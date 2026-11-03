이인자

"선생님을 위해 준비한 여행이었는데, 우리가 너무 좋았어요. 같이 가자고 해서 고마워요!"

밤에 더 아름다운 도서관내부 소품 하나하나에도 정성이 가득했다. 전주라는 도시가 품은 전통의 아름다움을 작은 소품 하나에도 담아내려는 진심이 느껴졌다. 자료실 건물 옆에는 좌식 열람실 같은 공간이 나타났다. 문득 옛날 선비들은 이렇게 꼼짝 없이 앉아 글공부를 했을 텐데, 무릎과 고관절이 얼마나 불편했을까 싶었다.연화정도서관에서는 대출이나 반납이 이루어지지 않는다. 머물며 책을 읽고 여행자의 마음으로 편히 쉬어 가도록 만들어진 곳이다. 정말 전주라는 도시가 하나의 도서관처럼 느껴졌다. 전주의 골목과 길을 다닌 게 아니라 600번대, 800번대, 900번대 서가 사이를 돌아다닌 것 같았다.도서관이 한번 읽어 보라고 권하는 책들은 서점처럼 표지를 드러낸 채 진열대에 놓여 있었다. 몇 장만 가볍게 들춰봐도 마음에 남는 문장 하나쯤은 만날 수 있을 것 같고, 책 한 권 사지 않은 채 돌아서도 괜스레 미안하지 않은, 그런 넉넉한 대형 서점에 들어선 듯한 기분을 안겨준다. 어쩌면 이런 가벼운 마음이 도서관을 여행 삼아 찾고 싶은 이유인지도 모르겠다.마침 읽고 싶은 그림책이 있어 그 자리에 서서 책장을 넘겼다. <인생이라는 이름의 영화관>이었다. 엄마가 집을 떠난 뒤, 엄마가 그리울 때마다 엄마가 좋아했던 영화관을 찾는 소녀의 이야기다. 소녀가 자라면 행복해질 줄 알았다. 하지만 이야기는 내 기대와 달리 흘러갔다. 인생이라는 영화관의 엔딩은 마냥 행복하기보다 저릿한 슬픔을 견뎌 내는 감동에 가까웠다. 그래서였을까. 주인공에게 끝내 온전한 행복을 안겨 주지 않은 작가가 조금은 야속하고 서운하기도 했다.도서관 밖으로 나서자, 그야말로 '인생이라는 이름의 도서관' 한 장면이 빅북처럼 눈앞에 펼쳐져 있었다. 붉은빛으로 물든 서쪽 하늘의 한 페이지가 더없이 아름다웠다. 문득 이 노을은 하루가 저물고 있음을 알리는 풍경이 아니라, 찬란한 밤이 시작될 것을 예고하는 한 편의 예고편 같다는 생각이 들었다. 좋은 사람들과 이 순간을 함께하고 있다는 것, 앞으로도 이들과 함께할 날이 더 많이 남아 있다는 기대 때문인지도 모르겠다. 그때였다.그녀들이 처음으로 내 글을 칭찬해 주던 순간처럼, 다음 도서관을 여행할 힘이 솟구쳤다. 이번에는 손등뿐 아니라 발등에도 푸른 힘줄이 알타이산맥처럼 솟아오르는 것 같았다.