올해 개봉한 한국영화 흥행 4위에 오르게 됐습니다.영화는 개봉 초부터 역사 왜곡과 '패륜 영화'라는 비난에 시달렸습니다. 출연 배우를 향한 인신공격에 이어 일부 보수단체가 배우 자택 앞에서 시위를 벌이기도 했습니다. 일련의 흐름에 제작사 측은 "이번 흥행은 작품을 자유롭게 감상하고 평가하는 극장 문화의 의미를 다시금 일깨웠다"고 자평했습니다.다만 추가 흥행을 위한 프로모션 협의가 원활하지 않다는 정황이 보입니다. 배급사 측이 개봉 6주 차를 맞아 멀티플렉스 3사에 할인 행사 등을 제안했지만 받아들여지지 않았다는 것입니다.실제로 일부 온라인 영화 커뮤니티에선 "추가 티켓 할인 행사를 왜 안하냐", "극장들이 무서워하고 있는 것 아니냐"는 의문이 제기되고 있습니다. 앞서 박정희 전 대통령의 생가가 있는 경북 구미에서는 일부 단체가 상영 중단을 요구했고, CGV 구미가 지난 6일부터 영화를 내렸는데요. 당시 CGV는 위탁 운영 지점의 자체 판단이라고 설명했습니다.영화 배급 관계자는 28일 <오마이뉴스>에 "CGV는 물론이고 롯데시네마, 메가박스 등 국내 멀티플렉스 3사에 추가 프로모션과 여러 이벤트를 제안했는데 극장들이 미온적으로 반응하며 사실상 응하지 않고 있다"며 "한국영화 중 1위를 달리고 있음에도 이렇게 마케팅이 막히는 건 드문 사례"라고 전했습니다. 현재 <암살자(들)> 측은 씨네Q 등 다른 극장과 협의해 행사를 진행하고 있습니다.CGV는 "개봉 6주 차에 접어든 데다 신작 개봉도 이어져 추가 행사를 적극적으로 편성하기 어렵다"는 입장을 밝혔습니다. 관계자는 "박시영 디자이너가 참여하는 특별 관객과의 대화(GV)도 예정돼 있다며, 불매운동 때문에 소극적으로 대응하는 것은 아니"라고 설명했습니다. 롯데시네마는 "해당 작품의 고연령층 관객 비중이 높아 관객 1인당 평균 매출이 낮다"는 점을 들며, "좌석점유율 등을 검토해 결정했다"고 설명했습니다.메가박스는 "기업회생 절차를 진행 중인 만큼 외화 등 수익성이 더 높은 작품을 중심으로 행사를 편성할 수밖에 없다"고 알려왔습니다. 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 글 이선필 (thebasis3) 내방 구독하기 목차25 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 "'암살자들', 북한 영화 리메이크" 주장까지 감독에게 질문한 조선 맨위로 다크 박진영 대중문화교류위원회 공동위원장(오른쪽)이 지난 7일 국회 문화체육관광위원회에서 열린 문화체육관광부에 대한 국정감사에서 증인으로 출석해 국회 관계자의 안내를 받고 있다.JYP엔터테인먼트가 지분 인수설과 관련해 유효한 제안서를 받거나 검토한 사실이 없다고 재차 밝혔습니다. 회사는 29일 보도자료를 통해 이 같은 입장을 전했습니다.인수설은 26일 더 넥스록 그룹(The NEXROC Group)과 SVCV가 보도자료를 배포하면서 불거졌습니다. 일본계 투자그룹이라고 밝힌 넥스록 측은 JYP 발행주식의 25~50%를 공개매수하는 방안을 검토하고 있다고 설명했습니다. 11월 20일 개시를 목표로 기준 주가에 약 30%의 프리미엄을 붙이는 방안도 제시했지만, 최종 매수가격과 산정 방식은 확정하지 않았습니다.넥스록 측은 29일 <코리아헤럴드>에 지난 21일 이메일로 협상 계획을 미리 알렸다고 주장했습니다. 이어 JYP와 금융감독원에 연락해 관련 내용을 설명했다고 밝혔지만, 양측의 설명은 달랐습니다.같은 날 JYP는 "해당 이메일이 발신 신뢰도 기준을 충족하지 못해 메일 서비스 제공업체의 보안 정책에 따라 스팸으로 분류됐으며, 회사에 도달하기 전에 강제 차단됐다"고 설명했습니다. 금감원도 넥스록 측과 접촉했다는 주장을 부인했습니다. 금감원은 앞서 27일에 "공개매수신고서 제출에 앞서 보도자료로 매수 의사를 밝힌 것은 이례적"이라며, "불공정거래가 의심되면 신속히 조사하겠다"고 밝혔습니다더 넥스록 그룹 측이 밝힌 인수 배경은 "아시아 문화·엔터테인먼트 사업 확대를 위한다"는 명목이었습니다. 국내 3대 가요 기획사 중 하나인 JYP의 올해 2분기 매출과 영업이익은 전년 동기보다 각각 15.1%, 41.4% 감소했습니다. 다만 이 같은 실적 둔화가 이번 인수 추진 발표의 직접적인 배경인지는 확인되지 않았습니다. 현재 쟁점은 인수 주체가 실제 자금을 확보했는지, 공개매수를 실행할 수 있는지에 있습니다.

<닥터X : 하얀 마피아의 시대>의 한 장면SBS 드라마 <닥터X : 하얀 마피아의 시대>(아래 '닥터X')가 5·18 민주화운동 피해자의 사연을 다룬 뒤 방영 중단을 요구하는 국회 청원과 정치권의 비판이 잇따랐습니다.지난 24일 방송된 6회는 5·18 당시 형을 잃고 자신도 머리에 총상을 입은 오상범(하성광)의 사연을 다뤘습니다. 그는 머릿속에 남은 파편으로 46년간 통증과 트라우마에 시달려왔는데요. 수술하면 형의 환영을 더 이상 보지 못할 수 있다는 말에 치료를 거부하고, 계수정(김지원) 등 의료진은 그를 설득합니다. 시민을 향한 발포를 지시한 인물로 그려지는 전직 대통령 지두석이 의식불명 상태로 같은 병원에 이송되는 장면도 이어졌습니다.이에 곧바로 반응이 일었습니다. 방송 당일 방영 중단을 요구하는 국회 국민동의청원이 등록됐다는 보도가 나온 것입니다. 청원인은 "정치적 논쟁이 있는 5·18을 뜬금없이 드라마에 활용하는 것을 납득하기 어렵다"고 주장했습니다. 이튿날인 25일에는 디시인사이드 '닥터X' 갤러리에 역사적 사건을 의료 서사에 결합한 방식에 대한 설명을 요구하는 성명문이 올라왔습니다.26일에는 국민의힘 미디어위원장인 이진숙 의원이 비판에 가세했습니다. 이 의원은 소셜네트워크서비스(SNS)에 "5·18 피해자의 고통을 다루는 것은 표현의 자유에 해당한다"고 전제하면서도, "가상의 전직 대통령 설정 등이 특정 정치세력을 겨냥했다"고 주장했습니다. 27일엔 한 민원인이 국민신문고를 통해 국립5·18민주묘지 앞에 설치한 촬영용 버스정류장 표지가 도로점용 허가 대상인지 확인해 달라고 요청하는 일도 있었습니다.논란이 된 6회는 자체 최고 시청률을 기록한 회차이기도 합니다. 닐슨코리아 기준 전국 19.5%, 수도권 19.2%, 순간 최고 21.3%를 기록했습니다. 전국 시청률 기준으로 <펜트하우스3>와 함께 SBS 역대 금토드라마 공동 5위에 해당합니다.해외에서도 성과를 내고 있습니다. SBS가 넷플릭스 투둠(넷플릭스 오리지널 콘텐츠의 뉴스, 독점 인터뷰, 비하인드 스토리 등을 제공하는 공식 웹사이트)의 28일 발표를 인용한 보도에 따르면, <닥터X>는 글로벌 비영어권 TV 프로그램 주간 순위 2위에 올랐습니다. 굿데이터코퍼레이션 펀덱스의 10월 19~25일 집계에서도 김지원은 TV·OTT 통합 출연자 화제성 3주 연속 1위를 기록했습니다.역사 소재 작품을 향한 반발이 관람과 방영을 막으려는 요구로 번졌다는 점에서, 최근 영화 <암살자(들)>을 둘러싼 사태와도 겹쳐 보입니다.영화와 드라마가 5·18을 다뤄온 사례는 많습니다. 드라마 <모래시계>(1995), <제4공화국>(1995), <제5공화국>(2005), 영화 <꽃잎>(1996), <박하사탕>(2000), <화려한 휴가>(2007), <26년>(2012), <택시운전사>(2017) 등이 대표적입니다. 특히 <26년>은 5·18 피해자와 유족 등이 학살 책임자를 응징하려는 이야기를 담았습니다.이 가운데 일부 작품은 외압이나 반발을 겪었습니다. 2017년 공개된 기무사의 1995년 11월 13일 자 문건에는 서울지검이 <제4공화국>과 <코리아 게이트>의 대본에 개입해 전두환의 발포 명령을 묘사한 내용을 빼도록 압력을 행사한 정황이 담겼습니다. <화려한 휴가> 개봉 땐 전두환을 사모하는 모임 측이 관람 반대 운동을 벌이자, 오월어머니회가 함께 영화를 보고 공개 토론하자고 제안한 일도 있었습니다.1995년 특별법 제정과 1997년 국가기념일 지정 이후, 5·18은 국가가 공식적으로 기리는 민주화운동으로 자리 잡았습니다. 작품이 역사를 얼마나 설득력 있게 재현했는지는 얼마든지 비평할 수 있습니다. 그러나 그 비평이 방영 중단 요구로 이어지는 것은 다른 문제입니다. 국가폭력이 남긴 상처가 환자의 몸과 삶에 이어져 있다면, 의학 드라마가 그 원인을 다루는 것은 충분히 가능한 선택입니다. 46년간 고통받아 온 드라마 속 환자의 이야기에 '정치'를 꺼내지 말라는 요구야말로, 그 고통이 어디에서 시작됐는지 말하지 못하게 하는 것은 아닐까요?한강 작가는 2024년 12월 7일(현지시간) 스웨덴 한림원에서 진행한 노벨문학상 강연에서 <소년이 온다>를 쓰던 경험을 이렇게 말했습니다.