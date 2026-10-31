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<닥터X : 하얀 마피아의 시대>의 한 장면SBS 홈페이지
[방송계] 5·18 다룬 <닥터X>, 방영 중단 요구에 촬영 소품 민원까지
SBS 드라마 <닥터X : 하얀 마피아의 시대>(아래 '닥터X')가 5·18 민주화운동 피해자의 사연을 다룬 뒤 방영 중단을 요구하는 국회 청원과 정치권의 비판이 잇따랐습니다.
지난 24일 방송된 6회는 5·18 당시 형을 잃고 자신도 머리에 총상을 입은 오상범(하성광)의 사연을 다뤘습니다. 그는 머릿속에 남은 파편으로 46년간 통증과 트라우마에 시달려왔는데요. 수술하면 형의 환영을 더 이상 보지 못할 수 있다는 말에 치료를 거부하고, 계수정(김지원) 등 의료진은 그를 설득합니다. 시민을 향한 발포를 지시한 인물로 그려지는 전직 대통령 지두석이 의식불명 상태로 같은 병원에 이송되는 장면도 이어졌습니다.
이에 곧바로 반응이 일었습니다. 방송 당일 방영 중단을 요구하는 국회 국민동의청원이 등록됐다는 보도가 나온 것입니다. 청원인은 "정치적 논쟁이 있는 5·18을 뜬금없이 드라마에 활용하는 것을 납득하기 어렵다"고 주장했습니다. 이튿날인 25일에는 디시인사이드 '닥터X' 갤러리에 역사적 사건을 의료 서사에 결합한 방식에 대한 설명을 요구하는 성명문이 올라왔습니다.
26일에는 국민의힘 미디어위원장인 이진숙 의원이 비판에 가세했습니다. 이 의원은 소셜네트워크서비스(SNS)에 "5·18 피해자의 고통을 다루는 것은 표현의 자유에 해당한다"고 전제하면서도, "가상의 전직 대통령 설정 등이 특정 정치세력을 겨냥했다"고 주장했습니다. 27일엔 한 민원인이 국민신문고를 통해 국립5·18민주묘지 앞에 설치한 촬영용 버스정류장 표지가 도로점용 허가 대상인지 확인해 달라고 요청하는 일도 있었습니다.
논란이 된 6회는 자체 최고 시청률을 기록한 회차이기도 합니다. 닐슨코리아 기준 전국 19.5%, 수도권 19.2%, 순간 최고 21.3%를 기록했습니다. 전국 시청률 기준으로 <펜트하우스3>와 함께 SBS 역대 금토드라마 공동 5위에 해당합니다.
해외에서도 성과를 내고 있습니다. SBS가 넷플릭스 투둠(넷플릭스 오리지널 콘텐츠의 뉴스, 독점 인터뷰, 비하인드 스토리 등을 제공하는 공식 웹사이트)의 28일 발표를 인용한 보도에 따르면, <닥터X>는 글로벌 비영어권 TV 프로그램 주간 순위 2위에 올랐습니다. 굿데이터코퍼레이션 펀덱스의 10월 19~25일 집계에서도 김지원은 TV·OTT 통합 출연자 화제성 3주 연속 1위를 기록했습니다.
역사 소재 작품을 향한 반발이 관람과 방영을 막으려는 요구로 번졌다는 점에서, 최근 영화 <암살자(들)>을 둘러싼 사태와도 겹쳐 보입니다.
영화와 드라마가 5·18을 다뤄온 사례는 많습니다. 드라마 <모래시계>(1995), <제4공화국>(1995), <제5공화국>(2005), 영화 <꽃잎>(1996), <박하사탕>(2000), <화려한 휴가>(2007), <26년>(2012), <택시운전사>(2017) 등이 대표적입니다. 특히 <26년>은 5·18 피해자와 유족 등이 학살 책임자를 응징하려는 이야기를 담았습니다.
이 가운데 일부 작품은 외압이나 반발을 겪었습니다. 2017년 공개된 기무사의 1995년 11월 13일 자 문건에는 서울지검이 <제4공화국>과 <코리아 게이트>의 대본에 개입해 전두환의 발포 명령을 묘사한 내용을 빼도록 압력을 행사한 정황이 담겼습니다. <화려한 휴가> 개봉 땐 전두환을 사모하는 모임 측이 관람 반대 운동을 벌이자, 오월어머니회가 함께 영화를 보고 공개 토론하자고 제안한 일도 있었습니다.
1995년 특별법 제정과 1997년 국가기념일 지정 이후, 5·18은 국가가 공식적으로 기리는 민주화운동으로 자리 잡았습니다. 작품이 역사를 얼마나 설득력 있게 재현했는지는 얼마든지 비평할 수 있습니다. 그러나 그 비평이 방영 중단 요구로 이어지는 것은 다른 문제입니다. 국가폭력이 남긴 상처가 환자의 몸과 삶에 이어져 있다면, 의학 드라마가 그 원인을 다루는 것은 충분히 가능한 선택입니다. 46년간 고통받아 온 드라마 속 환자의 이야기에 '정치'를 꺼내지 말라는 요구야말로, 그 고통이 어디에서 시작됐는지 말하지 못하게 하는 것은 아닐까요?
한강 작가는 2024년 12월 7일(현지시간) 스웨덴 한림원에서 진행한 노벨문학상 강연에서 <소년이 온다>를 쓰던 경험을 이렇게 말했습니다.
"광주는 더이상 한 도시를 가리키는 고유명사가 아니라 보통명사가 된다는 것을 나는 이 책을 쓰는 동안 알게 되었다. 시간과 공간을 건너 계속해서 우리에게 되돌아오는 현재형이라는 것을. 바로 지금 이 순간에도."
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