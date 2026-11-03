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26.11.03 07:17최종 업데이트 26.11.03 07:17
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전국의 도서관을 여행합니다. 도서관 노동자가 낯선 도시에서 발견한 도서관의 매력, 그 안에 깃든 웃음과 감동, 삶의 온기를 캐리어에 차곡차곡 담았습니다. 책과 사람을 잇는 여행이 지금, 여기서 시작됩니다.[기자말]
긴 세월을 박차고 다시 글을 쓰기 시작했을 때였다. 쓰고 싶은 마음은 터질 듯 차오르는데, 그걸 어떻게 표현해야 할지 몰라 쩔쩔맸다. 기술을 잃어버린 무술 유단자가 수십 년 만에 다시 팔을 뻗고 발차기를 날리듯, 잃어버린 문장 감각과 굳은 감성을 되살리며 투박하게 글을 써 내려갔다. 그때였다.

"글이 너무 좋은데, 왜 안 쓰고 살았어요? 계속 써줘요."


처음으로 내 글에 칭찬을 건네준 사람들이 있었다. 함께 일하던 도서관 동료들이었다. 칭찬이 몹시 고팠던 내게 그녀들의 응원은 다음 문장을 이어가는 힘이 되었다. 그럴 때면 손등에 푸른 힘줄이 알타이산맥처럼 솟았다.

그녀들이 건넨 것은 격려만이 아니었다. 서가에 책을 꽂거나 북카트를 나를 때면, 헐거운 내 손아귀를 거들기 위해 그녀들의 손이 늘 먼저 바쁘게 움직였다. 그 마음을 모르지 않았다. 겨우 커피 한잔 사는 것으로는 그 고마움을 다 표현할 길이 없었다.

몇 달 전, 전주에 있는 도서관에 가고 싶다고 말했다. 혼자 떠나는 도서관 여행에 외로움이 스치던 차였다. 그러자 동료 네 명이 아끼는 연차까지 써 가며 함께 가겠다고 나섰다. 지난 10월 15일, 오랫동안 벼르고 있던 전주 도서관 여행을 그녀들과 함께 떠났다.

전주는 내게 비빔밥이 아닌 도서관의 도시

전주한옥마을도서관
전주한옥마을도서관한옥이 도서관이 되다이인자

왜 전주였을까. 내게 전주는 비빔밥이 아닌 '도서관의 도시'였다. 어느 날 인터넷에서 전주 곳곳의 도서관을 둘러보는 도서관 여행 프로그램이 있다는 걸 알게 되었다. 도서관을 어떻게 지어 놓았길래 여행 프로그램까지 생겼을까. 몹시 궁금했다. 인기가 좋아 예약하기도 쉽지 않다고 들었다.

우리는 맛있는 음식과 볼거리를 곁들여 우리만의 코스를 짰다. 한옥마을을 구경하며 들를 수 있는 한옥마을도서관, 호수 위 예술 작품이라 불리는 아중호수도서관, 그리고 야경이 아름답기로 소문난 연화정도서관을 돌아보기로 했다. 아침 7시부터 밤 12시까지, 하루를 꽉 채운 일정이었다.

가장 먼저 들른 한옥마을도서관은 한옥마을의 좁은 골목 안쪽에 자리 잡고 있었다. 마치 양반 대감 집 한 채를 주민들에게 내준 듯, 크지도 작지도 않은 한옥 한 채가 고스란히 도서관이 되어 있었다. 여행자들에게 다정한 책 쉼터 같은 곳이었다.

두 번째로 향한 곳은 이미 도서관 여행자들 사이에서 입소문이 자자한 아중호수도서관이었다. 호숫가를 따라 건물의 유려한 곡선이 101미터나 이어져 있었다. 음악 특화 도서관답게 공간 한가운데에는 피아노가 들어앉아 있었고, 서가의 북큐레이션 역시 온통 음악 관련 책들로 가득했다. 나만의 착각일지도 모르겠지만, 길고 불룩하게 솟은 도서관의 생김새는 마치 긴 관을 지나 웅장하게 울려 퍼지는 트럼펫의 울림통을 닮은 듯했다.

아중호수도서관
아중호수도서관앉아만 있어도 힐링이인자

이곳의 하이라이트는 단연 잔잔한 호수를 바라보며 LP 특유의 아날로그 감성에 젖어 드는 시간이다. LP를 대여해 주고 사용법까지 친절하게 안내해 주는 직원이 있어 나처럼 기계가 서툰 이도 망설일 필요가 없었다. 턴테이블 위에서 바늘이 부드럽게 돌아가기 시작하면 눈은 호수를 담고, 귀는 음악을 채운다. 그 순간 세상의 기쁜 일도 슬픈 일도 까마득히 멀어지고, 비로소 마음은 가장 그리워하던 시간 속으로 아득한 타임슬립을 떠나게 된다.

공간 전체를 감싸는 인테리어 감각은 '힙함' 그 자체였다. 심지어 구석에 놓인 소화기까지 은빛 찬란한 금속 재질이었으니, 전주시가 이곳에 얼마나 깊은 공을 들였는지 단번에 알 수 있었다. 사실 다음 일정을 취소하고 이 도서관에 그대로 머물고 싶은 마음도 굴뚝 같았다.

하지만 연화정도서관에 가지 않았다면 두고두고 후회했을 것이다. 그곳에 발을 디디는 순간, 이번 여행의 가장 큰 선물을 만났음을 깨달았기 때문이다.

연화정도서관은 덕진공원 호수 위에 지어진 전통 한옥 도서관이다. 아중호수도서관이 현대적인 감각을 자랑한다면, 연화정도서관은 고전적인 품격을 지니고 있었다. 멀리서 바라보면 호수 위에 아름다운 궁궐 한 채가 정갈하게 들어앉은 듯했다.

주차장에서 도서관으로 향하는 길목마다 펼쳐진 다채로운 풍경에 발걸음이 자꾸 더뎌졌다. 간신히 입구에 들어서자 다소곳이 서 있는 입간판의 문구가 눈길을 붙잡았다. 오픈과 마감 시간을 "책꽃 필 무렵, 책꽃 질 무렵"으로 표현하다니. 시인의 마음으로 지은 문장에 도서관에 들어서기도 전에 마음이 환해졌다.

연화정도서관
연화정도서관밤에 더 아름다운 도서관이인자

내부 소품 하나하나에도 정성이 가득했다. 전주라는 도시가 품은 전통의 아름다움을 작은 소품 하나에도 담아내려는 진심이 느껴졌다. 자료실 건물 옆에는 좌식 열람실 같은 공간이 나타났다. 문득 옛날 선비들은 이렇게 꼼짝 없이 앉아 글공부를 했을 텐데, 무릎과 고관절이 얼마나 불편했을까 싶었다.

연화정도서관에서는 대출이나 반납이 이루어지지 않는다. 머물며 책을 읽고 여행자의 마음으로 편히 쉬어 가도록 만들어진 곳이다. 정말 전주라는 도시가 하나의 도서관처럼 느껴졌다. 전주의 골목과 길을 다닌 게 아니라 600번대, 800번대, 900번대 서가 사이를 돌아다닌 것 같았다.

도서관이 한번 읽어 보라고 권하는 책들은 서점처럼 표지를 드러낸 채 진열대에 놓여 있었다. 몇 장만 가볍게 들춰봐도 마음에 남는 문장 하나쯤은 만날 수 있을 것 같고, 책 한 권 사지 않은 채 돌아서도 괜스레 미안하지 않은, 그런 넉넉한 대형 서점에 들어선 듯한 기분을 안겨준다. 어쩌면 이런 가벼운 마음이 도서관을 여행 삼아 찾고 싶은 이유인지도 모르겠다.

좋은 사람들과 이 순간을 함께 하고 있다는 것

마침 읽고 싶은 그림책이 있어 그 자리에 서서 책장을 넘겼다. <인생이라는 이름의 영화관>이었다. 엄마가 집을 떠난 뒤, 엄마가 그리울 때마다 엄마가 좋아했던 영화관을 찾는 소녀의 이야기다. 소녀가 자라면 행복해질 줄 알았다. 하지만 이야기는 내 기대와 달리 흘러갔다. 인생이라는 영화관의 엔딩은 마냥 행복하기보다 저릿한 슬픔을 견뎌 내는 감동에 가까웠다. 그래서였을까. 주인공에게 끝내 온전한 행복을 안겨 주지 않은 작가가 조금은 야속하고 서운하기도 했다.

도서관 밖으로 나서자, 그야말로 '인생이라는 이름의 도서관' 한 장면이 빅북처럼 눈앞에 펼쳐져 있었다. 붉은빛으로 물든 서쪽 하늘의 한 페이지가 더없이 아름다웠다. 문득 이 노을은 하루가 저물고 있음을 알리는 풍경이 아니라, 찬란한 밤이 시작될 것을 예고하는 한 편의 예고편 같다는 생각이 들었다. 좋은 사람들과 이 순간을 함께하고 있다는 것, 앞으로도 이들과 함께할 날이 더 많이 남아 있다는 기대 때문인지도 모르겠다. 그때였다.

"선생님을 위해 준비한 여행이었는데, 우리가 너무 좋았어요. 같이 가자고 해서 고마워요!"

그녀들이 처음으로 내 글을 칭찬해 주던 순간처럼, 다음 도서관을 여행할 힘이 솟구쳤다. 이번에는 손등뿐 아니라 발등에도 푸른 힘줄이 알타이산맥처럼 솟아오르는 것 같았다.

연화정도서관
연화정도서관인생 노을을 만날 줄이야이인자
덧붙이는 글 이 기사는 브런치에도 실립니다.

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